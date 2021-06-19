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Новости
Roman Persianinov

Шойгу, Лавров и другие: Путин назвал имена пяти кандидатов в федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму Статьи редакции

Аналитики прочили первое место в списке Дмитрию Медведеву, но его имя президент не назвал.

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На съезде «Единой России» Владимир Путин заявил, что в первый список на предстоящих осенних выборах следует включить:

  • Министра обороны Сергея Шойгу;
  • Министра иностранных дел Сергея Лаврова;
  • Главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко;
  • Детского омбудсмена Анну Кузнецову;
  • Сопредседателя ОНФ (коалиция общественно-политических организаций) Елену Шмелёву.

Президент подчеркнул, что главная цель партии на выборах — «добиваться большего для страны», а не сама победа.

На мой взгляд, этот список, первая пятёрка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике, у нас принято называть их политическими тяжеловесами, но и люди относительно новые.

Владимир Путин

Вопреки заявлениям аналитиков и СМИ, в списке не оказалось председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Источники «Медузы» утверждали, что этот сценарий — «базовый» и «ключевой», указывая и на резкий рост упоминаний политика в инфополе.

Сам Медведев заявил, что названные пять фамилий — их совместное предложение с Путиным. При этом замсекретаря «Единой России» Сергей Перминов подчеркнул, что Медведев остается председателем партии «Единая Россия» вне зависимости от того, что не вошел в федеральную пятерку кандидатов на осенние выборы в Госдуму.

#новости #путин #медведев #политика #единаяроссия #выборы

21 21 комментарий
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Миша Копейкин

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 На съезде «Единой России» Владимир Путин

А что он там делал? Он же вроде независимый кандидат

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Дмитрий Кораблёв

Миша
8

независимый от граждан РФ. 

Ответить

Дима Орлов

Миша
1

Путин агент Кремля…

Ответить

Владимир Филатов

Миша
0

агент кремля

Ответить

Владимир Филатов

9

Президент подчеркнул, что главная цель партии на выборах — «добиваться большего для страны»

Для какой страны, он не уточнил

Ответить

Andrew Muralov

Владимир
3

Добиваться большего пиздеца.

Ответить

Горячий франт

6

Сам Медведев заявил, что названные пять фамилий — их совместное предложение с Путиным

Ответить

Коммунальный цвет

1

интрига уровня брошенной Путиным ручки

Ответить

мЕдь

Коммунальный
3

Спорно. Как ни крути, а внутренние процессы в этой партии оказывают существенное влияние на политический вектор. На деле это список может быть интереснее самих выборов, где интриги уже ждать не приходится.

Ответить

Коммунальный цвет

мЕдь
0

ну а то ты не знал на кого власть делает ставку

Ответить

мЕдь

Коммуна…
6

Откуда. Вон и куча аналитиков с Медведевым ошиблись. 

Ответить

Антон Лисин

1

Опять половина пенсов остальные тупо ради денег 

Ответить

Andrew Muralov

1

Медведев там есть в образе Ирины Шмелевой. 

Ответить

Саша

1

Две женщины , три мужчины , один из национальных меньшинств .
Политкорректненько.

Ответить

Сырой бинокль

0

Это че, Лавров и Шойгу уйдут с постов министров?

Ответить

Верхний волк

Сырой
1

Почему? Это же внутрипартийные должности.

Ответить

Сырой бинокль

Верхний
0

В смысле внутрипартийные? Они в госдуму идут же

Ответить

Andrew Muralov

0

Будет поддержано единогласно. С бурными овациями. 

Ответить

Очевидный танк88

0

Сам Медведев заявил, что названные пять фамилий — их совместное предложение с Путиным. 

Охотно верю, Медведев пока это электоральный балласт (сохранение его правительства и его отставка были очевидно запечатлены на электоральной статистиене одобрения первого лица и собственно партии) и нелеквид, тем более он уже пристроен куда надо

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Дмитрий Беркут

Очевидный
0

ох уж эти нейросети

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Справедливый парфюмер

0

Нихуя, новый состав bts

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