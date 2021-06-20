Владимир Путин заявил, что новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать «одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок». Об этом сообщается на сайте Кремля.