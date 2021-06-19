Шойгу, Лавров и другие: Путин назвал имена пяти кандидатов в федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму Статьи редакции
Аналитики прочили первое место в списке Дмитрию Медведеву, но его имя президент не назвал.
На съезде «Единой России» Владимир Путин заявил, что в первый список на предстоящих осенних выборах следует включить:
- Министра обороны Сергея Шойгу;
- Министра иностранных дел Сергея Лаврова;
- Главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко;
- Детского омбудсмена Анну Кузнецову;
- Сопредседателя ОНФ (коалиция общественно-политических организаций) Елену Шмелёву.
Президент подчеркнул, что главная цель партии на выборах — «добиваться большего для страны», а не сама победа.
Вопреки заявлениям аналитиков и СМИ, в списке не оказалось председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Источники «Медузы» утверждали, что этот сценарий — «базовый» и «ключевой», указывая и на резкий рост упоминаний политика в инфополе.
Сам Медведев заявил, что названные пять фамилий — их совместное предложение с Путиным. При этом замсекретаря «Единой России» Сергей Перминов подчеркнул, что Медведев остается председателем партии «Единая Россия» вне зависимости от того, что не вошел в федеральную пятерку кандидатов на осенние выборы в Госдуму.
На съезде «Единой России» Владимир Путин
А что он там делал? Он же вроде независимый кандидат
Президент подчеркнул, что главная цель партии на выборах — «добиваться большего для страны»
Для какой страны, он не уточнил
Спорно. Как ни крути, а внутренние процессы в этой партии оказывают существенное влияние на политический вектор. На деле это список может быть интереснее самих выборов, где интриги уже ждать не приходится.
Сам Медведев заявил, что названные пять фамилий — их совместное предложение с Путиным.
Охотно верю, Медведев пока это электоральный балласт (сохранение его правительства и его отставка были очевидно запечатлены на электоральной статистиене одобрения первого лица и собственно партии) и нелеквид, тем более он уже пристроен куда надо