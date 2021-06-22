VK Fest в Петербурге перенесли на месяц из-за роста количества заболевших коронавирусом Статьи редакции
Фестиваль должен был пройти 24-25 июля, но состоится 28-29 августа.
Седьмой фестиваль «ВКонтакте», который проходит в парке 300-летия Петербурга, перенесли из-за роста заболеваемости Covid-19 в Петербурге и других городах России. Об этом пресс-служба соцсети рассказала TJ.
«ВКонтакте» сообщила, что не хочет «рисковать здоровьем посетителей и не добавлять стресса гостям из других городов».
В 2020 году из-за коронавируса VK Fest прошёл онлайн, собрав в парке 300-летия Петербурга 95 тысяч человек. Офлайн фестиваль перенесли на 24 и 25 июля 2021 года.
17 июня правительство Петербурга ввело новые меры из-за роста числа заболевших коронавирусом, запретив проводить массовые мероприятия с более чем тремя тысячами человек. Пока что ограничения действуют до 11 июля, но могут быть продлены.
Наш коронавирус побеждён две недели назад
Мужской Паша
Осталось победить индийский штамм
При чем тут либералы?
И вообще куда автор сообщения дел социал-демократов, например. Или либертарианцев
А как ты определил политическую принадлежность возмущающихся?
Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя, точнее можно, но могут отстранить от работы или уволить, хотя это незаконно, но отстранять разрешили, а потом запретили, но не мы, а они, а главный не в курсе ;
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Ревакцинироваться Спутником нельзя, хотя можно, но не нужно, так как он защищает на 2 года, но через полгода антител уже слишком мало, хотя они есть, но от нового штамма не помогают, хотя могут помочь, если ревакцинироваться, но это неточно.
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Вакцинируйтесь и не будете болеть, хотя потом будете болеть, но нетяжело, хотя штамм-то уже другой, так что как повезет, но зато не будете болеть, но больных с антителами у нас полным полно, но клеточный иммунитет вас спасет, если раньше болели или вакцинированы, но это неточно, поэтому необязательная вакцинация, которая обязательная;
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маски будут не нужны, потом нужны, но лучше не снимать, поэтому ужесточим контроль, но на самом деле не ужесточим, поэтому носите на подбородке как носили;
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ограничения ужесточать не будем, но потом будем, все необязательно, зато отдыхайте, но работайте и необязательно прививайтесь, хотя и обязательно, все равно заболеете, но несильно, хотя может и сильно, но редко;
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локдауна не будет, но эпид ситуация плохая, поэтому, наверное, будет, главное на лавочку в парке не садитесь, нельзя, но в Турцию можно и за туризм по регионам России кэшбек;
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третьей волны нет, но индийский штамм нас накрыл, но в России ситуация улучшается, но ухудшается за счет Москвы, откуда потащат в регионы как в прошлом году, но у нас кэшбек за туризм по России, а Москва хаб, поэтому вакцинируйтесь, чтобы снять маски, которые всё равно нужно носить, но необязательно, хотя и обязательно;
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60% коллективного иммунитета нас спасут, но 60% уже было и не спасло, но это было от другого штамма, поэтому несчитово и нужно опять 60% от индийского, поэтому вакцинируйтесь, но вакцины от индийского штамма не будет, вакцинируйтксь чем есть обязательно, но добровольно;
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в общепите будут ковид-фри зоны, куда будут пускать только привитых, но для подростков прививки нет, поэтому их будем пускать непривитых, хотя новый штамм распространяет как раз молодежь, а привитые тоже могут заболеть.
Мужской Паша
Блять, ты опять все перепутал.
Методичка работает так:
- берёшь любой из абзацев и публикуешь его
- все сразу в одном комменте публиковать не надо
Кто был там ? Можно сходить бумеру или там все для зумеров?
Мужской Паша
Вк? Для зумеров? Зумеры в тиктоке. В вк остались только оперативники и престарелые миллениалы
Теоретический браслет
Короче, это Нашествие, но без грязи и би-2
без грязи и би-2
Зачем ты про грязь два раза написал?
Upd: Орлов, есть новый триггер для разрыва жоп - критика би-2
Теоретический
@Шахтёр требую забрать галочку у Зоибаны за оскорбление всех полковников, которым никто не пишет
Фан-зону можно организовать, vk fest нет)
Это другое
За Россию болели всё-таки)
Ну за месяц-то всё поменяется. Или тупо замутят очередную партнёрку со спутником/
Уральскую ночь музыки сегодня тоже отменили, должна была быть в пятницу. Сцены уже были смонтированы.
Ничё страшного, к августу появится новый штамп, который начнёт брать людей в заложники и убивать.