Новые ограничения в Петербурге: аквапарки и аттракционы закроют, введут обязательную вакцинацию минимум 65% госслужащих Статьи редакции
Срок для обеспечения антител к Covid-19 у такого числа сотрудников — 15 августа.
Соответствующий указ подписал глава города Александр Беглов. Вдобавок к этому в городе вводят новые ограничения:
- С 20 июня в фан-зону на Конюшенной площади будут допускаться до 3000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» — до 1000 человек.
- С 21 июня закроют аквапарки и аттракционы, количество участников конгрессно-выставочных мероприятий ограничат 500 людьми. На согласованные с властями мероприятия численностью более 75 человек можно будет пройти только с отрицательным ПЦР-тестом;
- С 22 июня водный транспорт сможет работать только «при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности».
С 17 июня в Петербурге временно закрыли детские комнаты в кафе и ресторанах, фуд-корты в ТЦ, запретили продажу еды в фан-зонах чемпионата Европы-2020 и ввели другие ограничения, в том числе на ночную работу ресторанов.
16 июня в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. Работодатели должны будут проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа. Работников, отказавшихся от вакцинации, отстранят без выплат.
Об обязательной вакцинации работников сфер услуг, торговли, здравоохранения, транспорта и культуры объявили семь регионов — Москва, Московская, Тульская, Ленинградская, Кемеровская, Сахалинская и Тверская.
В чём собственно новость? Почти десяток регионов это уже сделали.
Нежный турник
Санкт-Петербург это не какие-то регионы
В чём собственно новость? Почти десяток регионов это уже сделали. Вернее - так, что пятнадцать из них - это уже прошло. В большинстве это провинции России. И в этом доля случайности почти нулевая. Но это пока, до России не дошло. Вопрос в том, как далеко мы можем в принципе добраться, не вступая в большие конфликты. Вариант конфликтной ситуации - это возможность и дальше использовать форму конфликта между разными финансовыми группами, для сбора косвенного капитала и т.д.
Это не ограничение, а попытка изобразить, что что-то делаешь, когда тебе запретили что-то делать, а у самого яйц нет
А что с футболом? Стадионы будем заполнять?
Проверяйте, завтра Собянин скажет, что продлевает нерабочие (спецом время тянет)