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Новости
yannlll

Все рестораны Москвы переводят на «бесковидный» режим: пускать будут привитых, переболевших и с отрицательным тестом Статьи редакции

Попасть в заведение можно будет только по QR-коду — никаких бумажных справок.

275 275 комментариев
13 486 просмотров

Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

С 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только:

  • прошедшие вакцинацию;
  • переболевшие Covid-19 в течение последних 6 месяцев;

  • имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.

Попасть в кафе или ресторан можно будет только по QR-коду — никакие бумажные справки не примут. Получить QR-код можно c помощью:

  • портала mos.ru;
  • ресурса ЕМИАС.ИНФО;
  • единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус»;
  • электронной медицинской карты г. Москвы;
  • регистратуру городской поликлиники.

Общепит, который не внедрит систему проверки через QR-код, будет работать только на вынос или с доставкой.

Также с 22 июня в столице временно запретят проводить концертные, развлекательные и спортивные мероприятия с участием более 500 человек, закроют фанзоны и танцполы.

#новости #вакцинация

Спасибо за наводку Мартин Кейб
275 275 комментариев
60
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275 комментариев
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Женатый крюк

119

пизда тебе бизнес ебаный

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Пенсионный алмаз

Женатый
21

здравствуй подпольный макдак

Ответить

Алексей Куликов

Пенсионный
9

У Макдака есть фирменное окошко.

Ответить

Сергей Сергеич

Пенсионный
1

Dark Kitchen

Ответить

капля мочи

Женатый
8

Россияне страдать! 

Ответить

Виктор Ганелес

капля
11

Может «россияне, прививаться»?
Нет, господин, мы выбираем страдать!

Ответить

MEGAtraXXXer666

Виктор
8

Может файзером хотя бы за свой счёт?

Ответить

Никита Королёв

Женатый
3

Сервисы доставки мило урчат
...пока что

Ответить

Alex Nevi

Никита
0

Довольно 😉

Ответить

Дмитрий Ханкин

30

Отлично. Заебали херней страдать антипрививочники.

Ответить

Никита Королёв

Дмитрий
8

Какой же они хернёй страдают, подскажите? Имеют право выбора и используют его?

Ответить

Единственный историк

Никита
35

В ПРЕВИВКАХ РТУТЬ
ВИЧ НЕ СУЩЕСВУЕТ
КОВИД БАРАНОВИРУС НАМОРДНИКИ

Ответить

Пенсионный алмаз

Единств…
2

здарова гепард

Ответить

Единственный

Пенсион…
1

дарова

Ответить

Пенсионный алмаз

Единств…
0

че там в нижнем , тоже всё закрывают

Ответить

Единственный

Пенсион…
1

та естессно, наш губер повторюша)

Ответить

Мойша

Единств…
5

Как Собянин копирует европейские меры и как в регионах что в столице 

Ответить

Пенсионный

Единств…
0

а нашему еще команду не дали

Ответить

Илья

Единств…
0

При том что в области не хватает вакцин даже желающим без ограничений

Ответить

Прочий самолет

Единств…
0

Я тут канал нашёл, тебе понравится)
https://youtu.be/ECQqrWbi2Gk

Ответить

Единственный

Прочий
0

АУУУУУУУУУ

Ответить

Местный

Единств…
0

хоть один адекватный человек.

Ответить

Дмитрий Ханкин

Никита
20

Выбор есть. Выбрал не прививаться от болезни, передающейся воздушным путем и ставшей пандемией, подтвержденной ВОЗ, - не ходи в места с людьми.

Ответить

Никита Королёв

Дмитрий
–9

Вопрос: какую опасность антипрививочники представляют для привитых?

Ответить

Виктор Ганелес

Никита
14

Больше непривитых => больше заболеваемость => больший пиздец всей стране

И, кстати, когда вирусный фон больше, привитые тоже больше болеют

Ответить

Лига порвах

Виктор
3

Больше взаимодействия вируса с привитыми, больше шанс, что вирус мутирует так, что эффективность вакцины снизится

Ответить

Виктор Ганелес

Лига
3

А то он без взаимодействия с привитыми не мутирует

Ответить

Лига

Виктор
2

Мутирует, но взаимодействие с вакцинированными отбирает только устойчивые штаммы

Ответить

House M.D.

Лига
0

Почитайте пабмед. Как только исчезнут непривитые, срок действия вакцин сократится, т.к. организм не будет с ним сталкиваться и поддерживать напряженный иммунитет. Как-то так.

Ответить

Дмитрий Ханкин

Никита
6

О работе вакцин можно прочитать в интернете

Ответить

Romario

Никита
3

Антипрививочники представляют опасность для распространения эпидемий. В том числе, антипрививочники отвественны за смерти людей, которые не могут быть привиты по медицинским показаниям. 
Например: 
"По данным Минздрава Украины, в 2018 году вирусом кори в стране заразились около 55 тысяч человек, а за первые два месяца 2019 года заболели уже более 24 тысяч. В России ситуация далеко не столь драматична, однако повод для волнений есть и там. Если три года назад число заболеваний не превышало одного на миллион (это означало, что корь в стране была практически ликвидирована), то уже в 2017 году в РФ было зафиксировано 700 случаев инфицирования вирусом кори. А в 2018 году это число выросло в три раза. "

Ответить

некипишуй

Никита
1

они распространяют вирус 21 века - мракобесие

Ответить

Имя И Фамилия

Никита
0

Непривитые носят в себе мутирующее говно, нам индийского штамма хватает, не нужно российского, пожалуйста

Ответить

Виктор Ганелес

Никита
6

Имеют права выбора: есть дома / прививаться и есть где хотят

Ответить

Дмитрий Зосенко

Виктор
3

Ну вообще-то им предложили еще третий вариант: сдать ПЦР тест и в ближайшие 72 часа есть в любых заведениях, где им хочется.

Ответить

Трансгендолёт

Дмитрий
–2

Ведь если ты переболел и у тебя высокий уровень антител, ты ты должен проверяться каждые 72 часа (вдруг антирела исчезнут), а если кольнулся спутником, то антитела через 72 часа точно не исчезнут 👍👍👍

Ответить

Дмитрий Зосенко

Трансге…
1

 Ведь если ты переболел и у тебя высокий уровень антител

Переболевшие в последние полгода освобождены от ПЦР-тестирования.

Дальше требуется вакцинация или ПЦР-тест, потому что считается, что скорость иммунного ответа начинает заметно падать - этот вывод следует из многочисленных публикаций специалистов.

Возможно у вас конкретно она не упала и это подтерждается высокими титрами антител, но затык в том, что таких как вы мало, потому вместо того, чтобы выделять некую тест-систему, определять критерии и так далее, вплоть до введения отдельного трекинга антител, проще счесть, что у всех иммунный ответ недостаточен.

Ответить

Трансгендолёт

Дмитрий
0

Переболевшие в последние полгода освобождены от ПЦР-тестирования. Дальше требуется вакцинация или ПЦР-тест

Ну тогда и вопросов нет, сделавшие же вакцину тоже под эти условия попадают?

Ответить

Дмитрий

Трансге…
0

Неа, сделавшие вакцину не попадают.

Для них в указе мэра не указана давность получения вакцины.

Ответить

Трансгендо

Дмитрий
1

Вот это меня и удивляет, чем же вакцина лучше, чем переболеть? И кто дает гарантию, что в отличие от болезни через полгода после вакцины твои антитела не пропадут? Есть исследования или что? А то какая-то херня опять получается, не находите?

Ответить

Дмитрий

Трансге…
2

 вакцина лучше, чем переболеть

Вакцина даёт титры IgG антител, которые в среднем выше, чем титры антител у тех, кто переболел в тяжелой форме и в кратно выше по сравнению с теми, кто переболел в лёгкой форме.

 Есть исследования или что

Идут исследования - вот прям реально идут. Пока та большая группа добровольцев, что в сентябре 2020-ого вошла в 3 этап КИ Спутника, не демонстрирует критического снижения уровня антител. 

Как раз Мурашко говорил на днях про 9 месяцев
https://ria.ru/20210618/sputnikv-1737555476.html

Мурашко: вакцинированным "Спутником V" полгода…
Привитым вакциной "Спутник V" в течение 6 месяцев гарантированно не нужно перепроверять наличие…
ria.ru
Мурашко: вакцинированным "Спутником V" полгода…
Привитым вакциной "Спутник V" в течение 6 месяцев гарантированно не нужно перепроверять наличие…
ria.ru
Ответить

Трансгендо

Дмитрий
0

Вакцина даёт титры IgG антител, которые в среднем выше, чем титры антител у тех, кто переболел

Ну вот собственно о чем и речь я вел, если у человека G антител не меньше, чем при вакцине, то и поступайте с ним как с вакцинированным. А то сейчас все это выглядит, словно барин хочет не чтобы все здоровые были, а чтобы наказать непослушных холопов.
За ссылку спасибо.

Ответить

Ольга Шестова

Никита
1

право выбора заражать других людей? ваша свобода заканчивается там, где вы наступаете на свободу других.

Ответить

Жесткий парфюмер

Ольга
0

Ну да, в нашем мире никто никого не заражает: ни гриппом, ни ВИЧ, ни грибком ногтей.

Ответить

ТыжЮзер

Дмитрий
8

Мне интересно, а радикальные прививочники готовы подписать согласие, что в случае появления каких-то побочек у объекта их ненависти в связи с отсутствуем прививки, они оплатят лечение? Или они максимум способны на бухтения в комментах?)

P.S. я за вакцинацию, но прививочники-токсики подзадолбали)

Ответить

Дмитрий Ханкин

ТыжЮзер
–2

О побочках можно прочитать в интернете.
Перед уколом с тобой разговоривает терапевт. Перед прививкой врач спрашивает про аллергии.

Ответить

House M.D.

Дмитрий
5

Даже терапевт не может предусмотреть всего тем более у здорового человека. Как и то, выработается ли у него иммунитет, т.к. у 5-15% (в данном случае не о короне речь) идиопатически не вырабатывается иммунитет после вакцинации - так сработал организм

Ответить

Romario

House
–1

Государства оперируют большими числами, статистикой. Статистически вакцины спасли миллиарды жизней. И вероятно десятки/сотни тысяч погубили. 
Человек - животное социальное, живёт большими группами, крайне, экстремально скученно. Никакого другого выхода для учёта "общественного блага", кроме принудительных вакцинаци у нас нет. 
Есть вариант - уехать в тайгу, пустыню, и там не прививаться.

Ответить

House M.D.

Romario
3

Статистика приносит блага только тогда, когда она честная.
Истинное положение с побочками и защитой новых вакцин я не знаю - поэтому не буду спорить о вакцинации. Я лишь  о том, что "общественные блага" зачастую оказываются в конкретных туго набитых кошельках в то время, как "частное горе" стараются замять. Ради статистики

Ответить

Romario

House
–1

Разумеется мы говорим о неких "нормальных" государствах. ЗАО "Российская Федерация" никаким боком под определение гос-ва не подходит. Это воровской паханат. 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Дмитрий
1

Сам привился уже?

Ответить

Дмитрий Ханкин

Doktor
1

В марте ещё

Ответить

PG

Дмитрий
2

гражданин, пройдемте на ревакцинацию

Ответить

Дмитрий Ханкин

PG
2

Сбегаю по пути в Мак прямо в ТЦ.
Заодно очередную прививку от гриппа поставлю)

Ответить

Жесткий парфюмер

Дмитрий
–2

Не забудь анальный чип вставить

Ответить

Владимир Климов

Жесткий
1

Давно у тебя фантазии про анальную вакцинацию?

Ответить

Жесткий

Владимир
0

Всегда.

Ответить

Владимир

Жесткий
2

👍

Ответить

Дмитрий Ханкин

Дмитрий
1
Ответить

Задумчивой Кот

Дмитрий
0

Надо было 20 лет не пиздеть о всем подряд народу, заткнуться ебанутых придворных клоунов в телике и  не устраивать из релиза спутника придурошное политическое шоу про "мы первее всех"

Ответить

Имя И Фамилия

Дмитрий
1

У меня матери нельзя делать вакцину по мед.показаниям, хоть она и хочет, но врачи ей не дают и даже выдали все бумаги об этом, заебись, не сходит в ресторан, заебали антиваксеры ебучие сосатб)))) Каждые три дня будет сдавать ПЦР кайф))))))

Ответить

Johny Lee

Дмитрий
–1

Отлично. Заебали херней страдать вакцинированные. Теперь рестораны будут пустовать. Так смешно будет

Ответить

Имя И Фамилия

Johny
1

Вас антипрививочников хоть и дохуя, но всё ещё ~30%, это не про пустующие рестораны

Ответить

Andrey Cherepanov

Дмитрий
0

О сэр, да Вы долпойоп

Ответить

Голый фонарь

28

как изящно и неожиданно фейсбучная либеральная оппозиция и власть оказались по одну сторону баррикад, а глубинный народ – по другую. Обожаю жизнь за такие повороты.

Ответить

некипишуй

Голый
–3

это вопрос выживания

Ответить

House M.D.

некипишуй
–5

Выживания кого?
Почему нельзя прервать цепочку распространения? Мировой локдаун на месяц. Прям объявить: всем запастись тушёнкой, макаронами и сидеть дома. Объекты, что жизненно необходимы, перевести на вахтовый метод. Минимизировать контакты одним жилым помещением - ни соседей, ни родственников на погостить.

Ответить

Незнакомый

House
8

Потому что такой способ работает только на бумаге

Ответить

House M.D.

Незнако…
4

Как и остальные меры?

Ответить

некипишуй

House
1

я не умею отвечать на сложные вопросы простыми словами

Ответить

Иван Иванович

Голый
1

Фейсбучная либеральная интеллигенция состоит из русофобов-людоедов настолько же, насколько и власть. Глубинный народ может и не самый умный, но такие вещи подмечает

Ответить

Romario

Голый
–2

Сообщение удалено

Ответить

Rond

Голый
0

Самая главная ирония в том, что люди, самодекларирующиеся как либералы, на самом деле простые авторитаристы, у которых ответ на любой вопрос - больше госрегулирования, законов, смертной казни, ура!

Ответить

Rodin Vasiliy

20

В Берлине был недавно аналогичный режим работы ресторанов в течение месяца. Да и непродуктовых магазинов тоже. Но было одно важное отличие: по всему городу были развернуты тест-станции, где можно было бесплатно сделать тест и получить результат за 20 минут (это был не ПЦР тест, а экспресс антиген-тест). В общем если Собянин копирует опыт европейских столиц, то надо уж копировать до конца

Ответить

Выгодный томагавк_два

Rodin
4

уж копировать до конца

Особо удивляет спутник, который как замер на 3ий стадии исследований, так и всё.
Недавно было "интервью с разработчиком", сука, все вопросы - и про признание за границей, и про хероту, и про то как ночи не спали. И ни один интервьюер не спросил, а когда этот спутник перешагнет на следующую ступень, когда новые статьи в lancet епта???

Короче я конечно кольнулся и надеюсь не сдохну (и надеюсь не получил сотню побочек), но неужели трудно закупить все и сделать норм? Бесплатно вот тебе наш спутник родной, платно вон тебе за 10к файзер и модену, за 5к астразенеку, выбирай не хочу.

Но упыри как обычно встать с колен пытаются, народ для них расходный материал.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Выгодный
–1

сотню побочек

Типа каких?

Ответить

Ухудшанский

Rodin
3

Мечтать не вредно

Ответить

Askel

Rodin
3

Тест-станции вообще штука прикольная, во многих развитых азиатских странах такие с начала пандемии. Нужен тебе для чего-то тест - на любом перекрестке идёшь и делаешь

Ответить

Romario

Rodin
2

тут вам не Гейропа! 

Ответить

Андрей Лузин

Rodin
0

А регионом остаётся о таком только мечтать

Ответить

Алексей Кириленко

4

Антипрививочники дико орут

Ответить

Никита Королёв

Алексей
30

Дико орет бизнес

Ответить

Михаил Зеленин

Никита
7

Дико визжат от радости курьеры 

Ответить

Андрей Лузин

Михаил
0

На самокатах?

Ответить

Ivan

14

Я чёт не понял)))) у знакомого противопоказания из-за хронической болезни , вакцины ставить нельзя. Ему че теперь каждый раз пцр за 2000р сдавать?))) чето ебала какая то

Ответить

Ухудшанский

Ivan
15

С подключением к России

Ответить

Ivan

Ухудшанский
0

Тариф безлимит есть?

Ответить

knight_killer

Ivan
1

Сами хронические заболевания не являются противопоказанием к вакцинации. Нельзя прививаться только в период их обострения.

Ответить

Ivan

knight_killer
2

Заболевания разные бывают, например аутоимунные

Ответить

Всеобщий кубок

Ivan
3

 У меня тяжёлое аутоимунное заболевание, ширнулся спутником, всё ок. Для уверенности проконсультируйтесь с врачём.

Ответить

Ivan

Всеобщий
2

Покойся с миром братишка

Ответить

Всеобщий кубок

Ivan
4

 Отлично себя чувствую, ширнусь в третий раз чтобы выиграть автомобиль

Ответить

Имя И Фамилия

knight_killer
0

Раковым никаких вакцин не колят, у меня мать после удаления опухоли, ей не разрешают. Проконсультируешь как так?

Ответить

Выгодный томагавк_два

Ivan
1

че теперь каждый раз пцр за 2000р сдавать

Странно, что ты больше переживаешь за то, что другу придется платить, нежели что ему нельзя ставить вакцины и он при контакте с короной просто сдохнет, передав спасибо всем антипрививочникам, которые за год не сумели в коллективный иммунитет.

Ответить

New

Ivan
0

Кстати да!

Ответить

Андрей Лузин

Ivan
0

Какие противопоказания то?
Я вот сейчас прочитал, что врачам был выслан указ, что людям в зоне риска нужна прививка. Ранее часто давали медотоводы

Безвольные каменщики
Написала для "Проекта" большой текст о причинах, по которым россияне не желают вакцинироваться от коронавируса [1]. Постаралась учесть все: и влияние непоследовательной, мягко говоря, политики властей в отношении ковида (которые всегда, когда волна спадает, а иногда и пока еще...
Написала для "Проекта" большой текст о причинах, по которым россияне не желают вакцинироваться от коронавируса [1]. Постаралась учесть все: и влияние непоследовательной, мягко говоря, политики властей в отношении ковида (которые всегда, когда волна спадает, а иногда и пока еще не спала, гласно и негласно транслируют месседж о том, что мы победили коронавирус), и противоречащую всем международным правилам разработку "Спутника", и появление двух других как бы вакцин, про которых в принципе нет достоверных данных, но они используются в гражданском обороте, и отсутствие реальных привилегий для привитых – откуда бы им взяться, если все делают вид, что ковида нет, и нежелание проводить хоть какую-то просветительскую работу, даже наоборот, невмешательство, когда с экранов федеральных каналов транслируют откровенную дичь, и многое другое.

Полностью текст по ссылке [1], сюда вынесу один крайне важный, по моему мнению, момент. А именно – поведение врачей, которые отговаривают или прямо запрещают вакцинироваться ровно тем людям, которым прививка нужна в первую очередь. В третью волну, кажется, в этом отношении ситуация начала меняться в лучшую сторону, но вопрос, дойдет ли благое намерение, явно спущенное сверху, до участковых терапевтов. Дальше кусок из текста для "Проекта" [1], там же все ссылки, здесь – самые важные.

Врачи-антипрививочники – еще один фактор, снижающий мотивацию россиян вакцинироваться. Опрос сервиса «Справочник врача» показал, что треть отечественных медиков сами не готовы прививаться от коронавируса. От вакцинации отказывались в том числе врачи больниц с ковидными отделениями – и это несмотря на то, что в «Списке памяти» врачей, погибших в России от ковида, больше 1300 имен. Можно предположить, что своих пациентов доктора, не желающие прививаться от коронавируса, тоже отговаривают. Иногда медики дают людям отвод просто потому, что у человека есть заболевание, указанное в инструкции к вакцине как повод «применять препарат с осторожностью». Многие терапевты, не желая разбираться и небезосновательно опасаясь, что при любых проблемах стрелочниками назначат именно их, рассматривают такое предупреждение как противопоказание. По иронии судьбы, нередко это именно те состояния, которые на Западе рассматриваются как причина привить человека в первых рядах – потому что ковид при таком диагнозе смертельно опасен.

Например, к подобным состояниям относятся онкологические заболевания: в инструкции к «Спутнику» люди со злокачественными новообразованиями относятся к группе тех, кого надо прививать с осторожностью, а в Германии они – вторые в очереди на получение любых противоковидных вакцин после очень пожилых. Причина фактически противоположного подхода – разные протоколы клинических испытаний. В КИ «Спутника» люди с онкологией не включались, для КИ зарубежных вакцин их набирали в обязательном порядке. И хотя многие профильные специалисты, в том числе главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хотьков объясняли [2], что больным с раковыми заболеваниями обязательно нужно вакцинироваться от ковида, так как у них болезнь чаще протекает с осложнениями, доктора продолжали писать таким людям отводы.

Через несколько дней после того, как стало ясно, что третья волна в Москве набирает обороты, в Сети появились сканы писем [3], якобы разосланных врачам первичного звена (то есть тем, кто делает прививки) сразу от нескольких главных внештатных специалистов московского Депздрава. В каждом таком письме разъясняется, что людей с «подведомственными» патологиями – аллергиями, ревматическими болезнями, онкологией, заболеваниями почек, диабетом, хроническими легочными патологиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями – необходимо прививать от коронавируса. Все перечисленные состояния – любимые причины, из-за которых терапевты заворачивают пациентов, пришедших с запросом на вакцинацию. Подлинны ли эти документы, неизвестно, но как минимум некоторые из внештатных специалистов депздрава выражали [4] аналогичное мнение публично.
Ответить

Имя И Фамилия

Ivan
0

Да, пиздец полнейший, я 100% за вакцинацию, но сука, можно норм законы-то хоть, ну ё-моё.

Ответить

Ivan

Имя
0

Эх завтра первая компонента залетит мне

Ответить

Женатый крюк

13

забавно что они дали 6 дней на разработку-установку этих систем, норм ребята живут, указы клепают

Ответить

Пенсионный алмаз

Женатый
10

ручная система проверки "покеж куар а всё вижу"

Ответить

Женатый крюк

Пенсионный
6

ну ща еще вдовесок проверочки со штрафами устроить, а то бизнес збс живет, бабок немеренно, надо делиться

Ответить

Женатый крюк

Женатый
9

чё, отец, ресторанчик открыл, пиццей кормить людей всю жизнь мечтал? хуярь систему, обязан нахуй

Ответить

Andrew Muralov

Женатый
2

Разработает Ростех за 130 млн рублей. 

Ответить

Masha Kovalyova

Женатый
1

Система состоит из охранника и тривиального приложения для любого смартфона, а в ноябре прошлого года уже вполне обкатали вход в общепит по qr-кодам.

Ответить

Женатый крюк

Masha
0

ого, тривиальное приложение для смартфона? напишите за вечер мне?

Ответить

Алексей Егоров

Женатый
2

ВНЕЗАПНО для мероприятия делал сканер на веб-интерфейсе, ага. Без проблем особых.

Это за 6 дней жопа, но не убер сложная.

И более того уверен, что приложение должны не бары разработать, вот 100%

Ответить

Masha Kovalyova

Женатый
1

Студенты на подряде у собянинского дита напишут за вечер, не переживайте так

Ответить

Женатый крюк

Masha
–3

а вы сюда пришли за дит впрягаться судя по всему, да?

Ответить

Женатый крюк

Masha
–3

за бесплатно напишут, да?

Ответить

Женатый крюк

Женатый
0

@Кирилл Вселенский что не так? я не прав? есть какая-то инфа про дитовских студентов, которые тиражируют забесплатно свои системы на кафе и рестораны? расскажи

Ответить

Кирилл

Женатый
0

Я так и не понял чего ты рвешься, но в целом прав. Во-первых в прошлом году ночные клубы и рестики уже работали по qr, во-вторых дит выделить себе миллионы на разработку, ну и 3 да дитовские студенты за неделю чуть изменят магнитное поле земли, ой подправят прошлогоднее приложение и ебанут им по бизнесу и еще 2 недели в проде будут доделывать 

Ответить

Женатый

Кирилл
0

но бизнес при этом платит за работу дита? меня смутило в собянинском заявлении "кафе обязаны разработать систему". то есть он перекладывает это на бизнес. окей. если есть решения у дита - они бесплатны? в этом был мой вопрос. 

Ответить

Диванный Аналитик

–1

Аргумент для вакцинации.

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Woody Johnson

Диванный
17

Аргумент, чтобы переболеть

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Иной файл

Woody
41

Аргумент съебать из страны

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Слава Романов

Woody
6

Аргумент отдать 20к за поддельный qr код

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Woody Johnson

Слава
0

Что в qr код они шифруют?

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Диванный

Woody
2
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Woody Johnson

Диванный
20

считываю знакомую надпись уже глазами без камеры

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Иван Касаткин

Woody
5

Значит чип в голове работает нормально

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Владимир Филатов

Диванный
6
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Диванный

Владимир
0
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Alex Nevi

Woody
0

Х3 что там, но на госуслугах в QR коде ссылка на сертификат вида https://www.gosuslugi.ru/vaccine/cert/verify/UUID , на странице часть данных, видимо чтобы удостовериться нужно будет паспорт показать

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Жесткий парфюмер

Woody
1

Аргумент, чтобы не ходить по ресторанам

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KSA

Диванный
0

Аргумент для многомиллионных протестов

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Диванный Аналитик

KSA
1

Аргумент для развития служб доставки

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KSA

Диванный
0

Все службы доставки должны быть уничтожены как фашистские

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Диванный

KSA
0

Радикально

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Чеченский пистолет

9

здоровья доставщикам еды, нагрузки прибавилось во всех смыслах

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Чеченский пистолет

Чеченский
13

наверное самый подходящий момент для массовой забастовки всех сотрудников всех доставок
пусть поторгуются за условия или ставки, припомнят ублюдкам из сервисов по старой памяти, пока есть шанс

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Солёная Капля

Чеченский
5

организовать тяжело: высокая текучка, коллектива нет, по-русски не все умеют говорить

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Чеченский

Солёная
1

Ха. Яхши рахмат!

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Кирилл

Чеченск…
1

Мархамат

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Чеченский

Солёная
0

О, нет у тебя чести, отредачил коммент, минусов испугался?

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Честный кофе

11

Бля только 27 второй укол спутника, как же там в Ля Маре без меня 5 дней протянут?

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Диванный Аналитик

Честный
1

сюда отлично подойдёт скрин поста того д*фшника про тж

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Мойша

Честный
0

100к евро это однушка возле метро, неебически важный бизнесмен

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Теоретический браслет

Честный
0

Наконец народ признал мемы про темщиков из инстаграма 

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Пенсионный алмаз

9

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С 28 июня все кафе и рестораны в Москве…
Посещать их смогут только вакцинированные, переболевшие или те, у кого есть отрицательный тест на…
tjournal.ru
С 28 июня 2021г. посещать заведения…
- прошедшие вакцинацию;
tjournal.ru
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yannlll

Пенсионный
5

А можно всех посмотреть? 

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