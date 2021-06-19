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Новости
Даша Лейзаренко

«РБК-Тюмень» сообщило о строительстве исправительной колонии с логотипом TikTok и удалило новость Статьи редакции

Фото с паспортом объекта, на котором изображён логотип, якобы прислали в редакцию издания.

34 34 комментария
1699 просмотров

«РБК-Тюмень» сообщило, что в Тюменском районе начали строительство «исправительной колонии №1 Федерального управления по исполнению наказаний и надзору за молодежью» с логотипом TikTok. Позже новость удалили.

Публикация сохранилась в паблике издания во «ВКонтакте». Как сообщает «РБК-Тюмень», местные жители обратили внимание на логотип соцсети на паспорте объекта и якобы прислали фото в редакцию. Вслед за «РБК-Тюмень» новость о строительстве колонии написали «Лента», «Газета.ру», «Инфо-24», а также несколько местных изданий.

Фото «РБК-Тюмень»

Как отмечает «РБК-Тюмень», в качестве заказчика в проекте указано «Федеральное управление по исполнению наказаний и надзору за молодежью». TJ не обнаружил упоминаний такого управления или новостей о строительстве новой колонии на сайте УФСИН России по Тюменской области.

Издание также привело комментарий подрядчика, компании «МФ Строй»: «Действительно, такой проект мы реализуем, на здании будет размещен логотип соцсети. Почему разместили именно этот логотип, мы прокомментировать не можем, ведем строительство согласно проекту, в котором уже предусмотрен такой облик здания».

TJ попытался связаться с редакцией «РБК-Тюмень», а также отправил запрос в УФСИН России по Тюменской области, но не получил оперативного ответа.

#новости #регионы #tiktok

34 34 комментария
16
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Лев Глебович

25

*остроумная шутка про тик так хаус*

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Pavel Vakhrushev

Лев
5

Зашёл за этой шуткой

Ответить

Радик Тагиров

Pavel
0

А теперь выйди и зайди нормально

Ответить

Pavel Vakhrushev

Радик
1

Смешная шутка чееек 🤪

Ответить

мЕдь

Лев
4

Совсем обленились.

Ответить

Ухудшанский

мЕдь
2

Жарко

Ответить

Федя Прозоров

Лев
2

*проебана*

Ответить

Павел Каташев

16

Как правильно входить в тикток хату?

Ответить

Pavel Vakhrushev

Павел
8

О ноу о ноу о ноу ноу ноу ноу ноу

Ответить

Федя Прозоров

Павел
1

С ноги?

Ответить

Павел Каташев

Федя
6

С музыкой

Ответить

Люц Шнайдер

Павел
5

И танцами.

Ответить

Федя Прозоров

Люц
1

С блядством

Ответить

Алексей Нимандов

9

Ответственный представитель:

Наливкин В. И. 

Ну понятно. 

Ответить

Алекс Купер

6

Тик-ток хата

Ответить

Ваша Закладко

Алекс
2

тиктокмахтфрай

Ответить

Роман Александров

5

Забирают хлеб у Панорамы

Ответить

Bkmz Иванов

3

TJ попытался связаться с редакцией «РБК-Тюмень», а также отправил запрос в УФСИН России по Тюменской области, но не получил оперативного ответа.

Мазохисты

Ответить

Вася Пражкин

Bkmz
0

Надо было в ТикТок им писать. Или ролик снять с обращением.

Ответить

aliftin

2

В долгосрочной перспективе будут бараки с арестантами за посты в vk, тик-ток и инстаграмм. На них как раз и будут такие лого, что бы место знали. Самые блатные будут сидеть за посты в fb. 

Ответить

Полный танк88

aliftin
1

Блатные сидят только в одноклассниках

Ответить

aliftin

Полный
0

В одноклассниках сидят надзиратели. 

Ответить

🍺 Ernest Vasilevskiy

2

Всем заключённым выдадут попыт

Ответить

Bibba La Bibba

1

Когда ждать колонию с лого TJ или DTF?

Ответить

Максим Шпилёв

Bibba
0
Ответить

Коренной турник

0

У Сбербанка скоро появятся тиктоки

Ответить

мЕдь

Коренной
1

Кредиты на развитие аккаунта?

Ответить

Ваша Закладко

мЕдь
0

продукты сберкидс для самой молодой молодёжи 

Ответить

Вася Пражкин

мЕдь
0

Да, отдавать лайками с процентами.

Ответить

Pavel Vakhrushev

0

Логичное продолжение колл центров Сбербанка из колоний

Ответить

teinaaVa

0

Давно пора.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

От эт я понимаю тиктокхаус

Ответить

Vladimir Chepushtanov

–1

Очевидно что фотошоп

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Vladimir Chepushtanov

–1

Очевидно что фотошоп

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