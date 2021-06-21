Он месяц скрывался в лесу от полицейских и военных трёх стран.

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Фото Archyworldys

По предварительным данным, Юрген Конингс покончил с собой, сообщает The Spectator Index.

17 мая он сбежал из казармы в Леопольдсбурге, взяв с собой пулемёт, пистолеты и четыре противотанковых гранатомёта. Конингс заявлял, что не хочет жить в обществе, где «политическая элита и вирусологи отняли у нас всё», требовал отменить санитарные ограничения и угрожал убить главного вирусолога Бельгии Марка ван Ранста.

Главный вирусолог Бельгии Марк ван Ранст с сыном Мало Фото «Би-Би-Си»

В день побега, перед тем, как скрыться в лесах, Конингс три часа прождал профессора у его дома — по случайности, ван Ранст тогда вернулся с работы раньше. После этого вирусологу с семьёй пришлось скрываться в убежище под охраной полиции.

Конингса обвинили в экстремизме, незаконном хранении оружия и объявили в международный розыск. На поиски «бельгийского Рэмбо» власти потратили 650 тысяч евро: например, на бронированную технику, поисковые вертолёты и дополнительную зарплату сотням полицейских и военным из Бельгии, Германии и Нидерландов.

Военные во время поисков Юргена Конингса Фото Belga

Мэр бельгийского города Маасейк Йохан Толленаере обнаружил тело Конингса в национальном парке у голландской границы, когда почувствовал запах разложения во время езды на велосипеде.

Юрген Конингс состоял в крайне правой политической партии Vlaams Belang, но в 2020 году вышел из неё, как заявляет руководство организации. После побега он стал популярен в среде сторонников правых партий Бельгии и противников антикоронавирусных ограничений.

В фейсбуке появилась группа «Я люблю Юргена Конингса», которая набрала около 40 тысяч участников, прежде чем её заблокировали. Некоторые бельгийские националисты в начале июня вышли на акцию в поддержку беглого военного.