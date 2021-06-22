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Ольга Щербинина

Опрос: Каждый пятый американец готов отказаться от покупки нового айфона, если в его названии будет число 13 Статьи редакции

Apple ещё не анонсировала название новой модели.

Магазин SellCell провёл опрос среди 3 тысяч человек в США. 74% респондентов заявили, что считают неправильным назвать следующий айфон iPhone 13. Трискаидекафобия (боязнь числа 13), может помешать каждому пятому пользователю Apple купить смартфон следующего поколения, если он будет носить это имя, пишет Cult of Mac.

Сообщается, что 9-10% американцев испытывают беспокойство из-за числа 13. Это может привести к определённым потерям продаж — даже если маловероятно, что это будет каждый пятый потенциальный покупатель, отмечает издание.

Как будет называться новый айфон, пока неизвестно. Apple однажды уже пропускала порядковое число — вместо iPhone 9 вышел iPhone Х. Так компания отметила десятилетие существования своих смартфонов.

#новости #apple #опросы

4242 просмотров
83 83 комментария
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82

американцы: боятся числа "13"
обычный русский школьник: бьет "666" прямо на лбу

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Пенсионный алмаз

58

актуальные проблемы инфантилов из другого полушария

Ответить

пиу-пиу

Пенсионный
–7

ХАаххахаха, тупые американцы, хахаха боятся цифр.

А ещё эти, ну японцы, ну тупая нация высокотехнологичная обошедшая по развитию все страны, допотопная культура, которая не очень любит цифру 4 ...

Ответить

Пенсионный алмаз

пиу-пиу
32

Заметь по национальности всех приплел ты, я указал конкретную группу по другому признаку

Ответить

пиу-пиу

Пенсион…
–9

Заметь, ты привязал культурные особенности к инфантилизму. По сути ты считаешь их тупыми только из-за их религиозности, что нелепо. Ты невежественная тупица, короче.

Ответить

van der Pusch

пиу-пиу
10

а причем тут религиозность к суеверности?

Ответить

пиу-пиу

van
–1

Они христиане блин все почти, это американцы.

Ответить

van der Pusch

пиу-пиу
4

то ли дело славяне!

Ответить

пиу-пиу

van
–3

Ну у славян хотя бы нет оружия дома.

Ответить

Пенсионный

пиу-пиу
20

Ты какой то чемпион приплетания сегодня

Ответить

Smaug The

Пенсион…
3

Приплетает также, как сборная России в футбол играет

Ответить

Пенсионный

Smaug
2

Сосет стоя?

Ответить

Smaug The

Пенсион…
0

Не знаю, я ж не футболист

Ответить

пиу-пиу

Smaug
0

Футбол для инфантилов же.

Ответить

пиу-пиу

Пенсион…
0

Это моя стиль здесь, нюфаг.

Ответить

Пенсионный

пиу-пиу
0

Я отменяю твой стиль

Ответить

пиу-пиу

Пенсион…
0

Ты кто такой вообще? У тебя даже галочки и подписчиков меньше чем у меня.

Ответить

Пенсионный

пиу-пиу
1

Вот и живи теперь с этим

Ответить

van der

пиу-пиу
1

есть ли корреляция между принадлежностью к христианству и наличием оружия дома?

Ответить

пиу-пиу

van
0

Не знаю, знаю только что у славян и американцев маленькие члены, а раздавать оружие людям с комплексами я бы не стал.

Ответить

van der

пиу-пиу
3

надо раздавать оружие африканцам с большими

Ответить

пиу-пиу

van
0

Именно.

Ответить

van der

пиу-пиу
2

но только не эфиопам, а то они христиане

Ответить

пиу-пиу

van
0

И латиносам тоже не надо.

Хотя если у христианина нормальный член (ну больше 18 см хотя бы) возможно он не будет самоутверждаться за счёт религии, как эти?

Ответить

van der

пиу-пиу
2

не знаю, братиш, у меня нет члена, оружия, религии и айфона
моя неполноценность не дает мне права судить

Ответить

Михаил

пиу-пиу
1

И это плохо. 

Ответить

пиу-пиу

Михаил
0

Отвратительно.

Ответить

Пенсионный алмаз

пиу-пиу
0

Какая религиозность? Ты кому звонишь?

Ответить

пиу-пиу

Пенсион…
–4

Ой, ну ты и тупица, конечно. Ты даже не удосужился найти логику почему они именно цифры 13 боятся? И ты правда не знал, что американцы весьма религиозны?

Ответить

Пенсионный алмаз

пиу-пиу
2

Если на то пошло, то я не знаю ни одну религию или религиозное учение которое предписывает как то бояться числа 13

Ответить

Павел

Пенсион…
3

Это просто суеверия, с религиозностью они ничего общего не имеют, а приплетать христианство просто потому что вместе с иисусом апостолов получается 13 ну такое

Ответить

Пенсионный

Павел
1

Так можно конечно далеко уйти если во всем что имеет порядковый номер 13 включать спгс

Ответить

пиу-пиу

Пенсион…
0

Да там как-то с Иудой это связано ...

Ответить

Чеченский

пиу-пиу
3

Ответ на поверхности собственно
В христианстве эту цифру считают несчастливой. Это связано с количеством учеников Христа, которые присутствовали за столом Тайной Вечери. Апостолов было всего 12, а Иисус стал 13. Православие считает, что именно тринадцатым по счету был предатель Спасителя Иуда. В христианстве это число отождествляют с грехопадением и искушением.

Ответить

Чеченский

Чеченск…
1

Негативное влияние этой цифры оставило отпечаток и на определенных церковных обрядах. На Страстной неделе после окончания вечерней литургии одну за другой принято гасить 13 свечей. Это олицетворение тьмы, которая пришла на землю после гибели Спасителя. Также считается, что Адам и Ева согрешили именно 13 числа. Эту цифру связывают и со смертью Авеля, с распятием Иисуса. В пятницу 13 в 1307 году были убиты все тамплиеры, которые являлись представителями христианского духовного ордена.

Ответить

Пенсионный

пиу-пиу
1

Триггернуло тебя

Ответить

пиу-пиу

Пенсион…
3

Нет, я в воскресной школе учился и знаю сколь религиозные люди трепетны бывают.

Это не ваша типичная христианская семья, где только яца красят и кулич едят, это те, кто по выходным в церковь ходит и хоть раз читали библию.

Ответить

Пенсионный

пиу-пиу
1

В моей семье религия запрещена и карается внеочередным днём пхд

Ответить

пиу-пиу

Пенсион…
1

Я завидую(

Ответить

Имя Фамилия

пиу-пиу
0

А разве бояться числа 13 из-за религиозности - это не тупость?

Ответить

Pavel Boyka

Пенсионный
1

рофл в том что это проблемы не здоровых людей

Ответить

некипишуй

Пенсионный
0

вообще то из того же полушария

Ответить

Женатый крюк

19

откажусь от айфона 13 в связи с политической обстановкой в стране

Ответить

Всеобщий кубок

Женатый
1

Правильно! Уроды! Руки прочь от Трампа!

Ответить

Андрей Галицкий

15

3 всадника апокалипсиса:
айфон 13
5g
вакцина от короны

Ответить

Заключенный Мурод

Андрей
0

разве второе и третье не связано?

Ответить

Андрей Галицкий

Заключенный
5

как и первое со вторым, ведь там поддержка 5g наверняка будет реализована
имеем 3 варианта - 6 вариантов перестановки
трижды по 6

666

Ответить

Симпатичный кот

8

Детей в возрасте 13 лет отправляют в горы, а родившихся 13 числа сбрасывают со скалы? 

Ответить

Артём Терехович

Симпатичный
19

Не всех, только каждого пятого

Ответить

theLastLetters

Артём
0

Каждого тринадцатого.

Ответить

Дмитрий Бурмистров

Симпатичный
0

 др 13 августа, когда меня должны будут сбросить?

Ответить

Павел Фролов

Симпатичный
0

Ой, не завидую я тем, кто родился в 2013 году, всех сразу в мясорубку небось отправили)

Ответить

Импортный хичхакер

7

Это что же получается… не понимаю. Они же покупали айфоны, которые продавались с iOS 13 на борту. И очень хорошо покупали. Или iOS не считается? 🤔

Ответить

Ядерный Артем

Импортный
17

Они не добирались до «Об этом устройстве» в настройках

Ответить

Андрей Галицкий

Ядерный
1

в американской версии там - best IOS we ever had in Iphone

Ответить

Разный пистолет

7

Айфона 9 не было, а теперь и 13 не будет. И так, 9+13= 22, далее 1466+22 = 1488! У кого то были сомнения что Эппл не нацисты??

Ответить

Джордж Харви

Разный
5

Более того 688-22=666! Они ещё и сатанисты!

Ответить

Разный пистолет

Джордж
0

Бля уже несу свой коллекционный айфон 3 к батюшке на сеанс экзорцизма

Ответить

Предварительный Влад

–11

Каждый пятый американец готов

3000 респондентов

Окей.

Ответить

Андрей Беликов

Предварительный
20

индуцированный  вывод на основе статистики, problems?

Ответить

van der Pusch

Андрей
2

а че там по качеству выборки

Ответить

Всеобщий кубок

Андрей
–1

Ей-богу смешно в 21 веке
Социологи пользуются инструментами настолько архаичными, что даже опрос в какой-нибудь группе в ФБ может дать более релевантные результаты
Кто вообще серьёзно относится к таким опросам, кроме пенсионеров?

Ответить

Smaug The

Всеобщий
3

Слышал про репрезентативность?

Ответить

Всеобщий кубок

Smaug
0

Нет
Едва ли магазин из статьи вообще на это заморачивался

Ответить

Smaug The

Всеобщий
0

Начнем с того, что опрос проводил топовый сайт продажи телефонов в США среди своих пользователей. 

Ответить

Всеобщий кубок

Smaug
2

Разделял в результатах пользователей по ОС? А то окажется, что ответили "нет" только пользователи Андроид.

Ответить

Пантелеймон Зарипов

5

iPhone 12 episode 1

Ответить

Андрей Галицкий

3
Ответить

Илья Гераськин

1

Так у них почти во всех высотках нет 13го этажа

Ответить

Андрей Охапкин

Илья
2

Задания в Америке би лайк

Ответить

Skomorokh

Илья
0

И это самая тупая хуйня, которую можно было придумать. Ведь если назвать тринадцатый этаж четырнадцатым, он не перестает быть тринадцатым по счету, это же чертова математика, ты не можешь ее обмануть.

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Любят люди верить во всякую хуйню

Ответить

Поверхностный мангал

0

Каждый пятый американец ljk,jt,

Ответить

Внешний единорожек88

0

Насколько же упадут продажи айфонов, если из их названия уберут слово "айфон"

Ответить

Андрей Охапкин

Внешний
0

На 100%, по логике

Ответить

Сергей Лещина

0

14 тоже несчастливое число в ряде стран типа той же Японии, так что если уж и пропускать числа, то сразу можно выпускать 15-й

Ответить

Алексей Токмолаев

0

81% американцев - сотонисты

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Все, что нужно знать об аудитории тыблока

Ответить

Илья Буша

0

Мне не так давно выпала кредитка с номером 666 в конце, предлагали поменять в банке, я отказался, и даже был в некоторой степени рад такому номеру. Жаль только, что потом неисправный банкомат у меня ее изъял в самый неподходящий момент во время поездки, и пришлось ещё раз идти в банк новую заказывать.

Ответить

Люц Шнайдер

0

Ну пусть будет I3 или l3

Ответить

Кирилл Вселенский

Люц
0

-3

Ответить

Кирилл Вселенский

Кирилл
0

<=====3

Ответить

Имя И Фамилия

0

Ну значит будет Completely New Iphone Pro Max

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