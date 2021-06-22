Лондонский хедж-фонд, ставивший на падение акций GameStop, объявил о закрытии Статьи редакции
Но бунт трейдеров с Reddit — это не основная причина закрытия фонда, который управлял активами на 440 миллионов долларов.
Фонд White Square Capital закрылся, пообещав инвесторам вернуть капитал до конца июня, после финального анализа бизнес-модели. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близким к компании, и письмо фонда.
Компания на пике управляла активами на сумму 440 миллионов долларов. Она в том числе ставила против игровой розничной сети GameStop, чьи акции в конце января подняли на 700% силами пользователей Reddit. Флешмоб стал интернет-феноменом, который повлиял на прибыль хедж-фондов и вызывал негативную реакцию со стороны Уолл-стрит — биржи запрещали покупку акций, а потерявшие миллиарды долларов инвесторы жаловались на «манипуляции». White Square Capital понесли двузначные процентные потери.
Однако основная причина закрытия — нехватка инвесторов. По данным источника FT, близкого к фонду, после потерь из-за ставок против GameStop компания быстро восстановилась и вернула доход, но в этом году двое крупных инвесторов вывели наличные деньги из White Square Capital и решили вложить их в дешёвые пассивные фонды. Произошло ли это на самом деле, публично не уточнялось.
В мае руководство White Square Capital ожидало притока новых инвесторов, но этого не произошло, после чего фонд решил закрыться.
Нееет, это не из-за реееедддиииииторов этих ваших!!!! Это мы сами такое решение приняли!!!!
Радикальный паркур
Нееет, это не они сами такое решеное приняли, это мыыыыыы, рееееееедддиииииторы на них надавили!!!!
А правда скорее всего посередине. Стали слишком известны и отпугнули инвесторов.
Компания на пике управляла активами на сумму 440 миллионов долларов.
По меркам Уолл стрит это не серьёзно. Это, наверное, уровень офиса в гараже главы фонда