По данным СМИ, предоставление данных для сервиса пока добровольное.

Сервис позволит предприятиям подать сведения о количестве уже привитых сотрудников, а также работников, готовых к вакцинации и уже переболевших Covid-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сервис работает в рамках Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Оповещения о необходимости предоставить данные для него получили более 10 тысяч предприятий.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, эта информация поможет анализировать темпы вакцинации и эпидемиологическую обстановку как на конкретных предприятиях, так и в отраслях промышленности. Источник «Медузы» на одном из предприятий рассказал, что предоставление данных для сервиса пока добровольное. «Никаких санкций за незаполнение нет, предприятие может предоставить данные, а может и нет», — сказал он.

В июне власти Москвы объявили обязательную вакцинацию для работников торговли, услуг, образования, здравоохранения, транспорта и еще ряда сфер. После этого аналогичное решение приняли несколько других регионов.