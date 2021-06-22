Попасть в заведение можно будет только по QR-коду — никаких бумажных справок.

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Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

С 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только:

прошедшие вакцинацию;

переболевшие Covid-19 в течение последних 6 месяцев;

имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.

Попасть в кафе или ресторан можно будет только по QR-коду — никакие бумажные справки не примут. Получить QR-код можно c помощью:

портала mos.ru;

ресурса ЕМИАС.ИНФО;



единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус»;



электронной медицинской карты г. Москвы;



регистратуру городской поликлиники.



Общепит, который не внедрит систему проверки через QR-код, будет работать только на вынос или с доставкой.