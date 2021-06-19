«РБК-Тюмень» сообщило о строительстве исправительной колонии с логотипом TikTok и удалило новость Статьи редакции
Фото с паспортом объекта, на котором изображён логотип, якобы прислали в редакцию издания.
«РБК-Тюмень» сообщило, что в Тюменском районе начали строительство «исправительной колонии №1 Федерального управления по исполнению наказаний и надзору за молодежью» с логотипом TikTok. Позже новость удалили.
Публикация сохранилась в паблике издания во «ВКонтакте». Как сообщает «РБК-Тюмень», местные жители обратили внимание на логотип соцсети на паспорте объекта и якобы прислали фото в редакцию. Вслед за «РБК-Тюмень» новость о строительстве колонии написали «Лента», «Газета.ру», «Инфо-24», а также несколько местных изданий.
Как отмечает «РБК-Тюмень», в качестве заказчика в проекте указано «Федеральное управление по исполнению наказаний и надзору за молодежью». TJ не обнаружил упоминаний такого управления или новостей о строительстве новой колонии на сайте УФСИН России по Тюменской области.
Издание также привело комментарий подрядчика, компании «МФ Строй»: «Действительно, такой проект мы реализуем, на здании будет размещен логотип соцсети. Почему разместили именно этот логотип, мы прокомментировать не можем, ведем строительство согласно проекту, в котором уже предусмотрен такой облик здания».
TJ попытался связаться с редакцией «РБК-Тюмень», а также отправил запрос в УФСИН России по Тюменской области, но не получил оперативного ответа.
*остроумная шутка про тик так хаус*
Зашёл за этой шуткой
А теперь выйди и зайди нормально
Как правильно входить в тикток хату?
С ноги?
С музыкой
Тик-ток хата
TJ попытался связаться с редакцией «РБК-Тюмень», а также отправил запрос в УФСИН России по Тюменской области, но не получил оперативного ответа.
Мазохисты
В долгосрочной перспективе будут бараки с арестантами за посты в vk, тик-ток и инстаграмм. На них как раз и будут такие лого, что бы место знали. Самые блатные будут сидеть за посты в fb.
Когда ждать колонию с лого TJ или DTF?