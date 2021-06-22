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Новости
Артём Мазанов

«Тотальный диктант» не получил президентский грант на 2022 год. Организаторы акции считают решение политическим Статьи редакции

По словам организаторов, «за что потребовалось наказать диктант, объяснять, кажется, долго не нужно».

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5298 просмотров

Фонд президентских грантов не выделил организаторам «Тотального диктанта» деньги на проведение акции в 2022 году. Об этом рассказала директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Ребковец рассказала, что Фонд президентских грантов финансировал проект с 2017 года и он «очень зависел от фонда в инфраструктурной части». «Тотальный диктант» запрашивал около 25 миллионов рублей при стороннем софинансировании в размере почти 97 миллионов рублей.

Было это для нас неожиданным? Не очень. После диктанта этого года мы были готовы ко всему… Было ли это политическим решением? Я уверена, что да.

Ольга Ребковец
организатор «Тотального диктанта»

Ребковец пообещала, что акция в 2022 году состоится. «В каком виде, масштабах и форматах, я пока не понимаю, но он будет», — уточнила она.

В ноябре 2020 года Россотрудничество передумало проводить «Тотальный диктант» за рубежом после того, как автором текста диктанта стал Дмитрий Глуховский. Писатель был уверен, что Россотрудничество отказалось поддерживать акцию из-за его политических убеждений.

#новости

71 71 комментарий
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Соколов Андрей

29

Тяжело когда занимаешься никому не нужной херней.

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Иван Николаев

Соколов
6

Поправка - не нужной лично тебе, тк ты жутко ограничен

Ответить

Egor Vasilev

Иван
0

мне тоже

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Пенсионный алмаз

Иван
0

мне нахер не вперлись эти грамматические флешмобы

Ответить

Входной историк

Иван
0

Да и мне нахрен надо.

Ответить

Жесткий парфюмер

Иван
0

А кому он нужен?

Ответить

Пенсионный алмаз

13

в чем прикол был этого диктанта ? ни разу не участвовал , хотя реклама буквально перед глазами каждый день была.

Ответить

God Damn

Пенсионный
1

То же самое что и руский медвежонок

Ответить

Пенсионный алмаз

God
34

на медвежонке можно было проебать контрошу

Ответить

Жесткий парфюмер

Пенсионный
6

Показать взрослым, что они хреново пишут по-русски.

Ответить

AZP

Жесткий
6

Тогда можно ещё "Тотальный пример" или "Тотальное уравнение" сделать.
Показать взрослым, что и с математикой у них пизда.

Ответить

Пенсионный алмаз

AZP
3

ну еще великий вождь предлагал такое ж по географии проводить , в 2014 году , не понимаю причем тут 2014 год абсолютно

Путин предложил провести географический аналог…
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на съезде Русского географического общества (РГО…
www.ntv.ru
Ответить

AZP

Пенсион…
8

В 2014 великий вождь сам географию создавал, отпилив от другой страны кусок.

Ответить

Пенсионный алмаз

AZP
4

есть такое "контрольная сумма"

Математический аналог Тотального диктанта…
Бесплатная акция по проверке знаний по математике «Контрольная сумма», придуманная выпускниками…
ngs.ru
Ответить

Жесткий парфюмер

AZP
4

Да, надо ещё больше угнетать россиян, чтобы знали своё место.

Ответить

Пенсионный алмаз

AZP
1

щас поищу но по моему и такие мероприятия тоже есть

Ответить

Занятый месяц

AZP
0

Можно ещё тотальные уравнения мат. физики добавить

Ответить

Пенсионный алмаз

Занятый
1

в России будут актуальны "тотальные труды"

Ответить

Занятый месяц

Пенсион…
1

Тотальные субботники

Ответить

Пенсионный алмаз

Жесткий
3

хреново пишут авторские тексты под диктовку , что в повседневной жизни нужно примерно никогда

Ответить

AZP

Пенсион…
3

В повседневной жизни зато многие умудряются, делая простую вещь по образцу, сделать хуёво.
Пример - заполнение бумажек на границе или ещё где. Висит образец над головой, люди всё равно пишут херню.

Ответить

Пенсионный алмаз

AZP
3

знаю пару случаев, когда так и заполняли документы на Иванова Ивана Ивановича

Ответить

Жесткий парфюмер

Пенсион…
1

Я такое видел только в 2004 году, когда ИНН получал.

Ответить

Пенсионный алмаз

Жесткий
1

да ты просто банковские заявления не видел)

Ответить

Степан Анейчик

Жесткий
4

Но для этого не нужно 100млн каждый год

Ответить

Возрастной алмаз

Пенсионный
2

Потому что могут, зочем во всем глубинный смысл искать)
Может даже кто то умнее стал от этого

Ответить

Входной историк

Пенсионный
2

Живой, постоянно развивающийся русский язык и так всякие розентали и ожеговы превратили в синтетический новояз, объявив многие его формы "деревенскими" или "устаревшими". А теперь народ занимается фалометрией, устраивая конкурсы на тему, кто лучше напишет без ошибок!

Ответить

Andrew Muralov

Входной
0

Отправить этих розенталей бам строить, пускай изучают северный диалект. 

Ответить

Входной историк

Andrew
0

Я сейчас не в городе, не пойду же я их сейчас откапывать!

Ответить

Parfianov Boris

13

До сих пор не понимаю нафига столько «звёзд» и рекламы было. Думаю поэтому гранд и не дали. Хорошая история просрать что-то и сказать «это всё политика!!!»

Ответить

Лига порвах

Parfianov
0

Почему нет?

Ответить

Parfianov Boris

Лига
1

Зайди на сайт, посмотри сколько партнёров у этого диктанта… а так не особо полезная штука. Развлекалово, вряд ли в коментах найдётся хоть один человек, который прошёл диктант.

Ответить

Антон Пострунин

Parfian…
0

Я один раз проходил. 

Ответить

Пенсионный алмаз

Антон
1

не стыдно?

Ответить

Антон Пострунин

Пенсион…
0

Нет, нормально. А что такого?

Ответить

Пенсионный алмаз

Антон
0

какая была мотивация посетить данное мероприятие ?

Ответить

Andrew Muralov

11

Вместо него теперь "Тоталитарный диктат"

Ответить

Жабка

8

А может просто нашлись лучшие проекты? Так написано как-будто им кто-то обязан давать грант.

Ответить

sahk.com

Жабка
0

Поковырять в носу - и то лучший проект

Ответить

Андрей Охапкин

7

за что потребовалось наказать диктант, объяснять, кажется, долго не нужно

Так за что?

Ответить

Vladimir Medvedev

Андрей
3

За участие Глуховского (типа это предатель России)

Ответить

Лига порвах

Vladimir
1

А кто это

Ответить

Пенсионный алмаз

Лига
3

@Дмитрий Глуховский знакомься

Ответить

Лига порвах

Пенсион…
5

Здрасьте

Ответить

AZP

Лига
0

Пейсатель

Ответить

Исполнительный

AZP
0

Это другой

Ответить

AZP

7

Спасибо, диктантов я в школе написал на всю жизнь вперёд.

Ответить

Ilya Sidyakin

4

Аудитория TJ: фу, какие все во власти зашоренные
also аудитория TJ: Да мне ваще похерам, я не участвовал, можно мочить

Ответить

Лига порвах

Ilya
2

Они жили на гранты, им больше грант не дают. Это значит "мочить"?

Ответить

Ilya Sidyakin

Лига
0

образовательные и культурные проекты вообще зачастую плохо зарабатывают. Именно поэтому мы придумали давать им деньги. А деньги эти придумали брать из налогов. Но в итоге RT и первый канал это хорошо, а тотальный диктанта это плохо

Ответить

Диванный

Ilya
0

RT и первый канал — это образовательные и культурные проекты?

Ответить

Ilya Sidyakin

Диванный
1

нет, но у нас самая крупная статья расходов федерального бюджета некий монстр под названием "социальная политика". А в итоге культура и образование получают что-то типа 10% от бюджета и там за крохи грызутся

Ответить

Ilya Sidyakin

Диванный
1

культурные проекты это например наш кинематограф

Ответить

Пенсионный алмаз

Диванный
0

через них тебе говорят , что правильно , а что нет , кто друг , а кто плохой

Ответить

Лига порвах

Ilya
0

Та не, просто на эти деньги можно было что-то более образовательное сделать, чем написание текста под диктовку.
Конечно, не сделают, но можно было бы.
Но называть это "мочат" — это перебор

Ответить

Ilya Sidyakin

Лига
0

Проект был
Теперь его не будет
Так ли важна этимология слов в таком контексте?

Ответить

Parfianov Boris

2

Я в своё время просрал обучение в аспирантуре! Исключительно из-за политики, а не из-за своей рукожопости)

Ответить

Андрей Охапкин

Parfianov
1

Отчислили по политическим мотивам?

Ответить

AZP

Андрей
3

Вместо учёбы дрочил на фото Любови Соболь

Ответить

Пенсионный алмаз

AZP
7

за дело отчислили

Ответить

Андрей Охапкин

AZP
2
Ответить

AZP

Андрей
0

У неё виниры штоле?

Ответить

Пенсионный алмаз

AZP
0

это же очень неудобно , царапает ...

Ответить

Parfianov Boris

AZP
1

Ахах бля)) да я с ней почти одногодка походу))) возможно в то время она тоже где-то дрочила))

Ответить

Parfianov Boris

Андрей
1

Да сарказм) не отчисляли, просто не стал защищать из-за работы, плохой темы, плохого начрука)) но теперь буду говорить, что из-за политики! «Дрочил на соболь»)

Ответить

Вячеслав Парамонов

Parfianov
0

И что, жалеешь об этом? 

Ответить

Alexander Star

4

123 миллиона на диктант по всей стране в год. Зарплата путинской рожи Сечина за месяц.

Ответить

Администратор Аккаунта

2

Просто раскрыли, как с помощью Тотального диктанта отравили Быкова, - так что теперь зачем он (диктант, разумеется) нужен?

Ответить

Ограниченный утюг

0

а вот если бы автором текста был Нарышкин, то одобрили бы

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Тотальный диктат

Ответить

Антон Пострунин

0

Развиваем русский мир. 

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