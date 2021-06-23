Минобороны РФ: британский эсминец нарушил границу в Чёрном море. Российский самолёт сбросил предупредительные бомбы Статьи редакции
Также стрельбу открыл сторожевой российский корабль.
Предупредительный огонь открыли по британскому эсминцу «Дефендер». До этого он на три километра вошёл в российские территориальные воды в Чёрном море около мыса Фиолент, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
По заявлениям ведомства, эсминец предупредили об открытии огня в случае пересечения границы, но он никак не отреагировал. По курсу «Дефендера» самолёт Су-24М выпустил четыре осколочно-фугасные авиационные бомбы. После этого эсминец покинул российские воды.
После случившегося британского военного атташе вызвали в Минобороны РФ, передаёт РИА «Новости».
14 июня российский флот начал отслеживать действия британского эсминца «Дефендер» и голландского фрегата «Эвертон», которые зашли в черноморские воды.
Уважаемая Александра, не подавайте, пожалуйста, заявления Минобороны как факт. Минобороны часто врёт, если потом выяснится, что границу он не нарушал, а бомбы сбрасывали не осколочно-фугасные, или совсем не сбрасывали, вам будет стыдно
UPD 14:43 МСК
Вроде поправлено
Так это новость.
Она вышла во всех крупных изданиях.
Как ты предлагаешь с такими новостями поступать? Вообще их тогда не публиковать тут?
Даже если ошибка - пусть люди будут знать об этой ошибке в будущем, чем вообще не знать. Не?
"Минобороны заявило", и дальше заявление. Только так, по-другому никак.
С полицией, ФСБ, прокуратурой то же самое, кстати. Не "У Голунова обнаружили накролабораторию", а "МВД заявило"
Должен шмель
НИХУЯ СЕБЕ. ТЫ ЧЕ В БИБИСИ РАБОТАЛ? ИЛИ САМ ДОДУМАЛСЯ ДО "Минобороны заявило".
АХУЕЬТ!??!11
Добровольный
Ne rvis
рвутся тут ноунеймы, которые в сарказм не умеют
Должен шмель
А нет, это боты)))))
Был тут один, тоже свой перечень ботов составлял: https://tjournal.ru/flood/230224-kolco-botov-na-tzh. Угадай, где он теперь.
Теоретичес
AZP это за что
Я врусь с новостников на этом портале.
Такое ощущение, что медуза создала детский сад и оттуда ТЖ набирает редакторов
Должен шмель
Это самая блять дефолтная практика, написать "хуй заявил" вместо констатации свершившегося факта, когда речь идёт о неподтвержденной молнии
Резкий бас
И так ты обезопасишь себя и своих читателей от распространения фейков, если не будешь рассказывать о выперде МВД, ФСБ, прокуратуры и т.п. как о 100% факте.
Старательный пёс_анон
Пусть ещё напишут как украинский СУ сбил боинг в 2014, кек
Добровольный утюг
Когда русских накажут за боинг?
Дима, суд идёт. Спустя сколько лет наказали кадаффи?
Я не считал
В деле по Боингу 60к страниц, недавно был суд, там новые пленки показали. Это же козырная карта, достанут ее в самый нужный момент
Суд огласит вердикт через год
никакая это не козырная карта. Это чемодан без ручки.
Политики и рады бы все забыть, но 300 трупов избирателей не дают... Но скорость процесса очень хорошо говорит о желаниях.
Лишний
На днях ЕСПЧ закрыл дело из середины нулевых.
И не потому что это политика, а потому что это нормальный суд и нормальная практика, когда даже как бы все не было очевидным, все равно надо правильно доказать виновность со всеми пруфами.
шоб змеи московские не имели возможности извиваться, цепляясь за любую запятую, логика же понятна и очевидна
Лишний
Увы но Кремлю глубоко пох*й. Они вдолбили в голову своей биомассе, что «было бы что показать — показали бы» и на любое доказательство будут кукарекать «почему только сейчас» и «кому это выгодно».
та миру на самом деле похуй что там вдолбил Кремль своей биомассе, платить все равно придется
миру в принципе п... на все кроме своих интересов )
И поверь, мой наивный друг, ни РФ, ни Украина туда особо не входят...
Ты вообще не разбираешься в международной повестке, да?
Ну более менее да.
Каждую страну интересует только ее собственные интересы.
Перефирийные страны интересны только их соседям
я не буду спорить, просто через несколько лет обсудитм
Алле, 7 лет уже прошло ))
И это только маленькая часть суда.
Основное дело до сих пор расследуется и в суд не передавалось ))
Я иногда посматриваю Лукашевича
Ну да ну да, по твоей логике и Крым уже не украинский, и Россия при агрессии против Украины спустя 25 с распада СССР взялась за реализацию идеи, которая давным давно уже забыта
Кадаффи наказали сами граждане, слоупок, а не суд
он вроде бы выплатил компенсации.
А другой санкции за это особо и нет
Старательный
нет, ну вешать Путина на столбе конечно никто кроме вас не будет, но мы ведь не только о физическом наказании говорим головешка
Мда, обосрался и оправдывается
кек
Потеряйся, врач селюк
почему ты до сих пор не меняешь обосранные штаны? Тебе нравится чувствовать запах русского мира?
Хера тебя разорвало из-за Каддафи и русский мир приплёл и штаны. Давно проверялся?
Ты же сам утром написал что обосрался
Не засоряй тж
Признайся, был обсер или нет?
Так это перепечатка новости с интерфакса и РИА с указанием "сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ") Какие претензии к редактору?)
В заге и лиде нет никакого "сообщает", сомнительное заявление подаётся как факт
Минобороны Великобритании в твиттере отрицает (да, к слову: глагол "опровергает" в таких контекстах нежелателен) "предупредительные выстрелы", про бомбы использована странная формулировка we do not recognize the claim
The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law.
No shots were directed at HMS Defender and we do not recognise the claim that bombs were dropped in her path.
@Sasha Shambilova сделайте upd для новости пожалуйста
Ещё вот такой трек нашёл
Серый Орзэмэс
часто врёт
тут скорее всего все время врёт
Отличный каякер
Забыли спросить
«гнидапостельныйклопгадмразбвош» еще известен как: «московский школьник», «грязь из-под ногтей», «legodetalka», «Жёлтый Березовый Лист», «Блин, так не смешно же», «хороший человек», «Степан Андрiйович Бандера», «NATO Liberator Soldier», «бревно без задач», «Саша», «листочек», «лесточик», «Столярный верстачок BOSCH»
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Тест
там кстати такой хронометраж что дефендер якобы за 5 минут преодолел 3 километра и преодолел границу
«Дефендер» — эскадренный миноносец длиной 152 метра, который двигается со скоростью около 30 узлов (55 километров в час).
-Википедия
Теоретический
это его максимальная скорость. и даже с учетом этого 3 км он бы преодолел за 3,27 минут . как часто корабль гонит на максималке и постоянно? а ведь ему еще развернуться надо было
тут 80%+ зеленых, так что некому реагировать, все таки украинская "цивилизация " никакого отношения к Крыму не имеет, Российская империя сюда даже их не переселяла и не завлекала, как это делалось при освоении необитаемого Дикого поля(от Харькова до Одессы).
Дружок, "украинская цивилизация" всю свою историю вместе с крымом резала московитов, очнись
ты хотел сказать посасывала у поляков?
нет, я хотел сказать что "украинская цивилизация" всю свою историю вместе с крымом резала московитов, очнись
Ня, Богдан Хмельницкий был, наверное, главный вырезатель московитов?
Теоретический пришелец
в каком порядке надо читать чтобы понять смысл того что ты написал?
ЮгоВосточная Украина была необитаемым Диким полем, пока Россия не стала расширяться на запад.
Для заселения этих территорий завлекались люди как с запада так и с востока. Поэтому русские строили города и составляли большинство городского населения, а украинцы бежали от поляков и селились в пригородах.
А в Крым украинцев не завлекали и не переселяли, как это делали при заселении Кубани после геноцида местного населения.
Поэтому связи между Крымом и украинской цивилизацией вообще нет.
Старательный
Ты знаешь откуда пошло название Крым?
Крым пошло от древнеукраинского "укрымала" , что переводится как жемчужина киевского князя, это как с названием фирмы Рошен пошедшего от ПоРОШЕНко, то есть, убрали лишнее и от уКРЫМала , оставили только главное
А ты говоришь отношение у украинской цивилизации не имеет
Хотя приятно, что российские боты уже признают "украинскую цивилизацию" хотя еще несколько лет назад массово писали про 404
Популярный диод
Крым пошло от древнеукраинского "укрымала" , что переводится как жемчужина киевского князя
Это же шутка, да?
Ты про инопланетян?
Ура начало третьей мировой
Хоть коктейлей попьем
Чёт далековато от российских территориальных вод.
Бледный диод
Именно.
Они же не признают Крым россиянским. Им достаточно согласовать с Украиной. А против рф можно санкции новые ввести.
Следовательно —> обычная провокация и лишний повод, все прекрасно осознают ситуацию вокруг Крыма
А был ли мальчик?
https://news.usni.org/2021/06/21/positions-of-two-nato-ships-were-falsified-near-russian-black-sea-naval-base
Теоретический пришелец
из статьи я понял что вроде как фальсифицируют положение натовских кораблей. но нахуя? вьтнамские флешбеки?
Чтобы ответить на вопрос "нахуя", нужно сначала ответить на вопрос "кто".
И тут приходит на ум одна заинтересованная сторона, которая потом сможет раструбить на весь мир, что показала нате кузькину мать и сбросила аж 4 бомбы по курсу гадящей англичанки.
Теоретический
эти бомбы при правильной подаче превратятся в новые санкции и +1 недружественная страна
или это может использовать другая сторона в виде от "а нас там не было" до "ничего мы не нарушали, а вы наш мирный трактор разбомбили".
ты всерьездмаешь что они хотели попасть по кораблю но не попали?
Должен шмель
Старательный пёс_анон
Митя, это называется Информационная война, одна из основ современных международных отношений.
Теоретический
информационная война это не когда вброс фактчекается меньше чем за час
Старательный
нет, это именно она, сколько людей читает дальше заголовка в гонке за скоростью получения инсайда?
Сенсационная новость разлетается очень быстро, а вот ее опровержение донести до той же массы намного сложнее.
О чем говорить, если даже заголовок этой новости, на этом современном ресурсе был составлен некорректно, но был быстро исправлен.
Митя не может в споры, не может оценить ситуацию. Митя всего лишь пришёл сюда за отстаиванием своего мнения, каким бы оно ни было.
Теоретический
во первых привет во вторых че за предъявы
Хочу, чтобы я была твой анальной болью, чтобы вид моей аватарки в комментариях вызывал у тебя анало-анафилактический шок, чтобы моё имя заставляло дрожать твои щуплые худые ножки и чтоб подгибались маленькие мягкие коленки
Какая то информационная война.
Вот тут пишут что мы что делали подозрительное рядом у Гавайев 🤔
https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a36790941/russia-us-military-drama-hawaii/
Лишний Денис
Что же, теперь мы знаем ответ на вопрос «договорились ли Байден и Путин». Судя по всему, Пу запросил себе Украину и потребовал чтобы ей не помогали, в ответ был вежливо послан нахуй и теперь вот начинается вторая часть мерлезонского балета под названием «нагнетаем истерику».
Британский эсминец у наших границ, но плохие опять русские да?
Тебе рассказать сколько русских подлодок тусит у границ других и напомнить сколько раз за последние пару лет Россия нарушала чужое воздушное пространство?
И странно, почему то никто не палил
хммм а я считал, что рашка на грани издыхания в экономике, а тут оказывается, что подлодок хоть жопой жуй. могли бы пенсионерам раздать
Зачем ты себе могилу роешь? Сравни бюджет на «оборонку» и на «социалку», посмотри на количество людей за чертой бедности, отследи динамику «роста» реальных доходов граждан, посмотри на инфляцию, оцени уровень здравоохранения и реальную среднюю продолжительность жизни, почитай про сколько там газофицировано сел и сколько с канализацией, и потом уже приходи сюда и включай режим ватника-долбоеба
так мы же про подлодки при чем тут уровень жизни? ты давай про корабли и про подлодки мне?
Ты написал «я думал бедная страна а у нас оказывается есть подлодки», я тебе ответил что одно другому не мешает
Должен шмель
ты несешь тотал бред.
достаточно погуглить новости по этой теме и за 30 секунд становится понятно, что ты либо добаеб, либо провокатор. В любом из случаев надо поставить минус