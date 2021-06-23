«Нерабочие дни» продлятся две недели.

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Об этом сообщает РИА «Новости».

С 27 июня по 11 июля в республике объявили «нерабочие дни», закроют всё, кроме:

продуктовых магазинов;

транспорта;

СМИ;

аптек;

жизнеобеспечивающих служб.

Дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

В оперштабе заявили, что ограничения ввели из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в республике — число госпитализированных с коронавирусом с начала июня увеличилось в 3,4 раза.

Днём 23 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вводить локдаун по всей стране не планируют, сообщают РИА «Новости».