Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39.

13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный. Но потом моё самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику.