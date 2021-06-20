В Великобритании отложили отмену карантина из-за опасений перед индийским штаммом Covid-19 Статьи редакции
По данным властей, новый вариант вируса вдвое увеличивает вероятность госпитализации.
Британское правительство на четыре недели отложило отмену коронавирусных ограничений из-за распространения индийского штамма Covid-19. Власти рассчитывают, что за это время больше жителей смогут вакцинироваться.
Причиной переноса отмены ограничений стал «дельта-вариант» Covid-19 — «индийский» штамм коронавируса, который считается более опасным, чем все предыдущие. В Великобритании он быстро стал доминирующим — новый вариант теперь обеспечивает 90% всех новых случаев заболевания.
Кроме того, «индийский» штамм считается на 60% более заразным, чем альфа-вариант, впервые обнаруженный в Великобритании. Его называли более заразным, чем оригинальный вирус.
По данным британских властей, дельта-вариант Covid-19 удваивает риск госпитализаций среди невакцинированных пациентов. При этом люди, прошедшие оба этапа вакцины, защищены и против нового штамма. Поэтому снятие ограничений поставит под угрозу большую часть невакцинированных или частично вакцинированных жителей страны.
Примечание редактора: в первой версии заметки говорилось о переносе отмены ограничений на четыре месяца. На самом деле власти Великобритании перенесли отмену ограничений на четыре недели. Автор приносит извинения за допущенную ошибку.
Каждые полгода будет появляться новый вариант
И людей в ближайшие годы из карантина не выпустят, не смотря на вакцинирование, скриньте.
да я уверен что даже с масовыми вакцинациями ничего не изменит,даже будет хуже, разве что начнут больше винить десидентов и неугодных. Наверное и перестанут так масово вакцни резко клепать и откажутса от прибыли))ахах
Мне вот интересно, если действительно будет так, то каким будет будущее.
Мне влом гуглить соотношение рождаемости к смертности, но кажется, что такими темпами максимум, что может произойти - это резкое сокращение популяции человечиков, что приведет к сокращению скорости распространения вируса, что в свою очередь приведет к постепенному снижению смертности.(произошла дефрагментация)
А если ещё и предполагать, что вакцинироваться далеко не многие готовы, то вирус будет ещё долго шарится между людьми
Рождаемость и так невелика в странах первого мира.
будет мутировать и становиться более слабым и менее опасным
В долгосроке это именно так и будет происходить. Штаммы, которые быстро выкашивают/отправляют в больницу своих носителей, проигрывают эволюционную гонку штаммам, которые этого не делают.
Если штамм не отправляет на больничную койку своего носителя, то этот носитель вполне себе заразит бОльшее количество людей, чем человек, который болен более опасным штаммом.
они имели в виду, что более смертоносные варианты самоустранятся, потому что носители умирали бы быстрее чем заражали
Про мутировать было, про то что он будет становиться слабее не было. Было про непредсказуемость мутаций.
Замечательный Данила
Ну там непредсказуемо в какую сторону ебанет вроде как
Людской утюг
Это понятно, но постоянно рассуждали, что будет как с испанкой. Пару волн, а потом легче станет и менее смертельным будет
ну сам вирус практически не убивает, убивают болезни, которые он вызывает
Помниться зимой шутили про Ковид 2.0
Уханьцы, вы суки?