Разработчик микросхем Ambarella представил чипы для уличных камер для съёмки в 4К, мониторинга толпы и распознавания лиц Статьи редакции
Система шлёт уведомления, если в городе собирается толпа, и умеет отслеживать потерянные предметы.
Чипы можно применять в камерах, которые должны охватывать пространство на 360°, сообщили в компании.
Искусственный интеллект в микросхемах позволяет точнее идентифицировать лица, номерные знаки машин и отправлять оповещения, если в какой-то части города собирается толпа. Может отслеживать оставленные на вокзалах и в аэропортах предметы, мониторить очереди и другое. В настройках можно поставить ограничения.
SoC CV52S поддерживают разрешение 4K при 60 кадрах в секунду, производительность ИИ в четыре раза выше, чем у других процессоров компании. При этом камеры потребляют на 30% меньше энергии, чем с предыдущими чипами Ambarella.
Технология пригодится для мониторинга дорожного движения, контроля скорости, поиска пропавших без вести людей и угнанных машин. Компании могут использовать чипы для анализа работы продавцов и кассиров, контроля выкладки товаров, считают в Ambarella.
Компании могут оставить заявку на участие в тестах новых микросхем, которые начнутся в октябре 2021 года.
- Рынок систем видеонаблюдения с искусственным интеллектом вырастет до $4 млрд к 2025 году, по оценке аналитиков Yole Developpement.
Технология пригодится для мониторинга дорожного движения, контроля скорости, поиска пропавших без вести людей и угнанных машин.
Точно для тотальной слежки и подавления инакомыслия использоваться не будет?
нет конечно, как вы могли такое подумать
Ну большинство стран такие системы запрещают по дефолту.
Слишком большой соблазн для властей, сверхвласть в руках бюрократа...
Студенческий теркин30см
Хайль Гидра
Разработчик микросхем Umbrella представил чипы для съёмки в 4К, удалённой вакцинации толпы и распознавания яиц
Технология пригодится для мониторинга дорожного движения, контроля скорости, поиска пропавших без вести людей и угнанных машин
...присмотра за всякими бузотёрами и "экстремистами"*
*протестировано на уйгурах