В австралийской школе мальчиков попросили оценить женские качества. Больше всего очков набрали внешность и девственность Статьи редакции
Девочкам в это время провели урок о важности сохранения девственности до свадьбы.
Ученикам 10 класса англиканской школы Святого Луки предложили распределить 25 баллов между качествами, которые они ищут в девушке. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.
В шесть баллов оценили: привлекательную внешность, девственность, верность, приверженность христианским ценностям, доброту и консервативность. Также высоко оценили физическую форму и чувство юмора. Они набрали по пять баллов.
Меньше всего баллов набрали забота о мире, щедрость и наличие денег. Чуть выше, в два балла, оценили способность отстаивать свои права и социальную компетентность.
Как сообщил один из учеников, после урока школьники смеялись над предложенной им идеей и чертами, которые они оценивали. Многие из них описывали свою задачу как «построить образ стервы».
В это время девочкам провели урок о важности сохранения девственности до брака. Учитель рассказал им, что на мимолётные сексуальные контакты их соблазняет Сатана.
После случившегося директор школы Ланкастер отправил письма родителям с извинениями и сообщил, что учитель раскаялся в «преступлении». Также директор заявил, что они всегда будут «ценить и чтить всех учеников».
У них какие-то критерии тухлые. Давайте как в fallout распределять между Силой, Восприятием, Выносливостью, Харизмой, Интеллектом, Ловкостью и Удачей.
А по мне бы ещё destruction magic, alchemy, heavy armour, ну и lockpicking что ли, как в Скайрим
Пффф, фигня, мне больше нравится как в Скайриме. Ещё можно спросить под каким созвездием она родилась.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе
Что не так?
Квадратный Валера
Хз я не теолог, но даже я слышал про роли женщин в мире и в семье в частности не очень уважительные цитаты
Знаком с глубоковерущиими людьми, ниразу не слышал от них, и не видел в их поведении подобного - неуважительной роли женщин в семье и в жизни.
Мы цитатами делимся или историями из жизни? Я глубоко верующих тоже знаю, и они люди тоже порядочные, но у тебя пример неуважения прямо в статье, причём выданный ребёнком. А если ещё подтянуть сюда цитаты всяких попов, которые непосредственно курируют вопросы Бога, то можно закашляться. Так что хз о чем тут спорить
Конечно историями из жизни.
Для меня эта семья больше показатель христианства, чем цитаты некоторых людей кого ты привёл в пример. И некоторые из них давно отошли от Веры, и по ним судить обо всех как-то нереально.
Это как судить обо всех геях на примере Красовского
Тем более:
Добавляйте прочие ЦЕРКОВНЫЕ ЗАШКВАРЫ в комментариях. За поддержку цитат выше и за оскорбление женщин — бан, субъективно
Какой-то однобокий взгляд на христианство. Нет желания
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе
англиканской школы
Странно, чё это они так думают
Творческий самолет
Типичные католики, странно что не про мальчиков спрашивали.
Так англиканская — это не католическая.
""инклюзивности""
я за это слово буду разбивать ебальник
После случившегося директор школы Ланкастер отправил письма родителям с извинениями и сообщил, что учитель раскаялся в «преступлении».
Нифига не понял. Учитель провел урок традиционных ценностей и извинился за это?
в чем дичь?
Мужской Паша
В правде. У кого правда - у того и дичь
В католической школе мальчикам должны были нравится только престарелые святые отцы, все же знают
ахуенная новость
в австралийской христианской школе проводят опрос по христианским ценностям
интерсно пизда
Латентные девственники.
Учитель рассказал им, что на мимолётные сексуальные контакты их соблазняет Сатана
В этом даже что-то есть...
Надо НЕМЕДЛЕННО заставить мальчиков думать по другому. не как они, а как ПРАВИЛЬНО!
по коням, лайки/дизлайки, твиты!
ща все будет
Англиканская школа Святого Луки - христианские ценности и мировоззрение. Че не так? Ебанутая новость, ебанутый наброс. Ща еще будем запрещать другим верить в то, что они хотят. Хотя badkid бы не отказался
Больше всего очков набрал очко
Товарища
Чуть выше, в два балла, оценили способность отстаивать свои права и социальную компетентность.
Пхахахахахаха
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Фейерверк тупорылых постов на TJ.
Кто-то где-то что-то сделал - натягиваем бред сивой кобылы на всю страну.
А почему только про Австралию речь?
Писала бы сразу "Гуманоиды галактики Млечный путь за скрепы". Чё нет то?
англиканская школа
оценивают приверженность христианским ценностям
Так в чем новость заключается?
Почему в новости пропустили этот момент? Тогда стало бы понятнее почему учитель потом извинялся.
The female students were furious when they heard about the exercise given to the boys. “All the girls were disgusted and really offended,” said one student. Some boys laughingly described their task as “build a bitch”.
Стоп. А как же ум? Почему в критериях нет ума?
Five points: physically fit, easy to talk to, fun/sense of humour, <wise>