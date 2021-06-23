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Sasha Shambilova

Минобороны РФ: британский эсминец нарушил границу в Чёрном море. Российский самолёт сбросил предупредительные бомбы Статьи редакции

Также стрельбу открыл сторожевой российский корабль.

Предупредительный огонь открыли по британскому эсминцу «Дефендер». До этого он на три километра вошёл в российские территориальные воды в Чёрном море около мыса Фиолент, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

По заявлениям ведомства, эсминец предупредили об открытии огня в случае пересечения границы, но он никак не отреагировал. По курсу «Дефендера» самолёт Су-24М выпустил четыре осколочно-фугасные авиационные бомбы. После этого эсминец покинул российские воды.

После случившегося британского военного атташе вызвали в Минобороны РФ, передаёт РИА «Новости».

14 июня российский флот начал отслеживать действия британского эсминца «Дефендер» и голландского фрегата «Эвертон», которые зашли в черноморские воды.

#новости #политика

7977 просмотров
221 221 комментарий
29
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221 комментарий
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Ilya.A—Petya.A's bro

35

Уважаемая Александра, не подавайте, пожалуйста, заявления Минобороны как факт. Минобороны часто врёт, если потом выяснится, что границу он не нарушал, а бомбы сбрасывали не осколочно-фугасные, или совсем не сбрасывали, вам будет стыдно
UPD 14:43 МСК
Вроде поправлено

Ответить

New

Ilya.A—Petya.A's
15

Так это новость.
Она вышла во всех крупных изданиях.

Как ты предлагаешь с такими новостями поступать?  Вообще их тогда не публиковать тут?

Даже если ошибка - пусть люди будут знать об этой ошибке в будущем, чем вообще не знать. Не?

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

New
43

"Минобороны заявило", и дальше заявление. Только так, по-другому никак.
С полицией, ФСБ, прокуратурой то же самое, кстати. Не "У Голунова обнаружили накролабораторию", а "МВД заявило"

Ответить

Должен шмель

Ilya.A…
–33

НИХУЯ СЕБЕ. ТЫ ЧЕ В БИБИСИ РАБОТАЛ? ИЛИ САМ ДОДУМАЛСЯ ДО "Минобороны заявило". 
АХУЕЬТ!??!11

Ответить

Добровольный

Должен
6

Ne rvis

Ответить

Должен шмель

Доброво…
2

рвутся тут ноунеймы, которые в сарказм не умеют

Ответить

Должен шмель

Должен
0

А нет, это боты)))))

Ответить

Ваня

Должен
0

Был тут один, тоже свой перечень ботов составлял: https://tjournal.ru/flood/230224-kolco-botov-na-tzh. Угадай, где он теперь.

Ответить

Теоретичес

Ваня
0

AZP это за что

Ответить

Ваня

Теорети…
3

Господа, вам лень по ссылке сходить шоле? Это не мой ЧС, а товарища, который тоже всех несогласных с собой ботами считал. И в итоге порвался настолько, что эвакуировался с ТэЖэ. 

Ответить

Теоретичес

Теорети…
0

Кораблева еще

Ответить

Должен

Ваня
1

Нихуя не понял, но очень интересно

Ответить

Должен

Ваня
0

Пиздец у тебя игнор лист ахаххахахахах
Лысого колбасника за что?

Ответить

Резкий бас

Ваня
0

Ебать, я бот?

Ответить

Резкий бас

Ваня
0

А что, если он заразился ковидом и двинул кони?

Ответить

Конструктивный

Должен
0

сарказм

хуета

Ответить

Ilya Sidyakin

Должен
0

ятролел.jpg

Ответить

Должен шмель

Доброво…
1

Я врусь с новостников на этом портале. 
Такое ощущение, что медуза создала детский сад и оттуда ТЖ набирает редакторов

Ответить

Иван Сидоров

Должен
0

жаль

Ответить

New

Ilya.A…
1

Какая то дискриминация, не находишь?
Из 100 новостей о которых заявляют фсб, прокуратура и полиция дай бог будет 3 процента фейковых как с Голуновым.

Ответить

Должен шмель

New
1

Это самая блять дефолтная практика, написать "хуй заявил" вместо констатации свершившегося факта, когда речь идёт о неподтвержденной молнии

Ответить

New

Должен
0

Давай тогда каждую новость будем начинать с «Хуй заявил».
Компания, или организация какая государственная, или это слова чиновника 👍

Ответить

Резкий бас

New
0

И так ты обезопасишь себя и своих читателей от распространения фейков, если не будешь рассказывать о выперде МВД, ФСБ, прокуратуры и т.п. как о 100% факте.

Ответить

alj_5

Ilya.A…
0

"Минобороны РФ:..." и "Минобороны заявило" разве не одно и тоже?

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

alj_5
0

Это приписали почти через 20 минут после моего коммента)

Ответить

alj_5

Ilya.A…
0

извиняюсь, если так

Ответить

умный человек

New
2

Нужно послать спецкора ТЖ на лодочке сплавать всё проверить

Ответить

Старательный пёс_анон

Ilya.A—Petya.A's
7

Пусть ещё напишут как украинский СУ сбил боинг в 2014, кек

Ответить

Добровольный утюг

Старательный
3

Когда русских накажут за боинг?

Ответить

Старательный

Доброво…
2

Дима, суд идёт. Спустя сколько лет наказали кадаффи?

Ответить

Добровольный

Старате…
1

Я не считал

Ответить

Старательный

Доброво…
0

В деле по Боингу 60к страниц, недавно был суд, там новые пленки показали. Это же козырная карта, достанут ее в самый нужный момент 

Ответить

Добровольный

Старате…
1

Суд огласит вердикт через год

Ответить

Старательн

Доброво…
1

Вот, получается ты сам все знаешь 

Ответить

Madegghead

Старате…
0

никакая это не козырная карта. Это чемодан без ручки.
Политики и рады бы все забыть, но 300 трупов избирателей не дают... Но скорость процесса очень хорошо говорит о желаниях.

Ответить

Лишний

Madeggh…
1

На днях ЕСПЧ закрыл дело из середины нулевых. 

И не потому что это политика, а потому что это нормальный суд и нормальная практика, когда даже как бы все не было очевидным, все равно надо правильно доказать виновность со всеми пруфами. 

Ответить

Старательн

Лишний
0

шоб змеи московские не имели возможности извиваться, цепляясь за любую запятую, логика же понятна и очевидна 

Ответить

Лишний

Старате…
0

Увы но Кремлю глубоко пох*й. Они вдолбили в голову своей биомассе, что «было бы что показать — показали бы» и на любое доказательство будут кукарекать «почему только сейчас» и «кому это выгодно». 

Ответить

Старательн

Лишний
0

та миру на самом деле похуй что там вдолбил Кремль своей биомассе, платить все равно придется 

Ответить

Madegghead

Старате…
0

миру в принципе п... на все кроме своих интересов )
И поверь, мой наивный друг, ни РФ, ни Украина туда особо не входят...

Ответить

Старательн

Madeggh…
0

Ты вообще не разбираешься в международной повестке, да?  

Ответить

Madegghead

Старате…
0

Ну более менее да.
Каждую страну интересует только ее собственные интересы.
Перефирийные страны интересны только их соседям

Ответить

Старательн

Madeggh…
0

я не буду спорить, просто через несколько лет обсудитм 

Ответить

Madegghead

Старате…
0

Алле, 7 лет уже прошло ))
И это только маленькая часть суда. 
Основное дело до сих пор расследуется и в суд не передавалось ))
Я иногда посматриваю Лукашевича

Ответить

Старательн

Madeggh…
0

Ну да ну да, по твоей логике и Крым уже не украинский, и Россия при агрессии против Украины спустя 25 с распада СССР взялась за реализацию идеи, которая давным давно уже забыта

Ответить

Андрей Охапкин

Старате…
0

А кто главный подозреваемый? Кого посадят в итоге?

Ответить

Zero-one-one

Старате…
–2

Кадаффи наказали сами граждане, слоупок, а не суд 

Ответить

Madegghead

Zero-on…
1

он вроде бы выплатил компенсации.
А другой санкции за это особо и нет

Ответить

Старательный

Zero-on…
0

нет, ну вешать Путина на столбе конечно никто кроме вас не будет, но мы ведь не только о физическом наказании говорим головешка 

Ответить

Zero-one-one

Старате…
0

Мда, обосрался и оправдывается

Ответить

Старательн

Zero-on…
0

кек

Ответить

Zero-one-o

Старате…
0

Потеряйся, врач селюк

Ответить

Старательн

Zero-on…
1

почему ты до сих пор не меняешь обосранные штаны? Тебе нравится чувствовать запах русского мира? 

Ответить

Zero-one-o

Старате…
1

Хера тебя разорвало из-за Каддафи и русский мир приплёл и штаны. Давно проверялся? 

Ответить

Старательн

Zero-on…
0

Ты же сам утром написал что обосрался 

Ответить

Zero-one-o

Старате…
0

Не понимаю о чём ты. 

Ответить

Zero-one-o

Старате…
0

Не засоряй тж

Ответить

Старательн

Zero-on…
0

Признайся, был обсер или нет? 

Ответить

Zero-one-o

Старате…
0

У тебя да. 

Ответить

Максим Шпилёв

Zero-on…
0

граждане франции*

Ответить

ТыжЮзер

Ilya.A—Petya.A's
3

Так это перепечатка новости с интерфакса и РИА с указанием "сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ") Какие претензии к редактору?)

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

ТыжЮзер
0

В заге и лиде нет никакого "сообщает", сомнительное заявление подаётся как факт

Ответить

ТыжЮзер

Ilya.A…
1

Возможно мы о разном) Про заг соглашусь)

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

ТыжЮзер
0

Только что поправили, и заг тоже)

Ответить

Roman Persianinov

Ilya.A—Petya.A's
3

Привет. Скорректировали

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Ilya.A—Petya.A's
2

Минобороны Великобритании в твиттере отрицает (да, к слову: глагол "опровергает"  в таких контекстах нежелателен) "предупредительные выстрелы", про бомбы использована странная формулировка we do not recognize the claim

Ministry of Defence Press Office @DefenceHQPress
No warning shots have been fired at HMS Defender.

The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law.
Ministry of Defence Press Office @DefenceHQPress
We believe the Russians were undertaking a gunnery exercise in the Black Sea and provided the maritime community with prior-warning of their activity.

No shots were directed at HMS Defender and we do not recognise the claim that bombs were dropped in her path.
Ответить

Теоретический пришелец

Ilya.A—Petya.A's
0

@Sasha Shambilova сделайте upd для новости пожалуйста

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Теорети…
1

Я скинул в личку ещё до того, как написал коммент)

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Ilya.A—Petya.A's
0

Ещё вот такой трек нашёл

Kyle Glen @KyleJGlen
AIS data shows that HMS Defender was at it's closest around 10 nautical miles (18.5km/11.5mi) from the Crimean coast. The UN state that territorial waters can be up to 12 nautical miles. This would put HMS Defender 2 nautical miles or 3.7km inside 'Russian' waters around Crimea. https://t.co/nLUZ96Qs04
Ответить

Должен шмель

Ilya.A—Petya.A's
2

Зашел написать это же

Ответить

Серый Орзэмэс

Ilya.A—Petya.A's
–1

часто врёт

тут скорее всего все время врёт

Ответить

Отличный каякер

Серый
1

Забыли спросить

Ответить

Серый Орзэмэс

Отличный
0

@Кто это 

Ответить

Кто это

Серый
0

«гнидапостельныйклопгадмразбвош» еще известен как: «московский школьник», «грязь из-под ногтей», «legodetalka», «Жёлтый Березовый Лист», «Блин, так не смешно же», «хороший человек», «Степан Андрiйович Бандера», «NATO Liberator Soldier», «бревно без задач», «Саша», «листочек», «лесточик», «Столярный верстачок BOSCH»

***
Кстати, подпишись на блог моего создателя @qq. Там он рассказывает о своей жизни, программировании и штуках, которые пишет для TJ и DTF. Будет интересно!

Ответить

Михаил Левит

Кто
0

Тест

Ответить

Михаил Левит

Михаил
0

@Кто это

Ответить

Кто это

Михаил
0

Я не знаю других имен «Михаил Левит»

Ответить

Теоретический пришелец

Ilya.A—Petya.A's
–1

там кстати такой хронометраж что дефендер якобы за 5 минут преодолел 3 километра и преодолел границу

Ответить

Vadim Domochevsky

Теоретический
0

«Дефендер» — эскадренный миноносец длиной 152 метра, который двигается со скоростью около 30 узлов (55 километров в час). 
-Википедия

Ответить

Должен шмель

Vadim
1

30 узлов еще набрать надо

Ответить

Теоретический

Vadim
0

это его максимальная скорость. и даже с учетом этого 3 км он бы преодолел за 3,27 минут . как часто корабль гонит на максималке и постоянно? а ведь ему еще развернуться надо было

Ответить

Vadim

Теорети…
1

¯\_(ツ)_/¯ Просто как факт, что может

Ответить

Photuum

Теорети…
0

Не надо ему разворачиваться.
Просто курс градусов на 30 сменить и всё.

Ответить

Страстной корабль

Ilya.A—Petya.A's
0

Секс-бомбы, детка

Ответить

Нужный дым

17

жаль, что в 2014 в Крыму так на зеленых человечков не реагировали((

Ответить

Romula Daraa

Нужный
–31

тут 80%+ зеленых, так что некому реагировать, все таки украинская "цивилизация " никакого отношения к Крыму не имеет, Российская империя сюда даже их не переселяла и не завлекала, как это делалось при освоении необитаемого Дикого поля(от Харькова до Одессы).

Ответить

Нужный дым

Romula
16

ничего не понял, попробуй написать то же самое по украински

Ответить

Должен шмель

Romula
7

Дружок, "украинская цивилизация" всю свою историю вместе с крымом резала московитов, очнись

Ответить

Romula Daraa

Должен
–12

ты хотел сказать посасывала у поляков?

Ответить

Должен шмель

Romula
11

нет, я хотел сказать что "украинская цивилизация" всю свою историю вместе с крымом резала московитов, очнись

Ответить

MightyStan

Должен
0

Ня, Богдан Хмельницкий был, наверное, главный вырезатель московитов?

Ответить

Должен шмель

MightyS…
0

Да, вместе с Мезепой

Ответить

Теоретический пришелец

Romula
0

в каком порядке надо читать чтобы понять смысл того что ты написал?

Ответить

Серый Орзэмэс

Теорети…
3

Закинся боярошником

Ответить

Romula Daraa

Теорети…
–10

ЮгоВосточная Украина была необитаемым Диким полем, пока Россия не стала расширяться на запад.

Для заселения этих территорий завлекались люди как с запада так и с востока. Поэтому русские строили города и составляли большинство городского населения, а украинцы бежали от поляков и селились в пригородах.

А в Крым украинцев не завлекали и не переселяли, как это делали при заселении Кубани после геноцида местного населения.

Поэтому связи между Крымом и украинской цивилизацией вообще нет. 

Ответить

Старательный

Romula
2

Ты знаешь откуда пошло название Крым? 

Крым пошло от древнеукраинского "укрымала" , что переводится как жемчужина киевского князя, это как с названием фирмы Рошен пошедшего от ПоРОШЕНко, то есть, убрали лишнее и от уКРЫМала , оставили только главное 

А ты говоришь отношение у украинской цивилизации не имеет 
Хотя приятно, что российские боты уже признают "украинскую цивилизацию" хотя еще несколько лет назад массово писали про 404 

Ответить

Популярный диод

Старате…
2

Крым пошло от древнеукраинского "укрымала" , что переводится как жемчужина киевского князя

Это же шутка, да?

Ответить

Должен шмель

Популяр…
0

Ага, он хотел сказать протоукраинского

Ответить

Андрей

Должен
0

Древнеукрского, например

Ответить

Розовый Артем

Старате…
0

Блять

Ответить

Zero-one-one

Нужный
0

Ты про инопланетян? 

Ответить

Нужный дым

Zero-one-one
5

да

Ответить

Алекс Навальный

Zero-one-one
1

Про овощей

Ответить

Субъективный колос

20

с праздником

Ответить

Кирилл Вселенский

Субъективный
4

Ура начало третьей мировой

Ответить

Индивидуальный Орзэмэс

Кирилл
3
Ответить

Ухудшанский

Кирилл
3

Хоть коктейлей попьем

Ответить

Vedmed

Ухудшан…
0

а нихуя никто не понял твою шутейку, жаль сплина мало слушали))

Ответить

Ухудшанский

Vedmed
0

Ну вот ты же понял, значит не зря шутил )

Ответить

Marhal_New _Arleana

12

Чёт далековато от российских территориальных вод.

Ответить

Бледный диод

Marhal_New
8

Именно.
Они же не признают Крым россиянским. Им достаточно согласовать с Украиной. А против рф можно санкции новые ввести.

Ответить

Дмитрий Зуев

Бледный
2

Следовательно —> обычная провокация и лишний повод, все прекрасно осознают ситуацию вокруг Крыма

Ответить

Ухудшанский

14

А был ли мальчик?

https://news.usni.org/2021/06/21/positions-of-two-nato-ships-were-falsified-near-russian-black-sea-naval-base

Positions of Two NATO Ships Were Falsified Near…
The tracking data of two NATO warships was faked off the coast of a Russian controlled naval base…
news.usni.org
Ответить

Теоретический пришелец

Ухудшанский
4

из статьи я понял что вроде как фальсифицируют положение натовских кораблей. но нахуя? вьтнамские флешбеки?

Ответить

Ухудшанский

Теоретический
8

Чтобы ответить на вопрос "нахуя", нужно сначала ответить на вопрос "кто".
И тут приходит на ум одна заинтересованная сторона, которая потом сможет раструбить на весь мир, что показала нате кузькину мать и сбросила аж 4 бомбы по курсу гадящей англичанки.

Ответить

Теоретический

Ухудшан…
2

эти бомбы при правильной подаче превратятся в новые санкции и +1 недружественная страна

Ответить

IvanTheMan

Ухудшан…
1

или это может использовать другая сторона в виде от "а нас там не было" до "ничего мы не нарушали, а вы наш мирный трактор разбомбили".

Ответить

Денис Лапин

Ухудшан…
–2

ты всерьездмаешь что они хотели попасть по кораблю но не попали?

Ответить

Ухудшанский

Денис
4

Я всерьез думаю, что не было там никаких кораблей.

Ответить

Dizzy Dizz

Теоретический
2

Что бы потом везде рассказывать, ЧТО НАС ПРОВОЦИРУЮТ ААААААААА

Ответить

Должен шмель

Теоретический
2

Вот например
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нападение_на_радиостанцию_в_Глайвице
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ночь_длинных_ножей

Ответить

Старательный пёс_анон

Теоретический
0

Митя, это называется Информационная война, одна из основ современных международных отношений. 

Ответить

Теоретический

Старате…
0

информационная война это не когда вброс фактчекается меньше чем за час

Ответить

Старательный

Теорети…
1

нет, это именно она, сколько людей читает дальше заголовка в гонке за скоростью получения инсайда? 
Сенсационная новость разлетается очень быстро, а вот ее опровержение донести до той же массы намного сложнее. 
О чем говорить, если даже заголовок этой новости, на этом современном ресурсе был составлен некорректно, но  был быстро исправлен. 

Ответить

Ann Partovi

Теорети…
0

Митя не может в споры, не может оценить ситуацию. Митя всего лишь пришёл сюда за отстаиванием своего мнения, каким бы оно ни было. 

Ответить

Теоретический

Ann
0

во первых привет во вторых че за предъявы

Ответить

Ann Partovi

Теорети…
0

Хочу, чтобы я была твой анальной болью, чтобы вид моей аватарки в комментариях вызывал у тебя анало-анафилактический шок, чтобы моё имя заставляло дрожать твои щуплые худые ножки и чтоб подгибались маленькие мягкие коленки

Ответить

Теоретичес

Ann
–1

Ты ща в ЧС улетишь и больше мы не увидимся

Ответить

Ann

Теорети…
0

Давай. давай, Митечка. Не выдерживаешь напор - огоржайся ЧС

Ответить

Теоретичес

Ann
0

Держи

Ответить

New

Ухудшанский
0

Какая то информационная война.
Вот тут пишут что мы что делали подозрительное рядом у Гавайев 🤔

https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a36790941/russia-us-military-drama-hawaii/

Seven Russian Warships Are Doing Something Weird…
Meanwhile, the U.S. is gearing up for a missile test. Hmm.
www.popularmechanics.com
Ответить

Лишний Денис

New
2

Что же, теперь мы знаем ответ на вопрос «договорились ли Байден и Путин». Судя по всему, Пу запросил себе Украину и потребовал чтобы ей не помогали, в ответ был вежливо послан нахуй и теперь вот начинается вторая часть мерлезонского балета под названием «нагнетаем истерику». 

Ответить

Старательный пёс_анон

New
1

Не какая-то а самая обычная

Ответить

Лишний Денис

–3

Россия выглядит тем самым гопником из анекдота как надо правильно доебаться на улице до других 

Ответить

Денис Лапин

Лишний
3

Британский эсминец у наших границ, но плохие опять русские да?

Ответить

Лишний Денис

Денис
15

Тебе рассказать сколько русских подлодок тусит у границ других и напомнить сколько раз за последние пару лет Россия нарушала чужое воздушное пространство?

И странно, почему то никто не палил 

Ответить

Денис Лапин

Лишний
–13

хммм а я считал, что рашка на грани издыхания в экономике, а тут оказывается, что подлодок хоть жопой жуй. могли бы пенсионерам раздать

Ответить

Лишний Денис

Денис
17

Зачем ты себе могилу роешь? Сравни бюджет на «оборонку» и на «социалку», посмотри на количество людей за чертой бедности, отследи динамику «роста» реальных доходов граждан, посмотри на инфляцию, оцени уровень здравоохранения и реальную среднюю продолжительность жизни, почитай про сколько там газофицировано сел и сколько с канализацией, и потом уже приходи сюда и включай режим ватника-долбоеба 

Ответить

Денис Лапин

Лишний
–3

так мы же про подлодки при чем тут уровень жизни? ты давай про корабли и про подлодки мне?

Ответить

Лишний Денис

Денис
7

Ты написал «я думал бедная страна а у нас оказывается есть подлодки», я тебе ответил что одно другому не мешает 

Ответить

Денис

Лишний
–19

Тебе рассказать сколько русских подлодок тусит у границ других и напомнить сколько раз за последние пару лет Россия нарушала чужое воздушное пространство?

я тебя как котенка буду тыкать носом чтоли в твоей пиздешь?

Ответить

Лишний

Денис
0

То есть ты ещё и слепой и не видишь ссылки чуть ниже? 

Ответить

Ilya

Денис
0

ты понимаешь, что это не взаимоисключающие факторы?
У нас как раз проблема в том, что бюджет распределен в пользу оборонки. Поэтому подлодки есть, а экономики нет

Ответить

Должен шмель

Денис
–2

ты несешь тотал бред. 
достаточно погуглить новости по этой теме и за 30 секунд становится понятно, что ты либо добаеб, либо провокатор. В любом из случаев надо поставить минус

Ответить

Денис

Должен
–1

пусть он напишет, что обещал. про нарушение границ илион пиздабол

Ответить

Должен

Денис
0
Ответить