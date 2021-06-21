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Новости
yannlll

В Армении на досрочных парламентских выборах победила партия премьер-министра Никола Пашиняна Статьи редакции

«Гражданский договор» набрала 53,92% голосов.

49 49 комментариев
2070 просмотров

Это следует из данных Центризбиркома Армении после обработки 100% голосов.

Результаты выборов такие:

  • Партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» — 53,92% голосов;

  • Блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Альянс Армения» — 21,04% голосов;
  • Блок «Честь имею» (сформирован партией бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и партией «Отечество» бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна) — 5,23%.

Все они попадут в следующий парламент.

20 июня в Армении прошли досрочные парламентские выборы после поражения во второй карабахской войне. В октябре 2020 года Армения и Азербайджан при посредничестве Москвы договорились остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

В ноябре в Ереване начались протесты с требованием отставки премьер-министра Пашиняна. В декабре он объявил о своей отставке и проведении досрочных парламентских выборов. При этом Пашинян остался исполняющим обязанности премьер-министра.

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tjournal.ru

#новости #армения #политика

49 49 комментариев
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Maus Colt

7

нужен тред-разбор
Пашиняна ж недавно изгоняли из правительства буквально штурмом ?
Вроде как говорили что он супер непопулярный из-за выхода из военного конфликта
Что это было ? Путинская провокация ? Или текущие результаты фальсифицированы ?

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Друз Фаруэл

Maus
7

Не читайте советских газет (с) . Митинги были , да, и да в Доме Правительства покуролесили. Ну и что. Трампоиды тоже куролесили в Капитолии. Это не означает что Байден непопулярен.

А что это было? Армяне выбрали между марионеткой Путина Кочаряном и уже ранее выбранным политиком. Совок явно армянам надоел.

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Закрытый Артем

Друз
0

Ага, так надоел, что они все в России

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Химический холод

Закрытый
–1

Армения намного больший совок чем РФ

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Andy

Maus
2

Когда пропагандоны засерают информационное пространство так выходит. Вся суть.

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Смешанный глобус

5

Куда там этот чувак, который про армян пишет, делся? Гоша, ты рад?

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Георгий Голонский

Смешанный
0

Да не топил я, чо ты.

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супрематизм 2.0

1

Поясните, кто в теме: Пашинян прозападник. Именно из-за этого нужно й помощи в недавней войне они не получили. Они снова выбирают. Т.е. отношения с Россией все? Так?

Ответить

Саша

супрематизм
8

Армянское руководство пытается найти  выгодный для страны баланс между  отношениями с Россией и Западом. Сосать двух маток  - стремление похвальное в политическом смысле , но Януковичу и Лукашенко не удалось.

Ответить

Химический холод

Саша
1

А нужно не сосать двух маток, а делами заниматься. И объективно  западная мамка далеко и особо не заинтересованна в стране, для неё Азербайджан намного интересней. Финляндия без проблем соседствовала и даже дружила как с западом так и с ссср. Достаточно не делать того что будет расценено как угроза и за компанию не участвовать в ненужных тебе акциях.

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Лига порвах

Химичес…
0

Кто там сосал у двух маток? Договор у них с РФ, которая их просто кинула.
Из этого вывод лишь один, не надо связываться с РФ, пока в ней текущая власть.

Ответить

Химический холод

Лига
0

Я откуда знаю, кто что там сосал, вопросы к комментатору выше, я поверил на слово. Кого кинула ? Ты ещё напиши что США и Британия Украину кинули в 14году.
И всё с тобой будет ясно.

Ответить

Лига порвах

Химичес…
0

Я бы сказал, если бы Украина была в НАТО

Ответить

Химический холод

Лига
0

А Карабых был в ОДКБ ?

Ответить

Лига

Химичес…
0

Армения в ОДКБ, а это "региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности".
Очевидно, что с укреплением мира она не справилась, независимо от того, Карабах или не Карабах.
Никакого осуждения военных методов сделано не было.

Ответить

Методический танк88

Саша
0

Но прошлый вроде был совсем пророссийский

Ответить

Maus Colt

супрематизм
3

не, Карабах никем не признан кроме пары стран типа Абхазии и Южной Осетии и не является территорией Армении, поэтому Россия не вступала в конфликт, т.к де-юре нападения на Армению не было

Ответить

Лига порвах

Maus
0

т.к де-юре нападения на Армению не было

Именно поэтому никакого заявления даже не сделали?
Ну и в случае РФ ссылаться на де-юре — это странно.

Ответить

Maus Colt

Лига
1

друзьям - всё
врагам - по закону
ну или как там правильно
а Пашинян совсем не друг Путину

Ответить

Лига порвах

Maus
0

Именно так

Ответить

Люц Шнайдер

супрематизм
1

А от Запада прям получили помощь?

Ответить

супрематизм 2.0

Люц
0

Не знаю. Если в курсе — расскажи. Вроде сейчас что-то с Францией мутят.

Ответить

Люц Шнайдер

супрема…
0

Почему только сейчас мутят? Напомни, как давно он премьер?

Ответить

супрематизм 2.0

Люц
0

Лучше ты. Судя по наводящим вопросом ты лучше в теме разбираешся. Заранее благодарю.

Ответить

Люц Шнайдер

супрема…
2

Единственный армянский вопрос, в котором я разбираюсь — коньяк. Но теперь нет никакого армянского коньяка🤷🏻‍♂️

Ответить

Лига порвах

супрематизм
0

Именно из-за этого нужно й помощи в недавней войне они не получили.

Кек

Ответить

супрематизм 2.0

Лига
1

Вижу так со своего дивана. Может не прав, но пока вместо пояснения какие-то агрессивные подъебки.

Ответить

Sage Pointer

0

Можно для тех, кто вне политики, вкратце: кто этот Пашинян, и чем его избрание чревато?

Ответить

Решающий кот

Sage
2

Премьер, при котором в прошлом году страна потерпела поражение Азербайджану в новой Карабахской войне. То, что у партии такой результат, несмотря на ожидаемый антирейтинг её руководителя - со стороны оказийного наблюдателя из России таки кажется удивительным, просьба живущих в Армении прояснить ситуацию с контекстом.

Ответить

Ужасный Петя

Решающий
2

при котором в прошлом году страна потерпела поражение Азербайджану в новой Карабахской войне

А можно ли сваливать неготовность армии на премьера, который реально у власти полтора-два года?

Ответить

Kaz Muradian

Ужасный
3

Смысла нет, но прошлая власть пытается изо всех сил - все модернизации и подготовки текущего премьера они дискредитируют тем, что этого оказалось недостаточно, умалчивая о предыдущих десятках лет тотальной коррупции и разложения армии
Общая картина такая:
После революции прошлая власть ушла в оппозицию, по какой-то причине Пашинян не стал/не смог никого из них посадить или выгнать из страны и теперь они каждые N месяцев пытаются так или иначе лишить его власти. То митингуют, то штурмуют, то проигранную войну пытаются использовать как аргумент. На их стороне остались сми и множество предприятий, а соответственно, деньги и влияние на избирателей, что и заметно в этом голосовании: если на прошлых выборах по итогам революции партия кочаряна вообще не попала в парламент, то сейчас они смогли отбить себе 20% голосов
Сам Пашинян анти-коррупционер, без явно про-западной позиции, поэтому у него нет явного конфликта с Путиным, хотя так постоянно пытаются преподнести бывшие бандиты у власти. Он плохо умеет собрать себе команду, так, дважды или трижды за год менялся глава службы нацбезопасности, проблемы с выбором главы генштаба, полиции и тд.
Кроме этого, у него нет сил (конституционный суд не даёт продвинуть нужные аресты) и/или явного желания сажать своих политических оппонентов, которые годами ранее сажали его самого в тюрьму, стреляли в народ и тп. Из плюсов можно выделить борьбу с безработицей, попытки развития туризма, политику борьбы с коррупцией, упрощение таможенных процедур и отсутствие цензуры.
В целом в Армении народ с одной стороны оказался готов идти на улицу и отстаивать свои права на сменяемость власти, а с другой слишком инертен к переменам в образе жизни и не готов отказываться от коррупции и работать над собой. Ну и большинство не хочет возврата к бандитским временам, люди в целом ненавидят Кочаряна за многое зло

Ответить

супрематизм 2.0

Kaz
0

Спс, бро

Ответить

Химический холод

Kaz
0

После революции прошлая власть ушла в оппозицию, по какой-то причине Пашинян не стал/не смог никого из них посадить или выгнать из страны

Надеюсь ты не считаешь себя либералом ?
Хотя тут таких либералов, которые на самом деле латентные диктаторы хватает.
Как и антипривочников которые проявились недавно.

Ответить

Alex Volkov

Химичес…
0

Нельзя сажать коррупционеров?

Ответить

Решающий кот

Ужасный
0

К сожалению - да: как главком, премьер за это время не сделал должных решений (вроде модернизации вооружений) и не поставил должных целей (подготовиться к войне с учётом качественных изменений войск тогда ещё вероятного противника).

Ответить

Michael Shultz

Решающий
1

А что у них деньги были на эту модернизацию?

Ответить

NiemandDa

Решающий
1

За два года подготовиться к войне и перевооружить армию, ага

Ответить

Ухудшанский

Niemand…
0

Был ещё вариант эту войнушку изначально просто не затевать. Just saying.

Ответить

Картошка Фри

Ужасный
0

Так там вроде претензия, что Пашинян почувствовал себя генералом и взял руководство армией во время войны на себя

Ответить

Alex Volkov

Решающий
0

Поражение Турции, имеете ввиду?

Ответить

Maus Colt

Sage
2

вообще то он крутой чувак, типа Навальный в Армении, лидер бархатной революции 18 года, тогда и стал премьер-министром

Ответить

Антон Лисин

1

Стабильность 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

В турнире по нардам победила партия премьер-министра Никола Пашиняна

Ответить

Luchano Spaguetti

1

54%?
Пффф 

Ответить

Люц Шнайдер

0

А как же все эти митинги? Люди же на улицу выходили против него и вот опять? Ух ты!

Ответить

Люц Шнайдер

0

русские солдаты переодетые в армян. Армянские человечки.

Ответить

Люц Шнайдер

Люц
0

@Maus Colt хотел тебе ответить , но промахнулся.

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Vyacheslav Gorin

0
Ответить

Andy

0

Самое смешное что я вчера видел - телеграм канал арама камоштыча габрилянова, просто любо-дорого наблюдать за этим рушащимся манямирком.

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