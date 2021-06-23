Глава ФСБ: исламисты создают клоны компьютерных игр с имитацией терактов Статьи редакции
По словам Александра Бортникова, в интернете развернулась инфраструктура, «производящая» будущих террористов.
Интернет-пропагандисты активно пользуются тревогами людей на фоне распространения коронавирусной инфекции, отметил он. Его слова приводит ТАСС.
Бортников отметил, что террористические организации не единственные, кто ведет охоту в интернете на молодёжь. По его словам, студенты и школьники, оказавшиеся предоставленными сами себе в период изоляции и дистанционного обучения, всё чаще подпадают под влияние модераторов закрытых интернет-сообществ, «пропагандирующих культы насилия по отношению к сверстникам, суицида и иных деструктивных форм поведения».
По словам главы ФСБ, негативный побочный эффект коронавирусных ограничений ещё только предстоит оценить в полной мере.
разве в арму ещё кто-то играет? я думал она 6 лет назад померла вместе с модом dayz
Некоторые Филипп
потому что сопротивление полицейскому - тяжкое уголовное преступление
Теоретический пришелец
полицейский это как апостол , ведущий грешников к очищению
Когда хватали геймеров, я молчал: я не был геймером.
Когда они сажали книголюбов, я молчал: я не был любителем чтения.
Когда они пришли за тжшниками - тжники обосрались.
у тебя еще будет время передохнуть. после геймеров они пойдут за анимешниками и читателями манги
Если я напишу «пруфы в студию» - он же не ответит, да? :(
Облако тегов какое-то высрал:
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Некоторые Филипп
Я видел товар с таким названием на алиэкспрессе
Деду внуки рассказали про ксго, а он забыл таблетки принять и опять всё перепутал
Подготовка боевиков.
А потом эти боевики взорвали ретранслятор Альфа и убили 300 тысяч батарианцев
Теоретический пришелец
они не за Россию и даже не за булочку, а какую то там Землю бились , плохие герои
Сука если бы дебилу кто сказал сколько стоит денег и усилий даже копию чужой игры сделать, а он про кармаков-исламистов рассказывает
Некоторые Филипп
На самом деле с точки властей все предельно просто - приходишь к разработчикам игры с макси-шоу, кладешь их в пол хипстерскими личиками, вешаешь пару уголовок на директора, вот тебе уже и отдали исходники игры, и внесли все нужные правки и доработки
А чего им контра не зашла?
высылайте этого Бортникова за контров на дедаст2
Ассалям алейкум приглашаю вас на свой свободный от харама и кяфиров дискорд сервер
Этот дурачок хоть знает сколько стоит игру создать?
Это что, они теперь запретят исламистов? Или я всё еще не могу чувствовать себя в безопасности?
Субъективный колос
как же их пугает малейший намек на воспитание свободолюбия у будущего электората
Сообщение удалено
В ФСБ там бесплатно грибы раздают что ли? Под коксом такой херни не придумаешь.
По его словам, студенты и школьники, оказавшиеся предоставленными сами себе в период изоляции и дистанционного обучения, всё чаще подпадают под влияние модераторов закрытых интернет-сообществ
@Авдеев тебя раскрыли
Любопытный мангал
Александр Бортников
Понятно, видимо Александр был среди числа тех, кого мы пидарнули и он обиделся.
теперь терроры на хх ищут кодеров или напрямую через фриланс размещают объявы создать клон колды с террактами и шлюхами штоли
Ну добавляте вы хотя бы полкартиночки в новость. Жалко что ли :-[
Это те, кто колпачки с сосков на колёсах скручивают?
Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать
Это он про Valorant?
Контру ещё не запретили?
А есть исчо государственный террор, настоящий, не игровой.
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