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Ольга Щербинина

Руслан Усачев объявил об отъезде из России по политическим причинам Статьи редакции

Блогер собирается «путешествовать по миру, пока не найдёт новый дом».

Усачев рассказал о своём решении уехать из России в новом ролике. Он отметил, что никогда не задумывался об отъезде, но со временем «всё изменилось».

По словам блогера, пандемия заставила его сильнее сосредоточиться на том, что происходит в стране.

Теперь надо чаще полы мыть в квартире, а то вдруг придётся на них лицом лежать. Тяжёлый такой фон, больно смотреть на то, что происходит в России. В какой-то момент просто щёлкнуло — пора валить из России.

Руслан Усачев

Усачев пока не знает, в какой стране будет жить, поэтому с июля он планирует путешествовать и переезжать раз в месяц. «Без понятия, куда меня это приведёт. Я даже не знаю, какая страна будет первой», — сказал он, а также предложил подписчикам помочь ему с выбором.

#руслан_усачев #YouTube #новости

1304 просмотров
Спасибо за наводку Дизайнер Павленко
46 46 комментариев
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46 комментариев
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Зарегистрировался только что

9

Руслан Усачев уронил сосиску 

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Пантелеймон Зарипов

Зарегистрировал…
4

По политическим причинам

Ответить

Военный супер_стар

Зарегистрировал…
0

лучше так, чем мыло в сизо

Ответить

alexferman

6
Ответить

Мистер Блондин

4

Я тоже объявляю об отъезде из России по политическим причинам. Ща только денег накоплю 

Ответить

Буржуазный космос

Мистер
1

Переезжай ко мне

Ответить

alexferman

Буржуазный
3

Это уже будет по романтическим причинам.

Ответить

Органический шар

3

Во-первых, такие видева надо записывать уже после переезда.
Во-вторых, езжай в Беларусь, проветришься.

Ответить

Дизайнер Павленко

Органический
1

В Беларуси скучно, если ты не носишь красно-белое.

Ответить

Органический шар

Дизайнер
1

или не пьёшь его же

Ответить

Антигравитационный торт

Органический
0

Чувак просто формат меняет 

Ответить

Кирилл Вселенский

3

@Руслан Усачев Пока , приезжай к нам в узбекистан

Ответить

Кирилл Вселенский

Кирилл
1

Пам пам

Ответить

Лысина Арика

3

Удобно, когда у тебя дохуя денег и ты планируешь каждый месяц переезжать в новую страну в ковидные ограничения. Я вот уже год уехать в Чехию не могу/

Ответить

Авторский самолет

2

Более чем уверен, что это анонс «Пора валить 2»

Ответить

Дизайнер Павленко

Авторский
0

Ну вполне возможно... Но зачем приписывать политические причины? Я думаю он просто совместит одно с другим и будет вести новое шоу в эмиграции

Ответить

Виновный браслет

Дизайнер
2

Но зачем приписывать политические причины

потому что это хорошо продается. гарантирует громкие заголовки из каждой щели

Ответить

Дизайнер

Виновный
0

Усачев не был замешан в таких вещах. Думаю это не то, что он будет делать, продвигая свое шоу

Ответить

Виновный браслет

Дизайнер
1

да всмысле? какую-то кашу из слов он в этом видео сказал, и политику именно что приплел. всё остальное сказанное в видосе звучит как "ничего не знаю, ничего не знаю, по месяцу в каждой стране, ниче не знаю".
тупо промо

Ответить

Дизайнер

Виновный
0

Все нормально он сказал. В чем каша?

Ответить

Виновный браслет

Дизайнер
0

не был замешан в таких вещах

вроде как логотип у лебедева два раза заказывал как раз в качестве рекламной акции себя. вполне себе замешан

Ответить

Органический шар

2
Ответить

Дизайнер Павленко

Органический
0

60фпс

Ответить

Антигравитационный торт

1

пишите в комментариях куда мне ехать

Как убого

Ответить

Андрей Рядькин

Антигравитацион…
2

По-любому ещё лайков просил

Ответить

Vadim Nemnasev

1

покатается по украине-грузии-чехии, да вернется назад, лол

Ответить

van der Pusch

Vadim
0

о это как раз к истечению пятилетнего украинского бана он придумал?

Ответить

Vadim Nemnasev

van
0

ну, запретили ему в 2016, видимо истекло

Ответить

Буржуазный космос

0

А его то чего? Он же политически нейтрален в видосах

Ответить

Военный супер_стар

Буржуазный
2

оскорблял чувства верующих 10 лет назад))

Ответить

Дизайнер Павленко

–1

Это я смотрю на то как из России уезжают адекватные люди, понимая, что сам на это никогда не решусь...

Ответить

Николай Николаевич

Дизайнер
0

А почему?

Ответить

alexferman

Николай
1

А нахера?

Ответить

Дизайнер Павленко

Николай
0

Потому что сыкло. Кажется, что в России все же лучше, не смотря на все эти гайки

Ответить

Беларусь

Дизайнер
0

За тебя решат, не переживай

Ответить

Дизайнер

Беларусь
0

Решат помочь мне с переездом?))

Ответить

Виновный браслет

0

звучит как промо

Ответить

van der Pusch

0

збс быть успешным блогером
по месяцу в новой стране звучит как отличный план

Ответить

Виновный браслет

van
0

по проёбу денег

Ответить

van der Pusch

Виновный
0

успешным

плюс во многих странах дешевле чем в москве или где он там

Ответить

Дизайнер

van
0

питер

Ответить

van der Pusch

Дизайнер
0

плюс во многих странах дешевле чем в питере 

Ответить

Дизайнер

van
0

В Питере не так уж и дорого. Да и в Москве тоже. Кроме жилья разве что. Но в Питере оно гораздо дешевле московского

Ответить

Андрей Рядькин

0

Поддерживаю

Ответить

Духовный торшер

0

Ага) Сначала у кормушки на Спасибо Еве отвисал, с Медведевым штаны протирал..а тут..а тут вдруг прозрел :) 

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Кирилл Давыдов

0

Да это все интеграция с Aviasales будет, кмк

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