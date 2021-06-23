Губернатор Коми и глава гордумы Рязани поздравили граждан с началом войны. Первому поправили текст, а вторая извинилась Статьи редакции
День памяти и скорби ежегодно проходит 22 июня.
На заседании рязанской думы Юлия Рокотянская назвала «праздником» 22 июня — день, когда началась Великая Отечественная война, а также поздравила депутатов.
Позже Рокотянская извинилась за поздравление на своей странице «ВКонтакте». Она сослалась на усталость из-за четырёхчасового заседания. Это и «стало причиной этой оговорки».
Также поздравил граждан с началом войны губернатор республики Коми Владимир Уйба. Как сообщает Sota.Vision, в официальном паблике «ВКонтакте» появился пост с обращением Уйбы, который подписали как «Поздравление с днём памяти и скорби». Позже пост исправили.
В конце мая Уйба отреагировал на жалобы местных жителей из-за разлива нефти фразой «Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой Путин вам?». Тогда село Мутный Материк в Республике Коми попало в территорию разлива нефти из-за прорыва трубопровода «Лукойла».
В 2020 году чиновники уже поздравляли жителей с началом войны. Тогда оговорился председатель думы Тобольска: «Сегодня мы вспоминаем наших соотечественников, отдавших жизнь в Великой Отечественной войне за свободу и независимость страны. Ну, с праздником, и в то же время с началом войны всех». В этом году глава Тобольска пришёл на возложение цветов в день памяти и скорби в шлеме и лосинах. В администрации города это назвали случайностью.
Ну так себе оправдание. Даже в старших классах школы уже не канает. Рабочий день вообще-то - 8-ми часовой, что ж она несет тогда на 8-м часу?
Снизу всегда постучат. Дна нет.
e^единорос
я не знаю, какой график получится, там по идее хуй по лбу 140.000.000 населению должен быть
потому что фашисты проиграли
Добровольный утюг
Смотря где
во всём мире, поэтому они не могут поздравлять
м?
Надо в календарь поставить напоминание чтоб незабыть поздравить с радостным праздником евреев с Международным днем памяти жертв Холокоста, на природу с ними съездить шашлыков пожарить.
Уйба странный тип. То себя выдает за Путина. То с днём войны поздравляет. То заболевает клвидои после прививки и говорит, что так и надо
Надо в календарь поставить напоминание чтоб незабыть поздравить с радостным праздником евреев с Международным днем памяти жертв Холокоста, на природу с ними съездить шашлыков пожарить.
Эти люди вообще в альтернативной реальности живут. И самое ужасное - что они у руля.
Губернатор республики Коми? Правильное наименование должности: «Глава Республики Коми».