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Ольга Щербинина

Россия призвала США отказаться от военных учений в Чёрном море и «не поощрять милитаристские настроения» в Киеве Статьи редакции

Учения Sea Breeze пройдут у черноморского побережья Украины в период с 28 июня по 10 июля.

Обращение российского посольства в Вашингтоне опубликовано в твиттере.

«Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве [...] Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Чёрном море», — говорится в сообщении.

Основными участниками учений станут Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия, а также наблюдатели из 35 стран. Ранее Госдепартамент США сообщил, что в учениях планируется задействовать около 40 боевых кораблей. В украинских ВМС целью учений называли «повышение уровня совместимости вооружённых подразделений Украины и США и государств-партнёров НАТО».

В начале июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что «под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск». «В дальнейшем, как и в прежние годы, всё это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», — сказал он.

#новости #украина #сша

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Нужный дым

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Да, мы тут в Киеве только и думаем что о море...

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Эпапа

Нужный
–9

Вы то вряд ли о чем-то думаете, но "партнеры" запланировали самые масштабные учения в Черном море за последние года.

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Нужный дым

Эпапа
9

ну так море большое, пусть учатся

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Эпапа

Нужный
–11

Ну так эти учения проводят в водах Украины, совсем рядом с РФ. Когда РФ проводила масштабные учения рядом с Украиной, то какая истерика была.

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Нужный дым

Эпапа
11

только есть контекст, где Россия совсем недавно отжимала территории

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Эпапа

Нужный
–18

Можешь объяснить, что США забыли в Черном море?)

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Старательный

Эпапа
19

Нет конечно, схуя ли тебе что-то объяснять? 

Ответить

Старательн

Старате…
14

после 14 года никому ничего уже объяснять не нужно

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сироп от

Старате…
0

Чет раньше ты острил в комментах, сверкал остроумием.
А последнее время исключительно тарасовский бубнеж.
Расслабь вожжи, старик. Лето же

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Старательн

сироп
0

Ну так а че он глупые вопросы с с умным лицом задает 

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сироп от

Старате…
0

Та он же со скобочкой

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Николай

Эпапа
2

Они забыли тебя спросить.

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Морской алмаз

Эпапа
1

Когда я служил в Удмуртии - там тоже американцы бывали.

Ответить

NiemandDa

Морской
0

Значит, плохо служил! Сдал Удмуртию, предатель!

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Rodion Kutsaev

Эпапа
0

Аналогичная сейчас российской?

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Dmitry Sursin

16

Как там Песков говорил 3 месяца назад?

Ответить

Эпапа

Dmitry
–8

Так РФ по своей территории перемещала, а США вводят в братскую России страну.

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pashazaur

Эпапа
10

в братскую россии страну

че-то всхрюкнул

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Морской алмаз

Эпапа
4

Их страна: кому хотят - тому и дают перемещаться.

Ответить

Тепловой американец

8

В нашей зоне имеем право проводить любые учения 

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Нужный дым

Тепловой
3

а захотим и в крыму проведем)0

Ответить

Отличный каякер

Тепловой
–2

а захотим и в киеве проведем)0

Ответить

Старательный пёс_анон

Отличный
0

правильно, с чем люди не согласны – загадка 

Ответить

Distortion

9

"Что это у вас за милитаризм после оккупации ваших территорий?"

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Морской алмаз

2

Песда амереке

Ответить

Газетный украинец

2

Какие внешние обстоятельства, такие и учения.

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Dmitry Sursin

2

@Новости Ссылка фиговая

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Морской алмаз

0

А что думают Грузия, Турция, Болгария, Румыния, Молдавия?

Ответить

Газетный украинец

Морской
1

Спокойствие и умиротворение

Ответить

конгруэ́нтный

1

а может нахуй сходите 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Настоятельно призываем США и их союзников отказаться

Нах пошли со своими призывами

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сироп от щекотки

1

Нормально так отчитали в комментах миноборону! Прям надавали по сусалам! 
💪💪

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Zoibana

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Россия призвала США отказаться…

гнидапостельныйклоп…

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сироп от щекотки

Россия призвала США отказаться…

Zoibana

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NiemandDa

Россия призвала США отказаться…

сироп от щекотки

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Fred Summer

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