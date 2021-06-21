{"id":734,"title":"\u0412\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b \u043b\u0438 \u0440\u043e\u043c\u0430\u043d\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=734&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/259126-open-talk&hash=fec332d96351537fb9302c3be12200b6afa110f6576560c55c0b83e05d1505b7","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
yannlll

Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день в жару Статьи редакции

И не работать на открытом воздухе.

34 34 комментария
1295 просмотров

Роспотребнадзор выпустил инструкции для россиян, которые работают в условиях жары.

Сократить рабочий день в помещении рекомендуют при следующих условиях:

  • на один час — если температура выросла до +28,5 градусов;
  • на два часа — если она выше +29;
  • на четыре часа — если выше +30,5.

Во время работ на улице рекомендации такие:

  • если температура выше +32,5 градуса, то работать по 15-20 минут с перерывом 10-12 минут в прохладном помещении;
  • в спецодежде — работать на жаре не дольше четырёх-пяти часов, без спецодежды — полтора-два часа.

20 июня в Московском регионе ввели «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары. По прогнозам синоптиков, к среде ожидают температуру до +36 градусов, что может стать рекордом за 120 лет.

#новости #роспотребнадзор

34 34 комментария
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "yannlll", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 34, "likes": 7, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 399409, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 21 Jun 2021 11:13:02 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Химический американец

12

Ах, влажные и прохладные рекомендации

Ответить

мЕдь

Химический
2

Cool story, так сказать. 

Ответить

Some Dude

Химический
1

влажные*

Ответить

Химический американец

Some
1

Спасибо

Ответить

Пожарный кофе

7

Мама работает на ЕГЭ, им точно не сократят.
Как можно в такую жару сидеть в кабинете

Ответить

мЕдь

Пожарный
2

Жесть, сейчас же ЕГЭ. В такую жару можно и накосячить. 

Ответить

Пожарный кофе

мЕдь
1

Сегодня вроде английский, говорение

Ответить

Небольшой

Пожарный
5

Ну, как поговорили?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

7

на четыре часа — если выше +30,5.

Работодатели:

Ответить

Друг

Небольшой
1

В такие моменты трудовые комиссии любят навестить, так что не всегда забалуешь.

Ответить

Stanislav Prokhorov

Друг
0

Но это же рекомендация

Ответить

Приличный рак

7
Ответить

Объективный парфюмер

6

школьники: меряют погоду зимой чтобы проебать уроки
взрослые: меряют погоду летом чтобы проебать работу

Ответить

Химический американец

Объективный
3

Правда взрослым по карману прилетит ...

Ответить

Объективный парфюмер

Химический
0

а детям по башке прилетает

Ответить

Химический

Объекти…
4

Да нихуя им не поилетает, ни в какое сравнение с "зрослои жизинию"

Ответить

Авторский самолет

6

Ура, отечественный аналог сиесты!

Ответить

Виновный браслет

2

обожаю жару

Ответить

Виновный браслет

Виновный
3

целый год ебаной погоды в москве я жду пару летних месяцев, когда можно почувствовать себя человеком

Ответить

Приличный рак

Виновный
8

Ах это пекло от нагревшегося асфальта и зданий вперемешку с духотой и выхлопами тачил. Ляпота-то какая, красота.

Ответить

Виновный браслет

Приличн…
0

каееф

Ответить

Обязанный

Виновный
4

Тебе понравится в аду

Ответить

Объективный парфюмер

Виновный
1

как можно хотеть жары в мегаполисе
не жил ты при +42 в тени

Ответить

Роман Новиков

Виновный
0

Шаришь, наоборот кайф же

Ответить

Украденная жизнь

2

Хорошо Роспотребнадзору, не работает в жару теперь.

Ответить

Обязанный ихтиандр

2

Я в жару наоборот стараюсь подольше быть на работе - там кондиционер есть.

Ответить

Виновный браслет

1

сократить рабочий день в помещениях, чтобы пойти домой в помещение

Ответить

Владимир Климов

Виновный
0

дома можно в кроватке лежать и не напрягаться

Ответить

Друг

1

Это пиздец, конечно. Спустился в цех, чуть не умер, дышать нечем, народ весь сырой ходит, духота и мрак.

Ответить

Военный супер_стар

1

Они решили стравить бедных и богатых?))

Разделяй и властвуй?))

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

В спецодежде же жарче, в чём логика?

Ответить

Здравый спрей

Stanley
0

В том что она защищает кожу от солнца

Ответить

FOX

1

не переношу жару

Ответить

Роман Новиков

0

Да разве ж это жара?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 34 комментария
Обсуждаемое
TJ
Праздничный тест ко дню рождения TJ — узнай, кто ты из популярных пользователей
Найди своего духовного напарника.
117
Новости
«Медуза»: Путин «поставил перед фактом» Медведева о невключении в список «Единой России» на выборах
Собеседник издания назвал это «унижением».
204
TJ
TJ — 10 лет. Пора праздновать!
В такую дату грех не закатить вечеринку из материалов.
266
Популярное за три дня
Twitter
7
Интернет
«Я устроил DDoS самого себя»: в твиттере делятся историями об ошибках на работе, чтобы поддержать стажёра HBO
Суть флешмоба проста — никто не застрахован от ошибок.
205
TJ
«Худшее свидание — это когда я сидел и дописывал текст»: каково работать в TJ — воспоминания создателей и редакторов
Парад ностальгии и архивных фото в честь 10-летия.
50
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Stanislav Prokhorov

Роспотребнадзор рекомендовал…

Pa Chu

На Олимпиаде в Токио впервые…

Dmitry Teplyakov

На Олимпиаде в Токио впервые…

Nem Exodare

Конкурс: Расскажите историю из…

Фургон для моей МА

Убийство Китти Дженовезе, после…

Илья Гераськин

На Олимпиаде в Токио впервые…

badkid

На Олимпиаде в Токио впервые…

Олег Ивахнов

В Армении на досрочных…

Varep

Конкурс: Расскажите историю из…

Сергей Мардс

Убийство Китти Дженовезе, после…

Emile Zäkiev

На Олимпиаде в Токио впервые…

Varep

Entry in the subsite Twitter

Степан Раскольный

Роспотребнадзор рекомендовал…

Nem Exodare

Конкурс: Расскажите историю из…

Митя Мурасов

Конкурс: Расскажите историю из…

Небольшой жёлтый…

Конкурс: Расскажите историю из…

Semen Semenov

На Олимпиаде в Токио впервые…

Роман Новиков

Роспотребнадзор рекомендовал…

Varep

Entry in the subsite Twitter

Nem Exodare

Конкурс: Расскажите историю из…
null