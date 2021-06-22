«Аэрофлот» снова изменил правила перевозки животных после нескольких скандалов Статьи редакции
Теперь клетку с животным фотографируют на регистрации.
Новые правила опубликовали на сайте авиакомпании.
- Один пассажир может перевозить трёх животных, в салоне — не больше двух;
- В салоне самолёта в одной переноске можно провозить двух взрослых животных (6+ месяцев), если их вес вместе с контейнером не превышает восемь килограмм;
Пассажирам, перевозящим два контейнера с животными в салоне, разрешили размещать их в центральном блоке кресел на широкофюзеляжных самолётах;
- Запрос на перевозку питомцев можно подать за шесть часов;
- При регистрации животное и клетку фотографируют, на клетку крепят стикер с данными питомца и телефоном владельца;
- Список потенциально опасных пород собак сократили с 75 до 12. Снят запрет на перевозку в том числе мопсов, бульдогов, пекинесов и ши-тцу.
По старым правилам:
- Заявку на перевозку животного нужно было оформлять не позднее чем за сутки до вылета;
- Один пассажир мог перевозить одно животное.
В 2020 году произошло несколько случаев, когда пассажиры «Аэрофлота» жаловались на условия перевозки животных в багажном отделении:
- В январе на борту рейса из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в московском аэропорту Шереметьево погибли два кота из трёх, что хозяин сдал в багаж. 10 марта авиакомпания заявила, что расследование не нашло подтверждений виновности сотрудников самолёта или аэропорта;
- 22 июня пассажирка «Аэрофлота» рассказала о собаке, пострадавшей при полёте в багаже. Авиакомпания отказалась взять на себя ответственность и связала её травмы со стрессом;
- В июле «Аэрофлот» продал билеты на вывозные рейсы из Китая пассажирам с животными, но собаки и кошки остались в аэропорту. Авиакомпания объяснила это наличием признаков контрабанды — 71 животное на 39 пассажиров.
Наконец-то съезжу со своими питомцами в отпуск.
Занятый месяц
Похожи друг на друга, как зовут?)
Они к паксам и бортпроводникам как к животным относятся, о чём вы
Нихуя ты продвинутый в этом жаргоне. Пришлось гуглить: https://life.ru/p/960088.
Это не помешает им убить ещё несколько животин. Аэрофлот для людей ничего не делает, так даже для животных постараться не может.
"По старым правилам:
Один пассажир мог перевозить одно животное."
Себя видимо. XD
будете слушать гавкающих (...) животных
Хорошо что авиакомпания более ответственно подошла к жизням животных. Хотя что-то мне подсказывает, что пассажиры с аллергией снова будут «вонять» из-за этого и Аэрофлот вернёт все как было.
удивительно это читать про компанию-гной, компанию-лох, компанию-пидор
видимо сверху позвонили, животных пожалели