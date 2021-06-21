Сергей Мурашко также заявил, что ревакцинироваться нужно раз в полгода.

Глава Минздрава РФ Сергей Мурашко рассказал в интервью «России 24», что «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот после 25 июня. По его словам, эта вакцина «достаточно удобно может использоваться для ревакцинации» и будет доступна в тех же точках, что и «Спутник V». При регистрации вакцины «Спутник Лайт» сообщали, что она в основном ориентирована на внешние рынки.

Мурашко также заявил о необходимости ревакцинации раз в полгода и для привитых, и для переболевших. Когда опасность массового заражения уменьшится, делать прививку советуют раз в год.

16 июня в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. В случае отказа от прививки работников могут отстранить без выплат. Обязательную вакцинацию также ввели ещё семь регионов: Кемеровская, Тульская, Ленинградская, Кемеровская, Сахалинская и Тверская области, а также Ненецкий автономный округ.

19 июня в Москве зафиксировали рекорд заболеваемости за всё время пандемии — 9120 новых случаев. Всего в России на 21 июня более 5 миллионов случаев, умерли более 120 тысяч человек.