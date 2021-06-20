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Новости
Артём Мазанов

Посол России в США вылетел в Штаты после решения президентов вернуть глав дипмиссий Статьи редакции

Он находился в Москве с конца марта — его вызвали для консультаций после того, как Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей.

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Посол России в США Анатолий Антонов вернётся к работе в Вашингтоне 21 июня. Он заявил, что возвращается в Вашингтон с «оптимистичным настроем». Об этом пишет РИА «Новости».

Антонов рассказал, что рассчитывает на конструктивное взаимодействие с коллегами из Вашингтона, на выстраивание равноправных прагматичных отношений и на подвижки в работе с США.

17 марта на телеканале ABC вышло интервью Байдена, в котором он ответил «да» на вопрос, считает ли он убийцей Путина. В этот же день посла России в США вызвали в Москву для консультаций — чтобы понять, «что делать и куда двигаться». 20 апреля посол США в России Джон Салливан вернулся в Вашингтон для консультаций.

16 июня Владимир Путин договорился с Джо Байденом вернуть послов двух стран на места своей работы.

Главное о встрече Путина и Байдена: «этот…
«Через полгода мы узнаем, удалось ли нам чего-то добиться».
tjournal.ru

#новости #политика

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Резкий Илья

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Радуется что получилось снова выбраться в кузницу свободы из Мракобесии

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Ваша Закладко

Резкий
2

потому что пфраер сдалназад

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Алексей Логачев

Резкий
1

Представляю какого там сейчас американскому, который явно кайфовал, получая зарплату дипломата, находясь в нормальной стране

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Миша Копейкин

5

 Он заявил, что возвращается в Вашингтон с «оптимистичным настроем»

А чо это он радуется, что из Великой Державы приходится лететь в Загнивающую Америку?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

4

"Я сваливаю нахуй отсюда", - оптимистично заметил Антонов

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Roman Khegay

Небольшой
0
Ответить

Сергей Сергеич

2

Сука, только более менее началась оттепель с США и на тебе( 

Ответить

Гибкий колос

1

Почему байден стерпел арест навального?

Ответить

aliftin

Гибкий
2

Он стал президентом с 20 января, а навального задержали 17 января. Выходит он ещё не был президентом и ему было похуй. 

Ответить

AZP

Гибкий
0

Ему похуй

Ответить

Андрей Охапкин

AZP
3

Настолько похуй, что не может молчать

Ответить

Андрей Охапкин

Гибкий
0

Потому что американец

Ответить

Andrew Muralov

Гибкий
0

Потому что его инвалидизация или смерть тюрьме вызовет больший резонанс. Короче так выгоднее.

Ответить

Коровка говорит мууу

1
Ответить

Жестокий ихтиандр

1

улетел с низкого старта наверное

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Андрей Иванов

0

Мдэ, жизнь двух огромных стран буквально зависит от стадии маразма двух дедов.
Какого вообще хуя? Меня всегда удивляло, что президенты - это какие-то поехавшие старперы. 

Ответить

Andrew Muralov

Андрей
1

В сша конгресс решает, а в риф поехавший дед.

Ответить

Андрей Охапкин

Andrew
2

Конгресс поехавших дедов?

Ответить

Дмитрий Иванов

0

Ждём от американских комиков стёба над Байденом как о подстилке Путина, как было с Трампом. Oh wait…

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Антон Лисин

0

Ждём новости, что чиновник дкбоширил в самолёте и угощал всех спиртным от радости 

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