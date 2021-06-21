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Sasha Shambilova

Глава Минздрава: «Спутник Лайт» будет доступен для ревакцинации Статьи редакции

Сергей Мурашко также заявил, что ревакцинироваться нужно раз в полгода.

Глава Минздрава РФ Сергей Мурашко рассказал в интервью «России 24», что «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот после 25 июня. По его словам, эта вакцина «достаточно удобно может использоваться для ревакцинации» и будет доступна в тех же точках, что и «Спутник V». При регистрации вакцины «Спутник Лайт» сообщали, что она в основном ориентирована на внешние рынки.

Мурашко также заявил о необходимости ревакцинации раз в полгода и для привитых, и для переболевших. Когда опасность массового заражения уменьшится, делать прививку советуют раз в год.

16 июня в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. В случае отказа от прививки работников могут отстранить без выплат. Обязательную вакцинацию также ввели ещё семь регионов: Кемеровская, Тульская, Ленинградская, Кемеровская, Сахалинская и Тверская области, а также Ненецкий автономный округ.

19 июня в Москве зафиксировали рекорд заболеваемости за всё время пандемии — 9120 новых случаев. Всего в России на 21 июня более 5 миллионов случаев, умерли более 120 тысяч человек.

#новости #covid19 #вакцинаотcovid19

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Пантелеймон Зарипов

12

Для зуммеров нужно сделать Sputnik Black Limited edition
И колоть за деньги в чёрном шприце
100% зайдёт

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Andrew Muralov

Пантелеймон
11

В чёрном кожаном шприце.

Ответить

Пантелеймон Зарипов

Andrew
3

А бумага о вакцинации будет с золотым обрамлением

Ответить

Правильный кавалер

Пантелеймон
1

А для чётких пацанчиков Sputnik Darkside Edition со вкусом зелёного яблочка 

Ответить

Сергей Лукин

Пантелеймон
0

Sputnik Max Pro XXX

Ответить

Сергей Дворниченко

Пантелеймон
0

просто прилепить логотип тик ток на ампулу

Ответить

Объективный парфюмер

10

бля ниче не понял . эта вакцина вообще работает ?

Ответить

Студенческий теркин30см

Объективный
10

лайт  

Ответить

Объективный парфюмер

Студенческий
5

Спутник : Last Light

Ответить

Студенческий

Объекти…
4

Last Night 

Ответить

мЕдь

Студенч…
0

Last nightmare

Ответить

Студенческий

мЕдь
1

zzzz

Ответить

Небольшой

Объекти…
1

Спутник Лайт: для тех, кто хочет увидеть свет в конце тоннеля

Ответить

Михаил Зеленин

Объективный
3

Все работает. Но хватает ее на год где-то. Потом нужно ревакцинироаться. 

Ответить

Miguel

Объективный
3

Работает. Но против варианта Дельта ("индийского") работает хуже (как и другие вакцины).

Ответить

Алексей Логачев

Объективный
1

Кто ж тебе скажет, пока вся страна не уколется... Сейчас все уколятся, тогда и посмотрим

Ответить

Shakhzod Ikromov

Объективный
1

Без сахара

Ответить

Андрей Охапкин

Объективный
0

Она уменьшает вероятность заболевания или помогает легче перенести болезнь, как я понял

Ответить

Сергей Дворниченко

4

Мурашко также заявил о необходимости ревакцинации раз в полгода и для привитых, и для переболевших. Когда опасность массового заражения уменьшится, делать прививку советуют раз в год.

ну вот же ) наконец то ) а то все тянули) они уже наперед знают что это типо навсегда))) никакая пандемия не пройдет и ограничение не уйдут, хоть прививай всех до одного

Ответить

мЕдь

Сергей
5

Вон от гриппа так же рекомендуют раз в год колоться. В чём проблема?

Ответить

Сергей Дворниченко

мЕдь
8

рекомендуют или принуждают? кстати, как насчет туберкулеза)) спрашивают справку когда идешь в кино или на масовые мероприятия?)

Ответить

Dmitry Yashin

Сергей
9

А что, тубиком болеет столько же людей, сколько ковидом?

Ответить

Михаил Зеленин

Сергей
0

это действительно на долго, пока не установится коллективный иммунитет.
Есть 2 варианта - всем заболеть, но тогда помрет куча людей.
Всем вакцинироваться.

Ответить

Сергей Дворниченко

Михаил
6

а когда едро что то организовывает то корона уходит временно?

Ответить

Михаил Зеленин

Сергей
0

корона не уходит

Ответить

Сергей

Михаил
6

так корона пропала же когда был день воссоединение крыма с рф

Ответить

Михаил Зеленин

Сергей
0

да ладно

Ответить

Сергей

Михаил
0

или там где выступает пыня корона пропадает временно?) 

Ответить

Михаил

Сергей
0

Ты спрашиваешь или утверждаешь, определись уж. 
Если спрашиваешь, то ответ был дан. 

Ответить

Сергей

Михаил
3

так почему допустили такое массовое мероприятие если пандемия?)  -15 рублей)

Ответить

Дмитрий

Сергей
0

корона есть независимо от властей. 

Ответить

Обязанный

Дмитрий
1

Не все с этим согласны

Ответить

Михаил

Сергей
0

Не по адресу вопрос 

Ответить

Екатерина Табуреткина

Михаил
0

Ага, скажи это Израилю или Британии, там провакцинировались, ограничения никуда не ушли. Так что верь в свой коллективный иммунитет дальше

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Екатери…
0

ни там, ни там не дошли даже до 60%, о чем вы?) 

Ответить

Zhanna Sinelnik

Дмитрий
0

В Израиле дошли до 60.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Zhanna
0

нет 55%
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/israel/

Вакцинация от коронавируса в Израиле…
Статистика вакцинированных от коронавируса (COVID-19) в Израиле. Процент вакцинировавшихся, графики.
index.minfin.com.ua
Ответить

Дмитрий Румянцев

Екатери…
0

Ай не свисти, снимают ограничения, и в ес и в асашай и в израиле

В Израиле сняли почти все карантинные…
С 1 июня перестают действовать почти все ограничения, введенные для борьбы с эпидемией, причиной…
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meduza.io
Ответить

Andrew Muralov

Сергей
0

Раз европейский рынок закрыт, надо продавать здесь. Ждём ежеквартальную вакцинациию. Как раз в России три вакцины и есть разных фирм. 

Ответить

Сова Злая

Andrew
–4

Продавать кому? Она бесплатная вообще-то

Ответить

Имя И Фамилия

Сова
6

С завода тебе в руки летит?

Ответить

Обязанный

Сова
2

Она бесплатная

Когда это мы пришли к коммунизму?

Ответить

Вчерашний хичхакер

Сергей
–2

а что есть долбоебы, которые считают, что ковид ХУЯК и исчезнет?

Ответить

Сергей Дворниченко

Вчерашний
0

щас прибегут) подожди

Ответить

Рыжий

Вчерашний
0

Первая версия ковида ведь исчезла куда-то. Которая SARS COV-1 из начала нулевых

Ответить

Madegghead

Рыжий
0

Вообще то короновирусы - это один из видов простуды. И помимо уханьского есть еще 4 более ранних версии...

Ответить

Лысина Арика

Сергей
0

Так если будут все привиты, то и эпидемии не будет/

Ответить

Органический шар

2

 ревакцинироваться нужно раз в полгода

🖕🤡🖕

Ответить

Обязанный ихтиандр

Органический
3

Фармкомпаниям нужны денюшки

Ответить

Екатерина Табуреткина

1

А что так мало раз в год, давайте лучше каждый день, а что, так безопаснее.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Екатерина
0

Хорошо, вам можно каждый день. 

Ответить

Томми Хопкинс

2

Вроде была информация, что повторно вакцинироваться той же вакциной не выйдет, тк иммунитет вырабатывается к веществу вакцины. Или это не про спутник?

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Томми
3

Про все векторные вакцины, включая и спутник

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Что дальше, каждую неделю?

Ответить

Студенческий теркин30см

Небольшой
3

по три таблетки в день, утром днем и вечером, вся страна будет на галоперидоле сидеть, смотреть мультики 3 раза в день и жрать кашу 
те кто по здоровее будут – в ГУЛАГ 
Стабильность 

Ответить

Студенческий теркин30см

Студенческий
2

oh wait... 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Студенческий
1
Ответить

Андрей Охапкин

Студенческий
0

При всём уважении, братья украинцы шутят на другие темы, кроме ГУЛАГа и стабильности?

Ответить

Студенческий

Андрей
2

Терпи, хули тебе

Ответить

Андрей Охапкин

Студенч…
0

Украинцы способны говорить о чем-то кроме того, какие они не терпилы? Простой вопрос же

Ответить

Студенческий

Андрей
0

Да

Ответить

Андрей Охапкин

Студенч…
0

Молодцы, надеюсь это утверждение подтвердится на практике 👍

Ответить

Имя И Фамилия

Студенческий
0

вся страна будет на галоперидоле сидеть, смотреть мультики 3 раза в день и жрать кашу

Интересно у вас там в Украине...

Ответить

Показательный ГОСТ

0

Когда ПФАЙЗЕР???? я не верю путину

Ответить

Домашний турник

Показательный
0

Ну и не верь. При чём тут спутник?
Противники спутника - такие же жертвы путинской пропаганды, как и его отбитые сторонники.

Ответить

Рыжий

Домашний
0

Все мы чьи-то жертвы

Ответить

Антигравитационный торт

Показательный
0

@alexferman говорит, что вы свою сделали

Ответить

Показательный ГОСТ

Антигравитацион…
1

Никто ей не доверяет

Ответить

Адмирал Ламбер

2

А спутник 6 pro max будет?

Ответить

Антон Лисин

Адмирал
0

13 max , 

Ответить

Здравый спрей

2

для ревакцинации

Это что-то связанное с реновацией?

Ответить

Madao

1

А почему "лайт"? Зачем нам не православные слова в названии? 

Ответить

Spid3r

Madao
2

Потому что УБИВАЕТ

Ответить

Ivan

1

А исследования были ее ? Или так на лайте ебанули нескольким чувакам и вроде бы норм и в оборот.

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Ivan
1

на лайте

Ба-дум-ц-с-с!

Ответить

Сергей Дворниченко

Ivan
0

в телеграм каналах почитали отзывы

Ответить

Ivan

Сергей
1

А то в последнее время у нас чиновники медиками и учеными стали. На лавках сидеть нельзя, Собянин уже говорит сколько антител нужно для индийского штамма.
Ну вот мин мед вышел сказать, ну как то в его речи вообще никакой уверенности и фундамента нет. Ну тип поставьте лайт и норм.
Просто в среду иду 1ю дозу колоть , а тут какие то мутные новости)))

Ответить

Рыжий

Ivan
2

Ну типа вот принимаешь добровольное участие в тестировании

На Госуслугах запущен дневник самонаблюдения…
На Госуслугах запущен дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19
digital.gov.ru
Ответить

Антигравитационный торт

0

Когда уже в таблетках?

Ответить

Михаил Зеленин

Антигравитацион…
2

евреи разрабатывают такую. 

Ответить

Andrew Muralov

Антигравитацион…
0

А медсестра как в психушке будет выдавать в стаканчике и проверять, что ты их проглотил. 

Ответить

Антон Лисин

0

Ухты заплатки пошли 

Ответить

Антон Лисин

0

Sp1

Ответить

Spid3r

0

А обычным Спутником тоже раз в полгода?

Ответить

Органический шар

0

Спутник Лайт

Ждём Спутник Black, Спутник Diamond, Спутник Exclusive.

Ответить

Блестящий пришелец

0

Наконец то версия без сахара

Ответить

Константин Курасов

0

Нихрена не понятно. Можно будет привиться лайтом ТОЛЬКО при ревакцинации или И при ревакцинации И при первичной вакцинации?

Ответить

Зарегистрировался только что

0

Xiaomi Sputnik Light

Ответить

solawind

0

А с ментолом будет?

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Обязанный ихтиандр

solawind
0

С кнопкой

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