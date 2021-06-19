Аналитики прочили первое место в списке Дмитрию Медведеву, но его имя президент не назвал.

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На съезде «Единой России» Владимир Путин заявил, что в первый список на предстоящих осенних выборах следует включить:

Министра обороны Сергея Шойгу;

Министра иностранных дел Сергея Лаврова;

Главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко;

Детского омбудсмена Анну Кузнецову;

Сопредседателя ОНФ (коалиция общественно-политических организаций) Елену Шмелёву.

Президент подчеркнул, что главная цель партии на выборах — «добиваться большего для страны», а не сама победа.

На мой взгляд, этот список, первая пятёрка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике, у нас принято называть их политическими тяжеловесами, но и люди относительно новые. Владимир Путин

Вопреки заявлениям аналитиков и СМИ, в списке не оказалось председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Источники «Медузы» утверждали, что этот сценарий — «базовый» и «ключевой», указывая и на резкий рост упоминаний политика в инфополе.