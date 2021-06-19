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Roman Persianinov

Новые ограничения в Петербурге: аквапарки и аттракционы закроют, введут обязательную вакцинацию минимум 65% госслужащих Статьи редакции

Срок для обеспечения антител к Covid-19 у такого числа сотрудников — 15 августа.

Соответствующий указ подписал глава города Александр Беглов. Вдобавок к этому в городе вводят новые ограничения:

  • С 20 июня в фан-зону на Конюшенной площади будут допускаться до 3000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» — до 1000 человек.
  • С 21 июня закроют аквапарки и аттракционы, количество участников конгрессно-выставочных мероприятий ограничат 500 людьми. На согласованные с властями мероприятия численностью более 75 человек можно будет пройти только с отрицательным ПЦР-тестом;
  • С 22 июня водный транспорт сможет работать только «при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности».

С 17 июня в Петербурге временно закрыли детские комнаты в кафе и ресторанах, фуд-корты в ТЦ, запретили продажу еды в фан-зонах чемпионата Европы-2020 и ввели другие ограничения, в том числе на ночную работу ресторанов.

16 июня в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. Работодатели должны будут проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа. Работников, отказавшихся от вакцинации, отстранят без выплат.

Об обязательной вакцинации работников сфер услуг, торговли, здравоохранения, транспорта и культуры объявили семь регионов — Москва, Московская, Тульская, Ленинградская, Кемеровская, Сахалинская и Тверская.

#новости #петербург #covid19 #вакцинация

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Миша Копейкин

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Владимир Климов

1

В чём собственно новость? Почти десяток регионов это уже сделали.

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Нежный турник

Владимир
4

Санкт-Петербург это не какие-то регионы

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Разумный ГОСТ

Нежный
4

это болото

Ответить

Жак Фреско

Разумный
1

с дождем 

Ответить

Роман Александров

Владимир
0

@Порфирьевич 

Ответить

Порфирьевич

Владимир
0

В чём собственно новость? Почти десяток регионов это уже сделали. Вернее - так, что пятнадцать из них - это уже прошло. В большинстве это провинции России. И в этом доля случайности почти нулевая. Но это пока, до России не дошло. Вопрос в том, как далеко мы можем в принципе добраться, не вступая в большие конфликты. Вариант конфликтной ситуации - это возможность и дальше использовать форму конфликта между разными финансовыми группами, для сбора косвенного капитала и т.д.

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Древний лолипоп

2

Блять неужели в ресторанах с 2 ночи до 6 утра самый пиковый поток и очереди стоят??? Что за ебаный маразм

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Ranae Est

Древний
0

вроде это направлено на ночные клубы, которые обходят ограничения, по документам называясь общепитом.

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Небольшой жёлтый робат

1

Сосатb+лежатb, чинушки

Ответить

Дмитрий Щёлоков

1

Это не ограничение, а попытка изобразить, что что-то делаешь, когда тебе запретили что-то делать, а у самого яйц нет

Ответить

Разумный ГОСТ

0
На Тюменском тракте голый мужчина бегает по…
Читатели прислали видео происходящего на трассе
www.e1.ru
Ответить

Владимир Климов

Разумный
2

Это непривитый единоросс

Ответить

Алексей Логачев

0

А что с футболом? Стадионы будем заполнять? 

Ответить

николай спивак

Алексей
0

@Порфирьевич 

Ответить

Любой мангал

0

На госслужащих вообще любую херь можно испытывать.
Когда пятничную порку введут?

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Николай Иванов

0

Проверяйте, завтра Собянин скажет, что продлевает нерабочие (спецом время тянет)

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