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Артём Мазанов

Минтруд РФ: непривитых работников можно отстранить без сохранения зарплаты Статьи редакции

Уволить таких сотрудников нельзя — это не предусмотрено в трудовом законодательстве.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что, если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, «то непривитого сотрудника можно отстранить». Об этом пишет ТАСС.

Котяков также уточнил, что сотрудников можно отстранять от работы без сохранения заработной платы, если у них нет объективных причин для невакцинации.

Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной.

Антон Котяков
министр труда и социальной защиты РФ

#новости #covid19

1663 просмотров
34 34 комментария
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Andrew Muralov

16

"Отстранить без увольнения" , "нерабочие дни с сохранением зарплаты" - кафкианское государство.

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ВсеОК

Andrew
–31

Тебе не нравится что-то? Можно спокойно в Америку переехать или Европу.

Достали уже нытики про то как у нас в РОССИИ все плохо!

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Геологический велосипед

ВсеОК
8

Тебе не нравится что-то? Можно спокойно в Америку переехать или Европу.

Привет, метнись, купи мне билет, пожалуйста, до Америки. Спасибо большое!

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ВсеОК

Геологи…
0

Россиянин, можешь без хамства?

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Andrew Muralov

ВсеОК
1

Не переживай так, всё будет хорошо, осталось лишь немного потерпеть.

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Жестокий ихтиандр

ВсеОК
0

нашёл че защищать

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Виталий Куликов

ВсеОК
0

Можно спокойно в Америку переехать или Европу

А можно в вашу жёпу?

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Нежный месяц

Andrew
0

Отстранение это отстранение, увольнение это увольнение. 
Причем тут нерабочие дни с с сохранением зарплаты ?

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Andrew Muralov

Нежный
0

А отстранение от работы навсегда - это ещё отстранение или уже увольнение?

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Нежный месяц

Andrew
0

Откуда ты взял навсегда ? И нет это не увольнение. Но оно может за ним последовать, а может и не последовать. 

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Service Account

–13

Дело в том, что когда вам ставят инъекцию, вы не знаете, что находится в ампуле - на этикетке можно написать что угодно. Вы же не делаете хроматографию и ПЦР лекарств и вакцин перед введением.

Что же там может быть? Например, прионы - особые белки, которые способны к размножению. Вызывают тяжёлое поражение мозга.

Но гораздо более широкие возможности открывает РНК. Например, есть РНК-вакцины, принцип действия которых состоит в том, что цепочка РНК внедряется в клетку и на ней синтезируется белок-антиген. Но есть такое явление, как обратная транскрипция. Это когда на матрице РНК синтезируется ДНК при помощи специального фермента. Также существует фермент интеграза, способный встроить чужеродный фрагмент ДНК в геном организма.

Чем это опасно? Да тем, что пользуясь подпольными разработками спецслужб, сильные мира сего могут редактировать ваш генокод. Могут вызвать любую мутацию. В том числе, у людей с определёнными генетическими маркерами. То есть, проводить геноцид. Могут избирательно ввести вредоносный полинуклеотид несогласным с режимом. Это способно превратить человека в инвалида и даже убить.

Могут модифицировать генотип таким образом, чтобы "прошить" рабский менталитет. Да, мозг уже сформирован в результате онтогенеза и кардинально изменить структуру синаптических связей вряд-ли получится. Но можно влиять на поведение методами гуморальной регуляции, то бишь, влияя на синтез гормонов и нейромедиаторов. Кроме того, потомство будет формироваться из зиготы с вредоносным генокодом и будет развиваться так, как это заложили палачи из лабораторий. У них на службе нейросети, созданные методом глубокого обучения на огромных массивах данных, позволяющие предсказать последствия редактирования генома.

Только представьте себе масштаб бедствия. Это тихая, но страшная биологическая война. Но в обществе царит культ потребления, люди ни о чём больше не думают. Это настоящий пир во время чумы

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Антон Пострунин

Service
11

Сначала подумал это про истории, где вместо спутника ставят эпивак. Потом понял, что это шиза. 

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Service Account

Антон
–2

Ты погляди как эта паста у хомяков рвет пуканы.

Ответить

Потенциальный

Service
10
Ответить

Андрей Охапкин

Потенци…
0

Тяжело жить без чувства юмора?)

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Dmitry Pasyutin

Service
0
Ответить

Andrew Muralov

Антон
0

А по моему охуенная паста. Хоть какое-то разнообразие сюжета, а то про чипирование читать надоело. Да и не ведётся уже никто.
Насчёт замены вакцин задним числом это пиздец конечно.

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Service Account

Andrew
0

Мне кажется эти пасты придумывают сторонники вакцин что бы еще больше "ошизить" тех кто против вкалываний

Ответить

Андрей Охапкин

Andrew
0

Казалось бы, причем тут Дуров? 

Ответить

Andrew Muralov

Андрей
0

Там написано про него "пидр во время чумы"

Ответить

Участковый ключ

Service
1
Ответить

Andrew Muralov

Service
0

Какой выход из сложившейся ситуации?

Ответить

Service Account

Andrew
0

Покупать частный дом в горах и жить в гармонии с природой подальше от людей

Ответить

k. wintermute

Service
0

Тож как-то мерзким культом потребления пахнет. Почему покупать? Почему не заселиться а пещеру или не построить дом самому? 

Ответить

Service Account

k.
0

Пох на культы, у кого есть бабки тот может съебать

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Виталий Куликов

2

Сделать туже возможность и для привитых сотрудников и будет по кайфу.

Ответить

Andrew Muralov

Виталий
2

Следующий шаг - отстранять сотрудников с низким титром антител, пускай ревакцинируются ну или закаляются.

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Лысина Арика

1

Ну то есть фактически их вынуждают увольняться.
Просто кайф в государстве, тебе не дают выбора привиться, ты даже свою толком выбрать не можешь не говоря о иностранцах, но обязан или уволят. Мне, конечно, легко говорить, но я бы нахуй увольнялся и другим советовал, чтоб весь рынок лопнул. Нахуй обязательную вакцинацию/

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Service Account

Лысина
1

Рабы работают в макдаках и пятерочках в мучениях по 14 часов, за копейки. Укол только им облегчит существование.

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Лысина Арика

Service
0

В маках работает больше студентоты за условные 25к. Я бы нахуй увольнялся/

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AshleyNightingal

Лысина
0

За МКАДом нет жизни, если ты не на удалёнке...

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Нежный месяц

Лысина
0

Нахуй обязательные налоги, нахуй обязательный УК, и нахуй само государство с его обязанностями.

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Лысина Арика

Нежный
0

Самое главное нахуй конституцию и человеческие права/

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Maus Colt

0

кстати, на заметку работодателю - работников можно еще и немножко бить плетями, пояснил Антон Котяков

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