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Артём Мазанов

Глава Минздрава: студентам нужно вакцинироваться от коронавируса до 1 июля Статьи редакции

Минобрнауки назвало такую вакцинацию добровольной.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что студентам нужно вакцинироваться перед началом учебного года. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что это рекомендация.

Студентам обязательно необходимо вакцинироваться. Перед началом учебного сезона важно, чтоб все студенты прошли вакцинацию.

Михаил Мурашко
глава Минздрава

Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков призвал создать все условия для тех, кто хочет сделать прививку против коронавируса. Он тоже назвал этот процесс добровольным.

В системе образования работает огромное количество людей, нам надо приложить максимум усилий для того, чтобы ситуация не развивалась по негативному сценарию.

Валерий Фальков
глава Министерства науки и высшего образования РФ

#новости #covid19

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71 комментарий
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Мужской Паша

35

Добровольно вакцинируйтесь, или будете добровольно отчислены.

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Георгий Турманидзе

Мужской
3

Когда меня отчисляли из МИФИ, так и было. Говорили писать ПСЖ - по собственному желанию.

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Victor Vasiljev

Георгий
2

О, меня так из News Media / Lifenews увольняли - ко мне в кабинет (после приступа ПМС у Габрелянова-старшего) зашёл HR-директор и говорит: "Вить, напиши, что ПСЖ... plz... так проще будет, ты же не хочешь...", а за ним,
 у входа два лба в чёрных костюмах, из охраны.

Ответить

Миша Копейкин

Георгий
0

Ты уверен, что ПСЖ - это "по собственному желанию", а не "Пари Сен-Жермен"?

Ответить

MEGAtraXXXer666

Миша
0

Нет

Ответить

ТыжЮзер

Мужской
0

Пары у непривитых будут начинаться после окончания пар у привитых)

Ответить

MEGAtraXXXer666

ТыжЮзер
0

Пары у непривитых будут начинаться на нарах

Ответить

Smaug The

MEGAtra…
0

В казарме, скорее

Ответить

Пенсионный алмаз

23

нужно вакцинироваться

Добровольно

Бегом блять

Ответить

Андрей Охапкин

Пенсионный
8

В добровольно-принудительном порядке

Ответить

Занятый месяц

Пенсионный
1

Двоемыслие)

Ответить

некипишуй

Пенсионный
0

ну а как по-другому если долбоебы не понимают?

Ответить

Пенсионный алмаз

некипишуй
1

за долбоеба пояснишь?

Ответить

некипишуй

Пенсион…
0

позже

Ответить

Пенсионный алмаз

некипиш…
0

нет сейчас

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некипишуй

Пенсион…
0

начнем с этого,потом продолжим
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zen.yandex.ru
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Владимир Филатов

некипишуй
0

Это последнее, что власти должны сделать. Нужно объяснять, как-то мотивировать, а не заставлять.

Ответить

Gidevan

Владимир
0

Мотивировать пробовали кажется, не получилось. 

Ответить

Имя Фамилия

12

Кто не вакцинирован запрещено посещать все магазины; учебные, государственные и лечебные учреждения, пользоваться метро и всем наземным транспортом, а также запрещено выходить из дома. Вакцинация добровольная, мы никого не заставляем.

Ответить

Упоротый Голубь

Имя
8

Разрешено только терпеть и плотить нологи

Ответить

Иван Эртель

13

Кто не вакцинируется - пойдет служить. И уже там в обязательном порядке вакцинируется.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

1

Добровольно-принудительно. Совок никуда не уходил и не уйдет. Надеюсь Бэдконина рад этому

Ответить

Пенсионный алмаз

Дмитрий
24

приплел неожиданное

Ответить

Злобный Капитан Немо

Пенсионный
1

Но по факту ведь приплел

Ответить

Пенсионный алмаз

Злобный
1

@Максим Рычков ты скоро напишешь статью про Бэдкомедиана с анализом совок он или нет ?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Пенсионный
1

Я великолепен

Ответить

Лев Глебович

Дмитрий
4

Ты забыл приплести ЛГБТ инструкторов НАТО, жидомасонов, иллюминатов, и рептилоидов в царской России 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

9

Он уточнил, что это рекомендация. Студентам обязательно необходимо вакцинироваться

СУКА, так рекомендация или обязалово, ёб твою новоязовскую мать

Ответить

Smaug The Terrible

Небольшой
3

Это предложение, от которого невозможно отказаться

Ответить

Alien Alien

6

Схаваем, тащите ложки 

Ответить

Eugen T

Alien
3

Лопаты же

Ответить

Maxim Maximov

5

блин блинский вакцинация через 50 секунд

Ответить

Рыжий

5

При этом вакцинирующийся подписывает документ, что он делает все добровольно и осознает все риски от побочек и противопоказаний. Офигенно блин, вы вакцинируйтесь, но все проблемы после вакцинации возможные решайте сами
http://skb50.ru/wp-content/uploads/2021/02/Soglasie-na-vakcinaciyu-ot-Covid-19.pdf

http://skb50.ru/wp-content/uploads/2021/02/Soglas…
http://skb50.ru/wp-content/uploads/2021/02/Soglasie-na-vakcinaciyu-ot-Covid-19.pdf
skb50.ru
Ответить

Занятый месяц

Рыжий
0

Нас так в универе заставляли подписываться под тем, что добровольно регистрируемся в какой-то онлайн платформе отслеживания успеваемости под угрозой проблем)

Ответить

Лев Глебович

3

Война – это мир
Свобода – это рабство 
Принудительно - это добровольно 

Джейсон Стэтхем 

Ответить

Опытный коктейль

Лев
1

Пиздеж. Это Доминик Торетто 

Ответить

Иван Николаев

1

Он уточнил, что это рекомендация.

Студентам обязательно необходимо вакцинироваться.

Противоречие детектед

Ответить

Пенсионный алмаз

Иван
2

Я тебе очень рекомендую, или пожалеешь

Ответить

Иван Эртель

Пенсионный
2

Быстро пошел вакцинироваться! Если хочешь.

Ответить

Илья Хабибуллин

Иван
1

...если хочешь жить

Ответить

Zero-one-one

1

Каво. Спасите 

Ответить

Вася Пражкин

1

Студентам обязательно необходимо вакцинироваться

Минобрнауки назвало такую вакцинацию добровольной

Напоминаю студентам - осталось 9 дней.

Ответить

Владимир Филатов

0

Хороший повод начать протесты. Принуждение людей к тому, чего они не хотят делать, ещё больше вызывает у них отторжение. Неудивительно, что люди уезжают из России.

Ответить

Рыжий

Владимир
2

Начать протесты кому, студентам? Это одна из самых забитых групп населения. На уровне с учителями и врачами

Ответить

Пенсионный алмаз

Рыжий
1

более того , их легче всего мотивировать . три месяца бесплатного проездного прокатит

Ответить

Владимир Филатов

Рыжий
0

жаль

Ответить

Пенсионный алмаз

Владимир
0

я тя умоляю

Ответить

Имя И Фамилия

–3

Что плохого в обязательной вакцинации студентов?

Ответить

van der Pusch

Имя
2

что плохого в бутылке в заднице?

Ответить

Имя И Фамилия

van
–3

Укол, который не делает тебе хуже, но потенциально спасает жизни окружающих постарше - это "бутылка в жопе"?

Ответить

van der Pusch

Имя
1

а в треде выше кто-то осуждает вакцинацию per se?
у всех бомбит со сраного цирка который вокруг нее устроили

Ответить

Имя И Фамилия

van
–1

Я и не про цирк писал. Ещё раз: что плохого в обязательной вакцинации студентов?

Ответить

van der Pusch

Имя
1

обязательность
положат на противопоказания например

Ответить

Имя И Фамилия

van
0

Ну значит если не положат на противопоказания то норм?

Ответить

van der

Имя
1

да ничего не норм

спасает жизни окружающих постарше

так может начать вакцинировать тех кто постарше? как это делали примерно везде

студентов надо вообще в последнюю очередь вакцинировать, но они группа на которую легче всего надавить, после военных 

Ответить

Занятый

van
0

Был сегодня в поликлинике, 95% вакцинирующихся — пенсионеры

Ответить

Имя И

van
0

Нет, давай не съезжать с темы. Ты говоришь, что ПОЛОЖАТ НА ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Я говорю, если так не сделают, то норм? Ты говоришь ДА НИЧЕГО НЕ НОРМ. Почему не норм? Развивай мысль, не юли.

Ответить

Дмитрий Кузьмин

Имя
1

Проблема в том, что по факту вакцинация обязательная, но если будут побочки, то сам виноват, ты же подписывал. Я согласен, что вакцинироваться нужно, но делать это не так топорно

Ответить

Имя И Фамилия

Дмитрий
0

Согласен, нужна обязаловка всем, кроме тех, у кого противопоказания. И чтобы при этом правительство имело ответственность за всё.

Ответить

Пенсионный алмаз

Имя
0

И чтобы при этом правительство имело возможность назначать ответственность за всё.

поправил, не благодари

Ответить

Smaug The

Имя
0

А можно мне укол, одобренный воз? 

Ответить

Имя И Фамилия

Smaug
0

Что за дрочь на одобрение коррумпированной организации, которая замалчивала начало эпидемии в Китае?

Ответить

Smaug The

Имя
1

Я вот тоже не понимаю, чего все так дрочат на правительство рф

Ответить

Имя И Фамилия

Smaug
0

Спутник не делал Путин, повторяю, ЕдРо, правительство и Путин ни при чём

Ответить

Smaug The

Имя
0

Ну раз ты так сказал...

Ответить

Имя И

Smaug
0

Да не то что я так сказал, это объективная реальность

Ответить

Пенсионный алмаз

Имя
0

непонятно спасает ли
непонятно делает ли хуже
обязательно добровольно

Ответить

Опытный коктейль

0

А в России есть вакцины кроме спутника?

Ответить

van der Pusch

Опытный
0

спутник лайт, спутник зеро, спутник ваниль и эпиваккорона

Ответить

Big Mistake

0

🤌

Ответить

Dima Abramov

0

Нужно было объявить это 30 июня

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