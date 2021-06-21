В России выявили первый случай EVALI — «болезни вейперов»

17-летний Арсений курил всего полтора месяца.

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Подростка положили в Морозовскую больницу Москвы и подключили к ИВЛ. На этом аппарате он провёл неделю и похудел почти на восемь килограммов. Об этом 17 июня рассказала пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

За две недели до госпитализации у пациента постепенно нарастала одышка и кашель, отмечалось повышение температуры тела, рвота и боль в животе, сильное снижение веса (более 10 кг за 2-3 недели). В последние 1,5 месяца юноша активно употреблял вейпы. пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Врачи поставили диагноз EVALI (ассоциированная с употреблением смесей для электронных сигарет или вейпинга болезнь лёгких) и подростка вылечили: он начал дышать самостоятельно, выписался из больницы, на КТ «лёгкие оказались практически чисты».

Подросток пошел на поправку: перестал быть зависим от дотации кислорода, начал самостоятельно есть, разговаривать, ходить. В настоящее время пациент уже выписан домой и продолжает лечение амбулаторно под наблюдением пульмонологов Морозовской больницы. пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

С начала августа 2019 года центры по контролю и профилактике заболеваний США начали расследование случаев заболеваний, предположительно связанных с курением электронных сигарет. Через два месяца болезни дали название — EVALI: аббревиатура от выражения «e-cigarette or vaping product use-associated lung injury», «повреждение лёгких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпов».

Среди симптомов заболевания американские врачи называют затруднённое дыхание, обильное потоотделение в ночные часы, низкий уровень кислорода в крови и мутные пятна на рентгенограмме лёгких.