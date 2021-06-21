Руслан Усачев объявил об отъезде из России по политическим причинам Статьи редакции
Блогер собирается «путешествовать по миру, пока не найдёт новый дом».
Усачев рассказал о своём решении уехать из России в новом ролике. Он отметил, что никогда не задумывался об отъезде, но со временем «всё изменилось».
По словам блогера, пандемия заставила его сильнее сосредоточиться на том, что происходит в стране.
Усачев пока не знает, в какой стране будет жить, поэтому с июля он планирует путешествовать и переезжать раз в месяц. «Без понятия, куда меня это приведёт. Я даже не знаю, какая страна будет первой», — сказал он, а также предложил подписчикам помочь ему с выбором.
Руслан Усачев уронил сосиску
Я тоже объявляю об отъезде из России по политическим причинам. Ща только денег накоплю
Буржуазный космос
Переезжай ко мне
@Руслан Усачев Пока , приезжай к нам в узбекистан
Удобно, когда у тебя дохуя денег и ты планируешь каждый месяц переезжать в новую страну в ковидные ограничения. Я вот уже год уехать в Чехию не могу/
Но зачем приписывать политические причины
потому что это хорошо продается. гарантирует громкие заголовки из каждой щели
да всмысле? какую-то кашу из слов он в этом видео сказал, и политику именно что приплел. всё остальное сказанное в видосе звучит как "ничего не знаю, ничего не знаю, по месяцу в каждой стране, ниче не знаю".
тупо промо
не был замешан в таких вещах
вроде как логотип у лебедева два раза заказывал как раз в качестве рекламной акции себя. вполне себе замешан
пишите в комментариях куда мне ехать
Как убого
покатается по украине-грузии-чехии, да вернется назад, лол
о это как раз к истечению пятилетнего украинского бана он придумал?
А почему?
збс быть успешным блогером
по месяцу в новой стране звучит как отличный план
Виновный браслет
по проёбу денег
успешным
плюс во многих странах дешевле чем в москве или где он там