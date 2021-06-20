По данным властей, новый вариант вируса вдвое увеличивает вероятность госпитализации.

Британское правительство на четыре недели отложило отмену коронавирусных ограничений из-за распространения индийского штамма Covid-19. Власти рассчитывают, что за это время больше жителей смогут вакцинироваться.

Причиной переноса отмены ограничений стал «дельта-вариант» Covid-19 — «индийский» штамм коронавируса, который считается более опасным, чем все предыдущие. В Великобритании он быстро стал доминирующим — новый вариант теперь обеспечивает 90% всех новых случаев заболевания.

Кроме того, «индийский» штамм считается на 60% более заразным, чем альфа-вариант, впервые обнаруженный в Великобритании. Его называли более заразным, чем оригинальный вирус.

По данным британских властей, дельта-вариант Covid-19 удваивает риск госпитализаций среди невакцинированных пациентов. При этом люди, прошедшие оба этапа вакцины, защищены и против нового штамма. Поэтому снятие ограничений поставит под угрозу большую часть невакцинированных или частично вакцинированных жителей страны.

Примечание редактора: в первой версии заметки говорилось о переносе отмены ограничений на четыре месяца. На самом деле власти Великобритании перенесли отмену ограничений на четыре недели. Автор приносит извинения за допущенную ошибку.