The New York Times отправила на экспертизу сэндвичи Subway с тунцом. Там не нашли тунец Статьи редакции
Расследование связано с коллективным иском против компании.
Журналисты отправили образец на независимую экспертизу, которая не смогла определить, мясо какой рыбы использовали в еде.
- В январе клиенты Subway в Калифорнии подали коллективный иск против компании, чтобы доказать, что в начинке сэндвича нет тунца, а блюдо продаётся по завышенной цене. Компании грозит выплата компенсации за каждый проданный сэндвич, если суд удовлетворит иск;
- Журналисты NYT отправили сэндвич Subway в лабораторию для независимого ДНК-анализа. Специалисты не нашли «подлежащих размножению методом ПЦР фрагментов ДНК, которые можно было бы идентифицировать с ДНК тунца» и не смогли определить вид рыбы;
- Это может быть связано с жёсткой обработкой, после которой уже нельзя определить ДНК, или тем, что в образце действительно нет рыбы. NYT отмечает, что разрушение ДНК при приготовлении естественно;
- Ранее журналисты Inside Edition отправляли сэндвичи с тунцом на экспертизу, и там специалисты лаборатории нашли ДНК тунца, но не смогли определить его вид;
- Subway не стала комментировать результаты, но ранее заявляла, что в сэндвичах использует только мясо желтопёрого или полосатого тунца высокого качества;
- В октябре 2020 года суд Ирландии постановил, что булку в сэндвичах Subway нельзя считать хлебом, потому что там слишком много сахара — более 10% от веса муки, а должно быть не более 2%.
Продукт жестокой обработки тунца.
Занятый месяц
Продукт жестокой обработки тунца.
Звучит так, будто тунец перед подачей избивают в сизо
лол, прямо сейчас ем сендвич из тунца из сабвея.
Никто не знает что это, поэтому, возможно, это он тебя теперь поедает, изнутри
Определяй сорт рыбы
ты удивишься, но это тунец
Ты удивишься, но в новости говорят что нет
В новости речь про США. Поставщики разные
если они своих наебывают, ты думаешь чужим будут делать что-то лучше?
Уверен Сергей Семенович не даст каким-то пиндосам наебывать москвичей
Так все-таки из тунца или из сабвея?
Сендвич с Тупцом. Достойный продолжатель маспа.
C ТYHЦОМ
В моем городе мне открыто говорили, что тунец там - это крабовые палочки)))
А в крабовых палочках не обнаружено ДНК палочек
Это вроде как обычная практика. Существует огромное количество съедобной рыбы, но люди фигово покупают незнакомую рыбёху. А ещё у некоторых рыб невкусные названия.
Ну и тунец подделывают чаще всего.
у некоторых рыб невкусные названия
ну тунец тоже так себе звучит
А мне нравится это слово, сочно звучит.
мне из названий рыб только треска нравится
А мне ещё: омуль, сёмга, форель, фугу, щука
блин ну семга это вообще пиздец
ё и г в одном слове
его нужно удалить из русского
Надо как у нас делать!
Большими буквами "ТУНЕЦ". И снизу маленькими "макрелевый".
Лососнули тунца
Мужской Паша
я буду читать комментарии перед тем как писать свой
Кто ваще жрет это говно? Очередные любители сэкономить время, которого у них может и не быть? Или овощи из экосистемы?
Зато там нашли свинец