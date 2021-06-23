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Новости
Ольга Щербинина

Роскомнадзор попросил Google закрыть сайт «Умного голосования» Статьи редакции

Сайт заподозрили в «неправомерной обработке персональных данных граждан РФ».

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4579 просмотров

Ведомство обратилось в компанию по жалобе юриста Андрея Еланцева из Екатеринбурга. Об этом он сам сообщил у себя в фейсбуке, прикрепив ответ Роскомнадзора.

Руководитель правового центра «Репутация» рассказал «Коммерсанту», что обратился в Роскомнадзор в конце мая, когда обнаружил, что серверы сайта, согласно данным открытых сервисов WHOIS, располагаются на территории США. По его словам, пользователей не предупреждают о том, что их персональные данные обрабатываются на территории «недружественного для России государства».

Еланцев заявил, что на сайте «Умного голосования» «под благим предлогом производился прикрытый сбор информации о гражданах Российской Федерации в большем объёме, чем необходимо». По мнению юриста, команда Навального делает это «с целью использования на сентябрьских выборах в сомнительных политтехнологиях, а также передачи этих данных в США».

Согласно ответу Роскомнадзора, он направил письмо Google, которая (владеет платформой appspot.com, на которой расположен сайт) с просьбой «оказать содействие в принятии мер по пресечению неправомерной обработки персональных данных граждан РФ посредством прекращения технической поддержки сайта».

В 2018 году сайт «Умного голосования» уже блокировали по решению суда, тогда команда Навального перенесла его на новый адрес.

Если компания откажется помогать Роскомнадзору, ведомство сможет заблокировать сайт самостоятельно во внесудебном порядке по запросу избиркомов.

#новости #навальный

60 60 комментариев
32
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Dmitry Pasyutin

74

по жалобе юриста Андрея Еланцева 

в фамилии буква Б пропущена

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AZP

Dmitry
13

Еланцевб

Ответить

loydcheswick

AZP
–3

Душный

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Порфирьевич

Dmitry
3

по жалобе юриста Андрея Еланцева 

в фамилии буква Б пропущена. Письмо в прокуратуру (от неизвестного). Первый вопрос: что значит слово Б. Есть такая еврейская фамилия, к которой привыкли и понимают. Это та же буква, что и все остальные буквы, потому что Б тоже первая буква алфавита. Но слово Б не имеет отношения к еврейству. Тут, как видно, ошибка переводчика. Сущность Б в том, что Б непреложно, безусловно и неуклонно ведет к правде.

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Отличный каякер

Dmitry
1

@Вахтёр оскорбления

Ответить

Морской алмаз

Отличный
3

@Кхалиси Бот 

Ответить

Кхалиси Бот

Отличный
3

@Вахтёр оскойбления

Ответить

Добровольный утюг

Отличный
2

Твоя мать хорошая женбщина

Ответить

Lich Vehemens

Dmitry
0

Беланцев

Ответить

Алексей Штейн

Dmitry
0

@Вахтёр оскорбления

Ответить

🍺 Ernest Vasilevskiy

Dmitry
0

Елбанцев

Ответить

Борат Сагдиев

Dmitry
0

@Порфирьевич 

Ответить

encake

39

производился прикрытый сбор информации о гражданах Российской Федерации

а также передачи этих данных в США

для этого гораздо проще купить базу госуслуг

Ответить

ТыжЮзер

34

Золотой человек этот адвокат из ЕКБ. Поломал все планы запада. Курс доллара скоро начнет падать, а рубль освободит себя от оков запада и начнет расти.
Предлагаю ЕР рассмотреть его кандидатуру)

Ответить

pashazaur

9

Почта и номер дома
Инфы - ебанись просто
А главное - инфа ну пиздец как важна для США
В телефонном справочнике и то больше данных

Ответить

Борат Сагдиев

pashazaur
4

ты чёёёёё, а ну как они томагавками по этим адресам жахнут? хотя для вертикали это опять же профит, всех сочувствующих оппозиции разом жахнут. впрочем, эта ситуация и так метаабсурдна, не стоит искать здесь логику.

Ответить

Дима Анонимный

9

Как всегда находится какой-то ермошка подставной, который оскорбится на что-то, или у которого прадед ветеран. Да что там, с советских времён власть прикрывается инициативными группами рабочих и учащихся.

Ответить

Universe

Дима
1

А теперь на секунду представьте, что не подставной. Люди реально этой хуйнёй занимаются.

Ответить

Сергей Сергеич

Дима
1

Реально кстати бесят пздц такие утырки, из-за которых неудобства получают другие люди. У нас вот в городе несколько лет назад какой-то молодой депутатишка решил, что его биологическим часам нужно не 3 часа разницы с Москвой, а 4, и какого-то хуя по его инициативе сделали разницу в 4 часа, уебки. Особо разница небольшая конечно, но 3 часа ещё как-то более менее, а вообще 4 уже много кажется.

Ответить

Морской алмаз

Сергей
0

А это разве не референдумом решается?

Ответить

AZP

9

Ммм, у "юриста" реплаи открыты. Сейчас ему там напихают по первое число.

Ответить

Александр Коровников

AZP
1

Уже 

Ответить

Украденная жизнь

5

в большем объёме, чем необходимо

Где измерения?

Ответить

Alexander the Nth

5

Когда оппозиция собирает данные - угроза передачи данных США. Когда гос. структуры регулярно сливают и проёбывают данные - неизбежные издержки, нужно дополнительное финансирование на улучшение инфраструктуры.

Ответить

Серый Орзэмэс

–22

Ну и в чем они не правы?

Ответить

Владимир Земсков

Серый
4

Почта и адрес - это не похоже на формулировку "больше, чем необходимо"

Ответить

Морской алмаз

Владимир
1

Ни что не мешает напиздеть, так что это не персональные данные

Ответить

Владимир Земсков

Морской
–1

Да, можно, но тогда не будет смысла в регистрации как таковой.

Ответить

Матвей Коновалов

Владимир
0

Если ты выбираешь дом закрепленный за тем же избирательным округом, что и твой, то смысла не теряется.

Ответить

Отличный каякер

–9

По фактам.

Ответить

Александр Коровников

Отличный
1

Хуяктам

Ответить

Александр Захаров

–6

Мда, сборище сисянодрочеров в этом тж

Ответить

FUNGAME

Александр
3

А как не быть сисянодрочером то? Мозг себе удалить? Или боярой заливаться ежедневно до помутнения рассудка? Перечитайте ещё раз внимательно статью и сопоставьте её с реальностью. С каких пор адрес электронной почты и номер дома (без номера квартиры) для определения избирательного округа вдруг внезапно стало важной для США информацией? )) Чтобы что? Чтобы Обама ссал только в подъездах, которых нет в этих списках? ))

Ответить

Лига порвах

Александр
1

Жоска

Ответить

Добровольный утюг

Лига
1

Зачем порвался @шалом славяне ??

Ответить

Лига порвах

Доброво…
–1

@Передаю тебе привет

Ответить

Трансгендолёт

Александр
–1

Так сгинь на патриотический ресурс, что ты себя мучаешь?)

Ответить

Морской алмаз

Александр
–1

О, а я смотрю: Вы любите, когда Вам запрещают срать.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Cначала пососите, потом просите (С)

Ответить

Александр Иванов

2

Забавно. Этот человек безрезультативно пытается уже который год добиться от местных и областных чиновников, чтоб ему и местным жителям сделали элементарную дорогу, благоустройство во дворе и пешеходный мост, чтоб жители ЖК не ходили через опасный ЖД мост.

А в итоге на по сути единственную возможность через умное голосование сменить этих самых местных чиновников, которым пофиг на все его обращения по поводу благоустройства пишет кляузы. 

Ответить

Иван Иванович

Александр
–2

Каким образом можно сменить чиновников через голосование?

Ответить

Морской алмаз

1

А какую секретную информацию они там собирают?

Ответить

Дима Анонимный

Морской
1

Адрес. Пездетс, как персонально

Ответить

Александр Коровников

1

Мудак и хуесос этот Еланцев. У меня с ним даже общие друзья есть. Видимо это недавно началось. 

Ответить

Борат Сагдиев

1

А там разве не почту только вводить надо? Или фио ещё. (зачем?)
П.С. А, номер дома ещё. ФИО не надо. Ну да, критический объём данных.

Ответить

Fred Summer

1

Очередной решил выслужится и лизнуть кого надо куда надо? Естественно.
Все все прекрасно понимают, что персональные данные проще и дешевле купить с госуслуг, а данное мероприятие лишь очередные политические репрессиии

Ответить

Кир Марченко

1

Сука американцы заебали

Ответить

Морской алмаз

Кир
0

Ну хоть в подъездах меньше ссать стали

Ответить

Joel Miller

0

"Попросил"...

Ответить

Морской алмаз

Joel
0
Ответить

Эпапа

–32

Пусть Гугл как минимум ограничивает доступ пользователям из РФ, как это делает для правительств других стран.

Ответить

Alexandr Blokhin

0

Там же, вроде, только имейл собирается.

Ответить

Алексей Егоров

0

Мурзилка сраная.

А УмГ пора переводить им в телегу на бота. Телеграм едва ли их забанит.

Ответить

Шило

Алексей
–1

Давно есть - @smartvotebot 

Ответить

Саша

0

Каждый сознательный россиянин на своём рабочем месте должен неустанно разоблачать коварные планы США и их наймитов.
Такъ победимъ !

Ответить

ОСА

0

Оно боится

Ответить

A patient patient

0

А если всем попросить Google, он отменит роскомнадзор?

Ответить

Пантелеймон Зарипов

0

👉🏻👈🏻 закрой пожалуста..

Ответить

Сергей Низовцев

0

Значит хорошие сапоги, надо брать.

Ответить

Alexander D.

–2

Профессионалы поймут. ☝ (ЦЭ)

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