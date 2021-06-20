Индийский фермер случайно купил саженцы самого дорогого манго в мире — но не хочет продавать плоды Статьи редакции
Фрукты круглосуточно охраняют три человека и девять собак.
Санкальп Сингх Парихар познакомился в поезде в Ченнай с человеком, который предложил ему купить «особенный саженец манго» за 2500 рупий (33 доллара), передаёт Vice. Фермер решил рискнуть и купил фрукт.
«Я не знал, что это за сорт манго, поэтому назвал её Дамиани в честь своей матери. Я вырастил [саженец] как обычное растение, но через несколько месяцев увидел, что оно приобрело красивый красный цвет», — рассказал изданию фермер.
Позднее от бизнесменов из Сурата и Мумбаи Парихар узнал, что на его ферме растёт японское манго Миядзаки, известное также как «Яйцо Солнца». Оно считается самым дорогим сортом манго в мире. Фермеры предложили купить его за 283 доллара, но в 2019-м году два таких фрукта продали с аукциона за 4500 долларов.
«Мякоть похожа на желе, цвет потрясающий, и вы даже можете съесть кожуру», — описывает фрукт Парихар. Несмотря на высокую его цену он и его жена Ради не собираются продавать плоды, а хотят сделать фрукт более доступным для индийских фермеров.
Сейчас на ферме Парихара растёт 52 фрукта. После новостей об этом в местных СМИ у фермера украли 14 манго. Теперь фрукты круглосуточно охраняют три охранника и девять сторожевых собак.
В мае в Японии две дыни юбари продали на аукционе за 25 тысяч долларов. Они славятся как сезонный деликатес.
А кто спиздит Пыню с РФ?
охрана манго круче, чем у лукашеску
Слушай, а ведь я на станциях у старушек обеды покупал, особенно когда ездил в командировках. На удивление ничего не происходило.
На удивление ничего не происходило.
А тот факт что ты на тж как объяснишь?
Пышный химик
А как ты? Тоже что ли у бабок покупал?
Да, я это брал с голодухи, потому как мы иногда ездили из Москвы в сибирские города с оборудованием и все наши припасы на второй день портились, либо уже съедались.
Впрочем, я бы сейчас не стал так делать, лучше на консервах сидеть.
Так надо было водкой запивать, желательно купленной у тех же бабок. Эх, были времена.
Всякий каякер
почему?
2001й год, поезд Сочи - Сибирь)
В купе еще был отец с сыном, сыну 12 лет. Проезжаем самару, пацан вышел погулять на станции. Возвращается жуя жвачку.
Ему вопрос от отца - откуда взял жвачку, денег же не было? Сказал что на станции предложили и угостили. -Ну ок.
Едет дальше.
Через часа 4 пацану становится пипец плохо. Скрутило живот итп. Лежит скрюченный + температура под 40. Его отец в ужасе, пока бегает ищет хоть какие-то лекарства начинаем расспрашивать парня. Че ел итп. Сомнения только в жвачке получаются. Расспрашиваем подробнее кто дал итп - ну какой то тип...
Спрашиваем а что за жвачка — говорит не знаю. Мы чет прифигели, давай еще спрашивать.
Оказалось что ему жвачку предложили, он согласился, тип, который предложил — достал из рта жеванную жвачку и дал пацану... Мы охренели. Рассказали его отцу(на самом деле не помню, может дядя его был), тот тоже охренел.
В общем через день они уже доехали, а парень так скрученный и провалялся.
Сибирский мальчик давно мечтал попробовать жвачку. Он даже не в курсе был, что она однократно го применения.
Этой информацией не обладаю) сотовые тогда мало у кого были, да и мужик этот сначала болтовней всех достал перед тем как парня скосила жвачка, так что мы не стали каких-либо контактов брать.
Нажрутся своего манго и будут друг друга трахать ну или друг друга танцевать.
Полагаю, искусственное ограничение предложения. Те, кто владеет ресурсом, негласно решили держать цену на высоте и потому не продавать ростки. А сейчас один этот парень "обрушит биржу".
Почему в России ничего дорого не растёт?
нефть растет
Корень Ириса вполне можно выращивать. Эфирное масло стоит 2 тысячи рублей за 1 мл. http://aromatexport.ru/products/orris-root-oil
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