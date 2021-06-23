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Ольга Щербинина

Минпромторг запустил сервис для сбора данных о вакцинации сотрудников промышленных предприятий Статьи редакции

По данным СМИ, предоставление данных для сервиса пока добровольное.

Сервис позволит предприятиям подать сведения о количестве уже привитых сотрудников, а также работников, готовых к вакцинации и уже переболевших Covid-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сервис работает в рамках Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Оповещения о необходимости предоставить данные для него получили более 10 тысяч предприятий.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, эта информация поможет анализировать темпы вакцинации и эпидемиологическую обстановку как на конкретных предприятиях, так и в отраслях промышленности. Источник «Медузы» на одном из предприятий рассказал, что предоставление данных для сервиса пока добровольное. «Никаких санкций за незаполнение нет, предприятие может предоставить данные, а может и нет», — сказал он.

В июне власти Москвы объявили обязательную вакцинацию для работников торговли, услуг, образования, здравоохранения, транспорта и еще ряда сфер. После этого аналогичное решение приняли несколько других регионов.

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tjournal.ru

#новости

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Andrew Muralov

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А сведения о прививках разве не составляю медицинскую тайну? Сотрудники наверное не давали согласия на обработку этих данных.

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Eugene Podosenov

Andrew
1

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
...

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Пока 

Ответить

Some Dude

Небольшой
2

до завтра

Ответить

Maksim Derkach

2

покачивая

Ответить

Алексей Логачев

2

ЦИК РФ запустил сервис для сбора данных о предпочтениях при голосовании сотрудников промышленных предприятий
По данным СМИ, предоставление данных для сервиса пока добровольное.

Сервис позволит предприятиям подать сведения о количестве уже проголосовавших сотрудников, а также работников, готовых проголосовать. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ответить

Разный ГОСТ

1

А Промторг-то тут причем, блядь?!
«Никаких санкций за незаполнение нет, предприятие может предоставить данные, а может и нет», — сказал он.

«Пока что нам не дали права расстрела, но работа идет», — сказал он.

Ответить

Минеральный супер_стар

Разный
1

Торговля ебалом

Ответить

Серый Орзэмэс

1

Добровольно принудительно

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Пока 

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