«Она до сих пор нуждается в помощи»: подруга похищенной из убежища Тарамовой записала видеообращение к депутату Госдумы Статьи редакции
Она попросила Оксану Пушкину провести своё расследование инцидента.
Анна Манылова, подруга похищенной чеченки из кризисной квартиры силовиками, обратилась к Оксане Пушкиной с просьбой провести независимое расследование. Девушка заявила, что «готова лично предоставить доказательства» необходимости спасения Халимат Тарамовой.
О намерениях провести расследование Пушкина заявила спустя пять дней после похищения Тарамовой. Она подтвердила «Подъёму» свои намерения, сообщив, что планирует поехать в Чечню в конце июня-начале июля. Также депутат планировала подать запросы в Генпрокуратуру и МВД по этому поводу.
Вечером 10 июня в кризисную квартиру в Махачкале ворвались сотрудники силовых структур Чечни. Там скрывались женщины, подвергшиеся домашнему насилию, в том числе — Тарамова. Во время задержания девушка вместе с подругой пряталась на балконе. В Дагестане она ожидала возможности перебраться в безопасное место. Позже правозащитное движение «Марем» опубликовало видео задержания.
После задержания девушку вывезли в Чечню. Вскоре ЧГТРК «Грозный» опубликовал расследование «похищения» Тарамовой правозащитниками. В интервью девушка рассказала, что её права в семье не нарушаются, а также отвергла принадлежность к ЛГБТ. Ранее в своём видеообращении Тарамова сообщала, что бежала из дома, чтобы спастись от регулярных побоев. По данным «Российской ЛГБТ-сети», с угрозами девушка столкнулась из-за своей сексуальной ориентации.