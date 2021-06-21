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Новости
yannlll

В Бельгии нашли тело военного, который украл из казармы оружие и хотел убить главного вирусолога страны Статьи редакции

Он месяц скрывался в лесу от полицейских и военных трёх стран.

41 41 комментарий
929 просмотров
Фото Archyworldys

По предварительным данным, Юрген Конингс покончил с собой, сообщает The Spectator Index.

17 мая он сбежал из казармы в Леопольдсбурге, взяв с собой пулемёт, пистолеты и четыре противотанковых гранатомёта. Конингс заявлял, что не хочет жить в обществе, где «политическая элита и вирусологи отняли у нас всё», требовал отменить санитарные ограничения и угрожал убить главного вирусолога Бельгии Марка ван Ранста.

Главный вирусолог Бельгии Марк ван Ранст с сыном Мало Фото «Би-Би-Си»

В день побега, перед тем, как скрыться в лесах, Конингс три часа прождал профессора у его дома — по случайности, ван Ранст тогда вернулся с работы раньше. После этого вирусологу с семьёй пришлось скрываться в убежище под охраной полиции.

Конингса обвинили в экстремизме, незаконном хранении оружия и объявили в международный розыск. На поиски «бельгийского Рэмбо» власти потратили 650 тысяч евро: например, на бронированную технику, поисковые вертолёты и дополнительную зарплату сотням полицейских и военным из Бельгии, Германии и Нидерландов.

Военные во время поисков Юргена Конингса Фото Belga

Мэр бельгийского города Маасейк Йохан Толленаере обнаружил тело Конингса в национальном парке у голландской границы, когда почувствовал запах разложения во время езды на велосипеде.

Юрген Конингс состоял в крайне правой политической партии Vlaams Belang, но в 2020 году вышел из неё, как заявляет руководство организации. После побега он стал популярен в среде сторонников правых партий Бельгии и противников антикоронавирусных ограничений.

В фейсбуке появилась группа «Я люблю Юргена Конингса», которая набрала около 40 тысяч участников, прежде чем её заблокировали. Некоторые бельгийские националисты в начале июня вышли на акцию в поддержку беглого военного.

Националисты с плакатами в поддержку Юргена Конингса на акции в Брюселле  Фото MENAFN

#новости #происшествия #бельгия #коронавирус

41 41 комментарий
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41 комментарий
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Чеченский бас

5

В голос с националистов

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мЕдь

Чеченский
6

Юрген сила!

Ответить

Небольшой жёлтый робат

мЕдь
1

Ответить

Домашний турник

мЕдь
0

Дон

Ответить

мЕдь

6
Ответить

Мистер Блондин

4

Получается лучше умереть голодным волком, чем жить сытым шакалом?

Ответить

Буржуазный космос

Мистер
2

Да, но хуй ты уволишься ссыкло

Ответить

Чеченский бас

Буржуазный
1

Дизайнеры разве не голодные шакалы??

Ответить

Нейроорлов

Чеченск…
2

Знаешь кто твоя мать?

Ответить

Показательный

Чеченск…
1

@Нейроорлов 

Ответить

Показательный

Показат…
0

@Нейроорлов 

Ответить

Нейроорлов

Показат…
1

Порвался?))))))

Ответить

Показательный

Нейроор…
0

@Нейроорлов 

Ответить

Показатель

Показат…
0

@Нейроорлов 

Ответить

Показатель

Показат…
0

@Нейроорлов 

Ответить

Нейроорлов

Показат…
0

Что не так с русскими???

Ответить

Нейроорлов

Показат…
0

Ведёшь себя как порохбот

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Показательный

Показат…
0

@Нейроорлов 

Ответить

Нейроорлов

Показат…
0

Почему муслимы бухают, но свинину не едят??

Ответить

Мистер Блондин

Чеченск…
1

дизайнеры медоеды 

Ответить

Чеченский бас

Мистер
0

Дизайнеры медведки

Ответить

Мистер Блондин

Буржуазный
0

ты че токсичная лялечка так разговариваешь со мной???

Ответить

Бумажный клуб

3

Мэр бельгийского города почувствовал запах разложения во время катания на велосипеде - обычный день в Европе

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Виновный браслет

2

в этой новости меня удивило, что обнаружил его мэр, который просто ехал на велосипеде мимо городского парка.
ездит ли у нас собянин по сокольникам..

Ответить

Диванный Аналитик

Виновный
0

Сравнивать бельгийский мухосранск с ДС нелепо.
Впрочем, вряд ли мэр какого-нибудь Лосино-Петровского ездит на веле в местном парке.

Ответить

Домашний турник

Диванный
1

А что, в Нерезиновске какие-то особые люди живут? Не обосрался бы собяка и на велике поездить.

Ответить

Домашний турник

Виновный
0

Мэр на велике - фигня. Меркель регулярно видят в соседнем с её домом супермаркете - бабуля затаривается хавчиком как все люди.

Ответить

Rond

Виновный
0

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК С ВЕЛОСИПЕДОМ НЕЛЬЗЯ

Ответить

Неопределенный торшер

Виновный
0

Совпадение?

Ответить

Подводной щит

2

Последняя надежда против мракобесия сгинула 

Ответить

Миша Копейкин

1

 17 мая он сбежал из казармы в Леопольдсбурге, взяв с собой пулемёт, пистолеты и четыре противотанковых гранатомёта.

Ответить

цорiк

0

Отсудят ли теперь у его семьи 650 тысяч долларов?

Ответить

Янис Новак

цорiк
0

Евро*

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Янис
0

Евродолларов

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Почалося

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Argumenta Ambigua

0

Все в его глазах

Ответить

Диванный Аналитик

0

Юрген ушёл в лес

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MightyStan

0

Хороший мужик, приятный

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Показательный ГОСТ

0

Жаль

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Владимир Филатов

0

естественный отбор

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Сергей Дворниченко

0

наконец то почалось

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