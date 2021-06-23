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Ольга Щербинина

Глава ФСБ: исламисты создают клоны компьютерных игр с имитацией терактов Статьи редакции

По словам Александра Бортникова, в интернете развернулась инфраструктура, «производящая» будущих террористов.

Интернет-пропагандисты активно пользуются тревогами людей на фоне распространения коронавирусной инфекции, отметил он. Его слова приводит ТАСС.

В особой группе риска молодёжь, психологическая обработка которой ведётся в социальных сетях и игровых чатах популярных многопользовательских компьютерных игр. Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма не только через голосовое общение, но и путём включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов.

Александр Бортников

Бортников отметил, что террористические организации не единственные, кто ведет охоту в интернете на молодёжь. По его словам, студенты и школьники, оказавшиеся предоставленными сами себе в период изоляции и дистанционного обучения, всё чаще подпадают под влияние модераторов закрытых интернет-сообществ, «пропагандирующих культы насилия по отношению к сверстникам, суицида и иных деструктивных форм поведения».

По словам главы ФСБ, негативный побочный эффект коронавирусных ограничений ещё только предстоит оценить в полной мере.

#новости #фсб #терроризм

3417 просмотров
87 87 комментариев
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87 комментариев
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Отличный каякер

43

Исламисты открыли для себя создание модов на Арму

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smpeon

Отличный
1

Кстати всяким админам серверов в арме наверное стоит напрячся, там же вроде как часто отыгрывают всякие конфликты и часть людей играют за всяких радикалов

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Максим Иванов

smpeon
1

разве в арму ещё кто-то играет? я думал она 6 лет назад померла вместе с модом dayz

Ответить

Денис Сенькин

Максим
1

ну, в 3 арму играют

Ответить

Теоретический

Максим
0

я играл недавно, опробывал Tobii Eye Tracker

Ответить

Candy Boy

smpeon
1

ФСБ будут внедряться на серваки под видом обычных игроков?

Ответить

Andray Swart

Candy
0

Под видом организаторов террористической ячейки

Ответить

Some Dude

Candy
0

про читеров слышал?

Ответить

FOX

27
Ответить

Некоторые Филипп

FOX
10

это другое

Ответить

Вечный украинец

16

Ни слова по-русски

Ответить

Встречный пришелец

Вечный
4

Компьютерные игры запретят

Ответить

Теоретический пришелец

14

когда закончатся геймеры , они пойдут за теми кто читает книги или комиксы где главный герой сражается с полицией или властями

Ответить

Некоторые Филипп

Теоретический
4

потому что сопротивление полицейскому - тяжкое уголовное преступление

Ответить

Теоретический пришелец

Некоторые
3

полицейский это как апостол , ведущий грешников к очищению

Ответить

Некоторые Филипп

Теорети…
3

через боль и унижения

Ответить

Кирилл

Некотор…
3

Через бутылку шампанского 

Ответить

Некоторые Филипп

Кирилл
2

тавтология какая-то. Я так и сказал

Ответить

Влад Смирнов

Некоторые
1

Не сопротивляйтесь и умрёте менее мучительно. :)

Ответить

Влад Смирнов

Теоретический
3

Когда хватали геймеров, я молчал: я не был геймером.
Когда они сажали книголюбов, я молчал: я не был любителем чтения.
Когда они пришли за тжшниками - тжники обосрались.

Ответить

Кирилл Вселенский

Влад
1
Ответить

Некоторые Филипп

Кирилл
1
Ответить

мЕдь

Кирилл
0

10 лет

А, так вот сколько терпеть осталось. 

Ответить

Some Dude

Теоретический
2

у тебя еще будет время передохнуть. после геймеров они пойдут за анимешниками и читателями манги

Ответить

мЕдь

Some
1

время передохнуть

Тут что-то про отдых или смерть? Так и не разобраться. 

Ответить

Some Dude

мЕдь
0

зависит от ситуации)

Ответить

Теоретический пришелец

Some
0

так уже вроде потихоньку

Ответить

Some Dude

Теорети…
0

вроде внутри питера только, не на федеральном уровне?

Ответить

Теоретический

Some
2

ну да , пока обкатывают

Ответить

Aleksei Poimtsev

12

Если я напишу «пруфы в студию» - он же не ответит, да? :(

Ответить

Миша Копейкин

Aleksei
6
Ответить

FOX

12

Знаменитая игра Дока 2
https://store.steampowered.com/app/967250/DOKA_2_KISHKI_EDITION/?l=russian

DOKA 2 KISHKI EDITION on Steam
DOKA 2 KISHKI EDITION is a game where you kill zombies, or you yourself are zombies, this is a…
store.steampowered.com
Ответить

Nikolay Vasiliev

9

Облако тегов какое-то высрал:
коронавирус дети бомбы клоны теракты вербовка компьютеры экстремизм голосовые сообщения терроризм глобальная версия Xiaomi Mi робот-пылесос Швабра 2 Pro + 3000Pa всасывания чистую влажную уборку для дома пыли стерилизовать взьем 5200 мА/ч, пылесос

Ответить

Некоторые Филипп

Nikolay
1

Я видел товар с таким названием на алиэкспрессе

Ответить

Yaroslaff Chekunov

Некоторые
0

Взьем?

Ответить

2.2.5 Риторика ненависти

7

Деду внуки рассказали про ксго, а он забыл таблетки принять и опять всё перепутал

Ответить

Анна Мазеина

7

70-летний дед открыл интернет, и ВОТ.

Ответить

Plan 🇧&🇨

4

Подготовка боевиков.

Ответить

FOX

Plan
5

межгалактических! 

Ответить

Valentin Banshchikov

Plan
1

А потом эти боевики взорвали ретранслятор Альфа и убили 300 тысяч батарианцев

Ответить

Теоретический пришелец

Plan
0

они не за Россию и даже не за булочку, а какую то там Землю бились , плохие герои

Ответить

гачик

4

Сука если бы дебилу кто сказал сколько стоит денег и усилий даже копию чужой игры сделать, а он про кармаков-исламистов рассказывает 

Ответить

Рыжий

гачик
4

 сколько стоит денег и усилий даже копию чужой игры сделать

Да че там сидишь на кнопки жмешь, разве ж это сложно? Это даже не настоящая работа

Ответить

Некоторые Филипп

Рыжий
2

На самом деле с точки властей все предельно просто - приходишь к разработчикам игры с макси-шоу, кладешь их в пол хипстерскими личиками, вешаешь пару уголовок на директора, вот тебе уже и отдали исходники игры, и внесли все нужные правки и доработки

Ответить

Yaroslaff Chekunov

4

А чего им контра не зашла?

Ответить

Нужный дым

Yaroslaff
4

у противников тоже есть оружие вместо пластиковых стаканчиков

Ответить

Небольшой жёлтый робат

5

Обработка парашей тудэй

Ответить

Пантелеймон Зарипов

5

высылайте этого Бортникова за контров на дедаст2

Ответить

Питерский пришелец

Пантелеймон
0

я на Б

Ответить

гачик

4

Ассалям алейкум приглашаю вас на свой свободный от харама и кяфиров дискорд сервер

Ответить

Nike RossXP

гачик
3

приглашать - уже харам. Если сами не идём, значит на то воля Аллаха.

Ответить

Некоторые Филипп

4

когда поводы для запретов кончаются, приходится выдумывать их на пустом месте

Ответить

Рыжий

Некоторые
2

Как-будто в первый раз. Эта тема еще лет 20 назад началась. Покемоны, manhunt, ГТА

Ответить

Stanley H. Tweedle

2

Этот дурачок хоть знает сколько стоит игру создать?

Ответить

Рыжий

Stanley
4

Для таких людей разработка ПО это что-то незначительное и простое, инфантильное даже

Ответить

Теоретический пришелец

Рыжий
5

вот уборка плаца или наряд на кухне вот это интеллектуальная работа

Ответить

Некоторые Филипп

Stanley
3

зачем создать, если можно отжать?

Ответить

Nike RossXP

3

Это что, они теперь запретят исламистов? Или я всё еще не могу чувствовать себя в безопасности?

Ответить

sardelkin

3
Ответить

Субъективный колос

2

ох уж эти предоставленные сами себе школьники

Ответить

Субъективный колос

Субъективный
2

как же их пугает малейший намек на воспитание свободолюбия у будущего электората 

Ответить

Антигравитационный торт

2

Сообщение удалено

Ответить

Some Dude

Антигравитацион…
0

понятно, и тут цензура

Ответить

Кирилл Вселенский

2

Это он на исламские серверы возбудился

Ответить

Alex P

2

новые обвинения для сотрудников фбк подъехали ?

Ответить

Жених приехал

2

Глава ФСБ – поехавший долбоёб-конспиролог. На свалку истории.

Ответить

Морской алмаз

2
Ответить

Dizzy Dizz

2

В ФСБ там бесплатно грибы раздают что ли? Под коксом такой херни не придумаешь.

Ответить

Питерский пришелец

1

По его словам, студенты и школьники, оказавшиеся предоставленными сами себе в период изоляции и дистанционного обучения, всё чаще подпадают под влияние модераторов закрытых интернет-сообществ

@Авдеев тебя раскрыли

Ответить

Любопытный мангал

Питерский
1

 Александр Бортников

Понятно, видимо Александр был среди числа тех, кого мы пидарнули и он обиделся.

Ответить

Питерский пришелец

1

таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма

он на столько уже в своём сознании преисполнился, что вы своими тупыми мозгами не можете уловить его полёт мысли

Ответить

Nick Rosenberg

1

Это он про те игры которые на медузе раньше выкладывали?

Ответить

Vedmed

0

теперь терроры на хх ищут кодеров или напрямую через фриланс размещают объявы создать клон колды с террактами и шлюхами штоли

Ответить

Рыжий

Vedmed
1

Джва года жду такую игру

Ответить

сироп от щекотки

0

Ну добавляте вы хотя бы полкартиночки в новость. Жалко что ли :-[

Ответить

Кирилл Вселенский

сироп
1
Ответить

Кирилл Вселенский

сироп
1
Ответить

Maxim Donika

0

Это те, кто колпачки с сосков на колёсах скручивают? 

Ответить

Некоторые Филипп

Maxim
1

Я слишком испорчен. Представил колпачки на сосках и не понял при чем тут машина

Ответить

Некоторые Филипп

Maxim
0

Нет, это росгвардия, а тут речь о том когда закладки по ночам под лавочки суют

Ответить

Some Dude

0
Ответить

Рыжий

0

 Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать

Это он про Valorant?

Ответить

Антон Лисин

0

Вау

Ответить

Антон Лисин

0

Контру ещё не запретили?

Ответить

Некоторые Филипп

Антон
0

За контру порешу

Ответить

Ерлан Журабаев aka Эрландец

0

А есть исчо государственный террор, настоящий, не игровой.  

Ответить

Некоторые Филипп

Ерлан
0

За вами выехали. Оставайтесь на месте

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