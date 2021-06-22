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The New York Times отправила на экспертизу сэндвичи Subway с тунцом. Там не нашли тунец Статьи редакции

Расследование связано с коллективным иском против компании.

Журналисты отправили образец на независимую экспертизу, которая не смогла определить, мясо какой рыбы использовали в еде.

  • В январе клиенты Subway в Калифорнии подали коллективный иск против компании, чтобы доказать, что в начинке сэндвича нет тунца, а блюдо продаётся по завышенной цене. Компании грозит выплата компенсации за каждый проданный сэндвич, если суд удовлетворит иск;
  • Журналисты NYT отправили сэндвич Subway в лабораторию для независимого ДНК-анализа. Специалисты не нашли «подлежащих размножению методом ПЦР фрагментов ДНК, которые можно было бы идентифицировать с ДНК тунца» и не смогли определить вид рыбы;
  • Это может быть связано с жёсткой обработкой, после которой уже нельзя определить ДНК, или тем, что в образце действительно нет рыбы. NYT отмечает, что разрушение ДНК при приготовлении естественно;
  • Ранее журналисты Inside Edition отправляли сэндвичи с тунцом на экспертизу, и там специалисты лаборатории нашли ДНК тунца, но не смогли определить его вид;
  • Subway не стала комментировать результаты, но ранее заявляла, что в сэндвичах использует только мясо желтопёрого или полосатого тунца высокого качества;
  • В октябре 2020 года суд Ирландии постановил, что булку в сэндвичах Subway нельзя считать хлебом, потому что там слишком много сахара — более 10% от веса муки, а должно быть не более 2%.

#новости #медиа #фастфуд

4288 просмотров
54 54 комментария
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Сергей Анонимович

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Мужской Паша

46

Решение уже придумано нашими властями

Нужно просто назвать это не сендвич с тунцом, а «тунцовый продукт»

Ответить

Борат Сагдиев

Мужской
8

с заменителем рыбы растительным.

Ответить

Дмитрий Кедов

Мужской
7

а для элиты тунецосодержащий

Ответить

Andrew Muralov

Мужской
3

Продукт жестокой обработки тунца. 

Ответить

Занятый месяц

Andrew
4

Продукт жестокой обработки тунца. 

Звучит так, будто тунец перед подачей избивают в сизо

Ответить

Andrew Muralov

Занятый
3

Маринуют в одиночке. 

Ответить

alexferman

Мужской
3

Массовая доля тунца - до 99%

Ответить

Лев Глебович

Мужской
2

С вариантом сервировки*

Ответить

Соколов Андрей

Мужской
1

Имитация

Ответить

Друз Фаруэл

Мужской
1

БЗТЦ

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Мужской
1

Пиздецовый

Ответить

Борат Сагдиев

9

В Ну Йорк Таймс уронили бутерброд с тунцом.

Ответить

Александр Борродач

7

Лососнули тунца, так сказать

Ответить

Степан Анейчик

3

лол, прямо сейчас ем сендвич из тунца из сабвея.

Ответить

Ruslan Milevskiy

Степан
7

Никто не знает что это, поэтому, возможно, это он тебя теперь поедает, изнутри

Ответить

Мужской Паша

Степан
3

Определяй сорт рыбы

Ответить

Степан Анейчик

Мужской
0

ты удивишься, но это тунец

Ответить

Мужской Паша

Степан
0

Ты удивишься, но в новости говорят что нет

Ответить

Степан Анейчик

Мужской
0

 В новости речь про США. Поставщики разные

Ответить

Мужской Паша

Степан
0

если они своих наебывают, ты думаешь чужим будут делать что-то лучше?

Ответить

Степан Анейчик

Мужской
5

Уверен Сергей Семенович не даст каким-то пиндосам наебывать москвичей

Ответить

Мужской

Степан
2

Это право есть только у него

Ответить

Andrew Muralov

Степан
1

Так все-таки из тунца или из сабвея? 

Ответить

Степан Анейчик

Andrew
0

из сендвича

Ответить

Antony Divnich

4

Сендвич с Тупцом. Достойный продолжатель маспа.

Ответить

Борат Сагдиев

Antony
1

C ТYHЦОМ

Ответить

Славой Жижек

Борат
3

Миллионы съевших сойдут с ума

Ответить

Борат Сагдиев

Славой
2

ДOEST

Ответить

Andrew Muralov

Antony
0

С трупцом. 

Ответить

Egor Protodyakonov

2

В моем городе мне открыто говорили, что тунец там - это крабовые палочки)))

Ответить

Alex Blake

Egor
8

А крабовые палочки из натурального камчатского краба

Ответить

имя мне легион

2

А в крабовых палочках не обнаружено ДНК палочек

Ответить

Мужской Паша

имя
5

Почему же? Кишечные наличествуют

Ответить

Миша Копейкин

3

Это вроде как обычная практика. Существует огромное количество съедобной рыбы, но люди фигово покупают незнакомую рыбёху. А ещё у некоторых рыб невкусные названия.
Ну и тунец подделывают чаще всего.

Ответить

van der Pusch

Миша
1

у некоторых рыб невкусные названия

ну тунец тоже так себе звучит

Ответить

alexferman

van
1

А мне нравится это слово, сочно звучит.

Ответить

Мужской Паша

alexfer…
1

потому что созвучно слову "пиздец"

Ответить

van der Pusch

alexfer…
0

мне из названий рыб только треска нравится

Ответить

alexferman

van
0

А мне ещё: омуль, сёмга, форель, фугу, щука

Ответить

van der Pusch

alexfer…
–1

блин ну семга это вообще пиздец
ё и г в одном слове
его нужно удалить из русского

Ответить

Мужской Паша

van
1

я так понимаю, что слово "йогурт" - твоих рук дело?

Ответить

van der

Мужской
2

знаешь что самое охуенное в слове йогурт? оно не только в русском криповое, но и в английском (yogurt/yoghurt/yogourt/yoghourt), и в немецком (der/die/das Joghurt)

Ответить

Мужской Паша

Миша
1

Невкусные названия

Например, «туалетная бумага»

Ответить

Zero-one-one

3

Якубеня. jpg

Ответить

Игорь Рачук

3

Надо как у нас делать! 
Большими буквами "ТУНЕЦ". И снизу маленькими "макрелевый".

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Лососнули тунца 

Ответить

Мужской Паша

Небольшой
2

я буду читать комментарии перед тем как писать свой

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Мужской
1

Никогда! 

Ответить

#realfiddy

0
Ответить

Иван Дмитриев

0

Кто ваще жрет это говно? Очередные любители сэкономить время, которого у них может и не быть? Или овощи из экосистемы?

Ответить

Иван Эртель

0

Зато там нашли свинец

Ответить

Andrew Muralov

Иван
0

Значит тунец погиб в перестрелке. 

Ответить

Илья Гераськин

0

Так они же наверняка покупают консервы с тунцом, а не сами производят

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