Путин анонсировал новую модель оплаты труда медработников: оклад, который не будет зависеть от региона Статьи редакции
Он пообещал «прозрачность надбавок».
Владимир Путин заявил, что новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать «одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок». Об этом сообщается на сайте Кремля.
28 мая «Коммерсантъ» рассказал, что Минтруд планирует запустить пилотный проект по внедрению новой методики расчёта зарплат медиков. Эксперимент начнётся в ноябре в Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и завершится в марте 2022 года.
Путин пообещал
Я знаю для политиков составляется такая штука как "Процент выполненных предвыборных обещаний". Есть у кого такие цифры по Путину?
И кстати, кто знает другие числовые показатели, позволяющие менее субъективно сравнивать эффективность разных политиков?
Его уровень выполнения предвыборных обещаний 0%. При среднемировом уровне в 65%. На фото методология, по которой это было посчитано. Все предвыборные обещания и цифры на сколько они были выполнены, смотри в интернете. Если ты убеждён, что это не так, ты можешь сам ознакомиться со всеми этими данными и указать где именно ошибка.
Конечно есть. 0% Очевидно же.
Очевидная шутка, но я хотел бы реальные цифры. Если в споре просто сказать, что "да он ничего из того что обещал не выполнил", это намного менее убедительно чем
"Его уровень выполнения предвыборных обещаний 30%. При среднемировом уровне в 65%. Вот методология, по которой это было посчитано. Вот все предвыборные обещания и цифры на сколько они были выполнены. Если ты убеждён, что это не так, ты можешь сам ознакомиться со всеми этими данными и указать где именно ошибка".
Где ознакомиться то?
Ты бухой или кто? Я в первом сообщении, на которое ты ответил спросил
Есть у кого такие цифры по Путину?
одинаковые для всех регионов размеры базового оклада
Раньше одни ели мясо, другие капусту, в среднем голубцы. Теперь все одинаково будут есть капусту, в среднем капусту.
Прикладной алмаз
Стейки из капусты.
Как наебать врачей решили стандартизировать.
Что то как не активно господин радует перед выборами
Резкий Илья
Да ваще. Показушная активность просто зашкаливает.
На фото - вход в мой подъезд. Дом под снос по реновации, в след году выселяют. С 70 года асфальт не трогали. Перед выборами сняли весь асфальт, заменили все бордюры на новые, даже которые меняли в том году, работают с 7 утра до 9 вечера. Через год все это при сносе уничтожат
Объективный Слава
охуеть, ты на домбасе живешь?
Да у вас это обычное перманентное освоение денег крепким хозяйственником
Резкий Илья
Надо только проголосовать как надо
Я кстати не очень понимаю зачем вот эта показуха вся. Рисуют весь все равно сколько надо.
Резкий Илья
Проще дорисовать 10-50%, чем 100%
Ну вот в Белоруссии тоже так думали и дорисовали 90%. Результата никто не хочет.
Жестокий
чтоб холопы меньше вопросов задавали , а так вроде бордюрчики покрасили, "Ура Россия!"
Ну всё, пизда. Пока что после всех оптимизаций во всех отраслях зп только снижалась.
Любопытно, что "изменение не с 1 сентября", а с марта 2022 года, и то, если эксперименты успешно пройдут.