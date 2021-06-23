Учения Sea Breeze пройдут у черноморского побережья Украины в период с 28 июня по 10 июля.

Обращение российского посольства в Вашингтоне опубликовано в твиттере.

«Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве [...] Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Чёрном море», — говорится в сообщении.

Основными участниками учений станут Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия, а также наблюдатели из 35 стран. Ранее Госдепартамент США сообщил, что в учениях планируется задействовать около 40 боевых кораблей. В украинских ВМС целью учений называли «повышение уровня совместимости вооружённых подразделений Украины и США и государств-партнёров НАТО».

В начале июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что «под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск». «В дальнейшем, как и в прежние годы, всё это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», — сказал он.