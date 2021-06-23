Роскомнадзор попросил Google закрыть сайт «Умного голосования» Статьи редакции
Сайт заподозрили в «неправомерной обработке персональных данных граждан РФ».
Ведомство обратилось в компанию по жалобе юриста Андрея Еланцева из Екатеринбурга. Об этом он сам сообщил у себя в фейсбуке, прикрепив ответ Роскомнадзора.
Руководитель правового центра «Репутация» рассказал «Коммерсанту», что обратился в Роскомнадзор в конце мая, когда обнаружил, что серверы сайта, согласно данным открытых сервисов WHOIS, располагаются на территории США. По его словам, пользователей не предупреждают о том, что их персональные данные обрабатываются на территории «недружественного для России государства».
Еланцев заявил, что на сайте «Умного голосования» «под благим предлогом производился прикрытый сбор информации о гражданах Российской Федерации в большем объёме, чем необходимо». По мнению юриста, команда Навального делает это «с целью использования на сентябрьских выборах в сомнительных политтехнологиях, а также передачи этих данных в США».
Согласно ответу Роскомнадзора, он направил письмо Google, которая (владеет платформой appspot.com, на которой расположен сайт) с просьбой «оказать содействие в принятии мер по пресечению неправомерной обработки персональных данных граждан РФ посредством прекращения технической поддержки сайта».
В 2018 году сайт «Умного голосования» уже блокировали по решению суда, тогда команда Навального перенесла его на новый адрес.
Если компания откажется помогать Роскомнадзору, ведомство сможет заблокировать сайт самостоятельно во внесудебном порядке по запросу избиркомов.
по жалобе юриста Андрея Еланцева
в фамилии буква Б пропущена
по жалобе юриста Андрея Еланцева
в фамилии буква Б пропущена. Письмо в прокуратуру (от неизвестного). Первый вопрос: что значит слово Б. Есть такая еврейская фамилия, к которой привыкли и понимают. Это та же буква, что и все остальные буквы, потому что Б тоже первая буква алфавита. Но слово Б не имеет отношения к еврейству. Тут, как видно, ошибка переводчика. Сущность Б в том, что Б непреложно, безусловно и неуклонно ведет к правде.
производился прикрытый сбор информации о гражданах Российской Федерации
а также передачи этих данных в США
для этого гораздо проще купить базу госуслуг
Золотой человек этот адвокат из ЕКБ. Поломал все планы запада. Курс доллара скоро начнет падать, а рубль освободит себя от оков запада и начнет расти.
Предлагаю ЕР рассмотреть его кандидатуру)
Почта и номер дома
Инфы - ебанись просто
А главное - инфа ну пиздец как важна для США
В телефонном справочнике и то больше данных
ты чёёёёё, а ну как они томагавками по этим адресам жахнут? хотя для вертикали это опять же профит, всех сочувствующих оппозиции разом жахнут. впрочем, эта ситуация и так метаабсурдна, не стоит искать здесь логику.
Как всегда находится какой-то ермошка подставной, который оскорбится на что-то, или у которого прадед ветеран. Да что там, с советских времён власть прикрывается инициативными группами рабочих и учащихся.
Реально кстати бесят пздц такие утырки, из-за которых неудобства получают другие люди. У нас вот в городе несколько лет назад какой-то молодой депутатишка решил, что его биологическим часам нужно не 3 часа разницы с Москвой, а 4, и какого-то хуя по его инициативе сделали разницу в 4 часа, уебки. Особо разница небольшая конечно, но 3 часа ещё как-то более менее, а вообще 4 уже много кажется.
Ммм, у "юриста" реплаи открыты. Сейчас ему там напихают по первое число.
Когда оппозиция собирает данные - угроза передачи данных США. Когда гос. структуры регулярно сливают и проёбывают данные - неизбежные издержки, нужно дополнительное финансирование на улучшение инфраструктуры.
Почта и адрес - это не похоже на формулировку "больше, чем необходимо"
Морской алмаз
Ни что не мешает напиздеть, так что это не персональные данные
Да, можно, но тогда не будет смысла в регистрации как таковой.
Если ты выбираешь дом закрепленный за тем же избирательным округом, что и твой, то смысла не теряется.
Мда, сборище сисянодрочеров в этом тж
А как не быть сисянодрочером то? Мозг себе удалить? Или боярой заливаться ежедневно до помутнения рассудка? Перечитайте ещё раз внимательно статью и сопоставьте её с реальностью. С каких пор адрес электронной почты и номер дома (без номера квартиры) для определения избирательного округа вдруг внезапно стало важной для США информацией? )) Чтобы что? Чтобы Обама ссал только в подъездах, которых нет в этих списках? ))
Жоска
Добровольный утюг
Зачем порвался @шалом славяне ??
Забавно. Этот человек безрезультативно пытается уже который год добиться от местных и областных чиновников, чтоб ему и местным жителям сделали элементарную дорогу, благоустройство во дворе и пешеходный мост, чтоб жители ЖК не ходили через опасный ЖД мост.
А в итоге на по сути единственную возможность через умное голосование сменить этих самых местных чиновников, которым пофиг на все его обращения по поводу благоустройства пишет кляузы.
Мудак и хуесос этот Еланцев. У меня с ним даже общие друзья есть. Видимо это недавно началось.
А там разве не почту только вводить надо? Или фио ещё. (зачем?)
П.С. А, номер дома ещё. ФИО не надо. Ну да, критический объём данных.
Очередной решил выслужится и лизнуть кого надо куда надо? Естественно.
Все все прекрасно понимают, что персональные данные проще и дешевле купить с госуслуг, а данное мероприятие лишь очередные политические репрессиии
Сука американцы заебали
"Попросил"...
Пусть Гугл как минимум ограничивает доступ пользователям из РФ, как это делает для правительств других стран.
Мурзилка сраная.
А УмГ пора переводить им в телегу на бота. Телеграм едва ли их забанит.
Каждый сознательный россиянин на своём рабочем месте должен неустанно разоблачать коварные планы США и их наймитов.
Такъ победимъ !