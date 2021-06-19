В таких группах пропагандировали «депрессию, насилие» и самоубийство, считает СК.

В Ставропольском крае задержали 19-летнего жителя Ессентуков, которого подозревают в том, что он заставил двух подростков получить смертельные травмы на железной дороге. Об этом сообщает СК РФ.

Следствие установило, что задержанный создал в мессенджерах несколько групп, в которых участники проходили задания. По данным СК, участники таких групп «попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, а также опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций».

Задержанному предъявили обвинение в убийстве (пункт «а» часть 2 статьи 105 УК РФ) двух подростов, которых во время выполнения «задания» из группы сбила электричка в Липецкой области. СК также провёл серию обысков и допросил более 50 подростков, «состоявших в деструктивных группах».