Певицу МакSим подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому из-за серьёзного поражения лёгких Статьи редакции
Хотя тесты на коронавирус оказались отрицательными, симптомы соответствуют Covid-19.
38-летняя певица Марина Абросимова (Максимова), известная как MaкSим, лежит в больнице с пневмонией: у неё сильное поражение лёгких и низкая сатурация. Представитель артистки сообщил РИА «Новости», что её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и ввели в искусственную кому.
Врач принял такое решение, поскольку насыщение кислородом в крови было на достаточно низком уровне. «Врач даёт достаточно позитивный прогноз, то есть это вынужденно было сделано для того, чтобы не возникло кислородного голодания, поэтому сейчас все силы идут на то, чтобы прочистить легкие, соответственно, постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение», — отметила представительница MaкSим.
О том, что MaкSим попала в больницу, она рассказала в инстаграме 16 июня. Её госпитализировали с 40-процентным поражением лёгких после выступления в Казани на концерте в честь Дня России. По словам певицы, она почувствовала симптомы простуды ещё накануне и сделала тест на коронавирус — тот показал отрицательный результат.
Издание Baza со ссылкой на лечащих врачей отметило, что ввод в искусственную кому — это не «смертельный приговор», а решение, позволяющее организму потратить больше сил на борьбу с болезнью и меньше — на поддержание себя в рабочем состоянии. По данным Baza, доктора дают позитивные прогнозы насчёт МакSим.
МакSим — одна из самых успешных современных поп-певиц российской эстрады. Она приобрела известность благодаря дебютному альбому «Трудный возраст» (2006) и второму релизу «Мой рай» (2007), тираж которых достиг нескольких миллионов копий. Одни из её главных хитов — «Нежность», «Отпускаю», «Знаешь ли ты», «Мой рай» и «Ветром стать». В 2008 году она собрала Олимпийский — главную на тот момент концертную арену страны. Максимова признана заслуженной артисткой Татарстана и Карачаево-Черкессии, а также получила несколько музыкальных наград.
Угу, у 38-летней некурящей женщины. Обычное дело пф
Сразу видно авторитетное мнение врача.
«Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля», – выразил мнение Мясников. весна 2020.
Болел в детстве, тоже не курил. Возбудителем может быть вообще что угодно
Год уже хорошо известно, что отрицательный мазок, особенно на запущенной стадии пневмонии, совершенно ничего не означает. Когда вирус спустился в лёгкие, тестировать надо не нос и горло, а бронхоальвеолярный лаваж
Уже обычно на этой стадии антитела в крови появляются. Думаю врачи вкурсе, что надо тестить, поэтому и ПЦР берут и кровь.
Выступала я на сцене уже с температурой 39.
Ума ей побольше надо
Ты больно умный)
Да тут задним умом много умных
А мне кажется это круто. Это ли не признак того, что человек уже оставил истинное культурное наследие в умах людей?
Талантливый Петя
Уже норм, не хватает только упоминания какого-нибудь провластного зашквара и пожелания скорейшей смерти
как осёл может стать ветром? 🤔
Вы какого года фотку в статью вставили?
Ты бы ещё постарее фото нашёл. После болезни человек.
Вот видосу 8 месяцев
Ебаааать
Я рофлю с тех, кто тут указывает на ее слабоумие по причине того, что она не отказалась от выступления. Сейчас и так мало разрешённых концертов, так что для исполнителя крайне важно на них выступать, а то за такой «срыв» выступления могут больше не пригласить, да ещё и штраф за неустойку влепят (смотря что там в контракте). Артиста ноги кормят, это как фрилансер, у него хоть температура, хоть жопа отвалилась, а вджобывать будет.
О, из русской попсы только она и нравится, запомнилось ее выступление на фестивале Воздух, что довольно иронично в данном случае. Здоровья, хотя конечно выступать было глупо
Тоесть с температурой поперлась выступать за провласьное денежки от Жадности. А теперь ждут сочувствия
Маловероятно, что она нуждалась в деньгах. Думаю, это привычка преодолевать себя.
Комментарий удален
Мммм «после выступления в Казани на концерте в честь Дня России» - третья волна в самом разгаре, более 500 тысяч людей избыточная смертность, но, сука, пир во время чумы надо провести ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! И это не по отношению к этой певице, а по отношению к тем негодяям, которые эти концерты организуют
Ты не пынимаешь! Главное вЯличие, а то что холопы дохнут штабелями ну и что? Главное что бы барины не умирали.
Походу, попахивает трауром у фанатов московского мяса
Сложна. Причем тут Спартак?