Актёр Егор Бероев прикрепил к груди жёлтую звезду и выступил с речью против дискриминации непривитых Статьи редакции
Пользователей соцсетей возмутило сравнение ограничений во время пандемии с геноцидом евреев.
22 июня Бероев пришёл на церемонию вручения телевизионной премии «ТЭФИ-Летопись Победы» с нашитой на пиджак жёлтой звездой — «знаком позора», который должны были носить евреи на территориях, подконтрольных нацистской Германии. Так он выступил против дискриминации непривитых россиян.
Бероев рассказал, что не вакцинировался от коронавируса, но это никогда не было причиной для ссор с его знакомыми и друзьями, которые сделали прививку. «Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга. Моё тело — моё дело», — отметил актёр.
Он отметил, что ни одна человеческая жизнь и достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. Бероев заявил, что «это записано кровью в Нюрнбергском кодексе». В конце выступления актёр попросил не допустить сегрегации общества «на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и чёрных, евреев и неевреев, привитых и непривитых». «Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью», — заключил он.
Пользователи соцсетей раскритиковали Бероева, особенно их возмутила жёлтая звезда и сравнение вакцинации и ограничений с холокостом.
Егор Бероев наиболее известен по ролям в фильмах «Турецкий гамбит», «Железнодорожный романс». Он также снимался в сериалах «Перевал Дятлова» и «Адмиралъ».
С 28 июня в Москве кафе, бары и рестораны смогут посещать только те, кто завершил вакцинацию против коронавируса, переболел в течение последних шести месяцев или получил отрицательный результат ПЦР-теста.
Ну и в чем он не прав?
В турецком гамбите видел его
Популярный диод
На лошадях с осетинским пирогом?
Отличный каякер
Они рассасываются за секунду, не поможет
я не настоящий сварщик
Безопасный каякер
ФЗ: Запрещено отождествлять действия правительства с действиями нацизма
Мнение проститутки Адагамова - последнее в этом мире, на которое стоит обращать внимание.
Мнение чуть менее, чем всех людей в Твиттере - последнее в этом мире, на что стоит обращать внимание.
Починил
Почему молчит Волков?
Мужик с яйцами
Получается, шо ви ещё и шестиугольный?
все так
Нужный дым
точно! спасибо! вот это память у тебя))
это память у тебя)
Из этого поста, дети, мы узнали, что актёр Егор Бероев - мастер хуёвых аналогий.
Морской алмаз
Хорошо, что твитерасты не подвели и оправдали свою истеричную узколобость.
Кому интересно мнение какого-то актеришки?