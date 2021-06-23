Также стрельбу открыл сторожевой российский корабль.

Предупредительный огонь открыли по британскому эсминцу «Дефендер». До этого он на три километра вошёл в российские территориальные воды в Чёрном море около мыса Фиолент, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

По заявлениям ведомства, эсминец предупредили об открытии огня в случае пересечения границы, но он никак не отреагировал. По курсу «Дефендера» самолёт Су-24М выпустил четыре осколочно-фугасные авиационные бомбы. После этого эсминец покинул российские воды.

После случившегося британского военного атташе вызвали в Минобороны РФ, передаёт РИА «Новости».

14 июня российский флот начал отслеживать действия британского эсминца «Дефендер» и голландского фрегата «Эвертон», которые зашли в черноморские воды.