Компания стала второй в США после Apple, кому удалось достигнуть такого показателя.

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В ходе торгов 22 июня акции Microsoft выросли на 1,2%, до 265,79 долларов, общая капитализация компании тогда составила более двух триллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

В конце дня стоимость акций упала до 1,1% — для удержания результата не хватило нескольких центов. Капитализация компании сейчас составляет 1,99 триллиона долларов.

Apple превысила показатель в 2 триллиона долларов в августе 2020 года. Сейчас этот показатель вырос до 2,3 триллиона. В декабре 2019 года нефтяная компания из Саудовской Аравии Saudi Aramco достигла такого же показателя, но не удержала его — на сегодняшний день её капитализация снизилась до 1,9 триллиона долларов.