Apple ещё не анонсировала название новой модели.

Магазин SellCell провёл опрос среди 3 тысяч человек в США. 74% респондентов заявили, что считают неправильным назвать следующий айфон iPhone 13. Трискаидекафобия (боязнь числа 13), может помешать каждому пятому пользователю Apple купить смартфон следующего поколения, если он будет носить это имя, пишет Cult of Mac.

Сообщается, что 9-10% американцев испытывают беспокойство из-за числа 13. Это может привести к определённым потерям продаж — даже если маловероятно, что это будет каждый пятый потенциальный покупатель, отмечает издание.

Как будет называться новый айфон, пока неизвестно. Apple однажды уже пропускала порядковое число — вместо iPhone 9 вышел iPhone Х. Так компания отметила десятилетие существования своих смартфонов.