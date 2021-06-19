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Даша Лейзаренко

В Ставропольском крае организатора «групп смерти» обвинили в убийстве двух подростков, которых сбила электричка Статьи редакции

В таких группах пропагандировали «депрессию, насилие» и самоубийство, считает СК.

В Ставропольском крае задержали 19-летнего жителя Ессентуков, которого подозревают в том, что он заставил двух подростков получить смертельные травмы на железной дороге. Об этом сообщает СК РФ.

Следствие установило, что задержанный создал в мессенджерах несколько групп, в которых участники проходили задания. По данным СК, участники таких групп «попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, а также опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций».

Задержанному предъявили обвинение в убийстве (пункт «а» часть 2 статьи 105 УК РФ) двух подростов, которых во время выполнения «задания» из группы сбила электричка в Липецкой области. СК также провёл серию обысков и допросил более 50 подростков, «состоявших в деструктивных группах».

#новости #регионы

826 просмотров
24 24 комментария
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Адмирал Ламбер

6

Они бросились сами или что?
Какая корреляция между этими событиями?

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Психический вентилятор

Адмирал
2

тайна следствия!

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Адмирал Ламбер

Психический
1

Хлебом не корми, дай что нибудь засекретить

Ответить

Ангел Предохранитель

6

В таких группах пропагандировались депрессия

Хорошо, что для меня не надо пропагандировать ее, ведь она вот уже 3 года часть меня

Ответить

Письменный микроскоп

Ангел
2

И не делай НЯ пока

Ответить

Andrew Muralov

Ангел
1

Иди шпалы считай, пока не пройдет. 

Ответить

Владимир Филатов

Ангел
0

молодой человек, это не для вас 

Ответить

Виктор Ганелес

Ангел
0

Ты только на жд не ходи, ладно?

Ответить

Elian Kavinsky

Ангел
0

Заочно предъявляю тебе обвинение в покушении на жизнь Ангела.

Ответить

Зенитный блик

4

Власти опять нашли какого-то левого чувака. Очевидно же, что причина подростковых суицидов в нездоровой атмосфере как в политической сфере, так и кризисной ситуации с общественными и гражданскими институтами.
Кого нужно и обвинять, дак это только нынешнее политическое руководство страны.

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ggg123

Зенитный
0

 Да, в 14 - 15 лет так не похуй на политику, хоть вскрывайся...

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Серебряный турник

3

С электричкой, надеюсь, всё в порядке?

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Талантливый Петя

3

Коммент про пропаганду депрессии на гос. уровне в России

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Максим Шпилёв

1

Объясните, в чём профит создателям таких "групп с заданиями"?

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Экологический торшер

Максим
1

В том же в чем и профит любых маргинальных сообществ дающих чувство сопричастности, единения и Веры, позволяющих отвлечься от бренных мыслительных процессов и критического мышления. В чем профит сообщества ТЖ объединённого неразделённый ЧСВ и ненависти к инакомыслящим?

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Верхний волк

Экологический
1

сообщества ТЖ объединённого неразделённый ЧСВ и ненависти к инакомыслящим

Я скромный и добрый.

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Stanley H

Верхний
0

И в армии был!

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Andrew Muralov

Максим
0

Было задание типа кинуть монету на рельсы перед идущим поездом. 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Максим
0

Надо же куда-то домашку скидывать

Ответить

Andrew Muralov

1

А роман Анна Каренина не заставляет получать такие травмы?
А ещё раньше была реклама "выпил фанты и остановил поезд" 

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Ваша Закладко

Andrew
1

поезд хайпа

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Небольшой жёлтый робат

1

А в создании сложных жизненных ситуаций государство как бы и не в ответе. А хули вы не в семье хотя бы шувалова родились? 

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Миша Копейкин

1

Ребят, подскажите кто знает, где можно найти информацию по этому поводу. Я самостоятельно разработал такую концепцию как Система Общей вины. Чука подсказывает, что об этом должно быть много написано, но я пока не смог обнаружить это у других авторов.

Так вот в чём суть: Множество споров происходит из-за того, что люди живут по Системе Одного виноватого. Если, например изнасиловали девушку, то люди делятся на 2 противоположных лагеря - или виноват насильник, или "виновата сама". Каждая из сторон приводит свои аргументы и их аргументы выглядят в некоторой степени убедительно. Например, если бы она одевалась скромнее, то шансы изнасилования действительно были бы ниже. И если девушка осознаёт в каком мире она живёт, но всё равно идёт на риск, значит она ответственна за свои поступки. Но аргументы другой стороны тоже имеют место быть - если девушка ответственна за последствия выбора одежды, то насильник тоже ответственен за выбор насиловать или не насиловать.
И вот 2 лагеря спорят, приводят всё новые и новые аргументы. И не могут сойтись только по причине того, что в них заложена мысль, что виноват может быть только 1. А остальные абсолютно невиновны.
И всё решается, если допустить, что могут быть виновными одновременно несколько человек. Например, в данном случае, насильник, выбор которого в значительно большей степени повлиял на эту ситуацию, виноват на 99% (цифры в данном случае произвольные, просто для примера). А девушка, которая могла бы сделать эту ситуацию менее вероятной, виновата на 1%.

У этой концепции кроме примирения враждующих сторон есть также множество плюсов. Например, она даёт инструмент для того, чтобы воздействовать на ситуацию с разных сторон. Например защитники девушки, не признавая частичной ответственности жертвы, отказываются признавать, что одежда является фактором, повышающим риск изнасилования. И из-за этого запрещает стратегии снижения риска изнасилований, например, при помощи издания брошюр на тему откровенной одежды.

Эту концепцию можно и нужно расширять. Вплетать в неё не 2 человек, а постепенно всё больше и больше людей. Полицию, которая не организовала достаточное количество патрулей. Мэрию, которая не обеспечила данную улицу нужным количеством фонарей. Родителей этого насильника и этой девушки, которые так воспитали детей. Тебя и меня, которые зная о том, что ежедневно происходят изнасилования и прочие ужасные вещи, ничего не сделал для того, чтобы сделать хоть что-то, чтобы снизить их количество.

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Очевидный танк88

Миша
0

ой эт ты зря сюда сейчас
запили лучше пост в мнения или в вопросы
там это и к месту и удобнее обсудить

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