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Новости
Sasha Shambilova

В больнице Петербурга пациентов с Covid-19 разместили на полу из-за нехватки коек Статьи редакции

Больным посоветовали «лечь на живот и дышать поглубже».

15 15 комментариев
422 просмотров
Видео «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Как сообщает издание mr7.ru, видео из Городской больнице № 15 в сеть выложил брат одного из заболевших под ником Кирилл Юрьевич. На нём пациенты лежат на матрасах на полу прямо в коридоре.

На матрас и в коридор. Зато всё в новостях красиво. Места есть, всё спокойно.

Кирилл Юрьевич
подпись к видеозаписи

Также он рассказал, что врач прибудет в больницу только в понедельник, а пока больным советуют «лечь на живот и дышать поглубже». По словам его больного брата, пациентов из коридора развозят по менее загруженным больницам. По данным Mash, больных уже экстренно перевели в другие клиники.

Пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга проведёт проверку видео, сообщает RT.

18 июня глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто заявил, что в городе занято 90% мест, всего для больных Covid-19 развёрнуто девять тысяч коек. Он также добавил, что дефицита нет.

#новости #covid19

15 15 комментариев
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Небольшой жёлтый робат

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Роскошное соседство новостей
О пингвинах лучше заботятся, сука

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Рифат Болдырев

Небольшой
1

Пингвины просто имбы, они ещё и ковидом не болеют 

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Авторский самолет

6

Больным посоветовали «лечь на живот и не бухтеть».

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Пантелеймон Зарипов

3

Баян, в прошлом году видел

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Жаркий бас

1

Места есть, всё спокойно

А даже если нет, што делат

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Жаркий
1

В Багдаде всё спокойно

Ответить

мЕдь

Небольшой
1
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Сергей Дворниченко

1

 Хорошо единоросы погуляли на Петербургском форуме

Ответить

мЕдь

Сергей
1

Там ещё валом представителей бизнеса было. Все хороши. 

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Руденко Сергей

1

Скрепненько

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мЕдь

1

На матрас и в коридор.

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Небольшой жёлтый робат

мЕдь
0

в дурку ебать

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Marhal_New _Arleana

0

Дежавю 

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Боковой дым

0

Пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга проведёт проверку видео, сообщает RT.

И обратятся в прокуратуру с жалобой на автора видео

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Сергей Дворниченко

Боковой
0

все уже знают какой будет ответ, нейросеть и то лучше придумает

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