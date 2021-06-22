{"id":741,"title":"\u0427\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434 \u043a\u0430\u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=741&url=https:\/\/vc.ru\/special\/inside&hash=8cd453b694f2fbdab552a331ca897ca0ffa35ce83c96c59b3a50ee70d30b9dab","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Лондонский хедж-фонд, ставивший на падение акций GameStop, объявил о закрытии Статьи редакции

Но бунт трейдеров с Reddit — это не основная причина закрытия фонда, который управлял активами на 440 миллионов долларов.

13 13 комментариев
2720 просмотров

Фонд White Square Capital закрылся, пообещав инвесторам вернуть капитал до конца июня, после финального анализа бизнес-модели. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близким к компании, и письмо фонда.

Компания на пике управляла активами на сумму 440 миллионов долларов. Она в том числе ставила против игровой розничной сети GameStop, чьи акции в конце января подняли на 700% силами пользователей Reddit. Флешмоб стал интернет-феноменом, который повлиял на прибыль хедж-фондов и вызывал негативную реакцию со стороны Уолл-стрит — биржи запрещали покупку акций, а потерявшие миллиарды долларов инвесторы жаловались на «манипуляции». White Square Capital понесли двузначные процентные потери.

Однако основная причина закрытия — нехватка инвесторов. По данным источника FT, близкого к фонду, после потерь из-за ставок против GameStop компания быстро восстановилась и вернула доход, но в этом году двое крупных инвесторов вывели наличные деньги из White Square Capital и решили вложить их в дешёвые пассивные фонды. Произошло ли это на самом деле, публично не уточнялось.

Мы лично начинаем предпочитать тенденцию инвестировать не в хедж-фонды, а в более дешёвые альтернативы.

инвестор, объявивший о закрытии White Square Capital

В мае руководство White Square Capital ожидало притока новых инвесторов, но этого не произошло, после чего фонд решил закрыться.

Reddit против Уолл-Стрит: флешмоб вокруг акций…
Биржи запрещают торговлю, инвесторы теряют миллиарды долларов и жалуются на «манипуляции», а в…
tjournal.ru

#новости #gamestop

13 13 комментариев
19
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","gamestop"], "comments": 13, "likes": 19, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 400131, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 22 Jun 2021 21:08:49 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Оптимальный блик

3

Так че реддиторы победили? 

Ответить

Антон Сциталов

Оптимальный
13

Нееет, это не из-за реееедддиииииторов этих ваших!!!! Это мы сами такое решение приняли!!!! 

Ответить

Радикальный паркур

Антон
10

Нееет, это не они сами такое решеное приняли, это мыыыыыы, рееееееедддиииииторы на них надавили!!!!

Ответить

Антон Сциталов

Радикал…
2

А правда скорее всего посередине. Стали слишком известны и отпугнули инвесторов. 

Ответить

Временной Слава

Оптимальный
1

начало первого же абзаца отвечает на этот вопрос

Ответить

Igor Chvalun

Оптимальный
0

Кто на пике продал, да. Остальные как обычно лососнут. 

Ответить

Илья Гераськин

3

Компания на пике управляла активами на сумму 440 миллионов долларов.

По меркам Уолл стрит это не серьёзно. Это, наверное, уровень офиса в гараже главы фонда

Ответить

alexferman

2

Так им и надо

Ответить

Alexander the Nth

1
Ответить

капля мочи

0

Легион победил 

Ответить

Временной Слава

0

это победа всего русского футбола

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Ееее бунд

Ответить

Dmitry R.

0

стравлены.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Все рестораны Москвы переводят на «бесковидный» режим: пускать будут привитых, переболевших и с отрицательным тестом
Попасть в заведение можно будет только по QR-коду — никаких бумажных справок.
529
Новости
Руслан Усачев объявил об отъезде из России по политическим причинам
Блогер собирается «путешествовать по миру, пока не найдёт новый дом».
467
Спорт
Сборная России по футболу разгромно проиграла Дании 1:4 и вылетела с Евро
РФ заняла последнее место в группе.
431
Популярное за три дня
Twitter
7
Новости
Руслан Усачев объявил об отъезде из России по политическим причинам
Блогер собирается «путешествовать по миру, пока не найдёт новый дом».
467
TJ
TJ — 10 лет. Пора праздновать!
В такую дату грех не закатить вечеринку из материалов.
268
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Madegghead

Entry in the subsite Twitter

Pavel Vakhrushev

Instagram запустил в России…

Рыжий

В австралийской школе мальчиков…

Дмитрий Зосенко

Все рестораны Москвы переводят…

Илюхер XXX

В австралийской школе мальчиков…

Vasily Protopchenko

В австралийской школе мальчиков…
null