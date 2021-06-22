В австралийской школе мальчиков попросили оценить женские качества. Больше всего очков стоили внешность и девственность Статьи редакции
Девочкам в это время провели урок о важности сохранения девственности до свадьбы.
Ученикам 10 класса англиканской школы Святого Луки предложили распределить 25 баллов между качествами, которые они ищут в девушке. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.
Шесть баллов стоили: привлекательная внешность, девственность, верность, приверженность христианским ценностям, доброта и консервативность. Также высоко оценили физическую форму и чувство юмора. Их стоимость — пять баллов.
Меньше всего баллов требовалось на заботу о мире, щедрость и наличие денег. Чуть выше, в два балла, оценили способность отстаивать свои права и социальную компетентность.
Как сообщил один из учеников, после урока школьники смеялись над предложенной им идеей и чертами, которые они оценивали. Многие из них описывали свою задачу как «собрать стерву».
В это время девочкам провели урок о важности сохранения девственности до брака. Учитель рассказал им, что на мимолётные сексуальные контакты их соблазняет Сатана.
После случившегося директор школы Ланкастер отправил письма родителям с извинениями и сообщил, что учитель раскаялся в «преступлении». Также директор заявил, что они всегда будут «ценить и чтить всех учеников».
У них какие-то критерии тухлые. Давайте как в fallout распределять между Силой, Восприятием, Выносливостью, Харизмой, Интеллектом, Ловкостью и Удачей.
Родился в Казахстане, хотя бы вкачал все остальное. Может быть это поможет мне уехать.
Короче выбор персонажа.
Идеальная девушка 25 очков хитпоинта:
девственность 2/10
привлекательность 7/10
доброта 5/10
консервативность 1/10
физформа 4/10
интеллект 6/10
Вообще запарился раскидывать.
Чот не оч, мой вариант:
девственность 0/10
привлекательность 10/10
доброта 8/10
консервативность 0/10
физформа 10/10
интеллект 10/10
У тебя 25 баллов суммарно, а ты натыкал на 38. У тебя девственность минус 7 и консервативность минус 6.
Ты себе фемку боевого робоебота создал!
У меня интеллект 2/10
ты так смотри, никсельпиксель накрашенную заберешь.
Кста, от фемки-боевого робоебота не отказался бы.
Какой высокомерный взгляд. Настоящая госпожа.
А по мне бы ещё destruction magic, alchemy, heavy armour, ну и lockpicking что ли, как в Скайрим
Пффф, фигня, мне больше нравится как в Скайриме. Ещё можно спросить под каким созвездием она родилась.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе
Что не так?
Формальный Даниль
Хз я не теолог, но даже я слышал про роли женщин в мире и в семье в частности не очень уважительные цитаты
Знаком с глубоковерущиими людьми, ниразу не слышал от них, и не видел в их поведении подобного - неуважительной роли женщин в семье и в жизни.
Мы цитатами делимся или историями из жизни? Я глубоко верующих тоже знаю, и они люди тоже порядочные, но у тебя пример неуважения прямо в статье, причём выданный ребёнком. А если ещё подтянуть сюда цитаты всяких попов, которые непосредственно курируют вопросы Бога, то можно закашляться. Так что хз о чем тут спорить
Конечно историями из жизни.
Для меня эта семья больше показатель христианства, чем цитаты некоторых людей кого ты привёл в пример. И некоторые из них давно отошли от Веры, и по ним судить обо всех как-то нереально.
Это как судить обо всех геях на примере Красовского
Тем более:
Добавляйте прочие ЦЕРКОВНЫЕ ЗАШКВАРЫ в комментариях. За поддержку цитат выше и за оскорбление женщин — бан, субъективно
Какой-то однобокий взгляд на христианство. Нет желания
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе
А Вы точно с Библией знакомы?
Вы..
))
Читал один раз. Но разве там нет таких слов по смыслу?
Гугл подсказывает
«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Матф.7:12)
И в ветхом завете
«люби ближнего твоего, как самого себя» (Лев.19:18)
англиканской школы
Странно, чё это они так думают
Трудный кот
Типичные католики, странно что не про мальчиков спрашивали.
Так англиканская — это не католическая.
""инклюзивности""
я за это слово буду разбивать ебальник
Некоторые Филипп
Возьми меня на рейд
ахуенная новость
в австралийской христианской школе проводят опрос по христианским ценностям
интерсно пизда
После случившегося директор школы Ланкастер отправил письма родителям с извинениями и сообщил, что учитель раскаялся в «преступлении».
Нифига не понял. Учитель провел урок традиционных ценностей и извинился за это?
Рядовой химик
Хуйционных
Какой именно?
в чем дичь?
Некоторые Филипп
В правде. У кого правда - у того и дичь
Англиканская школа Святого Луки - христианские ценности и мировоззрение. Че не так? Ебанутая новость, ебанутый наброс. Ща еще будем запрещать другим верить в то, что они хотят. Хотя badkid бы не отказался
Таинственный коктейль
Ща еще будем запрещать другим верить в то, что они хотят
Латентные девственники.
В католической школе мальчикам должны были нравится только престарелые святые отцы, все же знают
Надо НЕМЕДЛЕННО заставить мальчиков думать по другому. не как они, а как ПРАВИЛЬНО!
по коням, лайки/дизлайки, твиты!
ща все будет
@Vasily Protopchenko
мальчик, что не так, барнаул кольнул в правом боку?
Если я правильно понял, что тебя взволновал мой минус и тебе хочется узнать, за что я его поставил, то за утрирование, которое приводит к выводу, прямо противоречащему реальности. На самом деле именно суть т.н. христианских ценностей в том, чтобы заставить других думать так, как христианам надо - для этого у них есть, например, концепция греха, по которой, если ты ебался до брака или с представителем своего пола, то ты человек хуёвый, и если в твоей стране порядки не слишком светские, то по таким чисто иррациональным критериям оценки людей можно легко сесть в тюрьму или даже чего похуже. При этом детей в таких школах обучают именно религиозным идеям, содержащим в себе иррациональные критерии оценки, а не критическому мышлению и навыкам анализа, которые при последовательных рассуждениях с неизбежностью приведут к выводу, что эти идеи и критерии - говно собачье, которое любители собачьего говна забивают тебе в башку, пока ты в уязвимом возрасте и недостаточно развит интеллектуально, чтобы оказать говноедам сопротивление.
Так что, увожаемый друг, если тебя волнует принуждение к правильному мышлению, ищи его в христианских школах, а не среди тех, кто охуевает от порядков в этих школах.
:D охуеть. ты на 18 строчек разложил то, что я вложил в 3,5 ироничные.
люди сходят с ума, как им хочется. и воспитывают своих детей, отталкиваясь от своего сумасшествия (ведь они завели их, опираясь на ту систему координат, в которой они существуют).
но нет, сидя в рашке (или украшке, что без разницы) и пытаясь отыгрывать роль прогрессивного юнита, мы тут вертим пальцем у виска и яростно ставим плюсики под язвительные комментарии.
Но вчера мы умилительно разводили руками и тянули БАРНАУЛ (как лет 10 назад кричали Тагил) под каждой новостью про БЛМ и ЛГБТ+ перегибы.
Типа какая вам блять разница! у нас тут путин!
ну епта, Вася, какая тебе разница до австрийский школьников? у тебя тут путин (ну или зеленский, там порошенко etc)
(я обращаюсь не конкретно к тебе, а к собирательному лицу)
Это всего лишь разновидность ад хоминема. Наличие путина никак не мешает мне высказать своё осуждение другим сортам репрессивных идеологий. Просто сложилось так, что я смог аргументированно возразить на твои претензии, и теперь, чтобы не признавать несостоятельность этих претензий, тебе приходится развивать их, добавлять в них путина и другую хуйню, переводить их в другое русло - короче говоря, маневрировать.
увольнение за неправильное мнение об лгбт+?
давай разберемся, по самой ленивой выборке, хейтеры лгбткплюс это представители христианских и, в меньшей степени (разумеется хехе) ценностей. суть т.н. христианских ценностей в том, чтобы заставить других думать так, как христианам надо - для этого у них есть, например, концепция греха, по которой, если ты ебался до брака или с представителем своего пола, то ты человек хуёвый, и если в твоей стране порядки не слишком светские, то по таким чисто иррациональным критериям оценки людей можно легко сесть в тюрьму или даже чего похуже.
так-с, дальше, ну вроде уже понятно?..
давай без вотэбаутизма, ладно?
прекращай: ад хаминем, ватэбаутизм, хуюм буюм.
эта гаррипотеррвщина только в твиттере работает. авадакедавра, люциюс круцио, кенселить, отменять.
я написал коммент, у тебя пригорело, тк ты увидел насмешку над собой (что верно). в качестве ответа ты написал, это уму непостижимо, развернутую версию моей же подъебки. только размусоливая, заглаживая углы.
это не аргументация. это ширма.
"я обиделся, тк ты меня подъебал, я уязвимый"
вот что ты хочешь сказать. это честная претензия. и на нее есть честный ответ: мне похую.
на этом беседа подходит к концу.
Ну это уже попытки спастись при помощи другого демагогического приёма - высмеивания. Типа, если что-то было упомянуто в твиторе, то оно как бы нихуя не значит, а заодно можно неявно записать собеседника в касту твиттерских, пониже своей, и слиться на этом.
И я не пригорел, я всего лишь хуйнул тебе минус. Вот твой доёб с требованием пояснить за минус в интернете уже похож на пригорание, да.
развернутую версию моей же подъебки.
Никоим образом моя «развёрнутая версия» не повторяет «твою же подъёбку», она возражает ей. Это то же самое маневрирование в поисках способа не признавать несостоятельность претензий.
это не аргументация. это ширма.
Кек. Нет ты.
Типа, если что-то было упомянуто в твиторе,
давай придумаем для этого термин, в следующий раз будет удобно. чтоб был ватэбаутизм, ад хаминем и.. твитеризм?
и чтоб если ты вел себя как планктон из твиттера, и тебя на этом подлавливали, ты такой:
это типичный твиттеризм, поведение которому я дал определение. соответственно я победил.
Учитель рассказал им, что на мимолётные сексуальные контакты их соблазняет Сатана
В этом даже что-то есть...
@Sasha Shambilova, заголовок бы подредачить немного. Сейчас выглядит так, будто "мальчиков попросили оценить женские качества, и выше всего они поставили внешность и девственность". И далее по тексту тоже как будто мальчики оценивали такие-то качества.
Но оценка качеств по балльной шкале уже в условиях задачи, и за 25 баллов надо "собрать" "девушку мечты". Так что качества оценил составитель задания.
Больше всего очков набрал очко
Товарища
Чуть выше, в два балла, оценили способность отстаивать свои права и социальную компетентность.
Пхахахахахаха
Delete
Фейерверк тупорылых постов на TJ.
Кто-то где-то что-то сделал - натягиваем бред сивой кобылы на всю страну.
А почему только про Австралию речь?
Писала бы сразу "Гуманоиды галактики Млечный путь за скрепы". Чё нет то?
@Иван Прохоров леваки захватили мир!!!
Привет, как рад, что ты не спишь
англиканская школа
оценивают приверженность христианским ценностям
Так в чем новость заключается?
Почему в новости пропустили этот момент? Тогда стало бы понятнее почему учитель потом извинялся.
The female students were furious when they heard about the exercise given to the boys. “All the girls were disgusted and really offended,” said one student. Some boys laughingly described their task as “build a bitch”.
Стоп. А как же ум? Почему в критериях нет ума?
Five points: physically fit, easy to talk to, fun/sense of humour, <wise>
Англиканская школа уронила сосиску.
Вечером эти же самые мальчики открыли порнхаб и стали наяривать писюны просматривая как девушки не сохранили свою девственность до свадьбы.
Эти австралийцы чисто как наши догистанцы
Догистайлцы
ТАК БЛЭТ
В австрийской школе мальчиков уронили сосиску
Просто невероятно и неожиданно, что в религиозной школе подобное обсуждают, прямо новость молния. Никогда такого не было
Забавно, что такой критерий как интеллект вообще отсутствовал))) главное чтоб дырка была, всё по христианским заветам.
Огрехи перевода:
The qualities worth six points in the exercise included popularity, loyalty, good-looking/attractive,—> intelligent<—, a strong Christian, kind and conservative, a virgin and trustworthy.
Уволят веруна - додика, надеюсь.