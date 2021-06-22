Дзюба о Евро-2020: «сегодня обкакались» Статьи редакции
Капитан российской сборной по футболу извинился перед болельщиками.
Артем Дзюба сказал, что в этом поражении нельзя винить тренерский состав, потому что игрокам «всё объяснили, всё разжевали».
Второй мяч сборная России пропустила после ошибки Романа Зобнина, который отдал неточную передачу в свою штрафную площадь. Дзюба сообщил, что «Зобнин извинился, ему пытались помочь, он боец».
По мнению главного тренера сборной РФ Станислава Черчесова, матч с Данией — «в плане качества игры и готовности была лучшая игра».
21 июня сборная России по футболу разгромно проиграла Дании 1-4 и вылетела с Евро.
Наслаждайтесь
https://youtu.be/C8IFk5vSQdk
Пенальти то он хорошо бьёт.
Другое дело, что с мячом в самой игре мало контактировал
Преподобный чувак
Можно поразмышлять вообще нужен ли футбол нашей стране, с такими тратами на него и таким "выхлопом"
Чеченский пистолет
чщщщ, если не будет panem et circenses страна рискует дать трещину ...
Да там давно есть проблема, что в наших клубах высокие зарлпаты, а уровень не очень. За границу никто ехать не хочет и тут комфортно, следовательно и не развиваются
какой-то тизер к новому сливу?
Теперь надежда только на Украину