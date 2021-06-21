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Ольга Щербинина

Генпрокуратура признала американский университет «угрожающим конституционному строю России» Статьи редакции

Бард-колледж, расположенный в штате Нью-Йорк, хотят внести в список «нежелательных» организаций.

«Установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства.

Генпрокуратура попросит Минюст России внести Бард-колледж в список «нежелательных» организаций. Сейчас в нём уже находятся 34 организации — в основном западноевропейских и американских.

Бард-колледж с 1997 года сотрудничает с СпбГУ. В 2011-м они основали первый в России факультет свободных искусств, его возглавил бывший министр финансов Алексей Кудрин. В 2021 году он преобразовал его в отдельный вуз. Он рассчитывал начать приём студентов в сентябре 2021 году, планировалось, что выпускники получат также диплом Бард-колледжа.

Координационный совет некоммерческих организаций России в апреле потребовал внести американский университет в список. Он пожаловался Генпрокуратуре на «тесную аффилированность» создаваемого в Петербурге учреждения с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу.

Бард-колледж — частный университет гуманитарных наук в штате Нью-Йорк, основанный в 19 веке. Он входит в 200 лучших университетов мира в сфере искусства и дизайна.

#новости #образование

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Показательный ГОСТ

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Ну и правильно. Русские обязаны деградировать. Их нужно лишить любого нормального образования. Тем более общественного и гуманитарного. Русские должны страдать, раз они терпят эту власть

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Михаил Зеленин

Показательный
–2

Гуманитарии будут никель и палладий  добывать и оружие разрабатывать? 
Стране нужны технари!

Ответить

Gidevan

Михаил
5

Без гуманитариев технари не поймут что с этим оружием делать. И будут искать врагов там где их нет. 

Ответить

Gera Ivanov

Gidevan
0

Их там нет как раз враги, пойдет.

Ответить

Rond

Gidevan
0

Кек, безработные выпускники журфака распускают хвосты

Ответить

капля мочи

Показательный
1

В армию с 15 лет с 18 в тюрьму, вот и весь лайвсайкл рассеян 

Ответить

Твой Полиомелит

капля
0

К сожалению, все к этому и идет. Школы сокращаем, тюрьмы строим...

Ответить

Anton Golovanov

Твой
1

тюрьмы строим

Где это особо? У нас последние 20 лет тюрьмы только ликвидируют постоянно, потому что тюремное население довольно быстро сокращается (в 2 раза с начала нулевых). Че-то строят бывает только в рамках реорганизации и релокации.

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Смешанный глобус

Показательный
0

Слушай, ну я в московской шараге учился, как оказалось, на западе этот диплом признается.

Ответить

Показательный ГОСТ

Смешанный
0

Ты технарь

Ответить

Алексей Шепард

14

Самые хрупкие вещи в мире:
3. экран сяоми;
2. бабушкин фарфоровый сервиз;
1. основы конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Ответить

Алексей Шепард

Алексей
8

⚡⚡⚡Министерство юстиции США признало Воронежский государственный педагогический институт "угрожающим конституционному строю и безопасности Соединённых Штатов Америки".

Ответить

Александр Добриневский

Алексей
4

У меня ксяоми 5 раз уже падал экраном вниз, хуй бы что ему

Ответить

Olegio Dr

Александр
1

Я тоже против включения сяоми в этот позорный список !

Ответить

Роман Александров

16
Ответить

Gidevan

6

Он пожаловался Генпрокуратуре на «тесную аффилированность» создаваемого в Петербурге учреждения с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу.

И что блядь? Подрывал наш великую нерушимую державу то он как?

Ответить

Andrew Muralov

Gidevan
1

Именем своим.

Ответить

Твой Полиомелит

Andrew
0

Мы не него ж в обиде. С нашим быдло-предвадителем, гад, не захотел играть в одной песочнице.

Ответить

Andrew Muralov

Твой
0

А я будучи школьником успел поучаствовать в Соросовских олимпиадах. Была у него в своё время такая программа для желающих завести трактор.

Ответить

Anton Golovanov

Gidevan
0

Проклятый Сорос, спас российскую науку в 90е своими грантами, когда государственного финансироавния фактически не было.

Ответить

Andrew Muralov

Anton
0

Три заклятых врага России - Сорос, Горбачёв и Маккейн. Когда они все умрут, тогда и с колен поднимется страна. Так что осталось немного потерпеть.

Ответить

Михаил Зеленин

4

Это что получается Кудрина посадят?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

Колледж Грушинского фестиваля?

Ответить

мЕдь

Небольшой
1

Изгиб робата жёлтого ты обнимешь нежно.

Ответить

Дмитрий Шальц

1

Правильно, великой России будущего необходим вузы со спортивным уклоном, ведь без хорошей физухи не произвести "рывка" и с коленей не встать

Ответить

Трансгендолёт

1

Какой же, сука, у нас это строй шаткий и нежный, что каждый пук его подрывает

Ответить

Georgiy Kapustin

1

АХАХАХ ДЕБИЛЫ

Ответить

Химический американец

0

есть такой UСLA community college ...
и есть у него один выпускник ...

Ответить

Довольный утюг

Химический
1

Это что, выходит он только два года учился?

Ответить

Химический американец

Довольный
0

больше, 3 всевышних же

Ответить

Довольный утюг

Химичес…
1

Ну прост community college подразумевает двухгодичный ослабленный и сравнительно недорогой курс. Там можно получить своеобразные степени, но эт даже не бакалавриат.

Ответить

Химический

Довольн…
1

так он дальше вроде пошел как я помню

Ответить

Химический

Химичес…
0

хотя ...

Ответить

Сергей Сергеич

0

Хаха

Ответить

Твой Полиомелит

Сергей
0

Ну это пока Х на А не натянут...

Ответить

Ethan Hunt

0

Новости в ПРБ: Генпрокуратура признала Генпрокуратуру «угрожающей конституционному строю России»

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Olegio Dr

0
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Противоположный танк88

0

Генпрокуратура так то сама угрожает конституционному строю, т.к. ее задача - надсмотр за соблюдением закона.

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