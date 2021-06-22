ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти два миллиона евро по делу об исчезновении 11 человек при «зачистке» станицы в Чечне Статьи редакции
Компенсацию присудили 71 заявителю.
Суд в Страсбурге решил, что российские власти нарушили статьи Европейской конвенции о защите прав человека: «Право на жизнь», «Запрет пыток», «Право на эффективное средство правовой защиты», «Право на уважение частной и семейной жизни», «Запрещение дискриминации», – а также Статью 1 Протокола 1 к Конвенции, которая касается защиты права собственности. Об этом говорится в решении суда.
Жалобу в 2007 году в ЕСПЧ подал Комитет против пыток. По данным правозащитников, 4 июня 2005 года около ста чеченских военнослужащих «зачистили» станицу Бороздиновская Шелковского района Чеченской Республики: убили одного человека, ещё 11 увезли в неизвестном направлении.
По данным Комитета, прокуратура обвинила в проведении зачистки «командира одного из подразделений войсковой части 44822». Правозащитники также рассказали, что власти Чечни официально признали, что в операции принимали участие военнослужащие батальона «Восток» Минобороны России, которым командовал Сулим Ямадаев.
ЕСПЧ обязал Россию выплатить в фонд им. героя России Ахмада Кадырова почти два миллиона евро по делу об исчезновении 11 человек при «зачистке» станицы в Чечне
Дать независимость и включить пограничный и визовый контроль. И пусть ебутся как хотят.
Женатый крюк
тогда и дагестан отдавать придется и еще что-нибудь. вряд ли по такому сценарию пойдут. но пока видится, что ситуация безвыиграшная в любом случае
Ну и пусть. Россия не сможет жить нормально в текущих границах и должна быть поделена так, чтобы местные могли сами решать судьбу своей территории.
Давай твою жопу поделим, а то ты дохуя умный
А хули ты рвёшься?
Россиюшка же любит делить и приесоденять чужие территории, вот и её со временем поделят
Теоретический
Даги как раз таки хотят оставаться в границе России. А вот с Чечней будет трудным вопрос, ибо промежуток между первой и второй войной в Чечне показал, что они сами не могут в независимость
Временной Слава
ебаться ты с терактами будешь
Легко. В Чечне всё будет так же, как в остальной России
Женатый крюк
каким методом это достигнется? если убрать за скобки третью чеченскую и геноцид
Зачем это всё???? Пусть в чечне будут работать нормальные общероссийские правоохранительные органы и нормальные органы власти, и всё в чечне будет прекрасно. Чеченцы ничем не отличаются от русских и других народов России
нормальные общероссийские правоохранительные органы
это какие ? Никогда о таких не слышал
Не совсем так. У них очень сильна идеалогическая промывка мозгов. Они будут идти за "Начальником" просто потому что он свой. Будет обычный раскол между чеченским населением и славянским, которого там меньшинство.
Окончательно, как ещё?
Стоило бы добавить, что это была не просто зачистка, а настоящая этническая чистка- были убиты или изгнаны проживавшие в станице аварцы (дагестанский этнос).
Так выплатили или пока только обязали?
Да )