«Команда 29» опубликовала решение по делу ФБК: нацистская символика, массовые беспорядки и возбуждение социальной розни Статьи редакции
Там не оказалось упоминаний о коктейлях Молотова, о которых рассказывал Путин.
«Команда 29» опубликовала решение и материалы дела, по которому Фонд борьбы с коррупцией и Штабы Навального признали экстремистской организацией. Сам процесс был засекречен, но решение — нет.
Суд заявил, что ФБК и Штабы Навального организовывали «протестные акции, в том числе с участием несовершеннолетних, перерастающие в массовые беспорядки». В решении также сказано, что связанные с организациями люди в своей деятельности использовали нацистскую атрибутику и символику.
По мнению Мосгорсуда, организации стремились к:
- Насильственному изменению основ конституционного строя и смена власти в стране;
- Дискредитации органов государственной власти и их политики;
- Возбуждению социальной розни;
- Воспрепятствованию законной деятельности госорганов, органов местного самоуправления и избирательных комиссий;
- Формированию общественного мнения о необходимости смены власти в стране.
В решении указано, что Штабы Навального и ФБК помимо основной деятельности занимались разными проектами: «Умное голосование», «РосВыборы», «Профсоюз Навального», «Свободу Навальному!», «РосЖКХ», «РосЯма».
10 июня суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Навального экстремистскими организациями.
На пресс-конференции в Женеве после встречи с Джо Байденом Владимир Путин заявил, что ФБК «публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала несовершеннолетних и публично публиковала инструкции, как готовить, например, коктейли Молотова».
Пыня-то пиздабол, оказывается! Поверить не могу....
Газетный украинец
Он царь пиздоболов
Ты щас россиян пиздаболами назвал?
Газетный
Медный холод
Монополия на дискредитацию
Теоретический пришелец
у Лукашенко есть дружочек Пу, который за всё заплатит
Путин думает что у него есть дружочек Си, но тот нихуя не заплатит
Мешается тот факт что Россия это не страна с населением в один мегаполис и автобусный маршрут.
Навального-то запретить только сейчас решились
Уф, чет прям вдруг хочется поиграть
Теоретический пришелец
шестая часть будет как никогда актуальна с тамошним диктатором
Грубый крюк
У Пейгана была мотвация, причем под конец я на его сторону перешел. А тут нихуя
Это откуда?
Теоретический пришелец
Far Cry 4
Играл только во вторую
Теоретический
начиная с третьей юбики сделали в серии революцию
Умственный блик
И тут же законсервировались, выкатывая раз за разом одно и то же в разных обёртках.
А еще ФБК ебали гусей, пили теплую водку и лично расстреляли 1488 старушек.
Индивидуальный Орзэмэс
Ну не избивание же людей на улицах считать беспорядками
Некоторые Филипп
Пластиковые стаканчики, ломающие зубы очень хрупким росгвардейцам?
Медный холод
Здесь был коммент
Оригинальная цитата то похлеще будет:
А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи! чего они не передумали в это время! Думают: станут они теперь есть горчицу, — как бы на будущее время еще какую ни на есть мерзость есть не заставили; не станут — как бы шелепов не пришлось отведать. Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту и другую стороны.
Достаточный танк88
осужденные за массовые беспорядки есть - есть
сроки и штрафы за призывы к массовым беспорядком есть - есть
так что документальных подтверждений предостаточно, а что там в реальности - не важно, путин реальность через папочки познает
Это у тебя искреннее такое недоумение? Мол "да как же так, это что, нечестный суд что ли?!"
А то ж никогда такого не было
И вот опять
Старательный пёс_анон
массовые беспорядки?
Да, в Украине и Беларуси
Некоторые Филипп
Так в Украине же сша хулиганили
да путин много чего говорит, толку-то.
и тут фашуг приплели, дабы у пенсов не было сомнений что точно врагов побеждают. Методички.
Путин заявил, что ФБК «публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала несовершеннолетних и публично публиковала инструкции, как готовить, например, коктейли Молотова».
А вы знали, что директор ФБК Иван Жданов родился 17 августа 1988 года?!
Ну, то есть, он родился 17.08.88. Ну, то есть, очень близко, ну, почти. В общем, вы поняли...
Это дело было секретным?
– Штирлиц, Вы арестованы! – воскликнул Мюллер.
– По какому обвинению? – спросил Штирлиц.
– Да какая разница: Вы всё равно отмажетесь, а нам надо создавать видимость деятельности...
"формирование мнения о необходимости смены власти в стране"
Это выборы вообще-то называются. И да, президент должен уйти после 5 лет своего срока, а не фальсифицировать выборы.
Путин - отстой.