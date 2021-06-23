Бурятия первой объявила локдаун из-за коронавируса. Песков заявил, что вводить его по всей стране не будут Статьи редакции
«Нерабочие дни» продлятся две недели.
Об этом сообщает РИА «Новости».
С 27 июня по 11 июля в республике объявили «нерабочие дни», закроют всё, кроме:
- продуктовых магазинов;
- транспорта;
- СМИ;
- аптек;
- жизнеобеспечивающих служб.
Дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.
В оперштабе заявили, что ограничения ввели из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в республике — число госпитализированных с коронавирусом с начала июня увеличилось в 3,4 раза.
Днём 23 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вводить локдаун по всей стране не планируют, сообщают РИА «Новости».
Это уже третий локдаун в Бурятии. Второй власти ввели 16 ноября 2020 года: там приостановили работу общепита, закрыли ТЦ, кинотеатры, салоны красоты и бани. Ограничения объяснили дефицитом лекарств и свободных коек в больницах.
Именно так и будет. Просто на уровне регионов
Медный холод
Если в стране N регионов, то введя локдаун в N-1 фактически он будет введён не по всей стране
В чечне нет локдаунов
Медный холод
Как и коронавируса
13:00: Кремль не располагает информацией о том, чтобы какие-то из российских регионов сейчас намеревались вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом — Песков
14:45: Локдаун в Бурятии
Познань?
Горячие бурятские позы останутся по домам.
Теоретический пришелец
удачи держать детей взаперти
Локдаун неизбежен
10 привитых особо погоды не делают
Прекрасный теркин30см
Я скорее про практику не пускать никуда без прививки, там как бы получается 100% привитых и переболевших в общественных местах, но сейчас и её могут заменить на полный локдаун
При чём здесь Песков? Необходимость локдауна или карантина определяют медики.
Ну в их защиту — они все были вакцинированные
Почему вы так думаете, что всееа этом балу вакцинированные?
В меньше степени, чем невакцинированные. В некоторых странах уже снимают все ограничения, где привита большая часть населения
вводить его по всей стране не будут
Значит, будут. Скриньте
И да, буряты сила
Дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.
Это правило для Бурятии можно оставить и без коронавируса