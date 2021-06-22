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Новости
Sasha Shambilova

В австралийской школе мальчиков попросили оценить женские качества. Больше всего очков набрали внешность и девственность Статьи редакции

Девочкам в это время провели урок о важности сохранения девственности до свадьбы.

64 64 комментария
2266 просмотров

Ученикам 10 класса англиканской школы Святого Луки предложили распределить 25 баллов между качествами, которые они ищут в девушке. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

В шесть баллов оценили: привлекательную внешность, девственность, верность, приверженность христианским ценностям, доброту и консервативность. Также высоко оценили физическую форму и чувство юмора. Они набрали по пять баллов.

Меньше всего баллов набрали забота о мире, щедрость и наличие денег. Чуть выше, в два балла, оценили способность отстаивать свои права и социальную компетентность.

Как сообщил один из учеников, после урока школьники смеялись над предложенной им идеей и чертами, которые они оценивали. Многие из них описывали свою задачу как «построить образ стервы».

Они думают, что шутить об этом было нормально, потому что их собственный учитель говорил им, что это нормально.

ученик школы

В это время девочкам провели урок о важности сохранения девственности до брака. Учитель рассказал им, что на мимолётные сексуальные контакты их соблазняет Сатана.

После случившегося директор школы Ланкастер отправил письма родителям с извинениями и сообщил, что учитель раскаялся в «преступлении». Также директор заявил, что они всегда будут «ценить и чтить всех учеников».

Несмотря на все усилия по обучению уважению, здоровым отношениям, гендерному равенству, согласию и инклюзивности, мы не всегда понимаем это правильно — и то, что случилось на прошлой неделе, является хорошим примером, как самые лучшие намерения могут пойти ужасно неправильно.

Ланкастер
директор школы Святого Луки

#новости #австралия

64 64 комментария
5
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64 комментария
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aliftin

41

У них какие-то критерии тухлые. Давайте как в fallout распределять между Силой, Восприятием, Выносливостью, Харизмой, Интеллектом, Ловкостью и Удачей. 

Ответить

Klen

aliftin
31

В австралийской школе

Очевидно все очки слиты на удачу, чтобы не родиться в Казахстане.

Ответить

Sloowbruh

Klen
5

Бля вот зачем ты мне сейчас больно сделал?!

Ответить

Майка Ника

aliftin
1

А по мне бы ещё destruction magic, alchemy, heavy armour, ну и lockpicking что ли, как в Скайрим

Ответить

Сергей Новиков

aliftin
1

Пффф, фигня, мне больше нравится как в Скайриме. Ещё можно спросить под каким созвездием она родилась. 

Ответить

Квадратный Валера

20

Чёт христианство с равенством полов и уважением не особо вяжется

Ответить

Bkmz Иванов

Квадратный
6

Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе

Что не так?

Ответить

alexferman

Bkmz
4

На садомазохистах эта концепция лажает

Ответить

Квадратный Валера

Bkmz
2

Хз я не теолог, но даже я слышал про роли женщин в мире и в семье в частности не очень уважительные цитаты

Ответить

Bkmz Иванов

Квадрат…
2

Знаком с глубоковерущиими людьми, ниразу не слышал от них, и не видел в их поведении подобного - неуважительной роли женщин в семье и в жизни. 

Ответить

Квадратный

Bkmz
1

Мы цитатами делимся или историями из жизни? Я глубоко верующих тоже знаю, и они люди тоже порядочные, но у тебя пример неуважения прямо в статье, причём выданный ребёнком. А если ещё подтянуть сюда цитаты всяких попов, которые непосредственно курируют вопросы Бога, то можно закашляться. Так что хз о чем тут спорить

Подборка цитат: мнение РПЦ о женщинах
Как церковь традиционно отводит женщинам только вторые роли и делает их максимально «удобными».
tjournal.ru
Ответить

Bkmz Иванов

Квадрат…
0

Конечно историями из жизни.  
Для меня эта семья больше показатель христианства,  чем цитаты некоторых людей кого ты привёл в пример. И некоторые из них давно отошли от Веры, и по ним судить обо всех как-то нереально.
Это как судить обо всех геях на примере Красовского

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
0

Тем более:
Добавляйте прочие ЦЕРКОВНЫЕ ЗАШКВАРЫ в комментариях. За поддержку цитат выше и за оскорбление женщин — бан, субъективно

Какой-то однобокий взгляд на христианство. Нет желания
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе

Ответить

Квадратный

Bkmz
1

Ну когда попы будут этому совету следовать, их тоже уважать начнут. А до тех пор за мат извени

Но вообще я согласен, хуевые люди есть везде

Ответить

Bkmz

Квадрат…
0

Да прибудет с тобой сила, добрый человек!

Ответить

alexferman

15

англиканской школы

Странно, чё это они так думают

Ответить

Творческий самолет

alexferman
4

Типичные католики, странно что не про мальчиков спрашивали.

Ответить

Дефицитный Сервелат

Творческий
5

Так англиканская — это не католическая.

Ответить

Илья Гераськин

Дефицит…
0

С тех пор, как король Англии с Портман обженился

Ответить

некипишуй

9

""инклюзивности""

я за это слово буду разбивать ебальник

Ответить

Мужской Паша

некипишуй
6

Возьми меня на рейд

Ответить

некипишуй

Мужской
4

в четверг подтягивайся

Ответить

Plan 🇧&🇨

некипиш…
0

i.e. Zoibana was included.

Ответить

некипишуй

Plan
0

he aint

Ответить

Рыжий

6

 После случившегося директор школы Ланкастер отправил письма родителям с извинениями и сообщил, что учитель раскаялся в «преступлении».

Нифига не понял. Учитель провел урок традиционных ценностей и извинился за это?

Ответить

Оптимальный блик

Рыжий
3

Хуйционных

Ответить

Bkmz Иванов

Рыжий
1

Черти победили

Ответить

Внешний единорожек88

7

Это все равно что новость о том, что в школе с углублённым изучением английского языка провели урок английского языка

Ответить

Внешний единорожек88

Внешний
1

Но здесь хотя бы извинились

Ответить

Мужской Паша

5

Дичь в ортодоксальной религиозной школе? Не может быть!

Ответить

Зарегистрировался только что

Мужской
0

в чем дичь?

Ответить

Мужской Паша

Зарегистрировал…
1

В правде. У кого правда - у того и дичь

Ответить

Квадратный

Мужской
1

И ружьё

Ответить

Таблетка

Квадрат…
0
Ответить

anvarich

4

В католической школе мальчикам должны были нравится только престарелые святые отцы, все же знают

Ответить

Дурной магнит

anvarich
1

Это протестантская.

Ответить

Павел Макров

4

ахуенная новость
в австралийской христианской школе проводят опрос по христианским ценностям
интерсно пизда

Ответить

Творческий самолет

0

Парни которым нравятся девственницы латентные педофилы ю кент чейндж май майнд.

Ответить

Сергей Андреев

Творческий
9

Латентные девственники.

Ответить

Илья Гераськин

Сергей
0

Самые обычные, а не латентные же

Ответить

*

3

Учитель рассказал им, что на мимолётные сексуальные контакты их соблазняет Сатана

В этом даже что-то есть...

Ответить

мЕдь

*
0

Слово божье.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

*
0
Ответить

сироп от щекотки

3

Надо НЕМЕДЛЕННО заставить мальчиков думать по другому. не как они, а как ПРАВИЛЬНО!

по коням, лайки/дизлайки, твиты!
ща все будет

Ответить

MightyStan

2

Англиканская школа Святого Луки - христианские ценности и мировоззрение. Че не так? Ебанутая новость, ебанутый наброс. Ща еще будем запрещать другим верить в то, что они хотят. Хотя badkid бы не отказался

Ответить

Дурной магнит

MightyStan
1

Ща еще будем запрещать другим верить в то, что они хотят

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Больше всего очков набрал очко

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
1

Товарища 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
1

Лучшее влагалище

Ответить

Небольшой

Небольш…
1

👆

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Чуть выше, в два балла, оценили способность отстаивать свои права и социальную компетентность.

Пхахахахахаха

Ответить

Сергей Андреев

Marhal_New
0

Delete

Ответить

Marhal_New _Arleana

Сергей
0

фига ты промахнулся

Ответить

Andrew Voronin

1

Фейерверк тупорылых постов на TJ.
Кто-то где-то что-то сделал - натягиваем бред сивой кобылы на всю страну.

А почему только про Австралию речь?
Писала бы сразу "Гуманоиды галактики Млечный путь за скрепы". Чё нет то?

Ответить

Иван Дмитриев

0

Зумеры штурмуют средневековье

Ответить

Kir Kirsky

0

В австрийской школе мальчиков уронили сосиску

Ответить

Semen Semenov

0

Для меня также

Ответить

Елизавета Михайлова

0

англиканская школа

оценивают приверженность христианским ценностям

Так в чем новость заключается?

Ответить

Елизавета Михайлова

0

Почему в новости пропустили этот момент? Тогда стало бы понятнее почему учитель потом извинялся.
The female students were furious when they heard about the exercise given to the boys. “All the girls were disgusted and really offended,” said one student. Some boys laughingly described their task as “build a bitch”.

Ответить

Иной файл

0

ставь лайк, если тебя тоже часто соблазняет сам сатана

Ответить

Елизавета Михайлова

Иной
0

Кое-кто знает толк в соблазнах от Сатаны.

Ответить

K Kepp

0

Стоп. А как же ум? Почему в критериях нет ума?

Ответить

Елизавета Михайлова

K
0

Five points: physically fit, easy to talk to, fun/sense of humour,  <wise>

Ответить

Иван Иванович

0

Какой ужас, прививать свой собственный набор ценностей! Wait oh shi~

Ответить
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