И не работать на открытом воздухе.

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Роспотребнадзор выпустил инструкции для россиян, которые работают в условиях жары.

Сократить рабочий день в помещении рекомендуют при следующих условиях:

на один час — если температура выросла до +28,5 градусов;

на два часа — если она выше +29;

на четыре часа — если выше +30,5.

Во время работ на улице рекомендации такие:

если температура выше +32,5 градуса, то работать по 15-20 минут с перерывом 10-12 минут в прохладном помещении;

в спецодежде — работать на жаре не дольше четырёх-пяти часов, без спецодежды — полтора-два часа.