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Новости
Sasha Shambilova

«Она до сих пор нуждается в помощи»: подруга похищенной из убежища Тарамовой записала видеообращение к депутату Госдумы Статьи редакции

Она попросила Оксану Пушкину провести своё расследование инцидента.

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Анна Манылова, подруга похищенной чеченки из кризисной квартиры силовиками, обратилась к Оксане Пушкиной с просьбой провести независимое расследование. Девушка заявила, что «готова лично предоставить доказательства» необходимости спасения Халимат Тарамовой.

Я была свидетелем того, как её силой заталкивали в машину, хотя она сопротивлялась и не хотела этого. Я обращаюсь к Оксане Пушкиной, которая заявила о готовности провести своё журналистское расследование. Я прошу не доверять чеченским СМИ и местным правозащитникам. [...] Не понимаю, неужели кто-то верит, что она сейчас будет кричать о помощи, находясь там... по сути, с людьми, которые ей угрожали?

Анна Манылова

О намерениях провести расследование Пушкина заявила спустя пять дней после похищения Тарамовой. Она подтвердила «Подъёму» свои намерения, сообщив, что планирует поехать в Чечню в конце июня-начале июля. Также депутат планировала подать запросы в Генпрокуратуру и МВД по этому поводу.

Вечером 10 июня в кризисную квартиру в Махачкале ворвались сотрудники силовых структур Чечни. Там скрывались женщины, подвергшиеся домашнему насилию, в том числе — Тарамова. Во время задержания девушка вместе с подругой пряталась на балконе. В Дагестане она ожидала возможности перебраться в безопасное место. Позже правозащитное движение «Марем» опубликовало видео задержания.

После задержания девушку вывезли в Чечню. Вскоре ЧГТРК «Грозный» опубликовал расследование «похищения» Тарамовой правозащитниками. В интервью девушка рассказала, что её права в семье не нарушаются, а также отвергла принадлежность к ЛГБТ. Ранее в своём видеообращении Тарамова сообщала, что бежала из дома, чтобы спастись от регулярных побоев. По данным «Российской ЛГБТ-сети», с угрозами девушка столкнулась из-за своей сексуальной ориентации.

#новости #чечня #лгбт #тарамова

6 6 комментариев
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Показательный ГОСТ

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Огорчились, что чеченцы прикрыли их лезбийский притон

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Жаркий бас

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Сейчас же извинись 

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Роман Александров

Жаркий
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Дон

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Показательный ГОСТ

Жаркий
0

Брат почини уведомления. Почему так долго приходят

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Химический американец

0

Однако, здравствуйте.
Респект ей за небезяичность

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Показательный ГОСТ

Химический
0

А?

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