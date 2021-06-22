 Валентина Матвиенко привилась «Спутником V» в виде аэрозоля. Эта форма вакцины ещё не зарегистрирована

Такое решение она приняла из-за заразности нового штамма.

Об этом спикер Совета Федерации заявила на пресс-конференции по итогам работы верхней палаты весной. Она отметила, что была добровольцем, поскольку назальная форма «Спутника V» ещё не зарегистрирована.

В январе Матвиенко сообщала, что отказалась от вакцины из-за наличия антител в крови. Их всё ещё достаточно, но она решилась привиться из-за нового штамма Covid-19.

Но учитывая высокую контагиозность нового вируса, мне посоветовали врачи сделать прививку аэрозолем в нос, защитить носоглотку, через которую, как правило, вирус приходит. Валентина Матвиенко спикер Совета Федерации

В мае в Центре Гамалеи сообщали, что клиническое тестирование интерназальной вакцины планируют начать в конце 2021 — начале 2022 года, регистрация препарата ожидается в 2022 году.