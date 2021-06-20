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Артём Мазанов

«Медуза»: Путин «поставил перед фактом» Медведева о невключении в список «Единой России» на выборах Статьи редакции

Собеседник издания назвал это «унижением».

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев за два-три дня до съезда партии узнал, что не будет возглавлять федеральный список, «партийная верхушка» узнала об этом перед съездом. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на собеседника, близкого к руководству единороссов.

Близкий к руководству ЕР источник «Медузы» заявил, что Медведева «поставил перед фактом» Путин. Собеседник журналистов также обратил внимание на то, что президент лично озвучил первую пятерку списка, не доверив председателю партии «хотя бы формально исполнить этот ритуал».

По словам близких к Медведеву людей, в начале недели глава ЕР считал, что будет первым номером списка, а после выборов станет спикером Госдумы.

«Медуза»

20 июня съезд «Единой России» утвердил пятерку лидеров федерального списка, он полностью совпадает с предложением Путина: министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

#новости

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Резкий Илья

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История повторяется

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Дмитрий Алексеевич

Резкий
2

Ещё будет срок мотать в одной камере с Навальным

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Dante Havershim

12
Ответить

aliftin

3

Почему Дима это терпит? Почему просто не уедет на свою виллу в Италии, зачем ему эта политика теперь? 

Ответить

Соколов Андрей

aliftin
7

Ага, а потом сиди и жди гостей с новичком

Ответить

aliftin

Соколов
1

Засланных уток с намазанными ядом клювами. 

Ответить

Madegghead

aliftin
4

Много знает, кто ж его отпустит

Ответить

Пышный химик

aliftin
0

Надеюсь, он там на вечерней прогулке по старинным улочкам живописного города от украинских мигрантов отхватит.

Ответить

Николай Николаевич

Пышный
0

Да и от российских может.

Ответить

Пышный химик

Николай
0

...и от российских

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aliftin

Николай
0

Сомневаюсь что у россиян, гудяющим по старинным улочкам Италии, есть какие-то претензии к действующей власти и к Диме в частности. 

Ответить

Гибкий колос

aliftin
0

Он и так в отпуске почти

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Гибкий колос

Гибкий
0

Как чубайс

Ответить

alexferman

2

Очень хорошо, Димон будет ценным свидетелем на будущих судебных процессах)

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alexferman

alexferman
4

Главное, чтоб не умер внезапно от скачка сахара в крови.

Ответить

Пышный химик

alexferman
0

То есть за коррупцию его судить не будут?

Ответить

alexferman

Пышный
3

Если сдаст всех - не нужно

Ответить

Пышный химик

alexfer…
0

То есть он останется при своих краденых капиталах? 

Ответить

Лысина Арика

3

Уже начали чистку рядов, удивительно как Собянин ещё мэр Москвы/

Ответить

Arthur Sergeev

Лысина
0

Что такое мер?

Ответить

Лысина Арика

Arthur
0

Поправил, спасибо/

Ответить

CiZerin

Arthur
0

Палата мер и весов

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Andrew Muralov

Лысина
0

Димону это все не надо, он и президентом был чисто номинальным. В список вошли типа харизматичные лидеры, а Медведев в представлении народа ни рыба ни мясо, оправдывает свою фамилию только тем, что в спячку впадает.
И никто его не забудет, накинут в качестве компенсации морального ущерба ещё пару миллиардов баксов, чтоб не обижался.

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Andrew Muralov

2

Невключенный Медведев.

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Ваша Закладко

Andrew
0

стравлен

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Николай Божен

1

Ой ну щас нарисуют образ "бедный Медведев хотел лучше для народа, а ему не дали", а потом ахалай махалай и он уже в президенты спойлером идет

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Астралопетух

Николай
0

Гипотеза интересная, только зачем Путину спойлеры на своих выборах? Спойлер же должен утягивать голоса противников. А противники на выборы просто не допустятся, на всякий случай.

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Рабочий жар

1

Раскол элит

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Коровка говорит мууу

0
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