Минобрнауки назвало такую вакцинацию добровольной.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что студентам нужно вакцинироваться перед началом учебного года. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что это рекомендация.

Студентам обязательно необходимо вакцинироваться. Перед началом учебного сезона важно, чтоб все студенты прошли вакцинацию. Михаил Мурашко глава Минздрава

Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков призвал создать все условия для тех, кто хочет сделать прививку против коронавируса. Он тоже назвал этот процесс добровольным.

В системе образования работает огромное количество людей, нам надо приложить максимум усилий для того, чтобы ситуация не развивалась по негативному сценарию. Валерий Фальков глава Министерства науки и высшего образования РФ