Все рестораны Москвы переводят на «бесковидный» режим: пускать будут привитых, переболевших и с отрицательным тестом Статьи редакции
Попасть в заведение можно будет только по QR-коду — никаких бумажных справок.
Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.
С 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только:
- прошедшие вакцинацию;
- переболевшие Covid-19 в течение последних 6 месяцев;
имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.
Попасть в кафе или ресторан можно будет только по QR-коду — никакие бумажные справки не примут. Получить QR-код можно c помощью:
- портала mos.ru;
- ресурса ЕМИАС.ИНФО;
- единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус»;
- электронной медицинской карты г. Москвы;
- регистратуру городской поликлиники.
Общепит, который не внедрит систему проверки через QR-код, будет работать только на вынос или с доставкой.
Также с 22 июня в столице временно запретят проводить концертные, развлекательные и спортивные мероприятия с участием более 500 человек, закроют фанзоны и танцполы.
здравствуй подпольный макдак
Россияне страдать!
Может «россияне, прививаться»?
Нет, господин, мы выбираем страдать!
Сервисы доставки мило урчат
...пока что
Отлично. Заебали херней страдать антипрививочники.
Какой же они хернёй страдают, подскажите? Имеют право выбора и используют его?
Единственный историк
В ПРЕВИВКАХ РТУТЬ
ВИЧ НЕ СУЩЕСВУЕТ
КОВИД БАРАНОВИРУС НАМОРДНИКИ
здарова гепард
дарова
че там в нижнем , тоже всё закрывают
та естессно, наш губер повторюша)
Прочий самолет
Я тут канал нашёл, тебе понравится)
https://youtu.be/ECQqrWbi2Gk
Выбор есть. Выбрал не прививаться от болезни, передающейся воздушным путем и ставшей пандемией, подтвержденной ВОЗ, - не ходи в места с людьми.
Вопрос: какую опасность антипрививочники представляют для привитых?
Больше непривитых => больше заболеваемость => больший пиздец всей стране
И, кстати, когда вирусный фон больше, привитые тоже больше болеют
Больше взаимодействия вируса с привитыми, больше шанс, что вирус мутирует так, что эффективность вакцины снизится
А то он без взаимодействия с привитыми не мутирует
Почитайте пабмед. Как только исчезнут непривитые, срок действия вакцин сократится, т.к. организм не будет с ним сталкиваться и поддерживать напряженный иммунитет. Как-то так.
Антипрививочники представляют опасность для распространения эпидемий. В том числе, антипрививочники отвественны за смерти людей, которые не могут быть привиты по медицинским показаниям.
Например:
"По данным Минздрава Украины, в 2018 году вирусом кори в стране заразились около 55 тысяч человек, а за первые два месяца 2019 года заболели уже более 24 тысяч. В России ситуация далеко не столь драматична, однако повод для волнений есть и там. Если три года назад число заболеваний не превышало одного на миллион (это означало, что корь в стране была практически ликвидирована), то уже в 2017 году в РФ было зафиксировано 700 случаев инфицирования вирусом кори. А в 2018 году это число выросло в три раза. "
Непривитые носят в себе мутирующее говно, нам индийского штамма хватает, не нужно российского, пожалуйста
Имеют права выбора: есть дома / прививаться и есть где хотят
Ну вообще-то им предложили еще третий вариант: сдать ПЦР тест и в ближайшие 72 часа есть в любых заведениях, где им хочется.
Ведь если ты переболел и у тебя высокий уровень антител, ты ты должен проверяться каждые 72 часа (вдруг антирела исчезнут), а если кольнулся спутником, то антитела через 72 часа точно не исчезнут 👍👍👍
Ведь если ты переболел и у тебя высокий уровень антител
Переболевшие в последние полгода освобождены от ПЦР-тестирования.
Дальше требуется вакцинация или ПЦР-тест, потому что считается, что скорость иммунного ответа начинает заметно падать - этот вывод следует из многочисленных публикаций специалистов.
Возможно у вас конкретно она не упала и это подтерждается высокими титрами антител, но затык в том, что таких как вы мало, потому вместо того, чтобы выделять некую тест-систему, определять критерии и так далее, вплоть до введения отдельного трекинга антител, проще счесть, что у всех иммунный ответ недостаточен.
Переболевшие в последние полгода освобождены от ПЦР-тестирования. Дальше требуется вакцинация или ПЦР-тест
Ну тогда и вопросов нет, сделавшие же вакцину тоже под эти условия попадают?
Вот это меня и удивляет, чем же вакцина лучше, чем переболеть? И кто дает гарантию, что в отличие от болезни через полгода после вакцины твои антитела не пропадут? Есть исследования или что? А то какая-то херня опять получается, не находите?
вакцина лучше, чем переболеть
Вакцина даёт титры IgG антител, которые в среднем выше, чем титры антител у тех, кто переболел в тяжелой форме и в кратно выше по сравнению с теми, кто переболел в лёгкой форме.
Есть исследования или что
Идут исследования - вот прям реально идут. Пока та большая группа добровольцев, что в сентябре 2020-ого вошла в 3 этап КИ Спутника, не демонстрирует критического снижения уровня антител.
Как раз Мурашко говорил на днях про 9 месяцев
https://ria.ru/20210618/sputnikv-1737555476.html
Вакцина даёт титры IgG антител, которые в среднем выше, чем титры антител у тех, кто переболел
Ну вот собственно о чем и речь я вел, если у человека G антител не меньше, чем при вакцине, то и поступайте с ним как с вакцинированным. А то сейчас все это выглядит, словно барин хочет не чтобы все здоровые были, а чтобы наказать непослушных холопов.
За ссылку спасибо.
право выбора заражать других людей? ваша свобода заканчивается там, где вы наступаете на свободу других.
Жесткий парфюмер
Ну да, в нашем мире никто никого не заражает: ни гриппом, ни ВИЧ, ни грибком ногтей.
Мне интересно, а радикальные прививочники готовы подписать согласие, что в случае появления каких-то побочек у объекта их ненависти в связи с отсутствуем прививки, они оплатят лечение? Или они максимум способны на бухтения в комментах?)
P.S. я за вакцинацию, но прививочники-токсики подзадолбали)
О побочках можно прочитать в интернете.
Перед уколом с тобой разговоривает терапевт. Перед прививкой врач спрашивает про аллергии.
Даже терапевт не может предусмотреть всего тем более у здорового человека. Как и то, выработается ли у него иммунитет, т.к. у 5-15% (в данном случае не о короне речь) идиопатически не вырабатывается иммунитет после вакцинации - так сработал организм
Государства оперируют большими числами, статистикой. Статистически вакцины спасли миллиарды жизней. И вероятно десятки/сотни тысяч погубили.
Человек - животное социальное, живёт большими группами, крайне, экстремально скученно. Никакого другого выхода для учёта "общественного блага", кроме принудительных вакцинаци у нас нет.
Есть вариант - уехать в тайгу, пустыню, и там не прививаться.
Статистика приносит блага только тогда, когда она честная.
Истинное положение с побочками и защитой новых вакцин я не знаю - поэтому не буду спорить о вакцинации. Я лишь о том, что "общественные блага" зачастую оказываются в конкретных туго набитых кошельках в то время, как "частное горе" стараются замять. Ради статистики
Сам привился уже?
В марте ещё
Сбегаю по пути в Мак прямо в ТЦ.
Заодно очередную прививку от гриппа поставлю)
Надо было 20 лет не пиздеть о всем подряд народу, заткнуться ебанутых придворных клоунов в телике и не устраивать из релиза спутника придурошное политическое шоу про "мы первее всех"
У меня матери нельзя делать вакцину по мед.показаниям, хоть она и хочет, но врачи ей не дают и даже выдали все бумаги об этом, заебись, не сходит в ресторан, заебали антиваксеры ебучие сосатб)))) Каждые три дня будет сдавать ПЦР кайф))))))
Вас антипрививочников хоть и дохуя, но всё ещё ~30%, это не про пустующие рестораны
Выживания кого?
Почему нельзя прервать цепочку распространения? Мировой локдаун на месяц. Прям объявить: всем запастись тушёнкой, макаронами и сидеть дома. Объекты, что жизненно необходимы, перевести на вахтовый метод. Минимизировать контакты одним жилым помещением - ни соседей, ни родственников на погостить.
Незнакомый
Потому что такой способ работает только на бумаге
Фейсбучная либеральная интеллигенция состоит из русофобов-людоедов настолько же, насколько и власть. Глубинный народ может и не самый умный, но такие вещи подмечает
В Берлине был недавно аналогичный режим работы ресторанов в течение месяца. Да и непродуктовых магазинов тоже. Но было одно важное отличие: по всему городу были развернуты тест-станции, где можно было бесплатно сделать тест и получить результат за 20 минут (это был не ПЦР тест, а экспресс антиген-тест). В общем если Собянин копирует опыт европейских столиц, то надо уж копировать до конца
Выгодный томагавк_два
уж копировать до конца
Особо удивляет спутник, который как замер на 3ий стадии исследований, так и всё.
Недавно было "интервью с разработчиком", сука, все вопросы - и про признание за границей, и про хероту, и про то как ночи не спали. И ни один интервьюер не спросил, а когда этот спутник перешагнет на следующую ступень, когда новые статьи в lancet епта???
Короче я конечно кольнулся и надеюсь не сдохну (и надеюсь не получил сотню побочек), но неужели трудно закупить все и сделать норм? Бесплатно вот тебе наш спутник родной, платно вон тебе за 10к файзер и модену, за 5к астразенеку, выбирай не хочу.
Но упыри как обычно встать с колен пытаются, народ для них расходный материал.
Антипрививочники дико орут
Дико орет бизнес
Дико визжат от радости курьеры
Я чёт не понял)))) у знакомого противопоказания из-за хронической болезни , вакцины ставить нельзя. Ему че теперь каждый раз пцр за 2000р сдавать?))) чето ебала какая то
С подключением к России
Сами хронические заболевания не являются противопоказанием к вакцинации. Нельзя прививаться только в период их обострения.
Заболевания разные бывают, например аутоимунные
Раковым никаких вакцин не колят, у меня мать после удаления опухоли, ей не разрешают. Проконсультируешь как так?
Выгодный томагавк_два
че теперь каждый раз пцр за 2000р сдавать
Странно, что ты больше переживаешь за то, что другу придется платить, нежели что ему нельзя ставить вакцины и он при контакте с короной просто сдохнет, передав спасибо всем антипрививочникам, которые за год не сумели в коллективный иммунитет.
Какие противопоказания то?
Я вот сейчас прочитал, что врачам был выслан указ, что людям в зоне риска нужна прививка. Ранее часто давали медотоводы
Полностью текст по ссылке [1], сюда вынесу один крайне важный, по моему мнению, момент. А именно – поведение врачей, которые отговаривают или прямо запрещают вакцинироваться ровно тем людям, которым прививка нужна в первую очередь. В третью волну, кажется, в этом отношении ситуация начала меняться в лучшую сторону, но вопрос, дойдет ли благое намерение, явно спущенное сверху, до участковых терапевтов. Дальше кусок из текста для "Проекта" [1], там же все ссылки, здесь – самые важные.
Врачи-антипрививочники – еще один фактор, снижающий мотивацию россиян вакцинироваться. Опрос сервиса «Справочник врача» показал, что треть отечественных медиков сами не готовы прививаться от коронавируса. От вакцинации отказывались в том числе врачи больниц с ковидными отделениями – и это несмотря на то, что в «Списке памяти» врачей, погибших в России от ковида, больше 1300 имен. Можно предположить, что своих пациентов доктора, не желающие прививаться от коронавируса, тоже отговаривают. Иногда медики дают людям отвод просто потому, что у человека есть заболевание, указанное в инструкции к вакцине как повод «применять препарат с осторожностью». Многие терапевты, не желая разбираться и небезосновательно опасаясь, что при любых проблемах стрелочниками назначат именно их, рассматривают такое предупреждение как противопоказание. По иронии судьбы, нередко это именно те состояния, которые на Западе рассматриваются как причина привить человека в первых рядах – потому что ковид при таком диагнозе смертельно опасен.
Например, к подобным состояниям относятся онкологические заболевания: в инструкции к «Спутнику» люди со злокачественными новообразованиями относятся к группе тех, кого надо прививать с осторожностью, а в Германии они – вторые в очереди на получение любых противоковидных вакцин после очень пожилых. Причина фактически противоположного подхода – разные протоколы клинических испытаний. В КИ «Спутника» люди с онкологией не включались, для КИ зарубежных вакцин их набирали в обязательном порядке. И хотя многие профильные специалисты, в том числе главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хотьков объясняли [2], что больным с раковыми заболеваниями обязательно нужно вакцинироваться от ковида, так как у них болезнь чаще протекает с осложнениями, доктора продолжали писать таким людям отводы.
Через несколько дней после того, как стало ясно, что третья волна в Москве набирает обороты, в Сети появились сканы писем [3], якобы разосланных врачам первичного звена (то есть тем, кто делает прививки) сразу от нескольких главных внештатных специалистов московского Депздрава. В каждом таком письме разъясняется, что людей с «подведомственными» патологиями – аллергиями, ревматическими болезнями, онкологией, заболеваниями почек, диабетом, хроническими легочными патологиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями – необходимо прививать от коронавируса. Все перечисленные состояния – любимые причины, из-за которых терапевты заворачивают пациентов, пришедших с запросом на вакцинацию. Подлинны ли эти документы, неизвестно, но как минимум некоторые из внештатных специалистов депздрава выражали [4] аналогичное мнение публично.
Да, пиздец полнейший, я 100% за вакцинацию, но сука, можно норм законы-то хоть, ну ё-моё.
ручная система проверки "покеж куар а всё вижу"
Женатый крюк
ну ща еще вдовесок проверочки со штрафами устроить, а то бизнес збс живет, бабок немеренно, надо делиться
чё, отец, ресторанчик открыл, пиццей кормить людей всю жизнь мечтал? хуярь систему, обязан нахуй
Система состоит из охранника и тривиального приложения для любого смартфона, а в ноябре прошлого года уже вполне обкатали вход в общепит по qr-кодам.
ого, тривиальное приложение для смартфона? напишите за вечер мне?
ВНЕЗАПНО для мероприятия делал сканер на веб-интерфейсе, ага. Без проблем особых.
Это за 6 дней жопа, но не убер сложная.
И более того уверен, что приложение должны не бары разработать, вот 100%
Студенты на подряде у собянинского дита напишут за вечер, не переживайте так
за бесплатно напишут, да?
@Кирилл Вселенский что не так? я не прав? есть какая-то инфа про дитовских студентов, которые тиражируют забесплатно свои системы на кафе и рестораны? расскажи
Я так и не понял чего ты рвешься, но в целом прав. Во-первых в прошлом году ночные клубы и рестики уже работали по qr, во-вторых дит выделить себе миллионы на разработку, ну и 3 да дитовские студенты за неделю чуть изменят магнитное поле земли, ой подправят прошлогоднее приложение и ебанут им по бизнесу и еще 2 недели в проде будут доделывать
Женатый
но бизнес при этом платит за работу дита? меня смутило в собянинском заявлении "кафе обязаны разработать систему". то есть он перекладывает это на бизнес. окей. если есть решения у дита - они бесплатны? в этом был мой вопрос.
Аргумент для вакцинации.
Аргумент, чтобы переболеть
Аргумент отдать 20к за поддельный qr код
Что в qr код они шифруют?
считываю знакомую надпись уже глазами без камеры
Х3 что там, но на госуслугах в QR коде ссылка на сертификат вида https://www.gosuslugi.ru/vaccine/cert/verify/UUID , на странице часть данных, видимо чтобы удостовериться нужно будет паспорт показать
Чеченский пистолет
наверное самый подходящий момент для массовой забастовки всех сотрудников всех доставок
пусть поторгуются за условия или ставки, припомнят ублюдкам из сервисов по старой памяти, пока есть шанс
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