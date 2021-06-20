Посол России в США вылетел в Штаты после решения президентов вернуть глав дипмиссий Статьи редакции
Он находился в Москве с конца марта — его вызвали для консультаций после того, как Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей.
Посол России в США Анатолий Антонов вернётся к работе в Вашингтоне 21 июня. Он заявил, что возвращается в Вашингтон с «оптимистичным настроем». Об этом пишет РИА «Новости».
Антонов рассказал, что рассчитывает на конструктивное взаимодействие с коллегами из Вашингтона, на выстраивание равноправных прагматичных отношений и на подвижки в работе с США.
17 марта на телеканале ABC вышло интервью Байдена, в котором он ответил «да» на вопрос, считает ли он убийцей Путина. В этот же день посла России в США вызвали в Москву для консультаций — чтобы понять, «что делать и куда двигаться». 20 апреля посол США в России Джон Салливан вернулся в Вашингтон для консультаций.
16 июня Владимир Путин договорился с Джо Байденом вернуть послов двух стран на места своей работы.
Представляю какого там сейчас американскому, который явно кайфовал, получая зарплату дипломата, находясь в нормальной стране
Он заявил, что возвращается в Вашингтон с «оптимистичным настроем»
А чо это он радуется, что из Великой Державы приходится лететь в Загнивающую Америку?
"Я сваливаю нахуй отсюда", - оптимистично заметил Антонов
Потому что его инвалидизация или смерть тюрьме вызовет больший резонанс. Короче так выгоднее.
Мдэ, жизнь двух огромных стран буквально зависит от стадии маразма двух дедов.
Какого вообще хуя? Меня всегда удивляло, что президенты - это какие-то поехавшие старперы.
В сша конгресс решает, а в риф поехавший дед.
Ждём от американских комиков стёба над Байденом как о подстилке Путина, как было с Трампом. Oh wait…
Ждём новости, что чиновник дкбоширил в самолёте и угощал всех спиртным от радости