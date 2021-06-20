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Артём Мазанов

Путин анонсировал новую модель оплаты труда медработников: оклад, который не будет зависеть от региона Статьи редакции

Он пообещал «прозрачность надбавок».

Владимир Путин заявил, что новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать «одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами, опираясь на предложения всего медицинского сообщества России.

Владимир Путин

28 мая «Коммерсантъ» рассказал, что Минтруд планирует запустить пилотный проект по внедрению новой методики расчёта зарплат медиков. Эксперимент начнётся в ноябре в Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и завершится в марте 2022 года.

#новости

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Ваня Погост

21

Путин пообещал

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Миша Копейкин

Ваня
1

Я знаю для политиков составляется такая штука как "Процент выполненных предвыборных обещаний". Есть у кого такие цифры по Путину?
И кстати, кто знает другие числовые показатели, позволяющие менее субъективно сравнивать эффективность разных политиков?

Ответить

Семен Прозов

Миша
1

Его уровень выполнения предвыборных обещаний 0%. При среднемировом уровне в 65%. На фото методология, по которой это было посчитано. Все предвыборные обещания и цифры на сколько они были выполнены, смотри в интернете. Если ты убеждён, что это не так, ты можешь сам ознакомиться со всеми этими данными и указать где именно ошибка.

Ответить

Семен Прозов

Миша
0

Конечно есть. 0% Очевидно же.

Ответить

Миша Копейкин

Семен
1

Очевидная шутка, но я хотел бы реальные цифры. Если в споре просто сказать, что "да он ничего из того что обещал не выполнил", это намного менее убедительно чем
"Его уровень выполнения предвыборных обещаний 30%. При среднемировом уровне в 65%. Вот методология, по которой это было посчитано. Вот все предвыборные обещания и цифры на сколько они были выполнены. Если ты убеждён, что это не так, ты можешь сам ознакомиться со всеми этими данными и указать где именно ошибка".

Ответить

Семен Прозов

Миша
0

Где ознакомиться то?

Ответить

Миша Копейкин

Семен
0

Ты бухой или кто? Я в первом сообщении, на которое ты ответил спросил
 Есть у кого такие цифры по Путину?

Ответить

Семен Прозов

Миша
2

Я Семен. 

Ответить

Миша Копейкин

15

 одинаковые для всех регионов размеры базового оклада

Раньше одни ели мясо, другие капусту, в среднем голубцы. Теперь все одинаково будут есть капусту, в среднем капусту.

Ответить

Прикладной алмаз

Миша
2

Стейки из капусты.

Ответить

AttentiveMilk

Прикладной
1

Какая гадость

Ответить

Плохой будильник

5

То есть разница в окладах теперь будет называться надбавкой, ок

Ответить

Соколов Андрей

Плохой
1

А надбавку можно платить, а можно не платить

Ответить

Джон Кроули

4

Как наебать врачей решили стандартизировать. 

Ответить

Соколов Андрей

Джон
0

Как господь молаишь

Ответить

alexferman

4

Опять федеративность нахер пошла

Ответить

Андрей Рядькин

2

Что то как не активно господин радует перед выборами

Ответить

Резкий Илья

Андрей
3

Да ваще. Показушная активность просто зашкаливает.

На фото - вход в мой подъезд. Дом под снос по реновации, в след году выселяют. С 70 года асфальт не трогали. Перед выборами сняли весь асфальт, заменили все бордюры на новые, даже которые меняли в том году, работают с 7 утра до 9 вечера. Через год все это при сносе уничтожат

Ответить

AD G

Резкий
5

Через год оно все равно будет в таком же состоянии, не переживай

Ответить

Объективный Слава

Резкий
2

охуеть, ты на домбасе живешь?

Ответить

Резкий Илья

Объекти…
0

москва, примкадье

Ответить

Андрей Рядькин

Резкий
1

Да у вас это обычное перманентное освоение денег крепким хозяйственником

https://www.silver.ru/news/436278/

Ответить

Молодежный единорожек88

Резкий
0

Где же ты жить будешь, братик?

Ответить

Резкий Илья

Молодеж…
1

в новой "многоэташке" в куче других "многоэташек", в 3 раза дальше от метро, чем сейчас

Ответить

Модный космос

2

можете и дальше шутить, а я пошёл в санитара

Ответить

Модный космос

Модный
3

но санитар опять  оказался сильней

Ответить

Мощный цвет

Модный
0

@Санитар ты рад?

Ответить

Вольный нос

2

скоро, надо только ждать

Ответить

Резкий Илья

Вольный
0

Надо только проголосовать как надо

Ответить

Николай Николаевич

Резкий
3

Я кстати не очень понимаю зачем вот эта показуха вся. Рисуют весь все равно сколько надо.

Ответить

Резкий Илья

Николай
2

Проще дорисовать 10-50%, чем 100%

Ответить

Николай

Резкий
1

Мне кажется если рисуешь - то уже не столь важно сколько. Завтра даже если вообще результаты из регионов проигнорируют - и просто объявят цифры - ничего не произойдёт.

Ответить

Alexandr Blokhin

Николай
2

Ну вот в Белоруссии тоже так думали и дорисовали 90%. Результата никто не хочет.

Ответить

Николай

Alexandr
0

А какой результат?

Ответить

Ухудшанский

Николай
1

Потёмкинская деревня сама себя не построит

Ответить

Жестокий

Николай
0

чтоб холопы меньше вопросов задавали , а так вроде бордюрчики покрасили, "Ура Россия!"

Ответить

Alexander Quartz

Вольный
0

А потом может даже не нужно будет умирать

Ответить

Вольный нос

Вольный
0

.

Ответить

Killo

1

Опять минус зп(

Ответить

Жестокий ихтиандр

1

региональный ( районный ) коэффициент off

Ответить

Bad Mother Fucker

0
Ответить

Коровка говорит мууу

0

медики сразу после указа Путина

Ответить

Резкий Илья

0

@Артём Мазанов , давайте онлайн-трансляцию из вашего тж-хауса

Ответить

Жених приехал

0

Вот в этот раз точно сдержит обещание. Ну вот 100 процентов. Вот серьёзно.

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Соколов Андрей

0

Ну всё, пизда. Пока что после всех оптимизаций во всех отраслях зп только снижалась. 

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Alexandr Blokhin

0

Любопытно, что "изменение не с 1 сентября", а с марта 2022 года, и то, если эксперименты успешно пройдут. 

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