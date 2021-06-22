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Артём Мазанов

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о случаях дискриминации непривитых россиян Статьи редакции

Она считает «нечестной игрой дискриминацию непривитых работников.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что получает много жалоб по поводу дискриминации людей, которые не сделали прививки от коронавируса. Об этом она сказала в эфире «Вести FM».

Вот например, пишут: «Компания „Норильский никель“, всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии». И таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут.

Татьяна Москалькова
уполномоченный по правам человека в России

По её мнению, принуждение к вакцинации порождает массовый психоз.

Идея сама по себе правильная — оградить общество, но механизмы, которыми она реализуется сегодня, порождают массовый психоз, боязнь. Но самое главное — непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели или они не могут по медицинским показаниям [вакцинироваться].

Татьяна Москалькова
уполномоченный по правам человека в России

#новости

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76 76 комментариев
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Alexandr Blokhin

25
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Пенсионный алмаз

Alexandr
–7

кум из ФСБ слил инсайд что он тоже умер ? а как он слил , с того света ?

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

Пенсионный
23

А то, что автор поста умер до того, как его написать, вас не смутило?

Ответить

Smaug The

Евгений
8

Вы правда хлебушки и не видите сарказм? (Оба)

Ответить

Радикальный

Smaug
7

@плюшевый батон хлебобулочные изделия правда лишены способности распознавать сарказм?

Ответить

плюшевый батон

Радикал…
3

Мы хлебобулочные считаем что сарказм это форма скрытой агрессии.

Ответить

Пенсионный алмаз

плюшевый
0

майонез это открытая агрессия?

Ответить

Чеченский

Радикал…
1

Так он же батон из плюша ...

Ответить

Радикальный

Чеченск…
3

Заодно можно узнать, умеют ли в сарказм плюшевые игрушки.

Ответить

Евгений Глебов

Smaug
2

Вы правда хлебушек и не видите, кому я отвечал?

Ответить

Smaug The

Евгений
0

Вы правда хлебушек и не видите КОМУ отвечаете? ))

Ответить

Евгений Глебов

Smaug
2

Пфф... Очевидно, что первый мой ответ был адресован не вам и не автору поста. Ваши д...бы - глупая придурь.

Ответить

Андрей Охапкин

Smaug
0

Все видят, просто решили подыграть

Ответить

Пенсионный алмаз

Евгений
1

бля, не проскроллил до конца, сук)

Ответить

Влад Абрамов

Пенсионный
8

комический эффект достигается за счёт отсылки к анекдоту про немцев, деда и расстрел

Ответить

Слава Инженеров

Влад
0

только тут нет отсылки к тому анекдоту

Ответить

Предварительный Влад

Пенсионный
2

то есть таксист с того света, который везет и байки травит — тебя не смущает?
Да и с автором проблемы

Ответить

Радикальный

Предвар…
4

Судя по тому, как некоторые водят, они нежить и не боятся смерти.

Ответить

Жесткий парфюмер

Пенсионный
2

Выпей кофе

Ответить

Имя Фамилия

Alexandr
2

И в чём она не права?

Ответить

Персональный рак

Имя
3

Русские не умирают, а попадают в рай как мученики

Ответить

Небольшой жёлтый робат

20

не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии

Какие охуевшие твари, хоспади. И да, не ожидал от москальковой 

Ответить

Скромный рубин

Небольшой
1

@Вахтёр оскорбление социальный групп

Ответить

Чеченский пистолет

Скромный
1

думаю, ты докопаешься до правды

Ответить

Ladies and Gentlemen Attention

Скромный
1

У @Вахтера двойные стандарты

Ответить

Андрей Охапкин

Небольшой
0

Почему не ожидал от неё?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Андрей
4

Не для того её назначали

Ответить

Andrew Muralov

Небольшой
1

Она транслирует определённый сигнал Потанину. Потому что помимо норникеля такое сплошь и рядом. Спустили план в каждый регион. 

Ответить

ТыжЮзер

16

Сама идея вакцинации здравая, но реализации превращает ее в главного врага россиянина.

Ответить

Предварительный Влад

ТыжЮзер
4

То же самое с поправками в Конституцию было. Чтобы человек мог голосовать за/против принятия конкретного изменения, а не их совокупности

Ответить

Лига порвах

Предварительный
12

Не, поправки в конституцию изначально были хуйней

Ответить

Слава Инженеров

Лига
0

за что ты ненавидишь детей!

Ответить

Андрей Охапкин

Предварительный
2

Иначе не протащить одну главную поправку, ради которой всё затевалось
(Ну протащить можно, но сложнее)

Ответить

Щячло Попячтса

Предварительный
2

За защиту животных и защиту брака как союз мужчины и женщины!

Ответить

Импортный

Щячло
0

В итоге на первых до сих пор всем похуй, а вторые как твои в порядке, так и остаются.

Ответить

Верховный Данила

14

Отношение людей к вакцинации - это прямое следствие 20 лет власти построенной на лжи и недоверии к органам власти. Как в старой сказке когда мальчик кричал "Волки! Волки!" - когда волки пришли никто нашему "мальчику" верить не хочет. И это ужасно. По всему интернету свободно распространяются сотни различных мифов как по поводу вируса, так и по поводу вакцин. Градус при этом подогревали и наши федеральные каналы с Михалковым в авангарде. Народ ничего не понимает ни в биологии ни в медицине, и на поле этого невежества появляются различные шарлатаны, которые, оперируя ложными аргументами и играя на недоверии граждан властям, внушают им конспирологические идеи под громкими манипулятивными лозунгами вроде "Очнитесь! Не будь стадом! Вас всех обманывают, но я расскажу вам правду!". При этом в обывательском медиаполе совершенно отсутствует адекватная информация про вирус и вакцины. Агитация за вакцинацию совершенно убогая. Никто из лидеров мнений, аппарата пропаганды или органов высшей власти не прививается показательно спутником. Вместо этого пытаются насильно заставить привиться обычных работяг, которых некому защитить. А те напуганы до усрачки благодаря выше описанным факторам. Неужели реализовать адекватную информационную кампанию так сложно для наших властей, которые уже забыли как это - говорить с экранов правду? Неужели они не понимают что сейчас массовая добровольная вакцинация это единственный способ закончить пандемию? Именно добровольная, потому что в нашей стране дошли до того, что люди сознательно платят немалые суммы денег лишь бы не ставить вакцину, но получить официальную справку о том, что вакцина была поставлена, а сама вакцина при этом выливается в унитаз. Это просто немыслимо. И попытки привить население силой только увеличат этот черный рынок справок. А это в свою очередь обнулит значимость реальной справки для тех, кто действительно вакцинирован в глазах международного сообщества и нас никогда не пустят в цивилизованные страны. Так и будем для всего мира дикарями, которые боятся вакцин и массово умирают от вируса, обмазавшись конспирологией как новой русской скрепой.

Ответить

Андрей Охапкин

Верховный
–1

Да забей, тут уже всё потеряно и ничего не изменить. 
обмазавшись конспирологией как новой русской скрепкой

Хз, мне кажется в какой-нибудь Америке (сорри за пример) подобные настроения ещё сильнее

Ответить

Верховный Данила

Андрей
4

Согласно опросу от Morning Consult, Россия уверенно лидирует в вопросах антипрививочничества.

Ответить

Андрей Охапкин

Верховн…
0

Ещё один повод для гордости, в таком случае

Ответить

smx

Андрей
2

Да ладно, в америке то с чего вдруг? Там же и Путина нет и не было "20 лет власти построенной на лжи и недоверии к органам власти". Как так то? Разве еще какие то причины могут быть?

Ответить

Илья Гераськин

smx
0

Там есть республиканцы и демократы и одна половина всегда врёт

Ответить

Андрей Охапкин

Верховный
0

по всему интернету свободно распространяются сотни различных мифов

Поэтому нам нужно ужесточение контроля за интернетом. Только массовые блокировки спасут Россию.

Ответить

Zamula Ekaterina

Андрей
0

Ну да конечно, вместо того, чтоб сделать лучше в стране, давайте еще и в этом ограничим людей и превратимся в северную корею

Ответить

Андрей Охапкин

Zamula
0

Ага, давайте. Это была шутка с отсылкой к фразе про "массовые расстрелы"

Ответить

Пенсионный алмаз

Верховный
0

да они и не планировали никакой агитации проводить. был новый инфоповод, извлекали из него пользу. а людей если что и силой потом можно будет заставить. ну а если кто хочет липовые справочки делать - ну пусть делает , это же всё записывается и фиксируется, кто что чего нафальшивил. потом если че удобно будет предъявить

Ответить

Щячло Попячтса

Пенсионный
0

Как записывается и фиксируется?

Ответить

Пенсионный алмаз

Щячло
0

ты отметки где получаешь ?

Ответить

Щячло Попячтса

Пенсион…
0

Нигде. Насколько я понимаю, деньги заносятся врачам и процедура проходит полностью стандартно за тем исключением, что вакцина не попадает в организм.

Ответить

Пенсионный алмаз

Щячло
0

ну это достаточно слишком большая цепочка , если ты получаешь отметки на госуслугах .

Ответить

Лига порвах

Пенсион…
0

Только никто в цепочке не знает про это, если всё так, как описано

Ответить

Имя И Фамилия

11

Начали понимать, что на самом деле если дорогие соотечественники одумаются и массово начнут прививаться, то вскроется дефицит вакцин

Ответить

Имя Фамилия

Имя
0

Мы из-за дефицита вакцину в другие страны продаём?

Ответить

Имя И Фамилия

Имя
17

Не. Из-за денег.

Ответить

Имя Фамилия

Имя
0

Слава Богу!

Ответить

Andrew Muralov

Имя
6

Вообще-то ещё пол года на старте прививочной кампании за рубеж было продано в 20 раз больше вакцин, чем направлено в российские города.
Я помню эти новости: В Бразилию отгрузили 1.5 млн доз и одновременно в. Питер привезли 3000 доз. 

Ответить

Лига порвах

Andrew
0

А в регионах очереди на вакцинацию были даже при том, что многие не собираются вакцинироваться

Ответить

Эпапа

4

Опа.

Ответить

Друг

0

Всё правильно, пользуются золотым правилом "не доходит через голову - постучимся в печень".

Ответить

Жесткий парфюмер

Друг
2

Фашизм!

Ответить

Smaug The Terrible

Жесткий
1

Ну нее, фашизм же только на Украине может быть. 

Ответить

Андрей Охапкин

Smaug
0

Там нацизм вроде как

Ответить

Smaug The

Андрей
0

Ты говоришь так, будто средний русский понимает разницу

Ответить

Андрей Охапкин

Smaug
1

Как-то грубо, не могу такое одобрить

Ответить

CiZerin

Smaug
0

Доеб на ровном месте. Исторически фашизм и нацизм являются синонимами в разговорном русском языке.

Ответить

Smaug The

CiZerin
0

А теперь расскажи это человеку, который утверждает, что в Украине не фашизм, а нацизм

Ответить

Встречный

Андрей
1

у нас до 12 фашизм, после 12 до 24 нацизм 

Ответить

Alex Blake

1

Проблемы детей: Никакого сладкого и сиди дома!
Проблемы взрослых: Не пойдешь никогда в летний отпуск и забудь про премии!

Ответить

Пенсионный алмаз

1

но я никогда и не ходил в летний отпуск , потому что я беру зимой чтобы уехать в лето
а премий и так лишили , по внутренним причинам

Ответить

Диванный Аналитик

1

Так, вот получает она много жалоб. И что потом с ними происходит?

Ответить

Ilya Sidyakin

0

Ща у кого-то карьера пойдет на спад

Ответить

Пенсионный алмаз

Ilya
0

да я думаю пошумят и забудется

Ответить

Ilya Sidyakin

Пенсионный
1

Уверен, что сделают втык. Меритократия идей нынче не в почете

Ответить

Пенсионный алмаз

Ilya
0

пожурят и только,это пережить можно

Ответить

Андрей Охапкин

0

Дискриминации не будет. Это чётко и ясно

Ответить

Дмитрий Семёнов

0

Мне на работе до конце недели надо предоставить в отдел кадров либо копию сертификата о полной вакцинации, либо справку об антителах. Вынь да положь, письменное распоряжение начальства. Что будет в случае наличия отсутствия, пока непонятно.

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Nick Rosenberg

0

Уникальный случай когда эта ментяра могла бы подсобить полезному делу, но именно сейчас начинает кукарекать против.

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