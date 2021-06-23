Сайт заподозрили в «неправомерной обработке персональных данных граждан РФ».

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Ведомство обратилось в компанию по жалобе юриста Андрея Еланцева из Екатеринбурга. Об этом он сам сообщил у себя в фейсбуке, прикрепив ответ Роскомнадзора.

Руководитель правового центра «Репутация» рассказал «Коммерсанту», что обратился в Роскомнадзор в конце мая, когда обнаружил, что серверы сайта, согласно данным открытых сервисов WHOIS, располагаются на территории США. По его словам, пользователей не предупреждают о том, что их персональные данные обрабатываются на территории «недружественного для России государства».

Еланцев заявил, что на сайте «Умного голосования» «под благим предлогом производился прикрытый сбор информации о гражданах Российской Федерации в большем объёме, чем необходимо». По мнению юриста, команда Навального делает это «с целью использования на сентябрьских выборах в сомнительных политтехнологиях, а также передачи этих данных в США».

Согласно ответу Роскомнадзора, он направил письмо Google, которая (владеет платформой appspot.com, на которой расположен сайт) с просьбой «оказать содействие в принятии мер по пресечению неправомерной обработки персональных данных граждан РФ посредством прекращения технической поддержки сайта».

В 2018 году сайт «Умного голосования» уже блокировали по решению суда, тогда команда Навального перенесла его на новый адрес.