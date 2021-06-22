Опрос: Каждый пятый американец готов отказаться от покупки нового айфона, если в его названии будет число 13 Статьи редакции
Apple ещё не анонсировала название новой модели.
Магазин SellCell провёл опрос среди 3 тысяч человек в США. 74% респондентов заявили, что считают неправильным назвать следующий айфон iPhone 13. Трискаидекафобия (боязнь числа 13), может помешать каждому пятому пользователю Apple купить смартфон следующего поколения, если он будет носить это имя, пишет Cult of Mac.
Сообщается, что 9-10% американцев испытывают беспокойство из-за числа 13. Это может привести к определённым потерям продаж — даже если маловероятно, что это будет каждый пятый потенциальный покупатель, отмечает издание.
Как будет называться новый айфон, пока неизвестно. Apple однажды уже пропускала порядковое число — вместо iPhone 9 вышел iPhone Х. Так компания отметила десятилетие существования своих смартфонов.
ХАаххахаха, тупые американцы, хахаха боятся цифр.
А ещё эти, ну японцы, ну тупая нация высокотехнологичная обошедшая по развитию все страны, допотопная культура, которая не очень любит цифру 4 ...
Заметь по национальности всех приплел ты, я указал конкретную группу по другому признаку
а причем тут религиозность к суеверности?
то ли дело славяне!
Ты какой то чемпион приплетания сегодня
Какая религиозность? Ты кому звонишь?
Если на то пошло, то я не знаю ни одну религию или религиозное учение которое предписывает как то бояться числа 13
Пенсионный
Так можно конечно далеко уйти если во всем что имеет порядковый номер 13 включать спгс
Чеченский
Ответ на поверхности собственно
В христианстве эту цифру считают несчастливой. Это связано с количеством учеников Христа, которые присутствовали за столом Тайной Вечери. Апостолов было всего 12, а Иисус стал 13. Православие считает, что именно тринадцатым по счету был предатель Спасителя Иуда. В христианстве это число отождествляют с грехопадением и искушением.
Чеченский
Негативное влияние этой цифры оставило отпечаток и на определенных церковных обрядах. На Страстной неделе после окончания вечерней литургии одну за другой принято гасить 13 свечей. Это олицетворение тьмы, которая пришла на землю после гибели Спасителя. Также считается, что Адам и Ева согрешили именно 13 числа. Эту цифру связывают и со смертью Авеля, с распятием Иисуса. В пятницу 13 в 1307 году были убиты все тамплиеры, которые являлись представителями христианского духовного ордена.
Триггернуло тебя
3 всадника апокалипсиса:
айфон 13
5g
вакцина от короны
Заключенный Мурод
разве второе и третье не связано?
как и первое со вторым, ведь там поддержка 5g наверняка будет реализована
имеем 3 варианта - 6 вариантов перестановки
трижды по 6
666
Не всех, только каждого пятого
Ой, не завидую я тем, кто родился в 2013 году, всех сразу в мясорубку небось отправили)
Ядерный Артем
Они не добирались до «Об этом устройстве» в настройках
Более того 688-22=666! Они ещё и сатанисты!
Разный пистолет
Бля уже несу свой коллекционный айфон 3 к батюшке на сеанс экзорцизма
индуцированный вывод на основе статистики, problems?
Всеобщий кубок
Ей-богу смешно в 21 веке
Социологи пользуются инструментами настолько архаичными, что даже опрос в какой-нибудь группе в ФБ может дать более релевантные результаты
Кто вообще серьёзно относится к таким опросам, кроме пенсионеров?
Нет
Едва ли магазин из статьи вообще на это заморачивался
Так у них почти во всех высотках нет 13го этажа
14 тоже несчастливое число в ряде стран типа той же Японии, так что если уж и пропускать числа, то сразу можно выпускать 15-й
Мне не так давно выпала кредитка с номером 666 в конце, предлагали поменять в банке, я отказался, и даже был в некоторой степени рад такому номеру. Жаль только, что потом неисправный банкомат у меня ее изъял в самый неподходящий момент во время поездки, и пришлось ещё раз идти в банк новую заказывать.
Ну пусть будет I3 или l3