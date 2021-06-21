Больным посоветовали «лечь на живот и дышать поглубже».

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Видео «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Как сообщает издание mr7.ru, видео из Городской больнице № 15 в сеть выложил брат одного из заболевших под ником Кирилл Юрьевич. На нём пациенты лежат на матрасах на полу прямо в коридоре.

На матрас и в коридор. Зато всё в новостях красиво. Места есть, всё спокойно. Кирилл Юрьевич подпись к видеозаписи

Также он рассказал, что врач прибудет в больницу только в понедельник, а пока больным советуют «лечь на живот и дышать поглубже». По словам его больного брата, пациентов из коридора развозят по менее загруженным больницам. По данным Mash, больных уже экстренно перевели в другие клиники.

Пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга проведёт проверку видео, сообщает RT.