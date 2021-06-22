«Тотальный диктант» не получил президентский грант на 2022 год. Организаторы акции считают решение политическим Статьи редакции
По словам организаторов, «за что потребовалось наказать диктант, объяснять, кажется, долго не нужно».
Фонд президентских грантов не выделил организаторам «Тотального диктанта» деньги на проведение акции в 2022 году. Об этом рассказала директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.
Ребковец рассказала, что Фонд президентских грантов финансировал проект с 2017 года и он «очень зависел от фонда в инфраструктурной части». «Тотальный диктант» запрашивал около 25 миллионов рублей при стороннем софинансировании в размере почти 97 миллионов рублей.
Ребковец пообещала, что акция в 2022 году состоится. «В каком виде, масштабах и форматах, я пока не понимаю, но он будет», — уточнила она.
В ноябре 2020 года Россотрудничество передумало проводить «Тотальный диктант» за рубежом после того, как автором текста диктанта стал Дмитрий Глуховский. Писатель был уверен, что Россотрудничество отказалось поддерживать акцию из-за его политических убеждений.
Тяжело когда занимаешься никому не нужной херней.
Поправка - не нужной лично тебе, тк ты жутко ограничен
То же самое что и руский медвежонок
Жесткий парфюмер
Показать взрослым, что они хреново пишут по-русски.
ну еще великий вождь предлагал такое ж по географии проводить , в 2014 году , не понимаю причем тут 2014 год абсолютно
есть такое "контрольная сумма"
хреново пишут авторские тексты под диктовку , что в повседневной жизни нужно примерно никогда
Возрастной алмаз
Потому что могут, зочем во всем глубинный смысл искать)
Может даже кто то умнее стал от этого
Входной историк
Живой, постоянно развивающийся русский язык и так всякие розентали и ожеговы превратили в синтетический новояз, объявив многие его формы "деревенскими" или "устаревшими". А теперь народ занимается фалометрией, устраивая конкурсы на тему, кто лучше напишет без ошибок!
Отправить этих розенталей бам строить, пускай изучают северный диалект.
До сих пор не понимаю нафига столько «звёзд» и рекламы было. Думаю поэтому гранд и не дали. Хорошая история просрать что-то и сказать «это всё политика!!!»
Почему нет?
Зайди на сайт, посмотри сколько партнёров у этого диктанта… а так не особо полезная штука. Развлекалово, вряд ли в коментах найдётся хоть один человек, который прошёл диктант.
Я один раз проходил.
не стыдно?
Нет, нормально. А что такого?
А может просто нашлись лучшие проекты? Так написано как-будто им кто-то обязан давать грант.
за что потребовалось наказать диктант, объяснять, кажется, долго не нужно
Так за что?
За участие Глуховского (типа это предатель России)
А кто это
Пенсионный алмаз
@Дмитрий Глуховский знакомься
Аудитория TJ: фу, какие все во власти зашоренные
also аудитория TJ: Да мне ваще похерам, я не участвовал, можно мочить
Они жили на гранты, им больше грант не дают. Это значит "мочить"?
образовательные и культурные проекты вообще зачастую плохо зарабатывают. Именно поэтому мы придумали давать им деньги. А деньги эти придумали брать из налогов. Но в итоге RT и первый канал это хорошо, а тотальный диктанта это плохо
нет, но у нас самая крупная статья расходов федерального бюджета некий монстр под названием "социальная политика". А в итоге культура и образование получают что-то типа 10% от бюджета и там за крохи грызутся
Пенсионный алмаз
через них тебе говорят , что правильно , а что нет , кто друг , а кто плохой
Та не, просто на эти деньги можно было что-то более образовательное сделать, чем написание текста под диктовку.
Конечно, не сделают, но можно было бы.
Но называть это "мочат" — это перебор
Проект был
Теперь его не будет
Так ли важна этимология слов в таком контексте?
Я в своё время просрал обучение в аспирантуре! Исключительно из-за политики, а не из-за своей рукожопости)
Отчислили по политическим мотивам?
Ахах бля)) да я с ней почти одногодка походу))) возможно в то время она тоже где-то дрочила))
Да сарказм) не отчисляли, просто не стал защищать из-за работы, плохой темы, плохого начрука)) но теперь буду говорить, что из-за политики! «Дрочил на соболь»)
123 миллиона на диктант по всей стране в год. Зарплата путинской рожи Сечина за месяц.
Просто раскрыли, как с помощью Тотального диктанта отравили Быкова, - так что теперь зачем он (диктант, разумеется) нужен?