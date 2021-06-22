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Новости
Артём Мазанов

VK Fest в Петербурге перенесли на месяц из-за роста количества заболевших коронавирусом Статьи редакции

Фестиваль должен был пройти 24-25 июля, но состоится 28-29 августа.

45 45 комментариев
2319 просмотров
VK Fest в 2019 году Фото Артема Мазанова, TJ

Седьмой фестиваль «ВКонтакте», который проходит в парке 300-летия Петербурга, перенесли из-за роста заболеваемости Covid-19 в Петербурге и других городах России. Об этом пресс-служба соцсети рассказала TJ.

«ВКонтакте» сообщила, что не хочет «рисковать здоровьем посетителей и не добавлять стресса гостям из других городов».

Всё происходящее — большая боль для нас как для организаторов. Но мы просто не имеем права поступить иначе. Здоровье и безопасность зрителей и участников превыше всего. Мы надеемся, что посетители разделят эти принципы и поддержат нас.

Константин Сидорков
директор по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group и VK Fest

В 2020 году из-за коронавируса VK Fest прошёл онлайн, собрав в парке 300-летия Петербурга 95 тысяч человек. Офлайн фестиваль перенесли на 24 и 25 июля 2021 года.

17 июня правительство Петербурга ввело новые меры из-за роста числа заболевших коронавирусом, запретив проводить массовые мероприятия с более чем тремя тысячами человек. Пока что ограничения действуют до 11 июля, но могут быть продлены.

#новости

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Персональный рак

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Иван Касаткин

Персональный
9

Наш коронавирус побеждён две недели назад

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Мужской Паша

Иван
9

Осталось победить индийский штамм

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Эпапа

Мужской
1

Помню не так давно пугали британским штаммом, рассказывали про огромную скорость заражения, но потом все забыли. Либералы были в истерике и требовали закрыть авиасообщение.

Ответить

Мужской Паша

Эпапа
5

При чем тут либералы?

Ответить

Славой Жижек

Мужской
5

И вообще куда автор сообщения дел социал-демократов, например. Или либертарианцев

Ответить

Эпапа

Мужской
0

Ну они истерили и поддались на вбросы о страшном британском штамме, а что по итогу? Кто оказался прав? Путин или либералы?

Ответить

Мужской Паша

Эпапа
1

А как ты определил политическую принадлежность возмущающихся?

Ответить

Эпапа

Мужской
0

Есть Путин, а есть либералы!
Остальные это шавки Путина и либералов.

Ответить

Мужской

Эпапа
0

Вопросов больше имею

Ответить

Мужской

Эпапа
0

Но ведь Путин сам либерал

https://lenta.ru/news/2014/01/19/liberally/

Ответить

Эпапа

Мужской
0

Путин либерал не в плохом смысле и только по некоторым вопросам.

Ответить

Мужской

Эпапа
0

А есть несколько смыслов?

Ответить

Прошедший

Эпапа
2

Почему Путин не закрыл авиасообщение?

Ответить

Мужской Паша

Прошедш…
3

Чтобы поднасрать гребанным либералам

Ответить

Ирина Ермолова

Иван
0

Русский побеждён, осталось китайский и индийский победить

Ответить

Ирина Ермолова

Персональный
1

Плакат 2024 года, фото в цвете

Ответить

Andrew Muralov

Персональный
0

*в Сан-Марино. 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

19

Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя, точнее можно, но могут отстранить от работы или уволить, хотя это незаконно, но отстранять разрешили, а потом запретили, но не мы, а они, а главный не в курсе ;
-
Ревакцинироваться Спутником нельзя, хотя можно, но не нужно, так как он защищает на 2 года, но через полгода антител уже слишком мало, хотя они есть, но от нового штамма не помогают, хотя могут помочь, если ревакцинироваться, но это неточно.
-
Вакцинируйтесь и не будете болеть, хотя потом будете болеть, но нетяжело, хотя штамм-то уже другой, так что как повезет, но зато не будете болеть, но больных с антителами у нас полным полно, но клеточный иммунитет вас спасет, если раньше болели или вакцинированы, но это неточно, поэтому необязательная вакцинация, которая обязательная;
-
маски будут не нужны, потом нужны, но лучше не снимать, поэтому ужесточим контроль, но на самом деле не ужесточим, поэтому носите на подбородке как носили;
-
ограничения ужесточать не будем, но потом будем, все необязательно, зато отдыхайте, но работайте и необязательно прививайтесь, хотя и обязательно, все равно заболеете, но несильно, хотя может и сильно, но редко;
-
локдауна не будет, но эпид ситуация плохая, поэтому, наверное, будет, главное на лавочку в парке не садитесь, нельзя, но в Турцию можно и за туризм по регионам России кэшбек;
-
третьей волны нет, но индийский штамм нас накрыл, но в России ситуация улучшается, но ухудшается за счет Москвы, откуда потащат в регионы как в прошлом году, но у нас кэшбек за туризм по России, а Москва хаб, поэтому вакцинируйтесь, чтобы снять маски, которые всё равно нужно носить, но необязательно, хотя и обязательно;
-
60% коллективного иммунитета нас спасут, но 60% уже было и не спасло, но это было от другого штамма, поэтому несчитово и нужно опять 60% от индийского, поэтому вакцинируйтесь, но вакцины от индийского штамма не будет, вакцинируйтксь чем есть обязательно, но добровольно;
-
в общепите будут ковид-фри зоны, куда будут пускать только привитых, но для подростков прививки нет, поэтому их будем пускать непривитых, хотя новый штамм распространяет как раз молодежь, а привитые тоже могут заболеть.

Ответить

Мужской Паша

Небольшой
10

Блять, ты опять все перепутал.
Методичка работает так:
- берёшь любой из абзацев и публикуешь его
- все сразу в одном комменте публиковать не надо

Ответить

Илья Гераськин

Мужской
1

Начальнику прилетит на летучке

Ответить

Alex Nevi

Небольшой
1

Где про маски - ещё про перчатки так же)

Ответить

Алексей Штейн

2

Кто был там ? Можно сходить бумеру или там все для зумеров?

Ответить

Мужской Паша

Алексей
28

Вк? Для зумеров? Зумеры в тиктоке. В вк остались только оперативники и престарелые миллениалы

Ответить

Теоретический браслет

Мужской
4

Короче, это Нашествие, но без грязи и би-2

Ответить

Мужской Паша

Теорети…
–7

без грязи и би-2

Зачем ты про грязь два раза написал?

Upd: Орлов, есть новый триггер для разрыва жоп - критика би-2

Ответить

Ровный утюг

Мужской
3

Чтоб с Нашествием не перепутать

Ответить

Теоретический

Мужской
2

@Шахтёр требую забрать галочку у Зоибаны за оскорбление всех полковников, которым никто не пишет

Ответить

Мужской Паша

Теорети…
0

Ты думаешь мне за что галочку дали? Я сам полковник

Ответить

Владимир Климов

Мужской
4

лучше бы ты был младшим лейтенантом 

Ответить

Мужской

Владимир
2

Любишь мальчиков молодых?

Ответить

Владимир

Мужской
3

грех не любить

Ответить

Мужской Паша

Мужской
2

Ой. Грязевики порвались

Ответить

Артём Мазанов

Алексей
0

Можно!

Ответить

Эпапа

3

Фан-зону можно организовать, vk fest нет)

Ответить

Automatique

Эпапа
0

Это другое

Ответить

Эпапа

Automatique
0

За Россию болели всё-таки)

Ответить

Andrew Muralov

Эпапа
0

Ну как поболели? 

Ответить

Ирина Ермолова

Эпапа
0

Здесь понимать надо, футбол исцеляет))

Ответить

Лысина Арика

3

Ну за месяц-то всё поменяется. Или тупо замутят очередную партнёрку со спутником/ 

Ответить

Жесткий парфюмер

2
Ответить

мЕдь

1

Как жить то теперь. 

Ответить

Владимир Климов

1

Уральскую ночь музыки сегодня тоже  отменили, должна была быть в пятницу. Сцены уже  были  смонтированы. 

Ответить

Имя Фамилия

1

Ничё страшного, к августу появится новый штамп, который начнёт брать людей в заложники и убивать.

Ответить

Andrew Muralov

Имя
0

Белорусский вариант? 

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