Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о случаях дискриминации непривитых россиян Статьи редакции
Она считает «нечестной игрой дискриминацию непривитых работников.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что получает много жалоб по поводу дискриминации людей, которые не сделали прививки от коронавируса. Об этом она сказала в эфире «Вести FM».
По её мнению, принуждение к вакцинации порождает массовый психоз.
Пенсионный алмаз
кум из ФСБ слил инсайд что он тоже умер ? а как он слил , с того света ?
А то, что автор поста умер до того, как его написать, вас не смутило?
Радикальный
@плюшевый батон хлебобулочные изделия правда лишены способности распознавать сарказм?
Мы хлебобулочные считаем что сарказм это форма скрытой агрессии.
Вы правда хлебушек и не видите, кому я отвечал?
Пфф... Очевидно, что первый мой ответ был адресован не вам и не автору поста. Ваши д...бы - глупая придурь.
комический эффект достигается за счёт отсылки к анекдоту про немцев, деда и расстрел
Предварительный Влад
то есть таксист с того света, который везет и байки травит — тебя не смущает?
Да и с автором проблемы
И в чём она не права?
не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии
Какие охуевшие твари, хоспади. И да, не ожидал от москальковой
Скромный рубин
@Вахтёр оскорбление социальный групп
Почему не ожидал от неё?
Она транслирует определённый сигнал Потанину. Потому что помимо норникеля такое сплошь и рядом. Спустили план в каждый регион.
Сама идея вакцинации здравая, но реализации превращает ее в главного врага россиянина.
Предварительный Влад
То же самое с поправками в Конституцию было. Чтобы человек мог голосовать за/против принятия конкретного изменения, а не их совокупности
Не, поправки в конституцию изначально были хуйней
Иначе не протащить одну главную поправку, ради которой всё затевалось
(Ну протащить можно, но сложнее)
За защиту животных и защиту брака как союз мужчины и женщины!
Импортный
В итоге на первых до сих пор всем похуй, а вторые как твои в порядке, так и остаются.
Отношение людей к вакцинации - это прямое следствие 20 лет власти построенной на лжи и недоверии к органам власти. Как в старой сказке когда мальчик кричал "Волки! Волки!" - когда волки пришли никто нашему "мальчику" верить не хочет. И это ужасно. По всему интернету свободно распространяются сотни различных мифов как по поводу вируса, так и по поводу вакцин. Градус при этом подогревали и наши федеральные каналы с Михалковым в авангарде. Народ ничего не понимает ни в биологии ни в медицине, и на поле этого невежества появляются различные шарлатаны, которые, оперируя ложными аргументами и играя на недоверии граждан властям, внушают им конспирологические идеи под громкими манипулятивными лозунгами вроде "Очнитесь! Не будь стадом! Вас всех обманывают, но я расскажу вам правду!". При этом в обывательском медиаполе совершенно отсутствует адекватная информация про вирус и вакцины. Агитация за вакцинацию совершенно убогая. Никто из лидеров мнений, аппарата пропаганды или органов высшей власти не прививается показательно спутником. Вместо этого пытаются насильно заставить привиться обычных работяг, которых некому защитить. А те напуганы до усрачки благодаря выше описанным факторам. Неужели реализовать адекватную информационную кампанию так сложно для наших властей, которые уже забыли как это - говорить с экранов правду? Неужели они не понимают что сейчас массовая добровольная вакцинация это единственный способ закончить пандемию? Именно добровольная, потому что в нашей стране дошли до того, что люди сознательно платят немалые суммы денег лишь бы не ставить вакцину, но получить официальную справку о том, что вакцина была поставлена, а сама вакцина при этом выливается в унитаз. Это просто немыслимо. И попытки привить население силой только увеличат этот черный рынок справок. А это в свою очередь обнулит значимость реальной справки для тех, кто действительно вакцинирован в глазах международного сообщества и нас никогда не пустят в цивилизованные страны. Так и будем для всего мира дикарями, которые боятся вакцин и массово умирают от вируса, обмазавшись конспирологией как новой русской скрепой.
Да забей, тут уже всё потеряно и ничего не изменить.
обмазавшись конспирологией как новой русской скрепкой
Хз, мне кажется в какой-нибудь Америке (сорри за пример) подобные настроения ещё сильнее
Верховный Данила
Согласно опросу от Morning Consult, Россия уверенно лидирует в вопросах антипрививочничества.
по всему интернету свободно распространяются сотни различных мифов
Поэтому нам нужно ужесточение контроля за интернетом. Только массовые блокировки спасут Россию.
Ну да конечно, вместо того, чтоб сделать лучше в стране, давайте еще и в этом ограничим людей и превратимся в северную корею
Ага, давайте. Это была шутка с отсылкой к фразе про "массовые расстрелы"
Пенсионный алмаз
да они и не планировали никакой агитации проводить. был новый инфоповод, извлекали из него пользу. а людей если что и силой потом можно будет заставить. ну а если кто хочет липовые справочки делать - ну пусть делает , это же всё записывается и фиксируется, кто что чего нафальшивил. потом если че удобно будет предъявить
Как записывается и фиксируется?
ты отметки где получаешь ?
Нигде. Насколько я понимаю, деньги заносятся врачам и процедура проходит полностью стандартно за тем исключением, что вакцина не попадает в организм.
ну это достаточно слишком большая цепочка , если ты получаешь отметки на госуслугах .
Начали понимать, что на самом деле если дорогие соотечественники одумаются и массово начнут прививаться, то вскроется дефицит вакцин
Мы из-за дефицита вакцину в другие страны продаём?
Не. Из-за денег.
Вообще-то ещё пол года на старте прививочной кампании за рубеж было продано в 20 раз больше вакцин, чем направлено в российские города.
Я помню эти новости: В Бразилию отгрузили 1.5 млн доз и одновременно в. Питер привезли 3000 доз.
А в регионах очереди на вакцинацию были даже при том, что многие не собираются вакцинироваться
Всё правильно, пользуются золотым правилом "не доходит через голову - постучимся в печень".
Жесткий парфюмер
Фашизм!
Ну нее, фашизм же только на Украине может быть.
Там нацизм вроде как
Проблемы детей: Никакого сладкого и сиди дома!
Проблемы взрослых: Не пойдешь никогда в летний отпуск и забудь про премии!
Ща у кого-то карьера пойдет на спад
да я думаю пошумят и забудется
Уверен, что сделают втык. Меритократия идей нынче не в почете
Мне на работе до конце недели надо предоставить в отдел кадров либо копию сертификата о полной вакцинации, либо справку об антителах. Вынь да положь, письменное распоряжение начальства. Что будет в случае наличия отсутствия, пока непонятно.
Уникальный случай когда эта ментяра могла бы подсобить полезному делу, но именно сейчас начинает кукарекать против.