Но бунт трейдеров с Reddit — это не основная причина закрытия фонда, который управлял активами на 440 миллионов долларов.

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Фонд White Square Capital закрылся, пообещав инвесторам вернуть капитал до конца июня, после финального анализа бизнес-модели. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близким к компании, и письмо фонда.

Компания на пике управляла активами на сумму 440 миллионов долларов. Она в том числе ставила против игровой розничной сети GameStop, чьи акции в конце января подняли на 700% силами пользователей Reddit. Флешмоб стал интернет-феноменом, который повлиял на прибыль хедж-фондов и вызывал негативную реакцию со стороны Уолл-стрит — биржи запрещали покупку акций, а потерявшие миллиарды долларов инвесторы жаловались на «манипуляции». White Square Capital понесли двузначные процентные потери.

Однако основная причина закрытия — нехватка инвесторов. По данным источника FT, близкого к фонду, после потерь из-за ставок против GameStop компания быстро восстановилась и вернула доход, но в этом году двое крупных инвесторов вывели наличные деньги из White Square Capital и решили вложить их в дешёвые пассивные фонды. Произошло ли это на самом деле, публично не уточнялось.

Мы лично начинаем предпочитать тенденцию инвестировать не в хедж-фонды, а в более дешёвые альтернативы. инвестор, объявивший о закрытии White Square Capital