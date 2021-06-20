Минтруд РФ: непривитых работников можно отстранить без сохранения зарплаты Статьи редакции
Уволить таких сотрудников нельзя — это не предусмотрено в трудовом законодательстве.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что, если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, «то непривитого сотрудника можно отстранить». Об этом пишет ТАСС.
Котяков также уточнил, что сотрудников можно отстранять от работы без сохранения заработной платы, если у них нет объективных причин для невакцинации.
"Отстранить без увольнения" , "нерабочие дни с сохранением зарплаты" - кафкианское государство.
Геологический велосипед
Тебе не нравится что-то? Можно спокойно в Америку переехать или Европу.
Привет, метнись, купи мне билет, пожалуйста, до Америки. Спасибо большое!
Не переживай так, всё будет хорошо, осталось лишь немного потерпеть.
Отстранение это отстранение, увольнение это увольнение.
Причем тут нерабочие дни с с сохранением зарплаты ?
А отстранение от работы навсегда - это ещё отстранение или уже увольнение?
Откуда ты взял навсегда ? И нет это не увольнение. Но оно может за ним последовать, а может и не последовать.
Дело в том, что когда вам ставят инъекцию, вы не знаете, что находится в ампуле - на этикетке можно написать что угодно. Вы же не делаете хроматографию и ПЦР лекарств и вакцин перед введением.
Что же там может быть? Например, прионы - особые белки, которые способны к размножению. Вызывают тяжёлое поражение мозга.
Но гораздо более широкие возможности открывает РНК. Например, есть РНК-вакцины, принцип действия которых состоит в том, что цепочка РНК внедряется в клетку и на ней синтезируется белок-антиген. Но есть такое явление, как обратная транскрипция. Это когда на матрице РНК синтезируется ДНК при помощи специального фермента. Также существует фермент интеграза, способный встроить чужеродный фрагмент ДНК в геном организма.
Чем это опасно? Да тем, что пользуясь подпольными разработками спецслужб, сильные мира сего могут редактировать ваш генокод. Могут вызвать любую мутацию. В том числе, у людей с определёнными генетическими маркерами. То есть, проводить геноцид. Могут избирательно ввести вредоносный полинуклеотид несогласным с режимом. Это способно превратить человека в инвалида и даже убить.
Могут модифицировать генотип таким образом, чтобы "прошить" рабский менталитет. Да, мозг уже сформирован в результате онтогенеза и кардинально изменить структуру синаптических связей вряд-ли получится. Но можно влиять на поведение методами гуморальной регуляции, то бишь, влияя на синтез гормонов и нейромедиаторов. Кроме того, потомство будет формироваться из зиготы с вредоносным генокодом и будет развиваться так, как это заложили палачи из лабораторий. У них на службе нейросети, созданные методом глубокого обучения на огромных массивах данных, позволяющие предсказать последствия редактирования генома.
Только представьте себе масштаб бедствия. Это тихая, но страшная биологическая война. Но в обществе царит культ потребления, люди ни о чём больше не думают. Это настоящий пир во время чумы
Сначала подумал это про истории, где вместо спутника ставят эпивак. Потом понял, что это шиза.
Ты погляди как эта паста у хомяков рвет пуканы.
Потенциальный
А по моему охуенная паста. Хоть какое-то разнообразие сюжета, а то про чипирование читать надоело. Да и не ведётся уже никто.
Насчёт замены вакцин задним числом это пиздец конечно.
Мне кажется эти пасты придумывают сторонники вакцин что бы еще больше "ошизить" тех кто против вкалываний
Казалось бы, причем тут Дуров?
Какой выход из сложившейся ситуации?
Покупать частный дом в горах и жить в гармонии с природой подальше от людей
Тож как-то мерзким культом потребления пахнет. Почему покупать? Почему не заселиться а пещеру или не построить дом самому?
Сделать туже возможность и для привитых сотрудников и будет по кайфу.
Следующий шаг - отстранять сотрудников с низким титром антител, пускай ревакцинируются ну или закаляются.
Ну то есть фактически их вынуждают увольняться.
Просто кайф в государстве, тебе не дают выбора привиться, ты даже свою толком выбрать не можешь не говоря о иностранцах, но обязан или уволят. Мне, конечно, легко говорить, но я бы нахуй увольнялся и другим советовал, чтоб весь рынок лопнул. Нахуй обязательную вакцинацию/
Рабы работают в макдаках и пятерочках в мучениях по 14 часов, за копейки. Укол только им облегчит существование.
В маках работает больше студентоты за условные 25к. Я бы нахуй увольнялся/
Нежный месяц
Нахуй обязательные налоги, нахуй обязательный УК, и нахуй само государство с его обязанностями.
кстати, на заметку работодателю - работников можно еще и немножко бить плетями, пояснил Антон Котяков