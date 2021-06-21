В больнице Петербурга пациентов с Covid-19 разместили на полу из-за нехватки коек Статьи редакции
Больным посоветовали «лечь на живот и дышать поглубже».
Как сообщает издание mr7.ru, видео из Городской больнице № 15 в сеть выложил брат одного из заболевших под ником Кирилл Юрьевич. На нём пациенты лежат на матрасах на полу прямо в коридоре.
Также он рассказал, что врач прибудет в больницу только в понедельник, а пока больным советуют «лечь на живот и дышать поглубже». По словам его больного брата, пациентов из коридора развозят по менее загруженным больницам. По данным Mash, больных уже экстренно перевели в другие клиники.
Пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга проведёт проверку видео, сообщает RT.
18 июня глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто заявил, что в городе занято 90% мест, всего для больных Covid-19 развёрнуто девять тысяч коек. Он также добавил, что дефицита нет.
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На матрас и в коридор.
все уже знают какой будет ответ, нейросеть и то лучше придумает