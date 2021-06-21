В Бельгии нашли тело военного, который украл из казармы оружие и хотел убить главного вирусолога страны Статьи редакции
Он месяц скрывался в лесу от полицейских и военных трёх стран.
По предварительным данным, Юрген Конингс покончил с собой, сообщает The Spectator Index.
17 мая он сбежал из казармы в Леопольдсбурге, взяв с собой пулемёт, пистолеты и четыре противотанковых гранатомёта. Конингс заявлял, что не хочет жить в обществе, где «политическая элита и вирусологи отняли у нас всё», требовал отменить санитарные ограничения и угрожал убить главного вирусолога Бельгии Марка ван Ранста.
В день побега, перед тем, как скрыться в лесах, Конингс три часа прождал профессора у его дома — по случайности, ван Ранст тогда вернулся с работы раньше. После этого вирусологу с семьёй пришлось скрываться в убежище под охраной полиции.
Конингса обвинили в экстремизме, незаконном хранении оружия и объявили в международный розыск. На поиски «бельгийского Рэмбо» власти потратили 650 тысяч евро: например, на бронированную технику, поисковые вертолёты и дополнительную зарплату сотням полицейских и военным из Бельгии, Германии и Нидерландов.
Мэр бельгийского города Маасейк Йохан Толленаере обнаружил тело Конингса в национальном парке у голландской границы, когда почувствовал запах разложения во время езды на велосипеде.
Юрген Конингс состоял в крайне правой политической партии Vlaams Belang, но в 2020 году вышел из неё, как заявляет руководство организации. После побега он стал популярен в среде сторонников правых партий Бельгии и противников антикоронавирусных ограничений.
В фейсбуке появилась группа «Я люблю Юргена Конингса», которая набрала около 40 тысяч участников, прежде чем её заблокировали. Некоторые бельгийские националисты в начале июня вышли на акцию в поддержку беглого военного.
Получается лучше умереть голодным волком, чем жить сытым шакалом?
Буржуазный космос
Да, но хуй ты уволишься ссыкло
Чеченский бас
Дизайнеры разве не голодные шакалы??
Показательный
Порвался?))))))
Показательный
дизайнеры медоеды
Сравнивать бельгийский мухосранск с ДС нелепо.
Впрочем, вряд ли мэр какого-нибудь Лосино-Петровского ездит на веле в местном парке.
Домашний турник
А что, в Нерезиновске какие-то особые люди живут? Не обосрался бы собяка и на велике поездить.
Домашний турник
Мэр на велике - фигня. Меркель регулярно видят в соседнем с её домом супермаркете - бабуля затаривается хавчиком как все люди.
17 мая он сбежал из казармы в Леопольдсбурге, взяв с собой пулемёт, пистолеты и четыре противотанковых гранатомёта.
Отсудят ли теперь у его семьи 650 тысяч долларов?