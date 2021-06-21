Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день в жару Статьи редакции
И не работать на открытом воздухе.
Роспотребнадзор выпустил инструкции для россиян, которые работают в условиях жары.
Сократить рабочий день в помещении рекомендуют при следующих условиях:
- на один час — если температура выросла до +28,5 градусов;
- на два часа — если она выше +29;
- на четыре часа — если выше +30,5.
Во время работ на улице рекомендации такие:
- если температура выше +32,5 градуса, то работать по 15-20 минут с перерывом 10-12 минут в прохладном помещении;
- в спецодежде — работать на жаре не дольше четырёх-пяти часов, без спецодежды — полтора-два часа.
20 июня в Московском регионе ввели «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары. По прогнозам синоптиков, к среде ожидают температуру до +36 градусов, что может стать рекордом за 120 лет.
влажные*
на четыре часа — если выше +30,5.
Работодатели:
Химический американец
Правда взрослым по карману прилетит ...
Объективный парфюмер
а детям по башке прилетает
Виновный браслет
целый год ебаной погоды в москве я жду пару летних месяцев, когда можно почувствовать себя человеком
Приличный рак
Ах это пекло от нагревшегося асфальта и зданий вперемешку с духотой и выхлопами тачил. Ляпота-то какая, красота.
Объективный парфюмер
как можно хотеть жары в мегаполисе
не жил ты при +42 в тени
Это пиздец, конечно. Спустился в цех, чуть не умер, дышать нечем, народ весь сырой ходит, духота и мрак.
В спецодежде же жарче, в чём логика?