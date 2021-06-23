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Новости
Sasha Shambilova

Губернатор Коми и глава гордумы Рязани поздравили граждан с началом войны. Первому поправили текст, а вторая извинилась Статьи редакции

День памяти и скорби ежегодно проходит 22 июня.

31 31 комментарий
2669 просмотров
Фото Юлии Рокотянской 

На заседании рязанской думы Юлия Рокотянская назвала «праздником» 22 июня — день, когда началась Великая Отечественная война, а также поздравила депутатов.

Завтра будет очень важный день — 22 июня. И я вас всех, уважаемые депутаты, приглашаю почтить память тех людей, которые [...] делали своё дело для нашего народа и для наших рязанцев. С наступающим всех праздником!

Юлия Рокотянская
глава гордумы Рязани

Позже Рокотянская извинилась за поздравление на своей странице «ВКонтакте». Она сослалась на усталость из-за четырёхчасового заседания. Это и «стало причиной этой оговорки».

Также поздравил граждан с началом войны губернатор республики Коми Владимир Уйба. Как сообщает Sota.Vision, в официальном паблике «ВКонтакте» появился пост с обращением Уйбы, который подписали как «Поздравление с днём памяти и скорби». Позже пост исправили.

SOTA

В конце мая Уйба отреагировал на жалобы местных жителей из-за разлива нефти фразой «Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой Путин вам?». Тогда село Мутный Материк в Республике Коми попало в территорию разлива нефти из-за прорыва трубопровода «Лукойла».

В 2020 году чиновники уже поздравляли жителей с началом войны. Тогда оговорился председатель думы Тобольска: «Сегодня мы вспоминаем наших соотечественников, отдавших жизнь в Великой Отечественной войне за свободу и независимость страны. Ну, с праздником, и в то же время с началом войны всех». В этом году глава Тобольска пришёл на возложение цветов в день памяти и скорби в шлеме и лосинах. В администрации города это назвали случайностью.

#новости #регионы

31 31 комментарий
17
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Субъективный колос

21

винтовка это праздник

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Командный американец

16

Она сослалась на усталость

четырёхчасового заседания

Бедняжка. Пашет, как лошадь.

Ответить

Вася Пражкин

Командный
2

Ну так себе оправдание. Даже в старших классах школы уже не канает. Рабочий день вообще-то - 8-ми часовой, что ж она несет тогда на 8-м часу?

Ответить

Gregory

Вася
2

боюсь, что если наши чиновники начнут работать по 8 часов, то страна совсем пробьет дно

Ответить

Ann Partovi

Gregory
0

Снизу всегда постучат. Дна нет. 

Ответить

Gregory

Ann
0

скорость пробивания вырастет экспоненциально просто

Ответить

Ann Partovi

Gregory
0

e^единорос

Ответить

Ann Partovi

Ann
0

я не знаю, какой график получится, там по идее хуй по лбу 140.000.000 населению должен быть

Ответить

Андрей Охапкин

Командный
0

4 часа слушать унылый бубнёж, я бы тоже морально устал

Ответить

Радостный Мурод

12

Не очень внимательно читали методички где объясняется что не все что связано с ВОВ - праздник. Понять и простить

Ответить

Добровольный утюг

0

А почему нельзя поздравлять с этим днём???

Ответить

Владимир Филатов

Добровольный
6

потому что фашисты проиграли

Ответить

Добровольный утюг

Владимир
0

Смотря где

Ответить

Владимир Филатов

Доброво…
0

во всём мире, поэтому они не могут поздравлять

Ответить

Добровольный

Владимир
3

@Беларусь 

Ответить

Владимир Филатов

Доброво…
1

м?

Ответить

Ann Partovi

Владимир
1

там выигрывают

Ответить

Владимир

Ann
0

это уже неофашисты

Ответить

Похожий бас

Владимир
0

но напали-то нацисты. 

Ответить

Bkmz Иванов

Добровольный
1

frohes Fest Dmitry

Ответить

Теоретический пришелец

2

да нихуя ей не будет , пошумят в инсте и забудут , не первый раз они уже поздравляют

Ответить

Психологический фонарь

2

с праздничком

Ответить

Джон Кроули

1

Надо в календарь поставить напоминание чтоб незабыть поздравить с радостным праздником евреев с Международным днем памяти жертв Холокоста, на природу с ними съездить шашлыков пожарить.

Ответить

Роман Александров

0

ДОН

Ответить

Dmitry

0
Ответить

Подозрительный Кот

0

война это праздник, мир это скорбь.

Ответить

Антон Лисин

0

Уйба странный тип. То себя выдает за Путина. То с днём войны поздравляет. То заболевает клвидои после прививки и говорит, что так и надо 

Ответить

Джон Кроули

0

Надо в календарь поставить напоминание чтоб незабыть поздравить с радостным праздником евреев с Международным днем памяти жертв Холокоста, на природу с ними съездить шашлыков пожарить.

Ответить

Лев Глебович

0

Эти люди вообще в альтернативной реальности живут. И самое ужасное - что они у руля. 

Ответить

Ваня Погост

0
Ответить

Кирилл Готман

0

Губернатор республики Коми? Правильное наименование должности: «Глава Республики Коми».

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