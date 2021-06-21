Генпрокуратура признала американский университет «угрожающим конституционному строю России» Статьи редакции
Бард-колледж, расположенный в штате Нью-Йорк, хотят внести в список «нежелательных» организаций.
«Установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства.
Генпрокуратура попросит Минюст России внести Бард-колледж в список «нежелательных» организаций. Сейчас в нём уже находятся 34 организации — в основном западноевропейских и американских.
Бард-колледж с 1997 года сотрудничает с СпбГУ. В 2011-м они основали первый в России факультет свободных искусств, его возглавил бывший министр финансов Алексей Кудрин. В 2021 году он преобразовал его в отдельный вуз. Он рассчитывал начать приём студентов в сентябре 2021 году, планировалось, что выпускники получат также диплом Бард-колледжа.
Координационный совет некоммерческих организаций России в апреле потребовал внести американский университет в список. Он пожаловался Генпрокуратуре на «тесную аффилированность» создаваемого в Петербурге учреждения с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу.
Бард-колледж — частный университет гуманитарных наук в штате Нью-Йорк, основанный в 19 веке. Он входит в 200 лучших университетов мира в сфере искусства и дизайна.
Гуманитарии будут никель и палладий добывать и оружие разрабатывать?
Стране нужны технари!
В армию с 15 лет с 18 в тюрьму, вот и весь лайвсайкл рассеян
К сожалению, все к этому и идет. Школы сокращаем, тюрьмы строим...
тюрьмы строим
Где это особо? У нас последние 20 лет тюрьмы только ликвидируют постоянно, потому что тюремное население довольно быстро сокращается (в 2 раза с начала нулевых). Че-то строят бывает только в рамках реорганизации и релокации.
Смешанный глобус
Слушай, ну я в московской шараге учился, как оказалось, на западе этот диплом признается.
Самые хрупкие вещи в мире:
3. экран сяоми;
2. бабушкин фарфоровый сервиз;
1. основы конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
⚡⚡⚡Министерство юстиции США признало Воронежский государственный педагогический институт "угрожающим конституционному строю и безопасности Соединённых Штатов Америки".
У меня ксяоми 5 раз уже падал экраном вниз, хуй бы что ему
Он пожаловался Генпрокуратуре на «тесную аффилированность» создаваемого в Петербурге учреждения с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу.
И что блядь? Подрывал наш великую нерушимую державу то он как?
Именем своим.
Мы не него ж в обиде. С нашим быдло-предвадителем, гад, не захотел играть в одной песочнице.
А я будучи школьником успел поучаствовать в Соросовских олимпиадах. Была у него в своё время такая программа для желающих завести трактор.
Проклятый Сорос, спас российскую науку в 90е своими грантами, когда государственного финансироавния фактически не было.
Три заклятых врага России - Сорос, Горбачёв и Маккейн. Когда они все умрут, тогда и с колен поднимется страна. Так что осталось немного потерпеть.
Колледж Грушинского фестиваля?
Правильно, великой России будущего необходим вузы со спортивным уклоном, ведь без хорошей физухи не произвести "рывка" и с коленей не встать
Какой же, сука, у нас это строй шаткий и нежный, что каждый пук его подрывает
Довольный утюг
Это что, выходит он только два года учился?
Химический американец
больше, 3 всевышних же
Довольный утюг
Ну прост community college подразумевает двухгодичный ослабленный и сравнительно недорогой курс. Там можно получить своеобразные степени, но эт даже не бакалавриат.
Хаха
Новости в ПРБ: Генпрокуратура признала Генпрокуратуру «угрожающей конституционному строю России»