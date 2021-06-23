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Новости
Ольга Щербинина

Актёр Егор Бероев прикрепил к груди жёлтую звезду и выступил с речью против дискриминации непривитых Статьи редакции

Пользователей соцсетей возмутило сравнение ограничений во время пандемии с геноцидом евреев.

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Егор Бероев

22 июня Бероев пришёл на церемонию вручения телевизионной премии «ТЭФИ-Летопись Победы» с нашитой на пиджак жёлтой звездой — «знаком позора», который должны были носить евреи на территориях, подконтрольных нацистской Германии. Так он выступил против дискриминации непривитых россиян.

Бероев рассказал, что не вакцинировался от коронавируса, но это никогда не было причиной для ссор с его знакомыми и друзьями, которые сделали прививку. «Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга. Моё тело — моё дело», — отметил актёр.

Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком — гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. Как мы, потомки победителей, могли это допустить?

Егор Бероев

Он отметил, что ни одна человеческая жизнь и достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. Бероев заявил, что «это записано кровью в Нюрнбергском кодексе». В конце выступления актёр попросил не допустить сегрегации общества «на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и чёрных, евреев и неевреев, привитых и непривитых». «Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью», — заключил он.

Пользователи соцсетей раскритиковали Бероева, особенно их возмутила жёлтая звезда и сравнение вакцинации и ограничений с холокостом.

Оригинал
Станислав @wcj26OhOIlupNOG
Эта особь вчера, 22 июня, заявила, что обязаловка прививаться приравнивает его к узнику фашистского концлагеря.
Ааааааааа!!!
Егор Бероев. Ты ж нам нравился. Сука.
Ну, почему они все так расчехляются? Чьи они?? https://t.co/WJi9Hy26Jw
Александр Долгополов @sankldive
Актёр Егор Бероев когда сажают и убивают: …
Актёр Егор Бероев когда надо вакцинироваться чтобы он не заболел и не заразил других: ПАМАГИТИ УБИВАЮТЬ, ЭТО ТИПА КАК В ТРЕТЬЕМ РЕЙХИ С ЕВРЕЯМИ ДА!?
Рустем Адагамов @adagamov
Актёр Егор Бероев — мудак. Сколько говорено уже, и не раз — недопустимо и возмутительно вот так использовать тему Холокоста. Нет, напялил звезду Давида и пошел рассказывать на ТЭФИ, что он против принудительной вакцинации, идиот. https://t.co/17eH45g7dI
Голос Мордора @spacelordrock
А почему вообще принято считать режиссёров, актёров и прочих кино и театральных деятелей интеллектуальной элитой? Нет, конечно, умные люди там есть, но это далеко не массовое явление. Жизнь доказывает. https://t.co/LEzarTHryh
☦️ деструктивный чёрт ☦️ @blokalike
егор бероев тупой
Юкка @vaju01
Егор Бероев, антипрививочник, актер: "Моё тело - моё дело". Да плевать на твоё драгоценное тело, делай с ним что угодно, но ты же другим вредишь! Плюешь на общество - общество имеет право плюнуть на тебя.
❄Лара Мюрат❄ @Lara_Murat_
А знаете, что реально страшно! Среди всех присутствующих на ТЭФИ не нашлось НИ ОДНОГО нормального человека. Чтобы вышел к микрофону и сказал:

Бероев, ты трёхнулся? Сними магендовид, урод! Какое отношение твой хайп имеет к светлой памяти погибших в нацистских лагерях?

НИ ОДНОГО! https://twitter.com/Lara_Murat_/status/1407556147696050179
Алексей Поляринов @Upperkott
Миллионы невинных людей замучили и запытали насмерть = кому-то запретили без прививки в ресторане пообедать! ВООБЩЕ НЕ ВИЖУ РАЗНИЦЫ.
https://meduza.io/feature/2021/06/23/moe-telo-moe-delo-akter-egor-beroev-vystupil-v-zaschitu-neprivityh-lyudey-natsepiv-na-grud-zheltuyu-zvezdu?utm_source=twitter&utm_medium=main
Liza Fokht @lizafokht
кстати, хорошо известно, что только в Аушвице и Варшавском гетто евреи могли понять те страдания, которые непривитые испытывают от невозможности попасть в «Турандот» без ПЦР

Егор Бероев наиболее известен по ролям в фильмах «Турецкий гамбит», «Железнодорожный романс». Он также снимался в сериалах «Перевал Дятлова» и «Адмиралъ».

С 28 июня в Москве кафе, бары и рестораны смогут посещать только те, кто завершил вакцинацию против коронавируса, переболел в течение последних шести месяцев или получил отрицательный результат ПЦР-теста.

Как попасть в «бесковидные» кафе и рестораны…
Где достать QR-код и что делать тем, кто не болел коронавирусом или не прививался.
tjournal.ru

#новости #резонанс

48 48 комментариев
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Злобный Капитан Немо

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Ну и в чем он не прав?

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Отличный каякер

Злобный
7

Во всём?

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Alex Volkov

Злобный
5

Можно прекратить быть непривитым, но нельзя прекратить быть евреем.

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Woody Johnson

Злобный
2

милорд, мы теряем налогоплательщиков, пощади 

Ответить

Безопасный каякер

10

Твиттерские рвутся, это не новость. Перенесите в офтоп

Ответить

Популярный диод

8

Решила посмотреть кто такой Егор Бероев

Ответить

Борат Сагдиев

Популярный
1

В турецком гамбите видел его

Ответить

Популярный диод

Борат
2

На лошадях с осетинским пирогом?

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Борат Сагдиев

Популяр…
1

Кстати да, лол.

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Скромный лолипоп

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1

Нужен эксперт по осетинским пирогам @Kaia Gerber 

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Теоретический

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0

увидел про осетинские пироги и вспоминл другую франшизу

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Некоторые Филипп

5

Ееее, сейчас польется

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Антигравитационный торт

Некоторые
2
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Отличный каякер

Антигравитацион…
1

Они рассасываются за секунду, не поможет

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Антигравитационн

Отличный
1

я не настоящий сварщик

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Отличный каякер

Антигра…
0

А я не учёный

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Добровольный утюг

4

Это ли не реабилитация нацизма?????? 

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Безопасный каякер

Добровольный
4

ФЗ: Запрещено отождествлять действия правительства с действиями нацизма

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AZP

4

Мнение проститутки Адагамова - последнее в этом мире, на которое стоит обращать внимание.

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alexferman

AZP
1

Мнение чуть менее, чем всех людей в Твиттере - последнее в этом мире, на что стоит обращать внимание.

Починил

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alexferman

alexferman
2

Не то что мы, комментаторы на TJ

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Антигравитационный торт

AZP
0

Почему молчит Волков?

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AZP

Антигравитацион…
2

Не проснулся ещё. 

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Антигравитационн

AZP
1

Наелся и спит?

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Небольшой жёлтый робат

4

Мужик с яйцами 

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Администратор Аккаунта

Небольшой
1

Получается, шо ви ещё и шестиугольный?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Администратор
1

Я угловат, но не настолько 

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мЕдь

4

Сколько из порвавшихся евреи? 

Ответить

Нужный дым

3

у меня дежавю, что-то подобное уже было в США?

Ответить

Скромный лолипоп

Нужный
3

все так

Американский магазин шляп обвинили в…
После негативной реакции пользователей социальных сетей пост удалили.
tjournal.ru
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Антигравитационный торт

Скромный
2

надо будет сравнить комменты потом

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Нужный дым

Скромный
1

точно! спасибо! вот это память у тебя))

Ответить

Скромный лолипоп

Нужный
1

это память у тебя)

Ответить

Антигравитационн

Скромный
4
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Скромный лолипоп

Антигра…
3

иди к нам

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Морской алмаз

2

Радикальные прививочники хуже (тут возможно что-то запрещённое на территории РФ)

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Бесполезный бас

1

В комментах в статте сплошь интеллигентные и воспитанные взрослые люди.

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Борат Сагдиев

0

Из этого поста, дети, мы узнали, что актёр Егор Бероев - мастер хуёвых аналогий.

Ответить

Морской алмаз

Борат
1

Хорошо, что твитерасты не подвели и оправдали свою истеричную узколобость.

Ответить

AZP

0

Ну выступил и выступил.

Ответить

мЕдь

0

с нашитой на пиджак жёлтой звездой — «знаком позора»

В этом ключе и использовал. 

Ответить

Теоретический пришелец

0

больше всего подходит аналогия из Deus Ex : Mankind Divided с дискриминацией аугментированных

Ответить

Соколов Андрей

0

Кому интересно мнение какого-то актеришки?

Ответить

CiZerin

Соколов
0

Какого-то или какого-либо?

Ответить

knight_killer

0

А я думал это звезда Шерифа

Ответить

Мокрый блик

0

Егор Бероев молодец

Ответить

Розовый Артем

0

Какой-то ебанутый перформанс

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Субъективный колос

0

он им про фому, они ему про ерему. уровень агрессии, с которым они пытаются учить его жизни, неадекватен

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