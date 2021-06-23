Минпромторг запустил сервис для сбора данных о вакцинации сотрудников промышленных предприятий Статьи редакции
По данным СМИ, предоставление данных для сервиса пока добровольное.
Сервис позволит предприятиям подать сведения о количестве уже привитых сотрудников, а также работников, готовых к вакцинации и уже переболевших Covid-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Сервис работает в рамках Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Оповещения о необходимости предоставить данные для него получили более 10 тысяч предприятий.
По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, эта информация поможет анализировать темпы вакцинации и эпидемиологическую обстановку как на конкретных предприятиях, так и в отраслях промышленности. Источник «Медузы» на одном из предприятий рассказал, что предоставление данных для сервиса пока добровольное. «Никаких санкций за незаполнение нет, предприятие может предоставить данные, а может и нет», — сказал он.
В июне власти Москвы объявили обязательную вакцинацию для работников торговли, услуг, образования, здравоохранения, транспорта и еще ряда сфер. После этого аналогичное решение приняли несколько других регионов.
А сведения о прививках разве не составляю медицинскую тайну? Сотрудники наверное не давали согласия на обработку этих данных.
Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
...
2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;
Пока
ЦИК РФ запустил сервис для сбора данных о предпочтениях при голосовании сотрудников промышленных предприятий
По данным СМИ, предоставление данных для сервиса пока добровольное.
Сервис позволит предприятиям подать сведения о количестве уже проголосовавших сотрудников, а также работников, готовых проголосовать. Об этом сообщается на сайте ведомства.