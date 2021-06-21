{"id":734,"title":"\u0412\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b \u043b\u0438 \u0440\u043e\u043c\u0430\u043d\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=734&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/259126-open-talk&hash=fec332d96351537fb9302c3be12200b6afa110f6576560c55c0b83e05d1505b7","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

В России выявили первый случай EVALI — «болезни вейперов» Статьи редакции

17-летний Арсений курил всего полтора месяца.

126 126 комментариев
11 650 просмотров

Подростка положили в Морозовскую больницу Москвы и подключили к ИВЛ. На этом аппарате он провёл неделю и похудел почти на восемь килограммов. Об этом 17 июня рассказала пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

За две недели до госпитализации у пациента постепенно нарастала одышка и кашель, отмечалось повышение температуры тела, рвота и боль в животе, сильное снижение веса (более 10 кг за 2-3 недели). В последние 1,5 месяца юноша активно употреблял вейпы.

пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Врачи поставили диагноз EVALI (ассоциированная с употреблением смесей для электронных сигарет или вейпинга болезнь лёгких) и подростка вылечили: он начал дышать самостоятельно, выписался из больницы, на КТ «лёгкие оказались практически чисты».

Подросток пошел на поправку: перестал быть зависим от дотации кислорода, начал самостоятельно есть, разговаривать, ходить. В настоящее время пациент уже выписан домой и продолжает лечение амбулаторно под наблюдением пульмонологов Морозовской больницы.

пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

С начала августа 2019 года центры по контролю и профилактике заболеваний США начали расследование случаев заболеваний, предположительно связанных с курением электронных сигарет. Через два месяца болезни дали название — EVALI: аббревиатура от выражения «e-cigarette or vaping product use-associated lung injury», «повреждение лёгких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпов».

Среди симптомов заболевания американские врачи называют затруднённое дыхание, обильное потоотделение в ночные часы, низкий уровень кислорода в крови и мутные пятна на рентгенограмме лёгких.

По состоянию на 4 февраля 2020 года в США было зарегистрировано 2758 случаев EVALI и 64 смерти от этой болезни.

В США почти 200 человек за лето получили…
Возможно, время пересматривать давнюю шутку про «на 95% безопаснее», но к исследованию есть вопросы.
tjournal.ru

#новости #вейпы

126 126 комментариев
21
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u0435\u0439\u043f\u044b"], "comments": 126, "likes": 21, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 399438, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 21 Jun 2021 12:10:13 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
126 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Егор Ниглов

52

В России выявили первый случай EVALI — «болезни вейперов»
В России выявили первый случай HAMMALI NAVAI — «болезни кальянщиков»

Ответить

Дизайнер Павленко

Егор
0

Как расшифровывается?

Ответить

Пенсионный мангал

Дизайнер
2

HAMMALI NAVAL - "хуета для дебилов". Если уж на то пошло, то я уж лучше Miyagi послушаю, у него хоть стиль свой есть

Ответить

Евгений Миронов

Пенсион…
1

Ага, просто первый реггей-читку в массы вынес. И понеслось блять.

Ответить

оливье салатов

Пенсион…
0
Ответить

Ann Partovi

Дизайнер
0

Такая группа есть. Типа чай вдвоём, только хамали навали

Ответить

Роман Новиков

Дизайнер
0

Хамали это какой-то репер, типа кальянный репчик

Ответить

Боковой дым

Роман
0

кальянный репчик

Орнул

Ответить

Роман Новиков

Боковой
0

НИЧЕГО СМЕШНОГО
КУЛЬТУРА В УПАДКЕ

Ответить

Боковой дым

20

А могли просто ВСД поставить)

Ответить

Владимир Филатов

19

SKAZOCHNOEVALI

Ответить

Органический шар

14

Сейчас ещё выяснится, что он и на самокате катался

Ответить

Дизайнер Павленко

Органический
0

И в попыт долбился небось

Ответить

Ann Partovi

Дизайнер
0

Попит до сих пор в говне засохшем валяется где-то в тик-ток хаусе

Ответить

Советский американец

10

По данным издания, 17-летней Арсений курил всего полтора месяца.

Ответить

Ваша Закладко

Советский
2

крокодил мимо проходил

Ответить

Роман Новиков

Ваша
1

Нас за жопу укусил

Ответить

Небольшой жёлтый робат

8

Мне бы тоже кило 8 сброситb

Ответить

AttentiveMilk

Небольшой
5

Глисты

Ответить

Небольшой жёлтый робат

AttentiveMilk
6

или молочка кислого наебнуть

Ответить

Обязанный

Небольш…
8

Называется "Кефир"

Ответить

Методический

Обязанн…
3

Нет, называется простокваша. А в кефир добавляют специальную закваску  

Ответить

Показательный

Методич…
4

Umnyi dohuya?

Ответить

Методический

Показат…
3

🧐🧐🧐
ДеЛаю ДоМа КеФиР и НаРиНэ

Ответить

Обязанный

Обязанн…
3

В худшем случае "Творог"

Ответить

мЕдь

Обязанн…
1

Кефир с творогом. Ммм, красота!

Ответить

Небольшой

Обязанн…
0

@лисий кефир 

Ответить

Роман Новиков

Небольш…
4

Есть пробитие

Ответить

Объективный

Небольш…
1

не поможет

Ответить

Ваша Закладко

Небольш…
1

кумыс онли

Ответить

Доктор Корнелиус

Небольшой
4

Перелом челюсти

Ответить

Роман Новиков

Доктор
1

А вы точно доктор?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Доктор
0

Можна нинада

Ответить

Обязанный ихтиандр

6

О чём это нам говорит?

Ответить

Обязанный ихтиандр

Обязанный
9

Ни о чём.

Ответить

Роман Новиков

Обязанный
5

Какой вывод можно сделать?

Ответить

Роман Новиков

Роман
9

Никакой.

Ответить

Имя И Фамилия

9

Последствия запретов крепкой солевой жижи, получите-распишитесь за контрафакт

Ответить

AttentiveMilk

6

Ну, запретить

Ответить

Роман Новиков

AttentiveMilk
6

Для начала нужно обыскать кикшеринговые конторы

Ответить

Блестящий пришелец

5

Добавлял что то в жижу инфа 100

Ответить

Кирилл Вселенский

Блестящий
0

Что??

Ответить

Роман Новиков

Кирилл
0

Спиды из крота

Ответить

Мистер Блондин

Роман
1

то есть бари алибассов просто хотел попедалить на техно, но слишком торопился и решил так ёбнуть крота с расчётом, что в желудке они сами доварятся до спидов???

Ответить

Роман Новиков

Мистер
1

Товарищ Сталин, там была чудовищная ошибка!

Ответить

Сергей

Мистер
0

главное что он не додумался проглотить винт из строительного магазина

Ответить

Роман Новиков

Кирилл
0

Но вообще в америке самый яркий случай был из-за добавления какой-то марихуановой фигни вроде

Ответить

Антигравитационный торт

4

Но как теперь очко зашить? 

Ответить

Роман Новиков

Антигравитацион…
3

Для начала можно попробовать не парить хуй знает шо из подвала

Ответить

Дизайнер Павленко

Роман
0

А как понять что это не хуйзнаетшо? Это такой бизнес, что там часто встречаются контрафактные продукты.

Ответить

Роман Новиков

Дизайнер
0

Я полагаю что все большие конторы, торгующие в Россия, по максимуму соблюдают законодательство, чтобы их за жопу не взяли, так что и контрафакта там особо нет. Просто не нужно в переходе жижку покупать и всё будет ок.

Ответить

Александр Борродач

4

Столько мистификаций, а на деле нехуй парить маслом вместо глицерина и пропиленгликоля

Ответить

Обязанный ихтиандр

Александр
0

Маслом? Эфирным, что ли? Самодел? (я просто не парю, только кальян иногда курю - впервые слышу про масло)

Ответить

Сергей Дворниченко

Обязанный
5

ну в сша были проблемы когда вейпили жижу с маслом cbd, масло вообще нельзя испарять и курить

Ответить

Дизайнер

Сергей
0

У меня очень давно был заказчик с США, который продаёт там такие масла. Я делал для него этикетку. Не знал, что это для вейпинга… и это было как раз в то время, когда там эту эвали начали мусолить. А я ещё думал — почему он не забрал исходники…

Ответить

Мистер Блондин

Дизайнер
5

почему он не забрал исходники…

может потому что ты хуйню сделал? покеж

Ответить

Мистер Блондин

Сергей
1

даже оливковое экста вирджин????

Ответить

Обязанный

Мистер
2

- Мама, на каком вы масле парите?
- На сливочном.

Ответить

Сергей

Обязанн…
2

деды парили и ниче а щас одна химия

Ответить

Сергей

Мистер
0

ну так если ты нальеш масло в ту хрень из которой крек курять и попытаешся его выпаривать и курить будеть тоже самое с легкими)

Ответить

Запасной танк88

Обязанный
0

Да

Ответить

Xmail10

4

- А ведь мог и коронавирус подхватить пока в больничке валялся! Тогда бы не улыбался!

Ответить

Andrian Bikkel

3

Накурятся своими вейпами и в ИВЛ ябутся
А вообще хз, учитывая что парень - 17 летний пиздюк, значит покупал непонятное варево по дюшману вместо нормальной жидкости и сосал скорее всего как не в себя, выебонов ради.

Ответить

Сергей Дворниченко

Andrian
0

кто ему продавал жижу, 18+ же , хотя если без никотина..

Ответить

Andrian Bikkel

Сергей
1

Именно поэтому "непонятно что" и "непонятно у кого" - приличный вейпшоп выгонит ссаными тряпками даже если ты просто поглазеть пришел

Ответить

Alex Stardust

2

Активно употреблял вейпы. Смеюсь с формулировки.

Ответить

Письменный ящик

Alex
0

Вейпер что ли?

Ответить

Alex Stardust

Письменный
0

Я классический курильщик, но такая формулировка по отношению к вейпам не ок, выглядит как прямой перевод болезни и использование без адаптации.

Ответить

Ann Partovi

Alex
0

Классика. Классический. Типичный. Среднестатистический.

Ответить

Александр Фаст

0

 Cigarette smoking is responsible for more than 480,000 deaths per year in the United States

2758 случаев EVALI и 64 смерти от этой болезни.

И правда на 99% безопаснее!

Ответить

Александр Фаст

Александр
0

А вообще бросайте, пацаны, вам это не надо

Ответить

Обязанный ихтиандр

Александр
6

Ты ещё пить бросить посоветуй

Ответить

Александр Фаст

Обязанн…
0

Ну бросать не бросать, а сильно сократить посоветую. Лично я стараюсь ограничиваться 100 гр виски в неделю

Ответить

Обязанный

Алексан…
2

У нас тут толерантное сообщество, так что мы тебя не осуждаем.

Ответить

Александр Фаст

Обязанн…
2

Ой вот ты мне-то не пизди про толерантность, как будто первый день тут

Ответить

Роман Новиков

Александр
0

Думаешь?

Ответить

Запасной танк88

Александр
0

Не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть.

Ответить

andorus

Александр
1

Так это ещё и не за год статистика. Сарказм понятен, но данные радуют, если человек не может слезть с сигарет, есть альтернатива уменьшить шанс сдохнуть почти на 99,9%

Ответить

Запасной танк88

Александр
0

Сообщение удалено

Ответить

Miguel

0

Вот здесь подробности, если чё https://www.mskagency.ru/materials/3122889

Ответить

Мистер Блондин

Miguel
4

всё равно нихуя не понятно как за полтора месяца он всадил себе эту болячку. Предрасположенность какая то?

Ответить

Никита Гинце

Мистер
4

Да, предрасположенность
Называется - жижка с наркотой
Очень редкая предрасположенность, если честно

Ответить

Мистер Блондин

Никита
0

че за жижа с наркотой
можно подробнее 

Ответить

Никита Гинце

Мистер
5

Поподробней можно
Если прочтешь название заболевания - EVALI (ассоциированная с употреблением смесей для электронных сигарет или вейпинга болезнь лёгких) то все в принципе станет понятно.
Вред в вейпинге не в электронной сигарете, а в том что ты в нее засунешь.
Если будешь курить безникотиновую жидкость - вред минимален.
Если жидкость с низким содержанием никотина - вред побольше
Если наваливаешь с дрипкой как поровоз никотиновые жидкости в большой концентрации - вред еще больше
А если будешь напасить всякое говно с черного рынка, с содержанием ТГК, солей и еще хуй его знает чего - вред непредсказуем, он минимального до летального исхода
Наш маленький друг угодивший в больницу - как раз из последних.

Я в вейпинге семь лет, курю только нулевки
Вообще никаких проблем нет
Флюрографию вон недавно делал, легкие идеальные
Так что проблема тут не так очевидна, как многим хочется

Ответить

MightyStan

Никита
1

Курю 7 лет, от 50-70 содержание никотина. (Иначе, зачем  курить вообще без никотина-то?) Прекрасно себя чувствую. 

Ответить

Никита Гинце

MightyS…
3

Ну и нормас, вполне здравая тема
Я просто изначально в вейпинг зашел потому что сигареты мне отвратительны, никотин мне не нужен, а вот прикольное хобби и вкусная жижка - это классно
Каждого привлекает что то свое

Ответить

Сергей

MightyS…
2

но бросить не можешь)

Ответить

Обязанный

Сергей
3

Бросать просто потому что общество так велит?
Если нравится и не мешает - зачем бросать?

Ответить

Сергей

Обязанн…
1

ну если нравитса то конечно же тогда проблем нет никаких

Ответить

MightyStan

Сергей
2

Ага) хитрая зараза: и вкусно, и отдышки нет да и по шарам бьет - вот даже рационально не могу заставить себя бросить

Ответить

Сергей

MightyS…
1

пробовал жижу со вкусом сникерса или сгущенки?

Ответить

Никита

Сергей
2

Я пробовал, я по сути только кондитерку кумарю, всякие тортики, батончики, мороженое
Но самое охуенное что я пробовал - это Ugly Butter, какая же она пиздатая
И дорогая(

Ответить

MightyStan

Никита
2

От души, добавлю в закладки

Ответить

MightyStan

Сергей
1

Астанавитес! У меня слюна течет уже) Я сладкое не ем, но чет последнее время съедаю по 2-3 мороженого в день. Оттого сникерс и сгуща звучат еще аппетитнее

Ответить

Сергей

MightyS…
0

есть еще водка

Ответить

MightyStan

Сергей
0

С пивом

Ответить

Сергей

MightyS…
1

кстати видел аромку пива и пиццы, можно сразу два бака разных заправить и поочереди

Ответить

Никита

Сергей
2

Есть кое-что покруче
Я пробовал

Ответить

MightyStan

Сергей
0

Это какая-то девиация)

Ответить

Сергей

MightyS…
1

https://www.youtube.com/watch?v=d1_K77rRoDk

Ответить

MightyStan

Сергей
0

Ха, лицо этого челика говорит за себя, когда он их пробует

Ответить

MightyStan

Сергей
0

Не, но уже хочу! Люблю кофейные, карамельные, шоколадные, табачные

Ответить

Роман

MightyS…
1

Тоже люблю подолбить шоколадку

Ответить

MightyStan

Роман
0

Аа блин, я по наивности своей не выкурил юмор. Ну ладно, пусть лайк полежит у тебя, что его теребить

Ответить

Роман

MightyS…
1

Я сегодня в ударе

Ответить

Обязанный

Никита
0

Чем никотин вреден для организма?

Ответить

Мистер Блондин

Обязанн…
4

капля никотина убивает в тебе жеребца 

Ответить

Никита Гинце

Обязанн…
0

Тем же самым что кофеин, по сути

Ответить

Обязанный

Никита
0

То есть особо ни чем. Просто вызывает зависимость, а вред уже от побочных продуктов его употребления.

Ответить

Никита

Обязанн…
2

Все так
Ну и опять же, с никотином в вейпинге легко переборщить
Можно выжрать его в очень больших дозах, в сравнении с сигаретами, и сразу этого не понять

Ответить

Роман

Никита
2

Помню эту тему. Дуешь-дуешь, всё что-то не накуривает как с обычной сигареты, а потом бамс.

Ответить

Кирилл

Мистер
0

Тоже не выкупаю о чем они

Ответить

Роман Новиков

Мистер
2

Да спиды из крота подмешивал 100%

Ответить

Мистер Блондин

Роман
2

что за спиды из крота? новинка какая-то?

Ответить

Роман Новиков

Мистер
2

Классика, такое знать надо

Ответить

Роман Новиков

Роман
1

Употреблять не надо.

Ответить

Сергей

Мистер
1

дешевые спиды сваренные на кухне

Ответить

Мистер Блондин

Сергей
1

звучит аппетитно 

Ответить

Ваша Закладко

Мистер
5

отвинта

Ответить

Объективный парфюмер

1

не умеешь - не мучай

Ответить

Антон Лисин

0

Класс. Пусть дохнут 

Ответить

Роман Новиков

Антон
2

Хочешь изменить мир к лучшему?

Ответить

Роман Новиков

Роман
2

Начни с себя.

Ответить

Иван Иванов

0

А это не мог быть ковид? А хотя нет, у нас же дети им не болеют...

Ответить

Kukry Ericius

0

Ага, а уточнить, что эта фигня связана с попытками употреблять жидкости с маслами травы не нужно, да? Главное написать, что от электронок у людей лёгкие отказывают.

Ответить

Temp Temper

0

Удивительно, что вспышка произошла, как раз перед вспышкой COVID 19 в Китае...

В сентябре 2019 года Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о вспышке тяжелого заболевания легких в масштабах всей страны. Заболевание связали с вейпингом.

А нынешние заболевания легких и вовсе не дают положительного теста на COVID19. (Макsим)

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 126 комментариев
Обсуждаемое
Гость TJ
Гости TJ: наши экс-редакторы возвращаются и отвечают на вопросы сообщества
Никита, Вадим, Коля, Оля и Султан приходят в комментарии в честь десятилетия издания.
270
Новости
В Ставропольском крае организатора «групп смерти» обвинили в убийстве двух подростков, которых сбила электричка
В таких группах пропагандировали «депрессию, насилие» и самоубийство, считает СК.
132
Новости
«Медуза»: Путин «поставил перед фактом» Медведева о невключении в список «Единой России» на выборах
Собеседник издания назвал это «унижением».
204
Популярное за три дня
Разборы
Политтехнологи Пригожина и выходцы из «фабрики троллей»: что известно о фонде, желающем признать «Медиазону» иноагентом
Влияние на выборы в Африке, призывы к цензуре рунета и книги c критикой Запада.
54
Интернет
В сеть попало БДСМ-видео кандидата в городской совет Нью-Йорка. Тот ответил: «Да, я БДСМ-щик, и что? Я горжусь этим»
В твиттере похвалили открытость кандидата и отметили: пока видео снято не на рабочем месте — в этом нет ничего плохого (в отличие от слива ролика в политических целях).
174
Интернет
«Я устроил DDoS самого себя»: в твиттере делятся историями об ошибках на работе, чтобы поддержать стажёра HBO
Суть флешмоба проста — никто не застрахован от ошибок.
205
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Robo Krabe

Американские военные взорвали…

Пантелеймон Зарипов

МВД Белоруссии предложило…

Ник Хартман

Entry in the subsite Животные

Dr Serj

На Олимпиаде в Токио впервые…

Джон Кроули

МВД Белоруссии предложило…

Doktor Streyndzhlav

Запись в подсайте Twitter

Антон Лисин

МВД Белоруссии предложило…

styll

Entry in the subsite Twitter

Gidevan

МВД Белоруссии предложило…

Митя Мурасов

Американские военные взорвали…

Мага Андийский

Американские военные взорвали…

Рог Кирилл

Американские военные взорвали…

Temp Temper

В России выявили первый случай…

Dr Serj

На Олимпиаде в Токио впервые…

Doktor Streyndzhlav

Кто управляет миром?

Роман Новиков

МВД Белоруссии предложило…

Head Hunter

Кто управляет миром?

Андрей Рядькин

МВД Белоруссии предложило…

Gidevan

МВД Белоруссии предложило…

Миша Копейкин

На Олимпиаде в Токио впервые…
null