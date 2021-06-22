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Новости
Артём Мазанов

Дзюба о Евро-2020: «сегодня обкакались» Статьи редакции

Капитан российской сборной по футболу извинился перед болельщиками.

18 18 комментариев
817 просмотров

Артем Дзюба сказал, что в этом поражении нельзя винить тренерский состав, потому что игрокам «всё объяснили, всё разжевали».

Пропустили первыми гол, а на таких турнирах это значимо. Любим мы себе приключения искать на жопу. Сегодня обкакались.

Артем Дзюба
капитан российской сборной по футболу

Второй мяч сборная России пропустила после ошибки Романа Зобнина, который отдал неточную передачу в свою штрафную площадь. Дзюба сообщил, что «Зобнин извинился, ему пытались помочь, он боец».

Не может быть у нас вратарь лучшим плеймейкером. У нас на протяжении всей игры все передачи голкиперу.

Артем Дзюба
капитан российской сборной по футболу

По мнению главного тренера сборной РФ Станислава Черчесова, матч с Данией — «в плане качества игры и готовности была лучшая игра».

Мы не забили два хороших момента, а они забили. Надо очень спокойно подумать и принимать правильные решения.

Станислав Черчесов
главный тренер сборной РФ

21 июня сборная России по футболу разгромно проиграла Дании 1-4 и вылетела с Евро.

#новости #спорт

18 18 комментариев
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18 комментариев
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Преподобный чувак

6

не хуй было бузову до слез доводить! уебки с матчтв карму испортили

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Терье Анри

4

Наслаждайтесь 
https://youtu.be/C8IFk5vSQdk

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Ze Katze

Терье
2

ГазМяс разнёс бы датчан

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Технический дым

4

Ну все же хорошо что Дзюба работает так же хорошо ногой как и рукой, и не уехали всухую.

Ответить

Андрей Лузин

Технический
0

Пенальти то он хорошо бьёт.
Другое дело, что с мячом в самой игре мало контактировал

Ответить

Zero-one-one

Андрей
0

Постоянно фолы получал

Ответить

Чеченский пистолет

3

Можно поразмышлять, заслужил ли тренер свой ганорар ...

Ответить

Преподобный чувак

Чеченский
3

Можно поразмышлять вообще нужен ли футбол нашей стране, с такими тратами на него и таким "выхлопом"

Ответить

Чеченский пистолет

Преподобный
1

чщщщ, если не будет panem et circenses страна рискует дать трещину ...

Ответить

Чеченский

Чеченск…
1

ну, в нашем случае с panem туговато ...

Ответить

Андрей Лузин

Преподобный
1

Да там давно есть проблема, что в наших клубах высокие зарлпаты, а уровень не очень. За границу никто ехать не хочет и тут комфортно, следовательно и не развиваются

Ответить

Федя Прозоров

2

«Сегодня мы кончили» - добавил Дзюба

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Эпапа

0

какой-то тизер к новому сливу?

Ответить

Федя Прозоров

Эпапа
0

Копро-съемка в отеле после Евро

Ответить

van der Pusch

0

Сегодня обкакались

Слова не мальчика, но мужа 💩

Ответить

Андрей Охапкин

0

Теперь надежда только на Украину

Ответить

Андрей Охапкин

Андрей
0

А, блин

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Андрей Лузин

0

Мы не забили два хороших момента, а они забили

Двух бы было маловато

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