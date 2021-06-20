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Новости
Саша Кириллова

Индийский фермер случайно купил саженцы самого дорогого манго в мире — но не хочет продавать плоды Статьи редакции

Фрукты круглосуточно охраняют три человека и девять собак.

48 48 комментариев
3984 просмотров
Фото Vice

Санкальп Сингх Парихар познакомился в поезде в Ченнай с человеком, который предложил ему купить «особенный саженец манго» за 2500 рупий (33 доллара), передаёт Vice. Фермер решил рискнуть и купил фрукт.

«Я не знал, что это за сорт манго, поэтому назвал её Дамиани в честь своей матери. Я вырастил [саженец] как обычное растение, но через несколько месяцев увидел, что оно приобрело красивый красный цвет», — рассказал изданию фермер.

Позднее от бизнесменов из Сурата и Мумбаи Парихар узнал, что на его ферме растёт японское манго Миядзаки, известное также как «Яйцо Солнца». Оно считается самым дорогим сортом манго в мире. Фермеры предложили купить его за 283 доллара, но в 2019-м году два таких фрукта продали с аукциона за 4500 долларов.

ANI @ANI
Madhya Pradesh-based orchardist Sankalp Parihar hires security guards & dogs to prevent theft of expensive mango trees

Some people told me that the variety of mango sold at Rs 2.70 lakh per kg in market last year. A customer from Mumbai has offered me Rs 21,000, Parihar said https://t.co/aX1NxvQ4qQ

«Мякоть похожа на желе, цвет потрясающий, и вы даже можете съесть кожуру», — описывает фрукт Парихар. Несмотря на высокую его цену он и его жена Ради не собираются продавать плоды, а хотят сделать фрукт более доступным для индийских фермеров.

Сейчас на ферме Парихара растёт 52 фрукта. После новостей об этом в местных СМИ у фермера украли 14 манго. Теперь фрукты круглосуточно охраняют три охранника и девять сторожевых собак.

В мае в Японии две дыни юбари продали на аукционе за 25 тысяч долларов. Они славятся как сезонный деликатес.

#новости #индия

48 48 комментариев
30
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Всякий каякер

25

А кто спиздил Дыню с ТЖ?

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Небольшой жёлтый робат

Всякий
15

увезли в багажнике

Ответить

Vladimir Yakimenko

Всякий
5

А кто спиздит Пыню с РФ?

Ответить

Всякий каякер

Vladimir
1

ковид

Ответить

stikerman

Vladimir
0

Огорчает что никто((

Ответить

Нежный диод

Всякий
2

работа

Ответить

Всякий каякер

Нежный
2

так и распадаются семьи...

Ответить

Нежный диод

Всякий
1

его семья лишь крепнет

Ответить

Небольшой жёлтый робат

5

охрана манго круче, чем у лукашеску

Ответить

мЕдь

Небольшой
11

Так манго и дороже.

Ответить

мЕдь

мЕдь
7

Финансовая грамотность на тж.

Ответить

Пышный химик

4

Вот уж я бы никогда не решился покупать что-то в поезде у малознакомых людей.

Ответить

Саша Кириллова

Пышный
7

Особенно пирожки с вишней не стоит.

Ответить

Пышный химик

Саша
2

Слушай, а ведь я на станциях у старушек обеды покупал, особенно когда ездил в командировках. На удивление ничего не происходило.

Ответить

badResistor

Пышный
7

На удивление ничего не происходило.

А тот факт что ты на тж как объяснишь?

Ответить

Пышный химик

badResi…
0

А как ты? Тоже что ли у бабок покупал?

Ответить

badResistor

Пышный
2

не, я в городе пару раз пирожки в 98ом у бабок купил на улице.

Ответить

Саша Кириллова

Пышный
2

Бабушки еще продавали всё время картошку вареную, такие маленькие-круглые картофелины, и котлетку. Выглядело со стороны жутко вкусно, но брать опасалась. 

Ответить

Максим Козаченко

Саша
2

С огурчиком!

Ответить

Пышный химик

Саша
0

Да, я это брал с голодухи, потому как мы иногда ездили из Москвы в сибирские города с оборудованием и все наши припасы на второй день портились, либо уже съедались.
Впрочем, я бы сейчас не стал так делать, лучше на консервах сидеть.

Ответить

Andrew Muralov

Саша
0

Так надо было водкой запивать, желательно купленной у тех же бабок. Эх, были времена. 

Ответить

Всякий каякер

Саша
1

почему?

Ответить

Саша Кириллова

Всякий
3

Мама говорила, что если купить на станции что-то, то сразу можно в инфекционку ехать. Типа они там на жаре сутками стоят со своими пирожками. А там чаще всего именно такие продавали. Теперь у меня вбитый годами страх. Но есть люди, которые постоянно что-то покупают и не умирают от этого.

Ответить

badResistor

Саша
2

2001й год, поезд Сочи - Сибирь)
В купе еще был отец с сыном, сыну 12 лет. Проезжаем самару, пацан вышел погулять на станции. Возвращается жуя жвачку. 
Ему вопрос от отца  - откуда взял жвачку, денег же не было? Сказал что на станции предложили и угостили. -Ну ок.
Едет дальше. 
Через часа 4 пацану становится пипец плохо. Скрутило живот итп. Лежит скрюченный + температура под 40. Его отец в ужасе, пока бегает ищет хоть какие-то лекарства начинаем расспрашивать парня. Че ел итп. Сомнения только в жвачке получаются. Расспрашиваем подробнее кто дал итп - ну какой то тип...
Спрашиваем а что за жвачка — говорит не знаю. Мы чет прифигели, давай еще спрашивать.
Оказалось что ему жвачку предложили, он согласился, тип, который предложил — достал из рта жеванную жвачку и дал пацану... Мы охренели. Рассказали его отцу(на самом деле не помню, может дядя его был), тот тоже охренел. 
В общем через день они уже доехали, а парень так скрученный и провалялся.

Ответить

Andrew Muralov

badResi…
0

Сибирский мальчик давно мечтал попробовать жвачку. Он даже не в курсе был, что она однократно го применения. 

Ответить

Саша Кириллова

badResi…
0

Жесть. Надеюсь, с пацаном всё хорошо...

Ответить

badResistor

Саша
0

Этой информацией не обладаю) сотовые тогда мало у кого были, да и мужик этот сначала болтовней всех достал перед тем как парня скосила жвачка, так что мы не стали каких-либо контактов брать.

Ответить

Антон Лисин

Саша
2

С рыбой

Ответить

Безумный торшер

Пышный
5
Ответить

Газетный микрофон

Пышный
0

Могут и яйцо дракона всучить

Ответить

Жестокий ихтиандр

5

охранники потом и спиздят. или собака сожрет

Ответить

Andrew Muralov

Жестокий
0

Нажрутся  своего манго и будут друг друга трахать ну или друг друга танцевать. 

Ответить

Плохой будильник

3

Интересно, почему это манго такое дорогое, если его можно так просто посадить и вырастить в Индии

Ответить

мЕдь

Плохой
5

Я так понял, что столько стоит не каждое манго этого сорта, а выращенное в Японии в специальных условиях и удовлетворяющее определённым наборам характеристик. Без всей этой мишуры оно будет стоить где-то долларов 30.

Ответить

Саша

мЕдь
2

Кошерное по японским понятиям

Ответить

Andrew Muralov

Плохой
4

Вот когда его высадят по всей Индии будет недорогое. 

Ответить

Никита Бабич

Плохой
3

Полагаю, искусственное ограничение предложения. Те, кто владеет ресурсом, негласно решили держать цену на высоте и потому не продавать ростки. А сейчас один этот парень "обрушит биржу".

Ответить

Миша Копейкин

4

 хотят сделать фрукт более доступным для индийских фермеров

Ответить

Aleksandr Dolgikh

2

Почему в России ничего дорого не растёт?

Ответить

Andrew Muralov

Aleksandr
5

Потому что русские это терпят? 

Ответить

Крадущийся Лугут

Aleksandr
0

нефть растет

Ответить

Иван Болдырев

Крадущийся
4

Заболеваемость коронавирусом.

Ответить

Ramen Warrior

Aleksandr
0

Корень Ириса вполне можно выращивать. Эфирное масло стоит 2 тысячи рублей за 1 мл. http://aromatexport.ru/products/orris-root-oil

Ответить

AZP

Aleksandr
0

Рыба

Ответить

Sage Pointer

Aleksandr
0

Цены растут, очень сильно

Ответить

ouxen

Aleksandr
0

Проклятая земля

Ответить

Andrew Muralov

1

Ждём твита Маска про это манго. 

Ответить

Pavel Pavel

1

Просто сенсация!!

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