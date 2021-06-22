По словам организаторов, «за что потребовалось наказать диктант, объяснять, кажется, долго не нужно».

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Фонд президентских грантов не выделил организаторам «Тотального диктанта» деньги на проведение акции в 2022 году. Об этом рассказала директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Ребковец рассказала, что Фонд президентских грантов финансировал проект с 2017 года и он «очень зависел от фонда в инфраструктурной части». «Тотальный диктант» запрашивал около 25 миллионов рублей при стороннем софинансировании в размере почти 97 миллионов рублей.

Было это для нас неожиданным? Не очень. После диктанта этого года мы были готовы ко всему… Было ли это политическим решением? Я уверена, что да. Ольга Ребковец организатор «Тотального диктанта»

Ребковец пообещала, что акция в 2022 году состоится. «В каком виде, масштабах и форматах, я пока не понимаю, но он будет», — уточнила она.