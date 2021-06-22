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Новости
Артём Мазанов

«Аэрофлот» снова изменил правила перевозки животных после нескольких скандалов Статьи редакции

Теперь клетку с животным фотографируют на регистрации.

18 18 комментариев
2053 просмотров

Новые правила опубликовали на сайте авиакомпании.

  • Один пассажир может перевозить трёх животных, в салоне — не больше двух;
  • В салоне самолёта в одной переноске можно провозить двух взрослых животных (6+ месяцев), если их вес вместе с контейнером не превышает восемь килограмм;

  • Пассажирам, перевозящим два контейнера с животными в салоне, разрешили размещать их в центральном блоке кресел на широкофюзеляжных самолётах;

  • Запрос на перевозку питомцев можно подать за шесть часов;
  • При регистрации животное и клетку фотографируют, на клетку крепят стикер с данными питомца и телефоном владельца;
  • Список потенциально опасных пород собак сократили с 75 до 12. Снят запрет на перевозку в том числе мопсов, бульдогов, пекинесов и ши-тцу.

По старым правилам:

  • Заявку на перевозку животного нужно было оформлять не позднее чем за сутки до вылета;
  • Один пассажир мог перевозить одно животное.

В 2020 году произошло несколько случаев, когда пассажиры «Аэрофлота» жаловались на условия перевозки животных в багажном отделении:

  • В январе на борту рейса из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в московском аэропорту Шереметьево погибли два кота из трёх, что хозяин сдал в багаж. 10 марта авиакомпания заявила, что расследование не нашло подтверждений виновности сотрудников самолёта или аэропорта;
  • 22 июня пассажирка «Аэрофлота» рассказала о собаке, пострадавшей при полёте в багаже. Авиакомпания отказалась взять на себя ответственность и связала её травмы со стрессом;
  • В июле «Аэрофлот» продал билеты на вывозные рейсы из Китая пассажирам с животными, но собаки и кошки остались в аэропорту. Авиакомпания объяснила это наличием признаков контрабанды — 71 животное на 39 пассажиров.

#новости

18 18 комментариев
6
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18 комментариев
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Andrew Muralov

10

Наконец-то съезжу со своими питомцами в отпуск. 

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Занятый месяц

Andrew
2

Похожи друг на друга, как зовут?)

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Andrew Muralov

Занятый
7

Тимофей и Добромир. 

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Занятый месяц

Занятый
0
Ответить

Импортный хичхакер

9

Ограничение про 8 килограмм всё ещё крайне дебильное.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

5

Они к паксам и бортпроводникам как к животным относятся, о чём вы

Ответить

Аркадий Иванов

Небольшой
1

Нихуя ты продвинутый в этом жаргоне. Пришлось гуглить: https://life.ru/p/960088.

Layer 1
Layer 1
life.ru
Ответить

Оральное обезболивающее

Аркадий
1

Наверняка таксовал

Ответить

мЕдь

5

Это не помешает им убить ещё несколько животин. Аэрофлот для людей ничего не делает, так даже для животных постараться не может. 

Ответить

Andrey Dolg

2

"По старым правилам:
Один пассажир мог перевозить одно животное."
Себя видимо. XD

Ответить

Скромный рубин

0

Зачем

Ответить

Владимир Филатов

Скромный
3

чтобы легче было исправить, когда сломается.

Ответить

Предварительный Влад

Скромный
3

Что бы быстро подменить животное на здоровое в случае чего

Ответить

Внешний единорожек88

1

Пекинесы и ши-тцу считались потенциально опасными породами о_0
А вообще перевозка животных в багажном отделении оправдана только в самых крайних случаях, таскать так с собой животных в отпуск - это пиздец при любых новых правилах.

Ответить

Зарегистрировался только что

0

будете слушать гавкающих (...) животных

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Madao

Зарегистрировал…
1

Лучше гавкающие животные, чем дети в салоне. 

Ответить

Alex

0

Хорошо что авиакомпания более ответственно подошла к жизням животных. Хотя что-то мне подсказывает, что пассажиры с аллергией снова будут «вонять» из-за этого и Аэрофлот вернёт все как было.

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Maus Colt

0

удивительно это читать про компанию-гной, компанию-лох, компанию-пидор
видимо сверху позвонили, животных пожалели

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