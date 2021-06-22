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Новости
Sasha Shambilova

В Москве за сутки задержали четырёх участников Pussy Riot Статьи редакции

Причины задержания двоих из них до сих пор неизвестны.

27 27 комментариев
1384 просмотров
  • Ночью 22 июня задержали участника Pussy Riot Александра Софеева и его друга Дмитрия Воронцова. Софеев заявил «Дождю», что их задержали «по ориентировке»: «Приехал огромный автозак с кучей ментов и эшников, никаких документов предъявлено не было». Уже в отделе полиции в его рюкзаке нашли бутылку вина. Софеева оштрафовали на 500 рублей за распитие алкогольных напитков.
  • Утром того же дня по дороге в табачный магазин задержали муниципального депутата Люсю Штейн. По словам её адвоката Дмитрия Захватова, Штейн вменяют неповиновение сотруднику полиции. Максимальное наказание по этой статье — 15 суток ареста.
люся сидит дома с 8 до 6 @shteyni
задержали у дома сотрудники 2-го спецполка, из плюсов: у них автозак с кондиционером
  • Также задержали Анну Кузьминых. Об этом её друзья сообщили «Открытым медиа». В разговоре с РБК Кузьмина заявила, что её задержали «как часть Pussy Riot и режиссёра». Девушку оставили в ОВД «Красносельский» до утра.
  • Сразу после этого задержали ещё одну участницу Pussy Riot Марию Алехину и активистку «Другой России» Ольгу Шалину. Они ехали на заседание суда над Люсей Штейн. Причины задержания неизвестны.

Люся Штейн и Мария Алехина проходят фигурантами по «санитарному делу», возбуждённому после митингов 23 января в поддержку Алексея Навального. Обеим девушкам запрещено выходить из дома с 20 часов вечера до 6 утра в качестве меры пресечения.

По этому же делу также проходят ещё семь сторонников Навального: Любовь Соболь, Олег Степанов, Олег Навальный, Анастасия Васильева, Кира Ярмыш и Константин Янкаускас. Их обвиняют в подстрекательстве в нарушении эпидемиологических норм.

16 июня в Москве также задержали Веронику Никульшину. Её признали виновной в неповиновении полицейскому и арестовали на 15 суток. Также сообщается, что она планировала сорвать мероприятия Евро-2020.

#новости #задержания

27 27 комментариев
10
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27 комментариев
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Luchano Spaguetti

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Подстрекателей, которые выводили сотрудников компании Сима-ленд в поддержку Путина в Екатеринбурге будут искать и наказывать по тем же статьям? Там сотни человек выходили, кричали кричалки в поддержку президента, кучковались, махали флагами, создавая угрозу нарушения эпидемиологической обстановки. 
Че за хуйню несу, это же другое. 

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Персональный рак

2

САША ВАС НЕ УЧИЛИ РАЗЛИЧАТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МУСОР ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНЫХ НОВОСТЕЙ?????

Ответить

Андрей Фокин

Персональный
7

Кек, ты про эту?

Ответить

Zero-one-one

Персональный
3

Напиши важную новость. Жду

Ответить

Персональный рак

Zero-one-one
1

Брат не у меня спрашивай, а у руководства редакции ТЕЖЕ

Ответить

Криминальный

Персона…
1

Когда тебя не было, с теплотой вспоминал тебя, сейчас с теплотой вспоминаю время, когда тебя не было

Ответить

мЕдь

Персональный
2

Что может быть важнее новостей про людей, которые поддерживают Навального?

Ответить

Андрей Охапкин

мЕдь
0

Новости про Навального

Ответить

мЕдь

Андрей
0
Ответить

мЕдь

мЕдь
0

Других новостей у меня для вас нет. 

Ответить

Чеченский пистолет

5

Есть смутные подозрения, что их несмутно подозревают в акции в защиту той чеченки, которую выкрали из кризисной квартиры ...
Гипотеза ...

Ответить

Федя Прозоров

Чеченский
1

За тж скоро приедут…

Ответить

Чеченский пистолет

Федя
0

в коттедж ...

Ответить

Федя Прозоров

Чеченск…
1

Тебя, как и меня, туда не позвали

Ответить

Чеченский

Федя
1

учитывая нить разговора, нам сделали одолжение

Ответить

Федя Прозоров

Чеченск…
0

Я всю жизнь хотел уронить мыло в душе и чтобы потом ничего не произошло

Ответить

Gidevan

3

В Москве задержали четырёх участников Pussy Riot за сутки

Причины задержания двоих из них до сих пор неизвестны.

Как это не известны? За сутки же.

Ответить

Федя Прозоров

Gidevan
0

С утки же

Ответить

умный человек

1

Эхо из 2012

Ответить

Baileys

умный
0

внатуре

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Небольшой жёлтый робат

0

От riot остались одни pussy

Ответить

Baileys

0

Не знал, что Штейн из Пусси Райот. Это что Толоконникова теперь не самая сасная?

Ответить

Иван Дмитриев

Baileys
0

Люся Райот

Ответить

Андрей Охапкин

0

А их то за что???

Ответить

Baileys

0

 Утром того же дня по дороге в табачный магазин задержали муниципального депутата Люсю Штейн.

По словам её адвоката Дмитрия Захватова

 Захватова

Он не думал сменить фамилию на Антизахватов? 

Ответить

Dmitry R.

0

нашли бутылку вина. Софеева оштрафовали на 500 рублей за распитие алкогольных напитков

так можно получается любого на выходе из супермаркета паковать. удобно.

Ответить

Возрастной алмаз

0

После фбк взялись за всех

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