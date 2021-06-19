{"id":734,"title":"\u0412\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b \u043b\u0438 \u0440\u043e\u043c\u0430\u043d\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=734&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/259126-open-talk&hash=fec332d96351537fb9302c3be12200b6afa110f6576560c55c0b83e05d1505b7","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Звезда

Певицу МакSим подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому из-за серьёзного поражения лёгких Статьи редакции

Хотя тесты на коронавирус оказались отрицательными, симптомы соответствуют Covid-19.

59 59 комментариев
5258 просмотров
фото из инстаграма MaкSим

38-летняя певица Марина Абросимова (Максимова), известная как MaкSим, лежит в больнице с пневмонией: у неё сильное поражение лёгких и низкая сатурация. Представитель артистки сообщил РИА «Новости», что её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и ввели в искусственную кому.

Врач принял такое решение, поскольку насыщение кислородом в крови было на достаточно низком уровне. «Врач даёт достаточно позитивный прогноз, то есть это вынужденно было сделано для того, чтобы не возникло кислородного голодания, поэтому сейчас все силы идут на то, чтобы прочистить легкие, соответственно, постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение», — отметила представительница MaкSим.

О том, что MaкSим попала в больницу, она рассказала в инстаграме 16 июня. Её госпитализировали с 40-процентным поражением лёгких после выступления в Казани на концерте в честь Дня России. По словам певицы, она почувствовала симптомы простуды ещё накануне и сделала тест на коронавирус — тот показал отрицательный результат.

Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39.

13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный. Но потом моё самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику.

MaкSим
из поста в инстаграме 16 июня

Издание Baza со ссылкой на лечащих врачей отметило, что ввод в искусственную кому — это не «смертельный приговор», а решение, позволяющее организму потратить больше сил на борьбу с болезнью и меньше — на поддержание себя в рабочем состоянии. По данным Baza, доктора дают позитивные прогнозы насчёт МакSим.

МакSим — одна из самых успешных современных поп-певиц российской эстрады. Она приобрела известность благодаря дебютному альбому «Трудный возраст» (2006) и второму релизу «Мой рай» (2007), тираж которых достиг нескольких миллионов копий. Одни из её главных хитов — «Нежность», «Отпускаю», «Знаешь ли ты», «Мой рай» и «Ветром стать». В 2008 году она собрала Олимпийский — главную на тот момент концертную арену страны. Максимова признана заслуженной артисткой Татарстана и Карачаево-Черкессии, а также получила несколько музыкальных наград.

#новости #происшествия #covid19

59 59 комментариев
24
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 59, "likes": 24, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 398693, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 19 Jun 2021 14:15:37 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
59 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Серебряный турник

31

Больше не забыть это лето

Ответить

Andrew Muralov

Серебряный
3

Трубкой по губам будет где-то. 

Ответить

Базовый томагавк_два

22

Ну так пневмония не только от короны может быть

Ответить

Иван Николаев

Базовый
9

Угу, у 38-летней некурящей женщины. Обычное дело пф

Ответить

имя мне легион

Иван
5

Сразу видно авторитетное мнение врача.

Ответить

Irina Markova

имя
3

«Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля», – выразил мнение Мясников. весна 2020.

Ответить

Ilya Sidyakin

Иван
3

Болел в детстве, тоже не курил. Возбудителем может быть вообще что угодно

Ответить

Оранжевый цвет

Ilya
1

У меня 3 раза в детстве было
Явыжил...

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Базовый
6

Год уже хорошо известно, что отрицательный мазок, особенно на запущенной стадии пневмонии, совершенно ничего не означает. Когда вирус спустился в лёгкие, тестировать надо не нос и горло, а бронхоальвеолярный лаваж

Ответить

Vitalii Nechaev

Ilya.A—Petya.A's
2

Уже обычно на этой стадии антитела в крови появляются. Думаю врачи вкурсе, что надо тестить, поэтому и ПЦР берут и кровь.

Ответить

Мокрый Филипп

21

Здоровья Марине

Ответить

taraskiy lotots

Мокрый
1

Выступала я на сцене уже с температурой 39.

Ума ей побольше надо

Ответить

Солёная Капля

taraskiy
11

Ты больно умный)

Ответить

Богдан Мамаев

Солёная
2

Да тут задним умом много умных

Ответить

alexferman

Богдан
2

Скорее, мамкиных разумистов

Ответить

AZP

taraskiy
3

Есть работа, когда и мёртвый пойдёшь, потому что иначе сильно трахнут.

Ответить

Ohlong Johnson

AZP
0

По твоему, лучше в коме лежать чем трахнут разок ?

Ответить

Внутренний холод

14

Перепись остроумных переделок строчек песен Максим объявляется открытой.

Ответить

Логический фонарь

Внутренний
5

Ебало еррор

Ответить

Marat Khamadeev

Внутренний
4

А мне кажется это круто. Это ли не признак того, что человек уже оставил истинное культурное наследие в умах людей?

Ответить

Талантливый Петя

Внутренний
3

Уже норм, не хватает только упоминания какого-нибудь провластного зашквара и пожелания скорейшей смерти

Ответить

Настоящий рубин

13

Когда я умру, я стану ветром...

Ответить

Andrey Valikov

Настоящий
5

как осёл может стать ветром? 🤔

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Andrey
2

Перданёт

Ответить

Romula Daraa

Настоящий
2

вонючим

Ответить

Andrej Krav

Настоящий
1

Когда я умру я стану Билли....

Ответить

Andrew Muralov

Настоящий
1

И буду иакать над твоей крышей. 

Ответить

Глубокий кавалер

10

Здоровья Максим :( Хотя решение выступать с температурой 39 в текущей ситуации очень умное и ответственное, конечно

Ответить

Логический фонарь

7

Просто трудный возраст
Мятая постель

Ответить

Brown Zweig

Логический
5

Юное тело в голубом одеяле

Ответить

Spid3r

6

Вы какого года фотку в статью вставили?

Ответить

Vitalii Nechaev

Spid3r
5

Ты бы ещё постарее фото нашёл. После болезни человек.

Вот видосу 8 месяцев

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Spid3r
1

Ебаааать

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
6

Не 

Ответить

Пластиковое Окно

Небольш…
0

Не ебать

Ответить

Сергей Звезда

Spid3r
4

я поставил одно из последних фото в ее инсте

Ответить

CiZerin

7

Я рофлю с тех, кто тут указывает на ее слабоумие по причине того, что она не отказалась от выступления. Сейчас и так мало разрешённых концертов, так что для исполнителя крайне важно на них выступать, а то за такой «срыв» выступления могут больше не пригласить, да ещё и штраф за неустойку влепят (смотря что там в контракте). Артиста ноги кормят, это как фрилансер, у него хоть температура, хоть жопа отвалилась, а вджобывать будет.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

3

Осталось ветром лишь стать

Ответить

Фургон для моей МА

5

О, из русской попсы только она и нравится, запомнилось ее выступление на фестивале Воздух, что довольно иронично в данном случае. Здоровья, хотя конечно выступать было глупо

Ответить

Настоящий рубин

3

Я не могу дышать, мне не видно небо...

Ответить

Владимир Филатов

4

Не получилось ветром стать

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

Знаешь ли ты
Как на ивл

Ответить

Антон Лисин

–6

Тоесть с температурой поперлась выступать за провласьное денежки от Жадности. А теперь ждут сочувствия 

Ответить

alexferman

Антон
5

Зачем писать такие конченые комменты?

Ответить

Vladimir Medvedev

Антон
1

Маловероятно, что она нуждалась в деньгах. Думаю, это привычка преодолевать себя.

Ответить

taraskiy lotots

–4

 Я приняла решение не отменять концерт

Ответить

Христов микрофон

0

Я так привыкла жить одним тобой...

Ответить

Комментарий удален

Антон Лисин

–8

Бухала холодненьеую вот и слегла 

Ответить

MightyStan

1

Мммм «после выступления в Казани на концерте в честь Дня России» - третья волна в самом разгаре, более 500 тысяч людей избыточная смертность, но, сука, пир во время чумы надо провести ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! И это не по отношению к этой певице, а по отношению к тем негодяям, которые эти концерты организуют

Ответить

Andrej Krav

MightyStan
0

Ты не пынимаешь! Главное вЯличие, а то что холопы дохнут штабелями ну и что? Главное что бы барины не умирали. 

Ответить

Нежный турник

0

Норм

Ответить

Софья Павлышко

0

Что за шпора на руке? 

Ответить

Genesi5 ­

0

Походу, попахивает трауром у фанатов московского мяса

Ответить

Софья Павлышко

Genesi5
0

Сложна. Причем тут Спартак?

Ответить

Pyrrhula Pyrrhula

Софья
2

Они любят петь "знаешь ли ты" на трибунах

Ответить

Genesi5 ­

Софья
2

Ньюфаг

Ответить

Софья Павлышко

Genesi5
0

Мерзость.

Ответить

Vitalii Nechaev

Софья
1

Известная фанатская песня от Максим

Ответить

Vitalii Nechaev

Софья
1
Ответить
Написать комментарий...
Читать все 59 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Московских работников, отказавшихся от вакцинации, отстранят без выплат. Власти одобрили предложение бизнеса
Предпринимателей за это наказывать не будут.
286
Новости
В Москве зафиксировали максимальное число новых заболевших коронавирусом за всё время пандемии — 9056 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве за сутки выросло на 46%.
460
Технологии
Роскомнадзор ограничил использование сервисов VyprVPN и VPN в браузере Opera
Ограничения не затронут российские компании, использующие VPN в непрерывных технологических процессах.
226
Популярное за три дня
Наука
Учёные назвали компьютерные игры эффективной помощью в лечении психических расстройств и облегчении их симптомов
При этом игры намного дешевле медицинской помощи и не вызывают негативного отношения окружающих.
156
Новости
В Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг
За провал вакцинации руководителей предприятий будут штрафовать.
373
Новости
Парламент Венгрии принял закон, запрещающий рассказывать в школах о гомосексуальности и трансгендерности
Он устанавливает список организаций, которые могут проводить уроки полового просвещения.
481
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Константин Курасов

Windows 10 стала воспринимать…

AUBE

Запись в подсайте Twitter

Madegghead

Собянин: у 89,3% заболевших в…

Neten

«Единая Россия» заморозила…

Neten

«Единая Россия» заморозила…

Andrey Dolg

Entry in the subsite Twitter

AUBE

Запись в подсайте Telegram

Michael Petrov

Запись в подсайте Telegram

AUBE

Entry in the subsite Twitter

Andrew Muralov

Певицу МакSим подключили к ИВЛ…
null