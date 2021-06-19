Срок для обеспечения антител к Covid-19 у такого числа сотрудников — 15 августа.

Соответствующий указ подписал глава города Александр Беглов. Вдобавок к этому в городе вводят новые ограничения:

С 20 июня в фан-зону на Конюшенной площади будут допускаться до 3000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» — до 1000 человек.



С 21 июня закроют аквапарки и аттракционы, количество участников конгрессно-выставочных мероприятий ограничат 500 людьми. На согласованные с властями мероприятия численностью более 75 человек можно будет пройти только с отрицательным ПЦР-тестом;



С 22 июня водный транспорт сможет работать только «при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности».

С 17 июня в Петербурге временно закрыли детские комнаты в кафе и ресторанах, фуд-корты в ТЦ, запретили продажу еды в фан-зонах чемпионата Европы-2020 и ввели другие ограничения, в том числе на ночную работу ресторанов.

16 июня в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. Работодатели должны будут проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа. Работников, отказавшихся от вакцинации, отстранят без выплат.

Об обязательной вакцинации работников сфер услуг, торговли, здравоохранения, транспорта и культуры объявили семь регионов — Москва, Московская, Тульская, Ленинградская, Кемеровская, Сахалинская и Тверская.