Собеседник издания назвал это «унижением».

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев за два-три дня до съезда партии узнал, что не будет возглавлять федеральный список, «партийная верхушка» узнала об этом перед съездом. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на собеседника, близкого к руководству единороссов.

Близкий к руководству ЕР источник «Медузы» заявил, что Медведева «поставил перед фактом» Путин. Собеседник журналистов также обратил внимание на то, что президент лично озвучил первую пятерку списка, не доверив председателю партии «хотя бы формально исполнить этот ритуал».

По словам близких к Медведеву людей, в начале недели глава ЕР считал, что будет первым номером списка, а после выборов станет спикером Госдумы. «Медуза»

20 июня съезд «Единой России» утвердил пятерку лидеров федерального списка, он полностью совпадает с предложением Путина: министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.