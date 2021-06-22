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Sasha Shambilova

Валентина Матвиенко привилась «Спутником V» в виде аэрозоля. Эта форма вакцины ещё не зарегистрирована Статьи редакции

Такое решение она приняла из-за заразности нового штамма.

Об этом спикер Совета Федерации заявила на пресс-конференции по итогам работы верхней палаты весной. Она отметила, что была добровольцем, поскольку назальная форма «Спутника V» ещё не зарегистрирована.

В январе Матвиенко сообщала, что отказалась от вакцины из-за наличия антител в крови. Их всё ещё достаточно, но она решилась привиться из-за нового штамма Covid-19.

Но учитывая высокую контагиозность нового вируса, мне посоветовали врачи сделать прививку аэрозолем в нос, защитить носоглотку, через которую, как правило, вирус приходит.

Валентина Матвиенко
спикер Совета Федерации

В мае в Центре Гамалеи сообщали, что клиническое тестирование интерназальной вакцины планируют начать в конце 2021 — начале 2022 года, регистрация препарата ожидается в 2022 году.

#новости #covid19

1334 просмотров
44 44 комментария
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Небольшой жёлтый робат

15

Освежителем туалетным, шо ле? 

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Пенсионный алмаз

Небольшой
4

анальным спреем

Ответить

Пенсионный алмаз

Пенсионный
0

в нос

Ответить

мЕдь

Пенсион…
1

В рот, я бы сказал. Ну как и положено. 

Ответить

Адмирал Ламбер

мЕдь
0

Фу

Ответить

мЕдь

Адмирал
0

На что только не пойдёшь ради простых россиян.

Ответить

Антон Лисин

13

То колются, то нюхают 

Ответить

Адмирал Ламбер

Антон
3

С чем боролись, так сказатб

Ответить

Мойша

Адмирал
2

Напомню как боролись 

СМИ: в Аргентине сожгли 389 килограмм кокаина…
ФСБ утверждала, что общий вес наркотика составляет 362 килограмма без чемоданов.
tjournal.ru
Ответить

Входной историк

Антон
2

Она привычным для себя образом решила принять.

Ответить

Мужской Паша

Антон
0

Следующая форма вакцины - долбиться в жопу?

Ответить

Михаил Зинчук

12

Опять все за ширмой
Ноль доверия таким высказываниям

Ответить

Имя И Фамилия

Михаил
3

Да она тупо сертификат купила в телеге

Ответить

Владимир Филатов

Михаил
1

а даже если покажут, то не факт, что там спутник

Ответить

Alexey Vodkin

Владимир
0

а вы думаете, они все спутником привились? да, там святая вода была!

Ответить

мЕдь

10

Каким аэрозолем её надо попшикать. 

Ответить

Мужской Паша

10

🤞

Ответить

Антон Лисин

7

С такими доходами и быть добровольцем. Пусть другим сказки рассказывает 

Ответить

Антон Лисин

6

И называется она пфайзер . Ну старуха скзочница . Унюхала и сама не знает, что 

Ответить

Адмирал Ламбер

5

Просто надо было как то обыграть белый порошок на носу

Ответить

Антон Лисин

Адмирал
1

У сына нашла и закапала 

Ответить

Пенсионный алмаз

5

внушает доверия ( нет )

Ответить

Симпатичный кот

4

Вакцинировалась, как не покажу, чем не поймёте, оно засекречено. 

Ответить

Смешной танк88

2

Валентина Матвиенко привилась упавшей сосиской

Ответить

Пенсионный алмаз

Смешной
0

во всех историях это одна и та же сосиска из Новосибирска

Ответить

van der Pusch

1

вы не понимаити, все последовательно
вон собянин год назад привился когда еще спутник не зарегистрировали

Ответить

мЕдь

van
1

Что-то спутнику это не особо помогло. 

Ответить

van der Pusch

мЕдь
0

собянину вроде тоже

Ответить

мЕдь

van
1

А он болел?

Ответить

van der Pusch

мЕдь
0

недавно повторно якобы привился, потому что антитела упали

Ответить

мЕдь

van
0

Ну значит помогло?

Ответить

van der Pusch

мЕдь
0

Ну небольшая антиреклама вышла, вроде как заявляли что антитела долго держаться, а вон оно как
Но я не особо в курсе этой всей истории

Ответить

wmhy

1

защитить носоглотку

Но оно ведь не работает местно, или, получается, сейчас прививкой типа защищают плечо?

Ответить

Имя И Фамилия

0

Как обычно у них всё на словах. Ну а я короче вчера шёл по улице и мне тоже этот аэрозоль в глаз пшикнули, где мой сертификат?

Ответить

Илья Гераськин

0

Аргентинский аэрозоль?

Ответить

Pavel Vakhrushev

0

Думским лишь бы чем-то упороться

Ответить

Владимир Филатов

0

Вместо лака для волос

Ответить

KSA

0

 Валентина Матвиенко привилась «Спутником V» в виде аэрозоля. Эта форма вакцины ещё не зарегистрирована

Значит не привилась и нам тоже не надо

Ответить

Dear Mr. President

0

да водкой по-привычке прокапалась

Ответить

Паша Цветомузыка

0

Да толку? Вообще не понятно как это работает. Я привился и всё тело в пятнах пошло. Пока не заболел.  Мама привилась, приехала из Лондона - там заболела, но вроде болеет не сильно. Тётя 70 лет заболела, не прививалась - переболела нормально. А Матвиенка привилась стаканом, видимо, по классике.

Ответить

Andrew Muralov

Паша
0

Полиролем прививался штоле? 

Ответить

Паша Цветомузыка

Andrew
0

Хмурым

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Джон Кроули

0

Так это не секрет что она орально прививается ежедневно, как засадит 0.7 путинки и ни какой вирус не страшен, а если ещё сверху аргентинского чуда- чудесного из мид, то держите её семеро- солдаты нато прячутся под шхонки от неё.

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Паша Цветомузыка

Джон
0

В СПБ и МСК так прививались еще до короны

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