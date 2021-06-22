Глава Минздрава: студентам нужно вакцинироваться от коронавируса до 1 июля Статьи редакции
Минобрнауки назвало такую вакцинацию добровольной.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что студентам нужно вакцинироваться перед началом учебного года. Об этом пишет ТАСС.
Он уточнил, что это рекомендация.
Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков призвал создать все условия для тех, кто хочет сделать прививку против коронавируса. Он тоже назвал этот процесс добровольным.
Когда меня отчисляли из МИФИ, так и было. Говорили писать ПСЖ - по собственному желанию.
О, меня так из News Media / Lifenews увольняли - ко мне в кабинет (после приступа ПМС у Габрелянова-старшего) зашёл HR-директор и говорит: "Вить, напиши, что ПСЖ... plz... так проще будет, ты же не хочешь...", а за ним,
у входа два лба в чёрных костюмах, из охраны.
Ты уверен, что ПСЖ - это "по собственному желанию", а не "Пари Сен-Жермен"?
ну а как по-другому если долбоебы не понимают?
Пенсионный алмаз
за долбоеба пояснишь?
Пенсионный алмаз
нет сейчас
начнем с этого,потом продолжим
https://zen.yandex.ru/media/id/5adc76b079885e92330488ba/bunt-vrachei-o-mrakobesnoi-organizacii-nezavisimaia-associaciia-vrachei-rossii-5ffe53d5625bfc732df20013
Это последнее, что власти должны сделать. Нужно объяснять, как-то мотивировать, а не заставлять.
Кто не вакцинирован запрещено посещать все магазины; учебные, государственные и лечебные учреждения, пользоваться метро и всем наземным транспортом, а также запрещено выходить из дома. Вакцинация добровольная, мы никого не заставляем.
Кто не вакцинируется - пойдет служить. И уже там в обязательном порядке вакцинируется.
Добровольно-принудительно. Совок никуда не уходил и не уйдет. Надеюсь Бэдконина рад этому
Пенсионный алмаз
приплел неожиданное
Но по факту ведь приплел
Пенсионный алмаз
@Максим Рычков ты скоро напишешь статью про Бэдкомедиана с анализом совок он или нет ?
Ты забыл приплести ЛГБТ инструкторов НАТО, жидомасонов, иллюминатов, и рептилоидов в царской России
Он уточнил, что это рекомендация. Студентам обязательно необходимо вакцинироваться
СУКА, так рекомендация или обязалово, ёб твою новоязовскую мать
Схаваем, тащите ложки
При этом вакцинирующийся подписывает документ, что он делает все добровольно и осознает все риски от побочек и противопоказаний. Офигенно блин, вы вакцинируйтесь, но все проблемы после вакцинации возможные решайте сами
http://skb50.ru/wp-content/uploads/2021/02/Soglasie-na-vakcinaciyu-ot-Covid-19.pdf
Занятый месяц
Нас так в универе заставляли подписываться под тем, что добровольно регистрируемся в какой-то онлайн платформе отслеживания успеваемости под угрозой проблем)
Война – это мир
Свобода – это рабство
Принудительно - это добровольно
Джейсон Стэтхем
Он уточнил, что это рекомендация.
Студентам обязательно необходимо вакцинироваться.
Противоречие детектед
Пенсионный алмаз
Я тебе очень рекомендую, или пожалеешь
Быстро пошел вакцинироваться! Если хочешь.
Студентам обязательно необходимо вакцинироваться
Минобрнауки назвало такую вакцинацию добровольной
Напоминаю студентам - осталось 9 дней.
Хороший повод начать протесты. Принуждение людей к тому, чего они не хотят делать, ещё больше вызывает у них отторжение. Неудивительно, что люди уезжают из России.
Пенсионный алмаз
более того , их легче всего мотивировать . три месяца бесплатного проездного прокатит
Что плохого в обязательной вакцинации студентов?
что плохого в бутылке в заднице?
Укол, который не делает тебе хуже, но потенциально спасает жизни окружающих постарше - это "бутылка в жопе"?
а в треде выше кто-то осуждает вакцинацию per se?
у всех бомбит со сраного цирка который вокруг нее устроили
Я и не про цирк писал. Ещё раз: что плохого в обязательной вакцинации студентов?
обязательность
положат на противопоказания например
Ну значит если не положат на противопоказания то норм?
Проблема в том, что по факту вакцинация обязательная, но если будут побочки, то сам виноват, ты же подписывал. Я согласен, что вакцинироваться нужно, но делать это не так топорно
Согласен, нужна обязаловка всем, кроме тех, у кого противопоказания. И чтобы при этом правительство имело ответственность за всё.
И чтобы при этом правительство имело возможность назначать ответственность за всё.
поправил, не благодари
Что за дрочь на одобрение коррумпированной организации, которая замалчивала начало эпидемии в Китае?
непонятно спасает ли
непонятно делает ли хуже
обязательно добровольно