«Я буду тебя лечить. Я буду твоей глюкозой»: Александр Лукашенко поговорил с мальчиком в больнице Статьи редакции
И заявил, что «подпитывается антителами в красных зонах».
Во время посещений второй городской детской клинической больницы в Минске Александр Лукашенко спросил у мальчика-пациента про углеводный батончик и назвал себя «глюкозой для взрослых». Видео опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».
У переболевшей коронавирусом заведующей больницы Лукашенко также поинтересовался уровнем антител в её организме после болезни. «У меня 25 было месяц назад. Но я подпитывался, будучи в „красных зонах“», — отметил президент.
Лукашенко также заявил, что в Белоруссии нет необходимости в обязательной вакцинации от коронавируса. Он при этом добавил, что может ввести выходной день для прохождения диспансеризации.
Я глюкоза. Только я для взрослых. Я лечу взрослых. Вот вырастешь, я тебя буду лечить.
Я на тракторе. Ты на белом тракторе, и я на белом тракторе. А потом салют… в нашу честь. Салют в нашу честь. Сначала на парад, а потом в красную зону пойдём. Бал будет. Картошка. Салют. В мою честь салют. Я глюкоза и ты — на белом тракторе. Ты меня слышишь? Посмотри, какая у меня форма! Посмотри, какие у неё звезды! Я её ещё никому не показывал. Только тебе покажу. Посмотри! Это моя парадная. Специально сшил! Посмотри, не бойся! Погоны? Я их поменяю! Вот они, погоны. Вот! Настоящие! Видишь? Глюкоза. Я глюкоза. Я их на парад одену. Это моя форма. Самая чистая. Что ты кашляешь? Вот пойдём в красную зону, к — и кашлять не будешь. Я с кортиком, на белом тракторе, командую парадом! Я глюкоза! Я командую парадом! Я в звёздах! На белом коне! Я глюкоза! Я командую парадом!..
Клинический идиот
Мальчик перехотел расти!
Логический фонарь
Беларусь Шрёдингера, вроде есть репрессии а вроде и нет. Хотя я думаю, эти омоновцы до прекрасной Беларуси будущего не доживут, помрут в боях за Беларусию Лукашенко
Или получат квартиры и работу в России и будут уже использовать накопленный опыт на российских протестах(если они будут когда-нибудь).
Я тебя не понимаю. Так что не пизди
Лекарственный крюк
Почему белорусская армия терпит этого шиза?????
Представь что тебе бы предложили сыграть в казино, в котором проигрыш означает расстрел, а при выигрыше приз будет вот далеко не факт что окупать твою ставку, мб и в минус выйдет, извините.
Корпоративный браслет
В ряде стран (например, Латинская Америка) армия - это реально элита. В смысле, что служащие там включены в процессы управлению страной, имеют с этого бонусы и отвечают за свою деятельность. Это имеет и плюсы, и минусы, речь не об этом. В странах пост-совка - это не так, в армию идут простые люди, меняющие годы подчинения всяким мудакам на бесплатную квартиру. Ожидать от них какой-то особой активности я бы не стал
Сколько было расстреляно украинских беркутов после Майдана?
Шизанулся окончательно.
Истории про ника и майкла, самолёт посадить - в этом хотя бы была какая-то выгода для вранья. А тут шиза в чистом виде. Путин такой же со своими поговорками и кашлем
Какой был смысл врать про бомбу, если и так был формальный повод для перехвата в виде "террориста" на борту?
Вы не понимаете, он РЕАЛЬНО думал, что Европа поверит в бомбу на борту и он получит очки престижа. Точно так же, думаю, половина российской элиты РЕАЛЬНО верит в план даллеса, заокеанские структуры обучающие Навального как развалить Россию, и так далее. А их личное коррупционное богатство оправдывается (для себя) просто - "ну это же 1-хуйстотысячная доля бюджета, для страны ведь тоже стараемся, другие придут вообще кошмар устроят".
Просто ебанько подай патрон
Завтра придёт и скажет Я ВОЗДУХ ДЛЯ БЕЛАРУСОВ!! НА ПОДМЫШКУ!!
Почему укры стерпели публичное унижение с протасевичем и лднровцами?
Неправда, мы подали обращение в МИД Беларуси, оно хотя бы вчера было легитимным, а вот на ЛНР мы не можем реагировать потому что их не признаем. Пусть сначало подтвердят, мы же не можем из-за слов ЛНР что-то предъявить Беларуси.
Логический
Правильно даже говорить не о легитимности, а то что Беларусь нейтральный участник минского процесса, и если они сотрудничают с ЛНР, то все, Минск пока
Не понимаю. ЛНР заявили, что допросили протасевича. Беларусь до этого заявила, что будет поддерживать ЛНР в их желании допросить Протасевича. Чего ждут украинцы?
Что такое ЛНР чтобы украинцы на них реагировали официально, тем более в отношении третьих стран. Пока это провокация, пусть беларусы подтвердят переговоры, и тогда будут какие-то последствия. Что именно – неизвестно, но Минск в качестве переговорной площадки аут, хотя и так туда уже никто не поедет. Цирк короче
Лукаш выглядит так что того гляди кинется и загрызет мелкого голыми зубами.
Я глюкоза: Маленький и очень любопытный, он очень хочет понять, зачем так много сахара в пище.
И он отправляется в путешествие за ответом, в которое его поведут его любопытство, его доброта и любопытство.
Он узнает, что такое настоящее сострадание, любовь, дружба и умение быть благодарным...
«Как важно быть серьезным» — это история о двух друзьях, которые учатся в одной школе, но совершенно не похожи друг на друга.
Тот случай, когда пизданул херню какую-то, но надо дальше чёт адекватнее сказать. Пытаешься выжать из себя что-то разумное, говоришь, а в итоге ещё больше себя закапываешь. В целом, это принцип жизни Лукашенко, а не только случай.