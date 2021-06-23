Капитализация Microsoft впервые превысила два триллиона долларов, но в тот же день опустилась Статьи редакции
Компания стала второй в США после Apple, кому удалось достигнуть такого показателя.
В ходе торгов 22 июня акции Microsoft выросли на 1,2%, до 265,79 долларов, общая капитализация компании тогда составила более двух триллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
В конце дня стоимость акций упала до 1,1% — для удержания результата не хватило нескольких центов. Капитализация компании сейчас составляет 1,99 триллиона долларов.
Apple превысила показатель в 2 триллиона долларов в августе 2020 года. Сейчас этот показатель вырос до 2,3 триллиона. В декабре 2019 года нефтяная компания из Саудовской Аравии Saudi Aramco достигла такого же показателя, но не удержала его — на сегодняшний день её капитализация снизилась до 1,9 триллиона долларов.
Всё благодаря новому отделу Чипов
и Дейлов
Все за счет сексуализации Гаечки
у нас тут вечер рандомных комментов?
640кб хватит всем!
Согласно соцопросам 640 кБ не хватает никому. Получается очередной раз наебал
И как работать с такой болгаркой?
А вот и сама болгарка
Нужен совместимый болгарин
Что там с госдолгом?
Ты кому звонишь?
$627 952 579 731
Государственный долг на душу населения: $76 019
нефтяная компания из Саудовской Аравии Saudi Aramco достигла такого же показателя
Роснефть, что с лицом?
Очень рад за них (нет)
Microsoft впервые уронила отварную сосиску, но в тот же день ее подняла
Та же мысль в голове мелькнула. Что новость абсолютно из разряда отварных сосисок.
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