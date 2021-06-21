В России выявили первый случай EVALI — «болезни вейперов» Статьи редакции
17-летний Арсений курил всего полтора месяца.
Подростка положили в Морозовскую больницу Москвы и подключили к ИВЛ. На этом аппарате он провёл неделю и похудел почти на восемь килограммов. Об этом 17 июня рассказала пресс-служба департамента здравоохранения столицы.
Врачи поставили диагноз EVALI (ассоциированная с употреблением смесей для электронных сигарет или вейпинга болезнь лёгких) и подростка вылечили: он начал дышать самостоятельно, выписался из больницы, на КТ «лёгкие оказались практически чисты».
С начала августа 2019 года центры по контролю и профилактике заболеваний США начали расследование случаев заболеваний, предположительно связанных с курением электронных сигарет. Через два месяца болезни дали название — EVALI: аббревиатура от выражения «e-cigarette or vaping product use-associated lung injury», «повреждение лёгких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпов».
Среди симптомов заболевания американские врачи называют затруднённое дыхание, обильное потоотделение в ночные часы, низкий уровень кислорода в крови и мутные пятна на рентгенограмме лёгких.
По состоянию на 4 февраля 2020 года в США было зарегистрировано 2758 случаев EVALI и 64 смерти от этой болезни.
В России выявили первый случай EVALI — «болезни вейперов»
В России выявили первый случай HAMMALI NAVAI — «болезни кальянщиков»
Как расшифровывается?
Пенсионный мангал
HAMMALI NAVAL - "хуета для дебилов". Если уж на то пошло, то я уж лучше Miyagi послушаю, у него хоть стиль свой есть
Ага, просто первый реггей-читку в массы вынес. И понеслось блять.
Хамали это какой-то репер, типа кальянный репчик
Боковой дым
кальянный репчик
Орнул
И в попыт долбился небось
крокодил мимо проходил
Мне бы тоже кило 8 сброситb
Глисты
или молочка кислого наебнуть
Обязанный
Называется "Кефир"
Методический
Нет, называется простокваша. А в кефир добавляют специальную закваску
Обязанный
В худшем случае "Творог"
Перелом челюсти
Обязанный ихтиандр
Ни о чём.
Какой вывод можно сделать?
Последствия запретов крепкой солевой жижи, получите-распишитесь за контрафакт
Ну, запретить
Что??
Спиды из крота
то есть бари алибассов просто хотел попедалить на техно, но слишком торопился и решил так ёбнуть крота с расчётом, что в желудке они сами доварятся до спидов???
Но вообще в америке самый яркий случай был из-за добавления какой-то марихуановой фигни вроде
Но как теперь очко зашить?
Для начала можно попробовать не парить хуй знает шо из подвала
А как понять что это не хуйзнаетшо? Это такой бизнес, что там часто встречаются контрафактные продукты.
Я полагаю что все большие конторы, торгующие в Россия, по максимуму соблюдают законодательство, чтобы их за жопу не взяли, так что и контрафакта там особо нет. Просто не нужно в переходе жижку покупать и всё будет ок.
Столько мистификаций, а на деле нехуй парить маслом вместо глицерина и пропиленгликоля
Маслом? Эфирным, что ли? Самодел? (я просто не парю, только кальян иногда курю - впервые слышу про масло)
ну в сша были проблемы когда вейпили жижу с маслом cbd, масло вообще нельзя испарять и курить
почему он не забрал исходники…
может потому что ты хуйню сделал? покеж
даже оливковое экста вирджин????
- А ведь мог и коронавирус подхватить пока в больничке валялся! Тогда бы не улыбался!
Накурятся своими вейпами и в ИВЛ ябутся
А вообще хз, учитывая что парень - 17 летний пиздюк, значит покупал непонятное варево по дюшману вместо нормальной жидкости и сосал скорее всего как не в себя, выебонов ради.
кто ему продавал жижу, 18+ же , хотя если без никотина..
Именно поэтому "непонятно что" и "непонятно у кого" - приличный вейпшоп выгонит ссаными тряпками даже если ты просто поглазеть пришел
Активно употреблял вейпы. Смеюсь с формулировки.
Письменный ящик
Вейпер что ли?
Я классический курильщик, но такая формулировка по отношению к вейпам не ок, выглядит как прямой перевод болезни и использование без адаптации.
Cigarette smoking is responsible for more than 480,000 deaths per year in the United States
2758 случаев EVALI и 64 смерти от этой болезни.
И правда на 99% безопаснее!
А вообще бросайте, пацаны, вам это не надо
Ты ещё пить бросить посоветуй
Ну бросать не бросать, а сильно сократить посоветую. Лично я стараюсь ограничиваться 100 гр виски в неделю
Обязанный
У нас тут толерантное сообщество, так что мы тебя не осуждаем.
Ой вот ты мне-то не пизди про толерантность, как будто первый день тут
Не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть.
Вот здесь подробности, если чё https://www.mskagency.ru/materials/3122889
всё равно нихуя не понятно как за полтора месяца он всадил себе эту болячку. Предрасположенность какая то?
Да, предрасположенность
Называется - жижка с наркотой
Очень редкая предрасположенность, если честно
че за жижа с наркотой
можно подробнее
Поподробней можно
Если прочтешь название заболевания - EVALI (ассоциированная с употреблением смесей для электронных сигарет или вейпинга болезнь лёгких) то все в принципе станет понятно.
Вред в вейпинге не в электронной сигарете, а в том что ты в нее засунешь.
Если будешь курить безникотиновую жидкость - вред минимален.
Если жидкость с низким содержанием никотина - вред побольше
Если наваливаешь с дрипкой как поровоз никотиновые жидкости в большой концентрации - вред еще больше
А если будешь напасить всякое говно с черного рынка, с содержанием ТГК, солей и еще хуй его знает чего - вред непредсказуем, он минимального до летального исхода
Наш маленький друг угодивший в больницу - как раз из последних.
Я в вейпинге семь лет, курю только нулевки
Вообще никаких проблем нет
Флюрографию вон недавно делал, легкие идеальные
Так что проблема тут не так очевидна, как многим хочется
Курю 7 лет, от 50-70 содержание никотина. (Иначе, зачем курить вообще без никотина-то?) Прекрасно себя чувствую.
Ну и нормас, вполне здравая тема
Я просто изначально в вейпинг зашел потому что сигареты мне отвратительны, никотин мне не нужен, а вот прикольное хобби и вкусная жижка - это классно
Каждого привлекает что то свое
Обязанный
Бросать просто потому что общество так велит?
Если нравится и не мешает - зачем бросать?
Ага) хитрая зараза: и вкусно, и отдышки нет да и по шарам бьет - вот даже рационально не могу заставить себя бросить
Астанавитес! У меня слюна течет уже) Я сладкое не ем, но чет последнее время съедаю по 2-3 мороженого в день. Оттого сникерс и сгуща звучат еще аппетитнее
С пивом
Это какая-то девиация)
Не, но уже хочу! Люблю кофейные, карамельные, шоколадные, табачные
Чем никотин вреден для организма?
Тем же самым что кофеин, по сути
То есть особо ни чем. Просто вызывает зависимость, а вред уже от побочных продуктов его употребления.
Да спиды из крота подмешивал 100%
что за спиды из крота? новинка какая-то?
Классика, такое знать надо
Класс. Пусть дохнут
Хочешь изменить мир к лучшему?
Ага, а уточнить, что эта фигня связана с попытками употреблять жидкости с маслами травы не нужно, да? Главное написать, что от электронок у людей лёгкие отказывают.
Удивительно, что вспышка произошла, как раз перед вспышкой COVID 19 в Китае...
В сентябре 2019 года Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о вспышке тяжелого заболевания легких в масштабах всей страны. Заболевание связали с вейпингом.
А нынешние заболевания легких и вовсе не дают положительного теста на COVID19. (Макsим)