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Артём Мазанов

ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти два миллиона евро по делу об исчезновении 11 человек при «зачистке» станицы в Чечне Статьи редакции

Компенсацию присудили 71 заявителю.

Суд в Страсбурге решил, что российские власти нарушили статьи Европейской конвенции о защите прав человека: «Право на жизнь», «Запрет пыток», «Право на эффективное средство правовой защиты», «Право на уважение частной и семейной жизни», «Запрещение дискриминации», – а также Статью 1 Протокола 1 к Конвенции, которая касается защиты права собственности. Об этом говорится в решении суда.

Жалобу в 2007 году в ЕСПЧ подал Комитет против пыток. По данным правозащитников, 4 июня 2005 года около ста чеченских военнослужащих «зачистили» станицу Бороздиновская Шелковского района Чеченской Республики: убили одного человека, ещё 11 увезли в неизвестном направлении.

По данным Комитета, прокуратура обвинила в проведении зачистки «командира одного из подразделений войсковой части 44822». Правозащитники также рассказали, что власти Чечни официально признали, что в операции принимали участие военнослужащие батальона «Восток» Минобороны России, которым командовал Сулим Ямадаев.

К удивлению жителей Бороздиновской выяснилось также, что этот командир уже осуждён и приговорён к условному сроку лишения свободы за то, что провел эту несанкционированную войсковую операцию в мирном селе. Но вот кто же сжёг дома, кто убил человека и куда бесследно пропали одиннадцать местных жителей, — оставалось неизвестным даже самим следственным органам.

Комитет против пыток

#новости #право

2740 просмотров
52 52 комментария
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Andrew Muralov

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ЕСПЧ обязал Россию выплатить в фонд им. героя России Ахмада Кадырова почти два миллиона евро по делу об исчезновении 11 человек при «зачистке» станицы в Чечне 

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Имя И Фамилия

Andrew
3

дон

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Александр Борродач

Andrew
0

@Дон Бот

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Дон Бот

Andrew
0

ЕСПЧ обязал Россию ДОН выплатить в фонд ДОН им. героя России ДОН Ахмада Кадырова почти ДОН два миллиона евро ДОН по делу об ДОН исчезновении 11 человек ДОН при «зачистке» станицы ДОН в Чечне 

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Automatique

Дон
0

при «зачистке» станицы ДОН в Чечне  ДОН

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Tural

Andrew
0

упомянул имя святого в суе, извинись

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Женатый крюк

1

как будет решаться чеченский вопрос после ухода путина?

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thetrickster

Женатый
11

Дать независимость и включить пограничный и визовый контроль. И пусть ебутся как хотят.

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Женатый крюк

thetrickster
0

тогда и дагестан отдавать придется и еще что-нибудь. вряд ли по такому сценарию пойдут. но пока видится, что ситуация безвыиграшная в любом случае

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thetrickster

Женатый
4

Ну и пусть. Россия не сможет жить нормально в текущих границах и должна быть поделена так, чтобы местные могли сами решать судьбу своей территории.

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Денис Лапин

thetric…
1

Давай твою жопу поделим, а то ты дохуя умный

Ответить

thetrickster

Денис
4

Порвался, не жаль.

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Алекс Навальный

Денис
0

А хули ты рвёшься?
Россиюшка же любит делить и приесоденять чужие территории, вот и её со временем поделят 

Ответить

Денис Лапин

Алекс
0

Порвашка, писать научись

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Пенсионный

Денис
0

ну ты и рванина

Ответить

Алекс

Пенсион…
0

О, ещё один. Долго ж вас придется зашивать

Ответить

Пенсионный

Алекс
1

по своим стреляешь

Ответить

Алекс

Пенсион…
1

Так интереснее 

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Алекс

Денис
0

Ты чёто вякнул?

Ответить

Диванный

thetric…
1

не сможет жить нормально в текущих границах и должна быть поделена так, чтобы местные могли сами решать судьбу своей территории.

Ах, эти влажные фантазии.

Ответить

Расул

Женатый
6

Одна проблема- Дагестан не в курсе, что он куда-то собирается или откалывается.

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Vladimir

Женатый
1

А то кто же будет за единую россию голосовать

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Automatique

Vladimir
0

И кто будет егэ на 100 баллов писать?

Ответить

Теоретический

Женатый
1

Даги как раз таки хотят оставаться в границе России. А вот с Чечней будет трудным вопрос, ибо промежуток между первой и второй войной в Чечне показал, что они сами не могут в независимость

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Pavel Pavel

thetrickster
1

И стену по периметру

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Временной Слава

thetrickster
0

ебаться ты с терактами будешь

Ответить

thetrickster

Временн…
0

я нет

Ответить

Персональный рак

Женатый
0

Легко. В Чечне всё будет так же, как в остальной России

Ответить

Женатый крюк

Персональный
0

каким методом это достигнется? если убрать за скобки третью чеченскую и геноцид

Ответить

Персональный рак

Женатый
5

Зачем это всё???? Пусть в чечне будут работать нормальные общероссийские правоохранительные органы и нормальные органы власти, и всё в чечне будет прекрасно. Чеченцы ничем не отличаются от русских и других народов России

Ответить

Встречный

Персона…
3

 нормальные общероссийские правоохранительные органы

это какие ? Никогда о таких не слышал 

Ответить

Персональный рак

Встречн…
0

Это в прекрасной России будущего

Ответить

Встречный

Персона…
0

пойду покушаю 

Ответить

Персональн

Встречн…
0

Свестит в ушах. Что делать

Ответить

Встречный

Персона…
1

У меня шумит уже года 3-4, привык. Пока голоса не появятся можно не переживать.

Ответить

Роман Игнатьев

Персона…
0

Не совсем так. У них очень сильна идеалогическая промывка мозгов. Они будут идти за "Начальником" просто потому что он свой. Будет обычный раскол между чеченским населением и славянским, которого там меньшинство.

Ответить

So Dope

Персона…
0

Лол

Ответить

Иван Иванович

Персональный
0

Наоборот

Ответить

Диванный Аналитик

Женатый
0

Так же, как и сейчас.

Ответить

Андрей Охапкин

Женатый
0

Окончательно, как ещё?

Ответить

Занятый инструмент

Андрей
0

кого?

Ответить

Расул Абдулхаликов

2

Стоило бы добавить, что это была не просто зачистка, а настоящая этническая чистка- были убиты или изгнаны проживавшие в станице аварцы (дагестанский этнос).

Ответить

Персональный рак

2

Новая выпустила третью часть расследования про массовые казни в чечне в 2017 году??? Просто на ТЖ о таких вещах не пишут, вдруг я пропустил

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Имя И Фамилия

0

Так выплатили или пока только обязали?

Ответить

Иван Эртель

Имя
0

Да )

Ответить

Имя И Фамилия

Иван
12
Ответить

Sergey Klimenko

Имя
7

Ты куда звонишь?

Ответить

Алексей Штейн

Иван
0

кто

Ответить

Артём Мазанов

Имя
2

Да, слово не то, поменял

Ответить

Имя И Фамилия

Артём
1

Спасибо большое

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Д О Н

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Иван Иванович

0

Они ушли

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