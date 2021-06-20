«Медуза»: Путин «поставил перед фактом» Медведева о невключении в список «Единой России» на выборах Статьи редакции
Собеседник издания назвал это «унижением».
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев за два-три дня до съезда партии узнал, что не будет возглавлять федеральный список, «партийная верхушка» узнала об этом перед съездом. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на собеседника, близкого к руководству единороссов.
Близкий к руководству ЕР источник «Медузы» заявил, что Медведева «поставил перед фактом» Путин. Собеседник журналистов также обратил внимание на то, что президент лично озвучил первую пятерку списка, не доверив председателю партии «хотя бы формально исполнить этот ритуал».
20 июня съезд «Единой России» утвердил пятерку лидеров федерального списка, он полностью совпадает с предложением Путина: министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Почему Дима это терпит? Почему просто не уедет на свою виллу в Италии, зачем ему эта политика теперь?
Ага, а потом сиди и жди гостей с новичком
Пышный химик
Надеюсь, он там на вечерней прогулке по старинным улочкам живописного города от украинских мигрантов отхватит.
Да и от российских может.
Очень хорошо, Димон будет ценным свидетелем на будущих судебных процессах)
Пышный химик
То есть за коррупцию его судить не будут?
Если сдаст всех - не нужно
Уже начали чистку рядов, удивительно как Собянин ещё мэр Москвы/
Что такое мер?
Димону это все не надо, он и президентом был чисто номинальным. В список вошли типа харизматичные лидеры, а Медведев в представлении народа ни рыба ни мясо, оправдывает свою фамилию только тем, что в спячку впадает.
И никто его не забудет, накинут в качестве компенсации морального ущерба ещё пару миллиардов баксов, чтоб не обижался.
Невключенный Медведев.
Ой ну щас нарисуют образ "бедный Медведев хотел лучше для народа, а ему не дали", а потом ахалай махалай и он уже в президенты спойлером идет
Гипотеза интересная, только зачем Путину спойлеры на своих выборах? Спойлер же должен утягивать голоса противников. А противники на выборы просто не допустятся, на всякий случай.