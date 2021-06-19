Фото с паспортом объекта, на котором изображён логотип, якобы прислали в редакцию издания.

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«РБК-Тюмень» сообщило, что в Тюменском районе начали строительство «исправительной колонии №1 Федерального управления по исполнению наказаний и надзору за молодежью» с логотипом TikTok. Позже новость удалили.

Публикация сохранилась в паблике издания во «ВКонтакте». Как сообщает «РБК-Тюмень», местные жители обратили внимание на логотип соцсети на паспорте объекта и якобы прислали фото в редакцию. Вслед за «РБК-Тюмень» новость о строительстве колонии написали «Лента», «Газета.ру», «Инфо-24», а также несколько местных изданий.

Фото «РБК-Тюмень»

Как отмечает «РБК-Тюмень», в качестве заказчика в проекте указано «Федеральное управление по исполнению наказаний и надзору за молодежью». TJ не обнаружил упоминаний такого управления или новостей о строительстве новой колонии на сайте УФСИН России по Тюменской области.

Издание также привело комментарий подрядчика, компании «МФ Строй»: «Действительно, такой проект мы реализуем, на здании будет размещен логотип соцсети. Почему разместили именно этот логотип, мы прокомментировать не можем, ведем строительство согласно проекту, в котором уже предусмотрен такой облик здания».