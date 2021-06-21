Глава Минздрава: «Спутник Лайт» будет доступен для ревакцинации Статьи редакции
Сергей Мурашко также заявил, что ревакцинироваться нужно раз в полгода.
Глава Минздрава РФ Сергей Мурашко рассказал в интервью «России 24», что «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот после 25 июня. По его словам, эта вакцина «достаточно удобно может использоваться для ревакцинации» и будет доступна в тех же точках, что и «Спутник V». При регистрации вакцины «Спутник Лайт» сообщали, что она в основном ориентирована на внешние рынки.
Мурашко также заявил о необходимости ревакцинации раз в полгода и для привитых, и для переболевших. Когда опасность массового заражения уменьшится, делать прививку советуют раз в год.
16 июня в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. В случае отказа от прививки работников могут отстранить без выплат. Обязательную вакцинацию также ввели ещё семь регионов: Кемеровская, Тульская, Ленинградская, Кемеровская, Сахалинская и Тверская области, а также Ненецкий автономный округ.
19 июня в Москве зафиксировали рекорд заболеваемости за всё время пандемии — 9120 новых случаев. Всего в России на 21 июня более 5 миллионов случаев, умерли более 120 тысяч человек.
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Студенческий теркин30см
лайт
Все работает. Но хватает ее на год где-то. Потом нужно ревакцинироаться.
Работает. Но против варианта Дельта ("индийского") работает хуже (как и другие вакцины).
Кто ж тебе скажет, пока вся страна не уколется... Сейчас все уколятся, тогда и посмотрим
Она уменьшает вероятность заболевания или помогает легче перенести болезнь, как я понял
Мурашко также заявил о необходимости ревакцинации раз в полгода и для привитых, и для переболевших. Когда опасность массового заражения уменьшится, делать прививку советуют раз в год.
ну вот же ) наконец то ) а то все тянули) они уже наперед знают что это типо навсегда))) никакая пандемия не пройдет и ограничение не уйдут, хоть прививай всех до одного
рекомендуют или принуждают? кстати, как насчет туберкулеза)) спрашивают справку когда идешь в кино или на масовые мероприятия?)
это действительно на долго, пока не установится коллективный иммунитет.
Есть 2 варианта - всем заболеть, но тогда помрет куча людей.
Всем вакцинироваться.
а когда едро что то организовывает то корона уходит временно?
корона не уходит
да ладно
Ага, скажи это Израилю или Британии, там провакцинировались, ограничения никуда не ушли. Так что верь в свой коллективный иммунитет дальше
ни там, ни там не дошли даже до 60%, о чем вы?)
В Израиле дошли до 60.
Ай не свисти, снимают ограничения, и в ес и в асашай и в израиле
Раз европейский рынок закрыт, надо продавать здесь. Ждём ежеквартальную вакцинациию. Как раз в России три вакцины и есть разных фирм.
Вчерашний хичхакер
а что есть долбоебы, которые считают, что ковид ХУЯК и исчезнет?
Вообще то короновирусы - это один из видов простуды. И помимо уханьского есть еще 4 более ранних версии...
А что так мало раз в год, давайте лучше каждый день, а что, так безопаснее.
Вроде была информация, что повторно вакцинироваться той же вакциной не выйдет, тк иммунитет вырабатывается к веществу вакцины. Или это не про спутник?
Что дальше, каждую неделю?
Студенческий теркин30см
по три таблетки в день, утром днем и вечером, вся страна будет на галоперидоле сидеть, смотреть мультики 3 раза в день и жрать кашу
те кто по здоровее будут – в ГУЛАГ
Стабильность
При всём уважении, братья украинцы шутят на другие темы, кроме ГУЛАГа и стабильности?
Терпи, хули тебе
Украинцы способны говорить о чем-то кроме того, какие они не терпилы? Простой вопрос же
Да
вся страна будет на галоперидоле сидеть, смотреть мультики 3 раза в день и жрать кашу
Интересно у вас там в Украине...
Домашний турник
Ну и не верь. При чём тут спутник?
Противники спутника - такие же жертвы путинской пропаганды, как и его отбитые сторонники.
@alexferman говорит, что вы свою сделали
А спутник 6 pro max будет?
А почему "лайт"? Зачем нам не православные слова в названии?
А исследования были ее ? Или так на лайте ебанули нескольким чувакам и вроде бы норм и в оборот.
в телеграм каналах почитали отзывы
А то в последнее время у нас чиновники медиками и учеными стали. На лавках сидеть нельзя, Собянин уже говорит сколько антител нужно для индийского штамма.
Ну вот мин мед вышел сказать, ну как то в его речи вообще никакой уверенности и фундамента нет. Ну тип поставьте лайт и норм.
Просто в среду иду 1ю дозу колоть , а тут какие то мутные новости)))
Ну типа вот принимаешь добровольное участие в тестировании
Когда уже в таблетках?
А медсестра как в психушке будет выдавать в стаканчике и проверять, что ты их проглотил.
Нихрена не понятно. Можно будет привиться лайтом ТОЛЬКО при ревакцинации или И при ревакцинации И при первичной вакцинации?