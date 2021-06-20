Он находился в Москве с конца марта — его вызвали для консультаций после того, как Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей.

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Посол России в США Анатолий Антонов вернётся к работе в Вашингтоне 21 июня. Он заявил, что возвращается в Вашингтон с «оптимистичным настроем». Об этом пишет РИА «Новости».

Антонов рассказал, что рассчитывает на конструктивное взаимодействие с коллегами из Вашингтона, на выстраивание равноправных прагматичных отношений и на подвижки в работе с США.

17 марта на телеканале ABC вышло интервью Байдена, в котором он ответил «да» на вопрос, считает ли он убийцей Путина. В этот же день посла России в США вызвали в Москву для консультаций — чтобы понять, «что делать и куда двигаться». 20 апреля посол США в России Джон Салливан вернулся в Вашингтон для консультаций.