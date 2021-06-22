В Москве за сутки задержали четырёх участников Pussy Riot Статьи редакции
Причины задержания двоих из них до сих пор неизвестны.
- Ночью 22 июня задержали участника Pussy Riot Александра Софеева и его друга Дмитрия Воронцова. Софеев заявил «Дождю», что их задержали «по ориентировке»: «Приехал огромный автозак с кучей ментов и эшников, никаких документов предъявлено не было». Уже в отделе полиции в его рюкзаке нашли бутылку вина. Софеева оштрафовали на 500 рублей за распитие алкогольных напитков.
- Утром того же дня по дороге в табачный магазин задержали муниципального депутата Люсю Штейн. По словам её адвоката Дмитрия Захватова, Штейн вменяют неповиновение сотруднику полиции. Максимальное наказание по этой статье — 15 суток ареста.
- Также задержали Анну Кузьминых. Об этом её друзья сообщили «Открытым медиа». В разговоре с РБК Кузьмина заявила, что её задержали «как часть Pussy Riot и режиссёра». Девушку оставили в ОВД «Красносельский» до утра.
- Сразу после этого задержали ещё одну участницу Pussy Riot Марию Алехину и активистку «Другой России» Ольгу Шалину. Они ехали на заседание суда над Люсей Штейн. Причины задержания неизвестны.
Люся Штейн и Мария Алехина проходят фигурантами по «санитарному делу», возбуждённому после митингов 23 января в поддержку Алексея Навального. Обеим девушкам запрещено выходить из дома с 20 часов вечера до 6 утра в качестве меры пресечения.
По этому же делу также проходят ещё семь сторонников Навального: Любовь Соболь, Олег Степанов, Олег Навальный, Анастасия Васильева, Кира Ярмыш и Константин Янкаускас. Их обвиняют в подстрекательстве в нарушении эпидемиологических норм.
16 июня в Москве также задержали Веронику Никульшину. Её признали виновной в неповиновении полицейскому и арестовали на 15 суток. Также сообщается, что она планировала сорвать мероприятия Евро-2020.
Подстрекателей, которые выводили сотрудников компании Сима-ленд в поддержку Путина в Екатеринбурге будут искать и наказывать по тем же статьям? Там сотни человек выходили, кричали кричалки в поддержку президента, кучковались, махали флагами, создавая угрозу нарушения эпидемиологической обстановки.
Че за хуйню несу, это же другое.
Напиши важную новость. Жду
Персональный рак
Брат не у меня спрашивай, а у руководства редакции ТЕЖЕ
Криминальный
Когда тебя не было, с теплотой вспоминал тебя, сейчас с теплотой вспоминаю время, когда тебя не было
Что может быть важнее новостей про людей, которые поддерживают Навального?
За тж скоро приедут…
Чеченский пистолет
в коттедж ...
Тебя, как и меня, туда не позвали
Чеченский
учитывая нить разговора, нам сделали одолжение
Я всю жизнь хотел уронить мыло в душе и чтобы потом ничего не произошло
В Москве задержали четырёх участников Pussy Riot за сутки
Причины задержания двоих из них до сих пор неизвестны.
Как это не известны? За сутки же.
Эхо из 2012
Не знал, что Штейн из Пусси Райот. Это что Толоконникова теперь не самая сасная?
Утром того же дня по дороге в табачный магазин задержали муниципального депутата Люсю Штейн.
По словам её адвоката Дмитрия Захватова
Захватова
Он не думал сменить фамилию на Антизахватов?
нашли бутылку вина. Софеева оштрафовали на 500 рублей за распитие алкогольных напитков
так можно получается любого на выходе из супермаркета паковать. удобно.