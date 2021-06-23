С одной стороны, решение суда ликвидирует только три конкретные организации, но с другой — исходит из того, что все отдельные проекты находятся в одной системной связи с ФБК, Штабами Навального и ФЗПГ. Поэтому я думаю, что всё перечисленное они тоже под шумок запретят. К тому же на заседании у прокуратуры почему-то были вопросы к «Умному голосованию».