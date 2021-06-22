Валентина Матвиенко привилась «Спутником V» в виде аэрозоля. Эта форма вакцины ещё не зарегистрирована Статьи редакции
Такое решение она приняла из-за заразности нового штамма.
Об этом спикер Совета Федерации заявила на пресс-конференции по итогам работы верхней палаты весной. Она отметила, что была добровольцем, поскольку назальная форма «Спутника V» ещё не зарегистрирована.
В январе Матвиенко сообщала, что отказалась от вакцины из-за наличия антител в крови. Их всё ещё достаточно, но она решилась привиться из-за нового штамма Covid-19.
В мае в Центре Гамалеи сообщали, что клиническое тестирование интерназальной вакцины планируют начать в конце 2021 — начале 2022 года, регистрация препарата ожидается в 2022 году.
Освежителем туалетным, шо ле?
Пенсионный алмаз
анальным спреем
Пенсионный алмаз
в нос
То колются, то нюхают
С чем боролись, так сказатб
Опять все за ширмой
Ноль доверия таким высказываниям
а даже если покажут, то не факт, что там спутник
а вы думаете, они все спутником привились? да, там святая вода была!
И называется она пфайзер . Ну старуха скзочница . Унюхала и сама не знает, что
Просто надо было как то обыграть белый порошок на носу
вы не понимаити, все последовательно
вон собянин год назад привился когда еще спутник не зарегистрировали
собянину вроде тоже
недавно повторно якобы привился, потому что антитела упали
Ну небольшая антиреклама вышла, вроде как заявляли что антитела долго держаться, а вон оно как
Но я не особо в курсе этой всей истории
защитить носоглотку
Но оно ведь не работает местно, или, получается, сейчас прививкой типа защищают плечо?
Как обычно у них всё на словах. Ну а я короче вчера шёл по улице и мне тоже этот аэрозоль в глаз пшикнули, где мой сертификат?
Валентина Матвиенко привилась «Спутником V» в виде аэрозоля. Эта форма вакцины ещё не зарегистрирована
Значит не привилась и нам тоже не надо
Да толку? Вообще не понятно как это работает. Я привился и всё тело в пятнах пошло. Пока не заболел. Мама привилась, приехала из Лондона - там заболела, но вроде болеет не сильно. Тётя 70 лет заболела, не прививалась - переболела нормально. А Матвиенка привилась стаканом, видимо, по классике.
Полиролем прививался штоле?
Так это не секрет что она орально прививается ежедневно, как засадит 0.7 путинки и ни какой вирус не страшен, а если ещё сверху аргентинского чуда- чудесного из мид, то держите её семеро- солдаты нато прячутся под шхонки от неё.