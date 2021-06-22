Девочкам в это время провели урок о важности сохранения девственности до свадьбы.

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Ученикам 10 класса англиканской школы Святого Луки предложили распределить 25 баллов между качествами, которые они ищут в девушке. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Шесть баллов стоили: привлекательная внешность, девственность, верность, приверженность христианским ценностям, доброта и консервативность. Также высоко оценили физическую форму и чувство юмора. Их стоимость — пять баллов.

Меньше всего баллов требовалось на заботу о мире, щедрость и наличие денег. Чуть выше, в два балла, оценили способность отстаивать свои права и социальную компетентность.

Как сообщил один из учеников, после урока школьники смеялись над предложенной им идеей и чертами, которые они оценивали. Многие из них описывали свою задачу как «собрать стерву».

Они думают, что шутить об этом было нормально, потому что их собственный учитель говорил им, что это нормально. ученик школы

В это время девочкам провели урок о важности сохранения девственности до брака. Учитель рассказал им, что на мимолётные сексуальные контакты их соблазняет Сатана.

После случившегося директор школы Ланкастер отправил письма родителям с извинениями и сообщил, что учитель раскаялся в «преступлении». Также директор заявил, что они всегда будут «ценить и чтить всех учеников».

Несмотря на все усилия по обучению уважению, здоровым отношениям, гендерному равенству, согласию и инклюзивности, мы не всегда понимаем это правильно — и то, что случилось на прошлой неделе, является хорошим примером, как самые лучшие намерения могут пойти ужасно неправильно. Ланкастер директор школы Святого Луки