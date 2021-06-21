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Новости vc.ru

Разработчик микросхем Ambarella представил чипы для уличных камер для съёмки в 4К, мониторинга толпы и распознавания лиц Статьи редакции

Система шлёт уведомления, если в городе собирается толпа, и умеет отслеживать потерянные предметы.

14 14 комментариев
798 просмотров
Чип Ambarella и информация, которую может считать по записи искусственный интеллект Ambarella

Чипы можно применять в камерах, которые должны охватывать пространство на 360°, сообщили в компании.

Искусственный интеллект в микросхемах позволяет точнее идентифицировать лица, номерные знаки машин и отправлять оповещения, если в какой-то части города собирается толпа. Может отслеживать оставленные на вокзалах и в аэропортах предметы, мониторить очереди и другое. В настройках можно поставить ограничения.

SoC CV52S поддерживают разрешение 4K при 60 кадрах в секунду, производительность ИИ в четыре раза выше, чем у других процессоров компании. При этом камеры потребляют на 30% меньше энергии, чем с предыдущими чипами Ambarella.

Технология пригодится для мониторинга дорожного движения, контроля скорости, поиска пропавших без вести людей и угнанных машин. Компании могут использовать чипы для анализа работы продавцов и кассиров, контроля выкладки товаров, считают в Ambarella.

Компании могут оставить заявку на участие в тестах новых микросхем, которые начнутся в октябре 2021 года.

  • Рынок систем видеонаблюдения с искусственным интеллектом вырастет до $4 млрд к 2025 году, по оценке аналитиков Yole Developpement.

#новости

14 14 комментариев
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Dmitry R.

13
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Миша Копейкин

4

 Технология пригодится для мониторинга дорожного движения, контроля скорости, поиска пропавших без вести людей и угнанных машин.

Точно для тотальной слежки и подавления инакомыслия использоваться не будет?

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Michael Shultz

Миша
11

нет конечно, как вы могли такое подумать

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Объективный парфюмер

Michael
3

ну только если чуть чуть

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Madegghead

Michael
0

Ну большинство стран такие системы запрещают по дефолту.
Слишком большой соблазн для властей, сверхвласть в руках бюрократа...

Ответить

Обязанный ихтиандр

7
Ответить

Объективный парфюмер

4

когда там Немезиду тестировать уже будут

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Студенческий теркин30см

Объективный
1

Хайль Гидра 

Ответить

Обязанный ихтиандр

Студенческий
1

Героям слава!

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Разработчик микросхем Umbrella представил чипы для съёмки в 4К, удалённой вакцинации толпы и распознавания яиц 

Ответить

Жених приехал

1

Мрази ебучие.

Ответить

Дмитрий Григорьев

1

Технология пригодится для мониторинга дорожного движения, контроля скорости, поиска пропавших без вести людей и угнанных машин

...присмотра за всякими бузотёрами и "экстремистами"*

*протестировано на уйгурах

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Андрей Серёгин

0

В вотч догм не играли что-ли

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Кирилл Вселенский

0

Жители авторитарных и тоталитарных помоек

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