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Sasha Shambilova

Капитализация Microsoft впервые превысила два триллиона долларов, но в тот же день опустилась Статьи редакции

Компания стала второй в США после Apple, кому удалось достигнуть такого показателя.

Фото Global Look Press

В ходе торгов 22 июня акции Microsoft выросли на 1,2%, до 265,79 долларов, общая капитализация компании тогда составила более двух триллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

В конце дня стоимость акций упала до 1,1% — для удержания результата не хватило нескольких центов. Капитализация компании сейчас составляет 1,99 триллиона долларов.

Apple превысила показатель в 2 триллиона долларов в августе 2020 года. Сейчас этот показатель вырос до 2,3 триллиона. В декабре 2019 года нефтяная компания из Саудовской Аравии Saudi Aramco достигла такого же показателя, но не удержала его — на сегодняшний день её капитализация снизилась до 1,9 триллиона долларов.

#новости #microsoft

350 просмотров
42 42 комментария
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42 комментария
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Миша Копейкин

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Всё благодаря новому отделу Чипов

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Антигравитационный торт

Миша
5

и Дейлов

Ответить

Некоторые Филипп

Антигравитацион…
6

Все за счет сексуализации Гаечки

Ответить

Нужный дым

Некотор…
1

давай, расскажи мне про западную сексуализацию....

Ответить

Некоторые Филипп

Нужный
1

О, да, сколько мозолей было натерто на него. Или на неё. Похер на самом деле

Ответить

Нужный дым

Некотор…
1

в следующий раз просто дрочи на желтого))

Ответить

мЕдь

Миша
0

Ничего, сейчас как выйдет windows 11! Ух!

Ответить

Некоторые Филипп

мЕдь
0

и зайдет как полагается

Ответить

Shenmue

3
Ответить

Некоторые Филипп

Shenmue
4

у нас тут вечер рандомных комментов?

Ответить

Shenmue

Некоторые
2

Мне можно

Ответить

Некоторые Филипп

Shenmue
1

Разрешаю

Ответить

Shenmue

Некотор…
0

Фууух, а то я чёт поднапрягся уже)

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Shenmue
1

640кб хватит всем! 

Ответить

Миша Копейкин

Небольшой
2

Согласно соцопросам 640 кБ не хватает никому. Получается очередной раз наебал

Ответить

Антигравитационный торт

Shenmue
1

И как работать с такой болгаркой?

Ответить

Shenmue

Антигравитацион…
2

А вот и сама болгарка

Ответить

Некоторые Филипп

Shenmue
0

Я бы такую попилил

Ответить

Shenmue

Антигравитацион…
1

На долго хватит искру пускать

Ответить

Некоторые Филипп

Антигравитацион…
0

Нужен совместимый болгарин

Ответить

Антигравитационн

Некотор…
1
Ответить

Некоторые Филипп

Антигра…
1

У этого разъём разболтанный уже

Ответить

Миша Копейкин

4

 но в тот же день опустилась

По губам поводили

Ответить

Антигравитационный торт

1

Что там с госдолгом?

Ответить

Игорь Самарин

Антигравитацион…
4

Ты кому звонишь?

Ответить

Некоторые Филипп

Игорь
2

Но это ты мне позвонил

Ответить

Андрей Галицкий

Игорь
0

i cry everytim

Ответить

Миша Копейкин

Антигравитацион…
2

$627 952 579 731
Государственный долг на душу населения: $76 019

Ответить

Некоторые Филипп

Миша
2

Странный номер карты.

Ответить

мЕдь

Миша
1

Всё ещё недостаточно.

Ответить

Madegghead

Миша
0

https://www.usdebtclock.org/

U.S. National Debt Clock : Real Time
US National Debt Clock : Real Time U.S. National Debt Clock
www.usdebtclock.org
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Madegghead

Антигравитацион…
0

https://www.usdebtclock.org/

U.S. National Debt Clock : Real Time
US National Debt Clock : Real Time U.S. National Debt Clock
www.usdebtclock.org
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Антигравитационный торт

Madegghead
0

многа букаф

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мЕдь

1

нефтяная компания из Саудовской Аравии Saudi Aramco достигла такого же показателя

Роснефть, что с лицом?

Ответить

Некоторые Филипп

мЕдь
0

ну не шмогла, не шмогла

Ответить

Небольшой жёлтый робат

мЕдь
0

Обоссано

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Очень рад за них (нет) 

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Некоторые Филипп

Небольшой
0

Ты вслух произнёс «нет»

Ответить

Некоторые Филипп

0

Блять, подсайт «плохие шутки» растёкся по всему тж

Ответить

Трансгендолёт

–1

Microsoft впервые уронила отварную сосиску, но в тот же день ее подняла

Ответить

Николай Николаевич

Трансгендолёт
–1

Та же мысль в голове мелькнула. Что новость абсолютно из разряда отварных сосисок.

Ответить

Антигравитационный торт

Николай
0

Сколько можно их купить на 2 000 000 000 000 $

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