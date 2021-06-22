Капитан российской сборной по футболу извинился перед болельщиками.

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Артем Дзюба сказал, что в этом поражении нельзя винить тренерский состав, потому что игрокам «всё объяснили, всё разжевали».

Пропустили первыми гол, а на таких турнирах это значимо. Любим мы себе приключения искать на жопу. Сегодня обкакались. Артем Дзюба капитан российской сборной по футболу

Второй мяч сборная России пропустила после ошибки Романа Зобнина, который отдал неточную передачу в свою штрафную площадь. Дзюба сообщил, что «Зобнин извинился, ему пытались помочь, он боец».

Не может быть у нас вратарь лучшим плеймейкером. У нас на протяжении всей игры все передачи голкиперу. Артем Дзюба капитан российской сборной по футболу

По мнению главного тренера сборной РФ Станислава Черчесова, матч с Данией — «в плане качества игры и готовности была лучшая игра».

Мы не забили два хороших момента, а они забили. Надо очень спокойно подумать и принимать правильные решения. Станислав Черчесов главный тренер сборной РФ