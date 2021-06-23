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Новости
Артём Мазанов

«Команда 29» опубликовала решение по делу ФБК: нацистская символика, массовые беспорядки и возбуждение социальной розни Статьи редакции

Там не оказалось упоминаний о коктейлях Молотова, о которых рассказывал Путин.

72 72 комментария
3814 просмотров

«Команда 29» опубликовала решение и материалы дела, по которому Фонд борьбы с коррупцией и Штабы Навального признали экстремистской организацией. Сам процесс был засекречен, но решение — нет.

Суд заявил, что ФБК и Штабы Навального организовывали «протестные акции, в том числе с участием несовершеннолетних, перерастающие в массовые беспорядки». В решении также сказано, что связанные с организациями люди в своей деятельности использовали нацистскую атрибутику и символику.

По мнению Мосгорсуда, организации стремились к:

  • Насильственному изменению основ конституционного строя и смена власти в стране;
  • Дискредитации органов государственной власти и их политики;
  • Возбуждению социальной розни;
  • Воспрепятствованию законной деятельности госорганов, органов местного самоуправления и избирательных комиссий;
  • Формированию общественного мнения о необходимости смены власти в стране.

В решении указано, что Штабы Навального и ФБК помимо основной деятельности занимались разными проектами: «Умное голосование», «РосВыборы», «Профсоюз Навального», «Свободу Навальному!», «РосЖКХ», «РосЯма».

С одной стороны, решение суда ликвидирует только три конкретные организации, но с другой — исходит из того, что все отдельные проекты находятся в одной системной связи с ФБК, Штабами Навального и ФЗПГ. Поэтому я думаю, что всё перечисленное они тоже под шумок запретят. К тому же на заседании у прокуратуры почему-то были вопросы к «Умному голосованию».

Валерия Ветошкина

адвокат «Команды 29»

10 июня суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Навального экстремистскими организациями.

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На пресс-конференции в Женеве после встречи с Джо Байденом Владимир Путин заявил, что ФБК «публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала несовершеннолетних и публично публиковала инструкции, как готовить, например, коктейли Молотова».

#новости #фбк #навальный

72 72 комментария
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25
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alexferman

41

Пыня-то пиздабол, оказывается! Поверить не могу....

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Eugen T

alexferman
3

Никогда такого не было, чтобы путин врал, и вот опять.

Ответить

Газетный украинец

alexferman
1

Он царь пиздоболов

Ответить

alexferman

Газетный
2

Ты щас россиян пиздаболами назвал?

Ответить

Газетный

alexfer…
2
Ответить

alexferman

Газетный
1

Пиздаболы

Ответить

Командный

alexfer…
0

Король чуханов

Ответить

Automatique

alexferman
0

ПЫНЯ НЕ ДОЛЖЕН ЛГАТЬ

Ответить

Alex Volkov

alexferman
0

Это конечно забавно. Но об этом важно говорить.

Ответить

Некоторые Филипп

27

Нацистская символика? Красная буква Н?

Типа, "а знаете кто еще писал букву Н красной ручкой, когда учился в школе?"

Ответить

мЕдь

Некоторые
15

Нитлер?

Ответить

Радостный Мурод

мЕдь
14

Hitler

Ответить

Некоторые Филипп

Радостн…
0

сук, брызнул

Ответить

Питерский

Некотор…
2

в меня попал(

Ответить

Старательный пёс_анон

мЕдь
1

Учительница русского языка

Ответить

Eugen T

мЕдь
0

Путлер!

Ответить

Безопасный каякер

Некоторые
8

Никита Лихачёв?

Ответить

Владимир Филатов

Некоторые
1

Hitler же

Ответить

Владимир Филатов

Некоторые
0

Нацизм тоже

Ответить

Субъективный колос

26

Формированию общественного мнения о необходимости смены власти в стране.

разве это преступление?

Ответить

Индивидуальный Орзэмэс

Субъективный
11
Ответить

Gidevan

Субъективный
3

Для диктатора это самое страшное преступление 

Ответить

Anton Kuchumov

Субъективный
2

в рашке - да

Ответить

Безопасный каякер

15

Дискредитации органов государственной власти и их политики

Ниннада тут, дискредитировать можно только самого себя, самостоятельно))

Ответить

Медный холод

Безопасный
3

Монополия на дискредитацию

Ответить

Безопасный каякер

Медный
0

Федеральная служба в сфере дискредитации

Ответить

Командный американец

Безопасный
0

Ну так всё правильно.

Ответить

Gidevan

Безопасный
0

И они с этим прекрасно справляются

Ответить

Старательный пёс_анон

6

Почему Путин не может как Лукашенко объявить 80% населения врагами России?? Он что - не имеет стержня???

Ответить

Теоретический пришелец

Старательный
2

у Лукашенко есть дружочек Пу, который за всё заплатит
Путин думает что у него есть дружочек Си, но тот нихуя не заплатит

Ответить

Stanley H. Tweedle

Старательный
2

Мешается тот факт что Россия это не страна с населением в один мегаполис и автобусный маршрут.
Навального-то запретить только сейчас решились

Ответить

Теоретический пришелец

4

Пэйган Мин и его Министерство общественных дел и социальной гармонии

Ответить

Упоротый Голубь

Теоретический
2

Уф, чет прям вдруг хочется поиграть

Ответить

Теоретический пришелец

Упоротый
0

шестая часть будет как никогда актуальна с тамошним диктатором

Ответить

Грубый крюк

Теоретический
1

У Пейгана была мотвация, причем под конец я на его сторону перешел. А тут  нихуя

Ответить

Zero-one-one

Теоретический
0

Это откуда? 

Ответить

Теоретический пришелец

Zero-one-one
1

Far Cry 4

Ответить

Zero-one-one

Теорети…
1

Играл только во вторую

Ответить

Теоретический

Zero-on…
0

начиная с третьей юбики сделали в серии революцию

Ответить

Умственный блик

Теорети…
1

И тут же законсервировались, выкатывая раз за разом одно и то же в разных обёртках.

Ответить

Zero-one-one

Теорети…
0

Хз. Не играл))) 

Ответить

Алексей Егоров

4

А еще ФБК ебали гусей, пили теплую водку и лично расстреляли 1488 старушек.

Ответить

Некоторые Филипп

2

массовые беспорядки? А есть какие-то документальные подтверждения?
Хождение по улицам и траве приравнено теперь к массовым беспорядкам?

Ответить

Индивидуальный Орзэмэс

Некоторые
6

Ну не избивание же людей на улицах считать беспорядками

Ответить

Некоторые Филипп

Индивидуальный
1

Пластиковые стаканчики, ломающие зубы очень хрупким росгвардейцам?

Ответить

Медный холод

Некотор…
2

Здесь был коммент

Ответить

Индивидуальный

Медный
1

Джейсон Стетхэм?

Ответить

Медный холод

Индивид…
0

(с)

Ответить

Индивидуальный

Медный
1

Оригинальная цитата то похлеще будет:

 А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи! чего они не передумали в это время! Думают: станут они теперь есть горчицу, — как бы на будущее время еще какую ни на есть мерзость есть не заставили; не станут — как бы шелепов не пришлось отведать. Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту и другую стороны.

Ответить

Достаточный танк88

Некоторые
2

осужденные за массовые беспорядки есть - есть
сроки и штрафы за призывы к массовым беспорядком есть - есть
так что документальных подтверждений предостаточно, а что там в реальности - не важно, путин реальность через папочки познает

Ответить

FOX

Некоторые
2

смотри не перепутай

Ответить

Eugen T

Некоторые
2

Да. Пластиковыми стаканчиками бросались и забрало одного космонавта потрогали. Вот тебе и беспорядки. 
А по факту было всего-лишь массовое неодобрение действий едра и путлера. За это и наказали.

Ответить

Упоротый Голубь

Некоторые
1

Это у тебя искреннее такое недоумение? Мол "да как же так, это что, нечестный суд что ли?!"

А то ж никогда такого не было
И вот опять

Ответить

Некоторые Филипп

Упоротый
1

они уже даже не стараются

Ответить

Безопасный каякер

Некоторые
1

А чему есть документальные подтверждения….

Ответить

encake

Некоторые
1

"нет оснований не доверять следствию"

Ответить

Старательный пёс_анон

Некоторые
1

массовые беспорядки?

Да, в Украине и Беларуси

Ответить

Некоторые Филипп

Старательный
0

Так в Украине же сша хулиганили

Ответить

Некоторые Филипп

Некотор…
0

Вчера сам Путин сказал

Ответить

Некоторые Филипп

Некотор…
0

Хотя если сказал, значит точно нет

Ответить

Dmitry R.

Некоторые
0

пруфы не нужны.

Ответить

Nike RossXP

3

да путин много чего говорит, толку-то.

и тут фашуг приплели, дабы у пенсов не было сомнений что точно врагов побеждают. Методички.

Ответить

Gidevan

3

Путин заявил, что ФБК «публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала несовершеннолетних и публично публиковала инструкции, как готовить, например, коктейли Молотова».

Ответить

Лишний Денис

2

 Формированию общественного мнения о необходимости смены власти в стране

Твари, как они посмели предложил людям забрать у нас кормушку!

Ответить

Дмитрий Семёнов

2

А вы знали, что директор ФБК Иван Жданов родился 17 августа 1988 года?!
Ну, то есть, он родился 17.08.88. Ну, то есть, очень близко, ну, почти. В общем, вы поняли...

Ответить

Gidevan

Дмитрий
0

Ну, то есть, он родился 17.08.88.

Я считаю что за такое нужно сразу в роддоме 30 лет строгача давать, чтобы остальным не повадно было. 

Ответить

Медный холод

1

Дискредитации органов государственной власти и их политики;

)

Ответить

Антигравитационный торт

0

Это дело было секретным?

Ответить

Командный американец

Антигравитацион…
0

Секретным-присекретным

Ответить

Ежегодный чайник

0

 связанные с организациями люди в своей деятельности использовали нацистскую атрибутику и символику

Уши т.н. "беларуского сценария".
Тут практически каждый обыск рапортуют о такой символике.

Ответить

Дмитрий Семёнов

0

– Штирлиц, Вы арестованы! – воскликнул Мюллер.
– По какому обвинению? – спросил Штирлиц.
– Да какая разница: Вы всё равно отмажетесь, а нам надо создавать видимость деятельности...

Ответить

Artem Vorobets

0

"формирование мнения о необходимости смены власти в стране"

Это выборы вообще-то называются. И да, президент должен уйти после 5 лет своего срока, а не фальсифицировать выборы.
Путин - отстой.

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