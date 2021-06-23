Пользователей соцсетей возмутило сравнение ограничений во время пандемии с геноцидом евреев.

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Егор Бероев

22 июня Бероев пришёл на церемонию вручения телевизионной премии «ТЭФИ-Летопись Победы» с нашитой на пиджак жёлтой звездой — «знаком позора», который должны были носить евреи на территориях, подконтрольных нацистской Германии. Так он выступил против дискриминации непривитых россиян.

Бероев рассказал, что не вакцинировался от коронавируса, но это никогда не было причиной для ссор с его знакомыми и друзьями, которые сделали прививку. «Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга. Моё тело — моё дело», — отметил актёр.

Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком — гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. Как мы, потомки победителей, могли это допустить? Егор Бероев

Он отметил, что ни одна человеческая жизнь и достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. Бероев заявил, что «это записано кровью в Нюрнбергском кодексе». В конце выступления актёр попросил не допустить сегрегации общества «на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и чёрных, евреев и неевреев, привитых и непривитых». «Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью», — заключил он.

Пользователи соцсетей раскритиковали Бероева, особенно их возмутила жёлтая звезда и сравнение вакцинации и ограничений с холокостом.

Станислав @wcj26OhOIlupNOG

Ааааааааа!!!

Егор Бероев. Ты ж нам нравился. Сука.

Ну, почему они все так расчехляются? Чьи они?? Эта особь вчера, 22 июня, заявила, что обязаловка прививаться приравнивает его к узнику фашистского концлагеря.Ааааааааа!!!Егор Бероев. Ты ж нам нравился. Сука.Ну, почему они все так расчехляются? Чьи они?? https://t.co/WJi9Hy26Jw

Александр Долгополов @sankldive Актёр Егор Бероев когда сажают и убивают: …

Актёр Егор Бероев когда надо вакцинироваться чтобы он не заболел и не заразил других: ПАМАГИТИ УБИВАЮТЬ, ЭТО ТИПА КАК В ТРЕТЬЕМ РЕЙХИ С ЕВРЕЯМИ ДА!?

Рустем Адагамов @adagamov Актёр Егор Бероев — мудак. Сколько говорено уже, и не раз — недопустимо и возмутительно вот так использовать тему Холокоста. Нет, напялил звезду Давида и пошел рассказывать на ТЭФИ, что он против принудительной вакцинации, идиот. https://t.co/17eH45g7dI

Голос Мордора @spacelordrock А почему вообще принято считать режиссёров, актёров и прочих кино и театральных деятелей интеллектуальной элитой? Нет, конечно, умные люди там есть, но это далеко не массовое явление. Жизнь доказывает. https://t.co/LEzarTHryh

Юкка @vaju01 Егор Бероев, антипрививочник, актер: "Моё тело - моё дело". Да плевать на твоё драгоценное тело, делай с ним что угодно, но ты же другим вредишь! Плюешь на общество - общество имеет право плюнуть на тебя.

❄Лара Мюрат❄ @Lara_Murat_



Бероев, ты трёхнулся? Сними магендовид, урод! Какое отношение твой хайп имеет к светлой памяти погибших в нацистских лагерях?



НИ ОДНОГО! А знаете, что реально страшно! Среди всех присутствующих на ТЭФИ не нашлось НИ ОДНОГО нормального человека. Чтобы вышел к микрофону и сказал:Бероев, ты трёхнулся? Сними магендовид, урод! Какое отношение твой хайп имеет к светлой памяти погибших в нацистских лагерях?НИ ОДНОГО! https://twitter.com/Lara_Murat_/status/1407556147696050179

Алексей Поляринов @Upperkott

https://meduza.io/feature/2021/06/23/moe-telo-moe-delo-akter-egor-beroev-vystupil-v-zaschitu-neprivityh-lyudey-natsepiv-na-grud-zheltuyu-zvezdu?utm_source=twitter&utm_medium=main Миллионы невинных людей замучили и запытали насмерть = кому-то запретили без прививки в ресторане пообедать! ВООБЩЕ НЕ ВИЖУ РАЗНИЦЫ.

Liza Fokht @lizafokht кстати, хорошо известно, что только в Аушвице и Варшавском гетто евреи могли понять те страдания, которые непривитые испытывают от невозможности попасть в «Турандот» без ПЦР

Егор Бероев наиболее известен по ролям в фильмах «Турецкий гамбит», «Железнодорожный романс». Он также снимался в сериалах «Перевал Дятлова» и «Адмиралъ».