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Новости
Sasha Shambilova

В австралийской школе мальчиков попросили оценить женские качества. Больше всего очков стоили внешность и девственность Статьи редакции

Девочкам в это время провели урок о важности сохранения девственности до свадьбы.

135 135 комментариев
8496 просмотров

Ученикам 10 класса англиканской школы Святого Луки предложили распределить 25 баллов между качествами, которые они ищут в девушке. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Шесть баллов стоили: привлекательная внешность, девственность, верность, приверженность христианским ценностям, доброта и консервативность. Также высоко оценили физическую форму и чувство юмора. Их стоимость — пять баллов.

Меньше всего баллов требовалось на заботу о мире, щедрость и наличие денег. Чуть выше, в два балла, оценили способность отстаивать свои права и социальную компетентность.

Как сообщил один из учеников, после урока школьники смеялись над предложенной им идеей и чертами, которые они оценивали. Многие из них описывали свою задачу как «собрать стерву».

Они думают, что шутить об этом было нормально, потому что их собственный учитель говорил им, что это нормально.

ученик школы

В это время девочкам провели урок о важности сохранения девственности до брака. Учитель рассказал им, что на мимолётные сексуальные контакты их соблазняет Сатана.

После случившегося директор школы Ланкастер отправил письма родителям с извинениями и сообщил, что учитель раскаялся в «преступлении». Также директор заявил, что они всегда будут «ценить и чтить всех учеников».

Несмотря на все усилия по обучению уважению, здоровым отношениям, гендерному равенству, согласию и инклюзивности, мы не всегда понимаем это правильно — и то, что случилось на прошлой неделе, является хорошим примером, как самые лучшие намерения могут пойти ужасно неправильно.

Ланкастер
директор школы Святого Луки
Обновлено Изначально в заметке сообщалось, что мальчики самостоятельно оценили качества на определённое количество баллов.

#новости #австралия

135 135 комментариев
1
24
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135 комментариев
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aliftin

115

У них какие-то критерии тухлые. Давайте как в fallout распределять между Силой, Восприятием, Выносливостью, Харизмой, Интеллектом, Ловкостью и Удачей. 

Ответить

Klen

aliftin
85

В австралийской школе

Очевидно все очки слиты на удачу, чтобы не родиться в Казахстане.

Ответить

Sloowbruh

Klen
8

Бля вот зачем ты мне сейчас больно сделал?!

Ответить

badResistor

Klen
4

хочешь сказать что те кто родился в казахстане прокачали все остальное?

Ответить

Lofoten Forsake

Klen
0

Родился в Казахстане, хотя бы вкачал все остальное. Может быть это поможет мне уехать. 

Ответить

Константин

Lofoten
0

Там есть некоторые места, в которых...

Ответить

badResistor

aliftin
1

Короче выбор персонажа.
Идеальная девушка 25 очков хитпоинта:
девственность 2/10 
привлекательность 7/10
доброта 5/10
консервативность 1/10
физформа 4/10
интеллект 6/10

Вообще запарился раскидывать.

Ответить

alexferman

badResistor
2

Чот не оч, мой вариант:

девственность 0/10
привлекательность 10/10
доброта 8/10
консервативность 0/10
физформа 10/10
интеллект 10/10

Ответить

badResistor

alexfer…
4

У тебя 25 баллов суммарно, а ты натыкал на 38. У тебя девственность минус 7 и консервативность минус 6.
Ты себе фемку боевого робоебота создал!

Ответить

alexferman

badResi…
8

У меня интеллект 2/10

Ответить

badResistor

alexfer…
0

ты так смотри, никсельпиксель накрашенную заберешь.

Ответить

alexferman

badResi…
2

Кста, от фемки-боевого робоебота не отказался бы.

Ответить

badResisto

alexfer…
1
Ответить

alexferman

badResi…
0

Какой высокомерный взгляд. Настоящая госпожа.

Ответить

badResisto

alexfer…
1

не госпожа, а
"мадам Ван дер Секс"

Ответить

Виктор Ганелес

alexfer…
0

Алекс, мы не о тебе а о девушках говорили

Ответить

Майка Ника

aliftin
1

А по мне бы ещё destruction magic, alchemy, heavy armour, ну и lockpicking что ли, как в Скайрим

Ответить

Константин Курасов

Майка
0

зачем тебе lockpicking, если не прокачан sneaking?

Ответить

Сергей Новиков

aliftin
1

Пффф, фигня, мне больше нравится как в Скайриме. Ещё можно спросить под каким созвездием она родилась. 

Ответить

Константин Курасов

Сергей
0

под каким созвездием, значит?)

Ответить

Формальный Даниль

34

Чёт христианство с равенством полов и уважением не особо вяжется

Ответить

Bkmz Иванов

Формальный
10

Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе

Что не так?

Ответить

alexferman

Bkmz
6

На садомазохистах эта концепция лажает

Ответить

Формальный Даниль

Bkmz
3

Хз я не теолог, но даже я слышал про роли женщин в мире и в семье в частности не очень уважительные цитаты

Ответить

Bkmz Иванов

Формаль…
2

Знаком с глубоковерущиими людьми, ниразу не слышал от них, и не видел в их поведении подобного - неуважительной роли женщин в семье и в жизни. 

Ответить

Формальный

Bkmz
5

Мы цитатами делимся или историями из жизни? Я глубоко верующих тоже знаю, и они люди тоже порядочные, но у тебя пример неуважения прямо в статье, причём выданный ребёнком. А если ещё подтянуть сюда цитаты всяких попов, которые непосредственно курируют вопросы Бога, то можно закашляться. Так что хз о чем тут спорить

Подборка цитат: мнение РПЦ о женщинах
Как церковь традиционно отводит женщинам только вторые роли и делает их максимально «удобными».
tjournal.ru
Ответить

Bkmz Иванов

Формаль…
2

Конечно историями из жизни.  
Для меня эта семья больше показатель христианства,  чем цитаты некоторых людей кого ты привёл в пример. И некоторые из них давно отошли от Веры, и по ним судить обо всех как-то нереально.
Это как судить обо всех геях на примере Красовского

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
2

Тем более:
Добавляйте прочие ЦЕРКОВНЫЕ ЗАШКВАРЫ в комментариях. За поддержку цитат выше и за оскорбление женщин — бан, субъективно

Какой-то однобокий взгляд на христианство. Нет желания
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе

Ответить

Формальный

Bkmz
2

Ну когда попы будут этому совету следовать, их тоже уважать начнут. А до тех пор за мат извени

Но вообще я согласен, хуевые люди есть везде

Ответить

Bkmz

Формаль…
1

Да прибудет с тобой сила, добрый человек!

Ответить

Андрей Охапкин

Формаль…
0

Всё зависит от людей, как и везде

Ответить

Madao

Bkmz
0

А что по-твоему "неувожение" к женщине? 

Ответить

Bkmz Иванов

Madao
1

"Мужское движение" и подобное

Ответить

Б-гдан Кравец

Bkmz
0

А Вы точно с Библией знакомы?

Ответить

Bkmz Иванов

Б-гдан
0

Вы..

))
Читал один раз. Но разве там нет таких слов по смыслу?
Гугл подсказывает 
«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Матф.7:12)

И в ветхом завете
«люби ближнего твоего, как самого себя» (Лев.19:18)

Ответить

Funny Kaplan

Формальный
0

Да и не только христианство

Ответить

alexferman

29

англиканской школы

Странно, чё это они так думают

Ответить

Трудный кот

alexferman
5

Типичные католики, странно что не про мальчиков спрашивали.

Ответить

Дефицитный Сервелат

Трудный
7

Так англиканская — это не католическая.

Ответить

Илья Гераськин

Дефицит…
0

С тех пор, как король Англии с Портман обженился

Ответить

некипишуй

19

""инклюзивности""

я за это слово буду разбивать ебальник

Ответить

Некоторые Филипп

некипишуй
9

Возьми меня на рейд

Ответить

некипишуй

Некоторые
4

в четверг подтягивайся

Ответить

Plan 🇧&🇨

некипиш…
1

i.e. Zoibana was included.

Ответить

некипишуй

Plan
0

he aint

Ответить

badResistor

Некоторые
–1

я тоже в деле

Ответить

Степан Анейчик

некипишуй
1

оо расиста порвало

Ответить

Иван Эртель

некипишуй
1

Ол инклюзивность

Ответить

Прекрасный теркин30см

17

Это все равно что новость о том, что в школе с углублённым изучением английского языка провели урок английского языка

Ответить

Прекрасный теркин30см

Прекрасный
4

Но здесь хотя бы извинились

Ответить

Павел Макров

18

ахуенная новость
в австралийской христианской школе проводят опрос по христианским ценностям
интерсно пизда

Ответить

Рыжий

9

 После случившегося директор школы Ланкастер отправил письма родителям с извинениями и сообщил, что учитель раскаялся в «преступлении».

Нифига не понял. Учитель провел урок традиционных ценностей и извинился за это?

Ответить

Рядовой химик

Рыжий
5

Хуйционных

Ответить

Владимир Филатов

Рядовой
0

Александра Ройзман?

Ответить

Даниил Шинкаренко

Рядовой
0

Чего порвалась

Ответить

Madao

Рыжий
0

Да, потому что "традиционные ценности" подразумевают ущемление прав половины населения планеты. 

Ответить

Даниил Шинкаренко

Madao
0

Какой именно?

Ответить

Madao

Даниил
0

Получившей от отца х-хромосому вместо у-хромосомы. 

Ответить

Даниил

Madao
0

Значит, в традиционных ценностях ущемляются только бабы? Ожидаемый ответ от носительницы двух х хромосом.

Ответить

Madao

Даниил
0

Традиционные ценности, на мой взгляд, в современном мире не выгодны и "бабам", и "хуемразям", но, очевидно, женщинам с трад-устроем живётся куда хуже. 

Ответить

Bkmz Иванов

Рыжий
1

Черти победили

Ответить

Некоторые Филипп

10

Дичь в ортодоксальной религиозной школе? Не может быть!

Ответить

Зарегистрировался только что

Некоторые
1

в чем дичь?

Ответить

Некоторые Филипп

Зарегистрировал…
3

В правде. У кого правда - у того и дичь

Ответить

Формальный

Некотор…
3

И ружьё

Ответить

Таблетка

Формаль…
1
Ответить

MightyStan

7

Англиканская школа Святого Луки - христианские ценности и мировоззрение. Че не так? Ебанутая новость, ебанутый наброс. Ща еще будем запрещать другим верить в то, что они хотят. Хотя badkid бы не отказался

Ответить

сироп от щекотки

MightyStan
3

Хотя badkid бы не отказался

лел

Ответить

Таинственный коктейль

MightyStan
1

Ща еще будем запрещать другим верить в то, что они хотят

Ответить

Трудный кот

0

Парни которым нравятся девственницы латентные педофилы ю кент чейндж май майнд.

Ответить

Сергей Андреев

Трудный
15

Латентные девственники.

Ответить

Илья Гераськин

Сергей
5

Самые обычные, а не латентные же

Ответить

anvarich

4

В католической школе мальчикам должны были нравится только престарелые святые отцы, все же знают

Ответить

Таинственный коктейль

anvarich
3

Это протестантская.

Ответить

сироп от щекотки

3

Надо НЕМЕДЛЕННО заставить мальчиков думать по другому. не как они, а как ПРАВИЛЬНО!

по коням, лайки/дизлайки, твиты!
ща все будет

Ответить

сироп от щекотки

сироп
0

@Vasily Protopchenko 
мальчик, что не так, барнаул кольнул в правом боку?

Ответить

Vasily Protopchenko

сироп
0

Если я правильно понял, что тебя взволновал мой минус и тебе хочется узнать, за что я его поставил, то за утрирование, которое приводит к выводу, прямо противоречащему реальности. На самом деле именно суть т.н. христианских ценностей в том, чтобы заставить других думать так, как христианам надо - для этого у них есть, например, концепция греха, по которой, если ты ебался до брака или с представителем своего пола, то ты человек хуёвый, и если в твоей стране порядки не слишком светские, то по таким чисто иррациональным критериям оценки людей можно легко сесть в тюрьму или даже чего похуже. При этом детей в таких школах обучают именно религиозным идеям, содержащим в себе иррациональные критерии оценки, а не критическому мышлению и навыкам анализа, которые при последовательных рассуждениях с неизбежностью приведут к выводу, что эти идеи и критерии - говно собачье, которое любители собачьего говна забивают тебе в башку, пока ты в уязвимом возрасте и недостаточно развит интеллектуально, чтобы оказать говноедам сопротивление.
Так что, увожаемый друг, если тебя волнует принуждение к правильному мышлению, ищи его в христианских школах, а не среди тех, кто охуевает от порядков в этих школах.

Ответить

сироп от щекотки

Vasily
0

:D охуеть. ты на 18 строчек разложил то, что я вложил в 3,5 ироничные.

люди сходят с ума, как им хочется. и воспитывают своих детей, отталкиваясь от своего сумасшествия (ведь они завели их, опираясь на ту систему координат, в которой они существуют).

но нет, сидя в рашке (или украшке, что без разницы) и пытаясь отыгрывать роль прогрессивного юнита, мы тут вертим пальцем у виска и яростно ставим плюсики под язвительные комментарии.
Но вчера мы умилительно разводили руками и тянули БАРНАУЛ (как лет 10 назад кричали Тагил) под каждой новостью про БЛМ и ЛГБТ+ перегибы.

Типа какая вам блять разница! у нас тут путин!

ну епта, Вася, какая тебе разница до австрийский школьников? у тебя тут путин (ну или зеленский, там порошенко etc)

(я обращаюсь не конкретно к тебе, а к собирательному лицу)

Ответить

Vasily

сироп
0

Это всего лишь разновидность ад хоминема. Наличие путина никак не мешает мне высказать своё осуждение другим сортам репрессивных идеологий. Просто сложилось так, что я смог аргументированно возразить на твои претензии, и теперь, чтобы не признавать несостоятельность этих претензий, тебе приходится развивать их, добавлять в них путина и другую хуйню, переводить их в другое русло - короче говоря, маневрировать.

Ответить

Рыжий

Vasily
–1

 никак не мешает мне высказать своё осуждение другим сортам репрессивных идеологий

А что насчет увольнений за неправильное мнение об LGBTQ ? Никаких репрессий?

Ответить

Vasily

Рыжий
1

Мне неохота перескакивать в дискуссию о кэнсел калче. Её проблемы никак не нивелируют репрессивность религиозных идеологий.

Ответить

сироп от щекотки

Рыжий
1

увольнение за неправильное мнение об лгбт+?
давай разберемся, по самой ленивой выборке, хейтеры лгбткплюс это представители христианских и, в меньшей степени (разумеется хехе) ценностей. суть т.н. христианских ценностей в том, чтобы заставить других думать так, как христианам надо - для этого у них есть, например, концепция греха, по которой, если ты ебался до брака или с представителем своего пола, то ты человек хуёвый, и если в твоей стране порядки не слишком светские, то по таким чисто иррациональным критериям оценки людей можно легко сесть в тюрьму или даже чего похуже.
так-с, дальше, ну вроде уже понятно?..

давай без вотэбаутизма, ладно?

Ответить

сироп от щекотки

Vasily
0

прекращай: ад хаминем, ватэбаутизм, хуюм буюм.
эта гаррипотеррвщина только в твиттере работает. авадакедавра,  люциюс круцио, кенселить, отменять.

я написал коммент, у тебя пригорело, тк ты увидел насмешку над собой (что верно). в качестве ответа ты написал, это уму непостижимо, развернутую версию моей же подъебки. только размусоливая, заглаживая углы.
это не аргументация. это ширма.
"я обиделся, тк ты меня подъебал, я уязвимый"
вот что ты хочешь сказать. это честная претензия. и на нее есть честный ответ: мне похую.

на этом беседа подходит к концу.

Ответить

Vasily

сироп
0

Ну это уже попытки спастись при помощи другого демагогического приёма - высмеивания. Типа, если что-то было упомянуто в твиторе, то оно как бы нихуя не значит, а заодно можно неявно записать собеседника в касту твиттерских, пониже своей, и слиться на этом.

И я не пригорел, я всего лишь хуйнул тебе минус. Вот твой доёб с требованием пояснить за минус в интернете уже похож на пригорание, да.

развернутую версию моей же подъебки.

Никоим образом моя «развёрнутая версия» не повторяет «твою же подъёбку», она возражает ей. Это то же самое маневрирование в поисках способа не признавать несостоятельность претензий.

это не аргументация. это ширма.

Кек. Нет ты.

Ответить

сироп от

Vasily
1

Типа, если что-то было упомянуто в твиторе,

давай придумаем для этого термин, в следующий раз будет удобно. чтоб был ватэбаутизм, ад хаминем и.. твитеризм?

и чтоб если ты вел себя как планктон из твиттера, и тебя на этом подлавливали, ты такой:

это типичный твиттеризм, поведение которому я дал определение. соответственно я победил.

Ответить

Vasily

сироп
0

Я уже хуй знает, о чём ты, уважаемый друг, это что-то не вполне связное

Ответить

*

3

Учитель рассказал им, что на мимолётные сексуальные контакты их соблазняет Сатана

В этом даже что-то есть...

Ответить

мЕдь

*
0

Слово божье.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

*
0
Ответить

Посторонний

*
0

Ну ага.

Ответить

Диванный Аналитик

3

@Sasha Shambilova, заголовок бы подредачить немного. Сейчас выглядит так, будто "мальчиков попросили оценить женские качества, и выше всего они поставили внешность и девственность". И далее по тексту тоже как будто мальчики оценивали такие-то качества.
Но оценка качеств по балльной шкале уже в условиях задачи, и за 25 баллов надо "собрать" "девушку мечты". Так что качества оценил составитель задания.

Ответить

Диванный Аналитик

Диванный
1

@Sasha Shambilova 

Ответить

Sasha Shambilova

Диванный
0

спасибо, поправили

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Больше всего очков набрал очко

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
2

Товарища 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
2

Лучшее влагалище

Ответить

Небольшой

Небольш…
2

👆

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

Чуть выше, в два балла, оценили способность отстаивать свои права и социальную компетентность.

Пхахахахахаха

Ответить

Сергей Андреев

Marhal_New
0

Delete

Ответить

Marhal_New _Arleana

Сергей
0

фига ты промахнулся

Ответить

Andrew Voronin

0

Фейерверк тупорылых постов на TJ.
Кто-то где-то что-то сделал - натягиваем бред сивой кобылы на всю страну.

А почему только про Австралию речь?
Писала бы сразу "Гуманоиды галактики Млечный путь за скрепы". Чё нет то?

Ответить

Добровольный утюг

1

@Иван Прохоров леваки захватили мир!!!

Ответить

Иван Прохоров

Добровольный
1

Привет, как рад, что ты не спишь

Ответить

Иван Прохоров

Иван
1

Что-то грустно

Ответить

Иван Прохоров

Добровольный
1

Вот ещё, это ужасней

В австралийской школе мальчиков заставили…
Школьникам предложили выступить с «символическим жестом извинений».
tjournal.ru
Ответить

Иван Прохоров

Иван
1

12 лет пацанам

Ответить

Иван Прохоров

Добровольный
1

Лайкни мой пост с Плющевым и Ауг. Там неадекваты собрались

Ответить

Елизавета Михайлова

1

англиканская школа

оценивают приверженность христианским ценностям

Так в чем новость заключается?

Ответить

Елизавета Михайлова

1

Почему в новости пропустили этот момент? Тогда стало бы понятнее почему учитель потом извинялся.
The female students were furious when they heard about the exercise given to the boys. “All the girls were disgusted and really offended,” said one student. Some boys laughingly described their task as “build a bitch”.

Ответить

Нужный дым

1

ставь лайк, если тебя тоже часто соблазняет сам сатана

Ответить

Елизавета Михайлова

Нужный
0

Кое-кто знает толк в соблазнах от Сатаны.

Ответить

K Kepp

1

Стоп. А как же ум? Почему в критериях нет ума?

Ответить

Елизавета Михайлова

K
0

Five points: physically fit, easy to talk to, fun/sense of humour,  <wise>

Ответить

Иван Иванович

1

Какой ужас, прививать свой собственный набор ценностей! Wait oh shi~

Ответить

Антон Пострунин

1

Англиканская школа уронила сосиску.

Ответить

Иван Эртель

Антон
0

Sausage

Ответить

Диванный Аналитик

1

Сообщение удалено

Ответить

Соколов Андрей

1

Вечером эти же самые мальчики открыли порнхаб и стали наяривать писюны просматривая как девушки не сохранили свою девственность до свадьбы.

Ответить

Aleksandr Dolgikh

0

Эти австралийцы чисто как наши догистанцы

Ответить

alexferman

Aleksandr
2

Догистайлцы

Ответить

Doggy Style

alexferman
1

ТАК БЛЭТ

Ответить

Doggy Style

Doggy
1

наши к этому никакого отношения не имеют

Ответить

Иван Дмитриев

0

Зумеры штурмуют средневековье

Ответить

Kir Kirsky

0

В австрийской школе мальчиков уронили сосиску

Ответить

Рыжий

Kir
0

Чью сосиску уронили?

Ответить

Semen Semenov

0

Для меня также

Ответить

Яня

0

Просто невероятно и неожиданно, что в религиозной школе подобное обсуждают, прямо новость молния. Никогда такого не было

Ответить

Имя Фамилия

0

Забавно, что такой критерий как интеллект вообще отсутствовал))) главное чтоб дырка была, всё по христианским заветам.

Ответить

Диванный Аналитик

Имя
0

Огрехи перевода:
The qualities worth six points in the exercise included popularity, loyalty, good-looking/attractive,—> intelligent<—, a strong Christian, kind and conservative, a virgin and trustworthy.

Ответить

Посторонний

0

Уволят веруна - додика, надеюсь.

Ответить

Рыжий

Посторонний
0

Из христианской школы уволят веруна? Ебанулся?

Ответить

Розовый Абдужаббор

0

 англиканской школы Святого Луки

Ответить

Alex Kostin

0

А кто то квиров и драгквинов на урок приглашает

Ответить

DratuTi

0

Все норм. Девушки должны быть невинны и миловидны, а не дырявое б/у

Ответить

Дизайнер Павленко

0

собрали стерву))

Ответить
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Комментарии

Дизайнер Павленко

В австралийской школе мальчиков…

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