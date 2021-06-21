Социальная реклама от Министерства солидарности и здравоохранения Франции показывает прямую зависимость между массовой вакцинацией и «возвращением жизни». В ролике после каждой прививки открываются рестораны, театры, футбольные стадионы и другие общественные места.

С января 2020 года к текущему моменту во Франции зафиксировали более 5,6 миллионов случаев заболевания коронавирусом. По официальным данным, первую дозу вакцины получило более 31 миллиона жителей страны, вторую — 17,8 миллиона (это 27,1% населения).