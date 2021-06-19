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Новости
Даша Лейзаренко

«Я буду тебя лечить. Я буду твоей глюкозой»: Александр Лукашенко поговорил с мальчиком в больнице Статьи редакции

И заявил, что «подпитывается антителами в красных зонах».

64 64 комментария
3197 просмотров

Во время посещений второй городской детской клинической больницы в Минске Александр Лукашенко спросил у мальчика-пациента про углеводный батончик и назвал себя «глюкозой для взрослых». Видео опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».

Я глюкоза. Только я для взрослых. Я лечу взрослых. Вот вырастешь, я тебя буду лечить. И буду твоей глюкозой. Ты не против? Думай, у тебя ещё есть время.

Александр Лукашенко

У переболевшей коронавирусом заведующей больницы Лукашенко также поинтересовался уровнем антител в её организме после болезни. «У меня 25 было месяц назад. Но я подпитывался, будучи в „красных зонах“», — отметил президент.

Лукашенко также заявил, что в Белоруссии нет необходимости в обязательной вакцинации от коронавируса. Он при этом добавил, что может ввести выходной день для прохождения диспансеризации.

#белоруссия

64 64 комментария
20
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Жестокий самолет

50

И буду твоей глюкозой. Ты не против? Думай, у тебя ещё есть время.

Звучит то ли как сельский подкат, то ли как угроза к расправе

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Andrew Muralov

Жестокий
10

Мальчик, ты же не хочешь, чтоб у тебя упал сахар. 

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ouxen

Жестокий
1

звучит как белорусский реп

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Ksenobait

39

Я глюкоза. Только я для взрослых. Я лечу взрослых. Вот вырастешь, я тебя буду лечить.

Ответить

Ksenobait

Ksenobait
13

Я на тракторе. Ты на белом тракторе, и я на белом тракторе. А потом салют… в нашу честь. Салют в нашу честь. Сначала на парад, а потом в красную зону пойдём. Бал будет. Картошка. Салют. В мою честь салют. Я глюкоза и ты — на белом тракторе. Ты меня слышишь? Посмотри, какая у меня форма! Посмотри, какие у неё звезды! Я её ещё никому не показывал. Только тебе покажу. Посмотри! Это моя парадная. Специально сшил! Посмотри, не бойся! Погоны? Я их поменяю! Вот они, погоны. Вот! Настоящие! Видишь? Глюкоза. Я глюкоза. Я их на парад одену. Это моя форма. Самая чистая. Что ты кашляешь? Вот пойдём в красную зону, к — и кашлять не будешь. Я с кортиком, на белом тракторе, командую парадом! Я глюкоза! Я командую парадом! Я в звёздах! На белом коне! Я глюкоза! Я командую парадом!..

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Папуша

Ksenobait
1

Спасибо

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Растительный рак

Ksenobait
0

Sooooooqa

Ответить

Растительный рак

24

Могли бы и не включать камеру, пока у него приступ не закончится.

Ответить

Сергей Панфилов

Растительный
0

Синдрома Туррета?

Ответить

Алекс Навальный

Растительный
0

Тогда камеру вообще никогда нельзя было бы включать

Ответить

AshleyNightingale

20
Ответить

Очевидный танк88

12

шаблонный рафинированный голивудский злодей, какой кринге

Ответить

Небольшой жёлтый робат

9

Клинический идиот 

Ответить

Игорь Рачук

Небольшой
5

Мальчик перехотел расти! 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Игорь
4

Ушёл в отрицательный рост 

Ответить

Andrew Muralov

10

«подпитывается антителами в красных зонах»

Ответить

Лекарственный крюк

5

Сколько омоновцев придется расстрелять в прекрасной беларуси будущего? На ответ даётся 30 секунд

Ответить

Николай Николаевич

Лекарственный
3

Всех

Ответить

Логический фонарь

Лекарственный
2

Беларусь Шрёдингера, вроде есть репрессии а вроде и нет. Хотя я думаю, эти омоновцы до прекрасной Беларуси будущего не доживут, помрут в боях за Беларусию Лукашенко

Ответить

Rodion Kutsaev

Логический
2

Или получат квартиры и работу в России и будут уже использовать накопленный опыт на российских протестах(если они будут когда-нибудь).

Ответить

Николай Николаевич

Логический
0

За Белорусию Лукашенко помрут российские омоновцы.

Ответить

Лекарственный крюк

Логический
0

Я тебя не понимаю. Так что не пизди

Ответить

Логический

Лекарст…
0

Я человек - загадка

Ответить

Лекарственный

Логичес…
0

Человек не пизди

Ответить

Лекарственный крюк

Лекарственный
1

Почему белорусская армия терпит этого шиза?????

Ответить

ggg123

Лекарственный
3

Представь что тебе бы предложили сыграть в казино, в котором проигрыш означает расстрел, а при выигрыше приз будет вот далеко не факт что окупать твою ставку, мб и в минус выйдет, извините.

Ответить

Корпоративный браслет

Лекарственный
2

В ряде стран (например, Латинская Америка) армия - это реально элита. В смысле, что служащие там включены в процессы управлению страной, имеют с этого бонусы и отвечают за свою деятельность. Это имеет и плюсы, и минусы, речь не об этом. В странах пост-совка - это не так, в армию идут простые люди, меняющие годы подчинения всяким мудакам на бесплатную квартиру. Ожидать от них какой-то особой активности я бы не стал

Ответить

Rodion Kutsaev

Лекарственный
0

учились у россиян

Ответить

Имя Фамилия

Лекарственный
0

Сколько было расстреляно украинских беркутов после Майдана?

Ответить

Лекарственный крюк

Имя
1

Это другое

Ответить

Имя Фамилия

Лекарст…
1

Согласен

Ответить

Яня

5

А надо было всего лишь вовремя пить таблетки

Ответить

Bich

Яня
3

С ядом

Ответить

миша лисицын

5

Шизанулся окончательно.
Истории про ника и майкла, самолёт посадить - в этом хотя бы была какая-то выгода для вранья. А тут шиза в чистом виде. Путин такой же со своими поговорками и кашлем

Ответить

Сергей Панфилов

миша
0

Какой был смысл врать про бомбу, если и так был формальный повод для перехвата в виде "террориста" на борту?

Ответить

ggg123

Сергей
2

Вы не понимаете, он РЕАЛЬНО думал, что Европа поверит в бомбу на борту и он получит очки престижа. Точно так же, думаю, половина российской элиты РЕАЛЬНО верит в план даллеса, заокеанские структуры обучающие Навального как развалить Россию, и так далее. А их личное коррупционное богатство оправдывается (для себя) просто - "ну это же 1-хуйстотысячная доля бюджета, для страны ведь тоже стараемся, другие придут вообще кошмар устроят".

Ответить

Логический фонарь

3

Вот ебанутый

Ответить

Логический фонарь

Логический
4

Просто ебанько подай патрон

Ответить

Логический фонарь

Логический
5

Завтра придёт и скажет Я ВОЗДУХ ДЛЯ БЕЛАРУСОВ!! НА ПОДМЫШКУ!!

Ответить

Лекарственный крюк

Логический
1

Почему укры стерпели публичное унижение с протасевичем и лднровцами?

Ответить

Логический

Лекарст…
2

Неправда, мы подали обращение в МИД Беларуси, оно хотя бы вчера было легитимным, а вот на ЛНР мы не можем реагировать потому что их не признаем. Пусть сначало подтвердят, мы же не можем из-за слов ЛНР что-то предъявить Беларуси.

Протасевича увезли в так называемую ЛНР…
Кроме того, спикер украинского МИД подчеркнул, что никакой "генпрокуратуры ЛНР" не может быть по…
vesti.ua
Ответить

Логический

Логичес…
2

Правильно даже говорить не о легитимности, а то что Беларусь нейтральный участник минского процесса, и если они сотрудничают с ЛНР, то все, Минск пока

Ответить

Лекарственный

Логичес…
0

Не понимаю. ЛНР заявили, что допросили протасевича. Беларусь до этого заявила, что будет поддерживать ЛНР в их желании допросить Протасевича. Чего ждут украинцы?

Ответить

Логический

Лекарст…
1

Что такое ЛНР чтобы украинцы на них реагировали официально, тем более в отношении третьих стран. Пока это провокация, пусть беларусы подтвердят переговоры, и тогда будут какие-то последствия. Что именно – неизвестно, но Минск в качестве переговорной площадки аут, хотя и так туда уже никто не поедет. Цирк короче

Ответить

Лекарствен

Логичес…
0

Всё ясно. Заявления укромида пустой пук 

Ответить

Лекарствен

Лекарст…
0

Неудивительно, что эти же люди ещё хейтЯт навального

Ответить

Andrew Muralov

Лекарст…
0

Вступления в ЕС. 

Ответить

Rodion Kutsaev

Лекарст…
1

Месть это блюдо которое подают холодным.

Ответить

Настоящий рубин

4

С ним общаются как с местным сумасшедшим, бояться даже слово не так сказать, пиздец

Ответить

Nick Rosenberg

4

Лукаш выглядит так что того гляди кинется и загрызет мелкого голыми зубами.

Ответить

ouxen

4

красава, резвится нон стоп и в хуй не дует)

Ответить

Robo Krabe

3

У чыкчырыка совсем крыша потекла. 

Ответить

badResistor

1

по любому себе файзер вколол давно

Ответить

Pyrrhula Pyrrhula

1

У чык-чырыка в конец фляга отъехала

Ответить

Ilia Gurtovoy

1
Ответить

Сергей Панфилов

0

А я думал, что Лукашенко ничего кринжовее этого не выкатит

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Vasily Mordovin

0

Я глюкоза: Маленький и очень любопытный, он очень хочет понять, зачем так много сахара в пище.
И он отправляется в путешествие за ответом, в которое его поведут его любопытство, его доброта и любопытство.
Он узнает, что такое настоящее сострадание, любовь, дружба и умение быть благодарным...
«Как важно быть серьезным» — это история о двух друзьях, которые учатся в одной школе, но совершенно не похожи друг на друга.

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Грандиозный цветок

0

он прав, время у него ещё есть

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Верхний волк

0

Я всё ждал, когда же он у мальчика отберёт конфетку

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Рустам Абдуллин

0

Тот случай, когда пизданул херню какую-то, но надо дальше чёт адекватнее сказать. Пытаешься выжать из себя что-то разумное, говоришь, а в итоге ещё больше себя закапываешь. В целом, это принцип жизни Лукашенко, а не только случай.

Ответить

Сергей Воробьёв

0

Думай, у тебя ещё есть время, чтобы свалить. 

Ответить

Azat Khalilov

0

Лукашенко - король кринжа

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Neten

0

Блять, бедный мальчик

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Жених приехал

0

Ебать мудила.

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