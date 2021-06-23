{"id":741,"title":"\u0427\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434 \u043a\u0430\u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=741&url=https:\/\/vc.ru\/special\/inside&hash=8cd453b694f2fbdab552a331ca897ca0ffa35ce83c96c59b3a50ee70d30b9dab","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
yannlll

Бурятия первой объявила локдаун из-за коронавируса. Песков заявил, что вводить его по всей стране не будут Статьи редакции

«Нерабочие дни» продлятся две недели.

56 56 комментариев
2406 просмотров

Об этом сообщает РИА «Новости».

С 27 июня по 11 июля в республике объявили «нерабочие дни», закроют всё, кроме:

  • продуктовых магазинов;
  • транспорта;
  • СМИ;
  • аптек;
  • жизнеобеспечивающих служб.

Дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

В оперштабе заявили, что ограничения ввели из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в республике — число госпитализированных с коронавирусом с начала июня увеличилось в 3,4 раза.

Днём 23 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вводить локдаун по всей стране не планируют, сообщают РИА «Новости».

Это уже третий локдаун в Бурятии. Второй власти ввели 16 ноября 2020 года: там приостановили работу общепита, закрыли ТЦ, кинотеатры, салоны красоты и бани. Ограничения объяснили дефицитом лекарств и свободных коек в больницах.

#новости #регионы #коронавирус

56 56 комментариев
9
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "yannlll", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"], "comments": 56, "likes": 9, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 400466, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 23 Jun 2021 14:52:43 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
56 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Медный холод

53

Песков заявил, что вводить его по всей стране не будут

Готовьтесь к локдауну по всей стране

Ответить

Дизайнер Павленко

Медный
5

Именно так и будет. Просто на уровне регионов

Ответить

Медный холод

Дизайнер
8

Если в стране N регионов, то введя локдаун в N-1 фактически он будет введён не по всей стране

Ответить

Безопасный

Медный
4

В чечне нет локдаунов

Ответить

Медный холод

Безопас…
1

Как и коронавируса

Ответить

Безопасный

Медный
1

Как и даунов

Ответить

Безопасный

Безопас…
2

Как и лгбт

Ответить

Безопасный

Безопас…
1

Только извинения

Ответить

Медный

Безопас…
0

Звучит как название музыкального альбома

Ответить

Иван Эртель

Безопас…
1

@Дон Бот 

Ответить

Дон Бот

Безопас…
1

В чечне нет локдаунов ДОН

Ответить

Evgeny Delyukin

17

13:00: Кремль не располагает информацией о том, чтобы какие-то из российских регионов сейчас намеревались вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом — Песков

14:45: Локдаун в Бурятии 

Ответить

ТыжЮзер

Evgeny
1

Так разница +5 часов. Все домой ушли, не стали из-за этого задерживаться. Завтра утром сообщат.

Ответить

Теоретический пришелец

13

блять , вакцинация обязательная , но добровольная , спутник эффективен , но нужна ревакцинация , локдаун вводить не будем, но на усмотрение местных властей, экономика восстанавливается на пониженной скорости

Ответить

Артур Голицын

Теоретический
2

На отрицательной скорости

Ответить

Старинный кубок

7

Позные закроют, ПИЗДЕЦ

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Старинный
3

Познань? 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
5

Познера? 

Ответить

Ваша Закладко

Небольшой
0

польскоподданные шановни панове напряглись

Ответить

Buyanto Lkhasaranov

Старинный
1

Горячие бурятские позы останутся по домам.

Ответить

Ваша Закладко

Buyanto
0

и бузы

Ответить

Валерий Федотов

Старинный
0

Буузные?

Ответить

мЕдь

7

Песков заявил, что вводить его по всей стране не будут

Ответить

Старинный кубок

1

 Дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

Сссуууука, у наших властей как всегда логика железнее железа, нам нужно меньше людей на улицах, поэтому дети только со взрослыми идут на улицу, буряты идите делайте позы не закрывайте позные 

Ответить

IO

Старинный
0

Это просто ты тупой, дети лишний раз не будут выходить на улицу.

Ответить

Теоретический пришелец

IO
2

удачи держать детей взаперти

Ответить

Рыжий

Теорети…
4

Летом, бл, летом! Я в афиге

Ответить

IO

Теорети…
–4

Ну если не можешь управлять своими пиздюками, то лучше не размножаться

Ответить

Теоретический

IO
4

охуенно быть в твоей семье наверное , где дети это как юниты в цивке , на ф нажал и стоят до востребования

Ответить

Бесполезный бас

IO
1

ух бля пиздюшачий менеджер

Ответить

IO

Бесполе…
0

Ты уже свой вычет забрал?

Ответить

Теоретический пришелец

2
Ответить

Дизайнер Павленко

–1

Локдаун неизбежен

Ответить

Нужный дым

Дизайнер
4

значить пить нужно первым

Ответить

Дизайнер Павленко

Нужный
2

ДА

Ответить

Прекрасный теркин30см

1

Все, на прививке больше не выедешь?

Ответить

IO

Прекрасный
1

10 привитых особо погоды не делают

Ответить

Прекрасный теркин30см

IO
1

Я скорее про практику не пускать никуда без прививки, там как бы получается 100% привитых и переболевших в общественных местах, но сейчас и её могут заменить на полный локдаун

Ответить

IO

Прекрас…
0

Я сомневаюсь что присутствие постов с проверкой вакцинации особо обрадует народ

Ответить

Прекрасный

IO
0

Ну уж не хуже чем просто все закрыть )

Ответить

IO

Прекрас…
1

Тут выбор между уже знакомым локдауном и полным 1984 ¯\_(ツ)_/¯ 

Ответить

Украденная жизнь

0

При чём здесь Песков? Необходимость локдауна или карантина определяют медики.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Украденная
3
Ответить

Даниил Баздырев

Небольшой
1

Ну в их защиту — они все были вакцинированные

Ответить

Andrew Muralov

Даниил
2

Почему вы так думаете, что  всееа этом балу вакцинированные? 

Ответить

Теоретический

Andrew
1

ну они же врачи значит точно с вакцой а как же иначе

Ответить

Даниил Баздырев

Andrew
0

Организаторы об этом говорили

Ответить

Небольшой

Даниил
0

Не значит, что не болеют и не заразные

Ответить

Даниил Баздырев

Небольш…
1

В меньше степени, чем невакцинированные. В некоторых странах уже снимают все ограничения, где привита большая часть населения

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

вводить его по всей стране не будут

Значит, будут. Скриньте 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
0

И да, буряты сила

Ответить

Открытый бинокль

Небольшой
1

Вашу маму и тут, и на VC показывают

Ответить

Максим Шпилёв

0
Ответить

Илья Синица

0

Дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

Это правило для Бурятии можно оставить и без коронавируса

Ответить

Бесполезный бас

Илья
0

почему?

Ответить

Ваша Закладко

0

у ламы в иволгинском дацане лок уже 94 года

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 56 комментариев
Обсуждаемое
Новости
В России выявили первый случай EVALI — «болезни вейперов»
17-летний Арсений курил всего полтора месяца.
187
Новости
Минобороны РФ: британский эсминец нарушил границу в Чёрном море. Российский самолёт сбросил предупредительные бомбы
Также стрельбу открыл сторожевой российский корабль.
221
Спорт
Сборная России по футболу разгромно проиграла Дании 1:4 и вылетела с Евро
РФ заняла последнее место в группе.
434
Популярное за три дня
Животные
Канадец поставил над бобровой тропой флаг — в тот же день его украла бобриха по кличке Картошка
Она унесла знамя в свой пруд.
66
Животные
В американском зоопарке пожилому пингвину с артритом сделали ботинки
Животному мажут лапы лечебной мазью и благодаря обуви она не стирается.
45
Животные
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Ilya.A—Petya.A's bro

Бомб не было, эсминец мирно…

Кирилл Боронин

В твитере появился бот, который…

Митя Мурасов

Бомб не было, эсминец мирно…

Атлант поправил…

Бомб не было, эсминец мирно…

Алексей Куликов

Актёр Егор Бероев прикрепил к…

гнидапостельныйклоп…

Бомб не было, эсминец мирно…

Metalcoreman

Бомб не было, эсминец мирно…

Andrey Syschikov

Актёр Егор Бероев прикрепил к…

Денис Лапин

Entry in the subsite Telegram

Атлант поправил…

Бомб не было, эсминец мирно…

Митя Мурасов

Entry in the subsite Telegram

Денис Лапин

Entry in the subsite Telegram

супрематизм 2.0

Актёр Егор Бероев прикрепил к…

Ваша Закладко

Бурятия первой объявила локдаун…

Madegghead

Минобороны РФ: британский…

гнидапостельныйклоп…

Бомб не было, эсминец мирно…

Алексей Штейн

Бомб не было, эсминец мирно…

Атлант поправил…

Бомб не было, эсминец мирно…

Андрей Охапкин

Минобороны РФ: британский…

Митя Мурасов

Минобороны РФ: британский…
null