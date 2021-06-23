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Новости vc.ru

ЦБ предложил ограничить экосистемы банков. Это может затронуть «Сбер», «Тинькофф» и ВТБ Статьи редакции

Один из вариантов — ограничить строительство и инвестиции банков в экосистемы

28 28 комментариев
2971 просмотров

ЦБ считает, что вложения в экосистемы без требования возврата снижают источники капитала банка и его способность восполнять убытки, следует из опубликованного доклада ЦБ.

Такие вложения Банк России называет иммобилизованными активами (ИА), то есть не приносящими прибыль, и видит в них угрозу для кредиторов, вкладчиков и всей финансовой системы. Меры могут коснуться «Сбера», ВТБ и «Тинькофф», которые одновременно развивают технологические компании и банки.

По мнению ЦБ, под регулирование должны попасть:

  • вложения в развитие экосистемы;
  • вложения в долевые и гибридные инструменты;
  • материальное имущество;
  • алгоритмы, программное обеспечение, интеллектуальные права, бренд и другие нематериальные активы.

Банк России предлагает три способа регулирования:

  • разделить банковскую и нефинансовую деятельность. В этом случае могут пострадать клиенты, потому часть сервисов, которые сделаны на платформах банка, будет невозможно выделить отдельно или продать;
  • ввести максимальный коэффициент риска, когда на 1 рубль инвестиций требуется 1 рубль возврата. Или вычитать из капитала банка новые ИА;
  • внедрить для ИА риск-чувствительный лимит (РЧЛ) в 30% от капитала. Тогда все вложения должны быть обеспечены средствами акционеров, а если инвестиции будут успешными, они получат дополнительный доход.

Вариант с РЧЛ позволит банкам не накапливать избыточные ИА, а продавать их для высвобождения лимита — это поддержит конкуренцию, считает регулятор.

Банк России рассчитывает, что на внедрение системы в нормативные акты потребуется до двух лет, а требования могут вводиться поэтапно в течение еще трёх-пяти лет.

#новости #банки #право

28 28 комментариев
12
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Теоретический пришелец

20

Сбер : а это не экосистема, а партнерские проекты

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Ваша Закладко

Теоретический
5

не так лол 
сбер: нуда нуда пошёл янахер

Ответить

Субъективный колос

Ваша
0

уж этот-то пойдет

Ответить

Ваша Закладко

Субъект…
–1

любишь его?

Ответить

Миша Копейкин

13

 ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в экосистемы

Экоактивисты: Ща не поняли

Ответить

Rear Rawr

Миша
1

Эколог такой: нихуя, а они раньше вкладывались?

Ответить

ТыжЮзер

0

Интересно узнать лоббиста этой идеи.

Ответить

Алексей Логачев

ТыжЮзер
12

ЦБ Набиулиной всегда был даже иногда чрезмерно осторожен, так что может быть, что это их инициатива. ЦБ у нас, кстати, более-менее самостоятельный, насколько можно в нашей стране быть самостоятельным 

Ответить

Вечный украинец

Алексей
2

Мне кажется его специально не трогают, потому что знают, что у нас всё и так на ладан дышит, а начнешь с денежной политикой шутить, будет полный трындец источнику их богатств. Как в Турции Эрдоган лиру уронил, законтролировав ЦБ.

Ответить

Сергей Махалов

Вечный
0

  Как в Турции Эрдоган лиру уронил, законтролировав ЦБ.

Лукашенко: подержите мое пиво, давайте назначим главу ЦБ ответственным за зарплаты по всей стране. 

Ответить

Вечный украинец

Сергей
0

Чё, реально?
У них есть "ответственный за зарплаты"?

Ответить

Виктор Ганелес

Вечный
0

Основное занятие такое:
Лукашенко: так, все зарплаты переводим мне. Ладно, четверть - силовикам.

Ответить

Сергей Махалов

Вечный
0

Да. 

https://interfax.by/news/policy/vnutrennyaya_politika/1277880/

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава Нацбанка Павел Каллаур под руководством премьер-министра Романа Головченко теперь будет нести ответственность за выплату заработной платы в стране.

Интерфакс-Запад: новости Беларуси и мира
Интерфакс-Запад: новости Беларуси и мира
interfax.by
Ответить

Вечный украинец

Сергей
0

А ну именно так и работает рыночная экономика.

Ответить

Миша Копейкин

ТыжЮзер
4

Ну я. Какие-то проблемы?

Ответить

Михаил Желтухин

ТыжЮзер
2

а что не так с идеей? 
ЦБ хочет снизить риски для вкладчиков,  а также хочет, чтобы банки имели возможность конкурировать с бигтехом и развивать свои экосистемы, пока предложены варианты на обсуждение, а не какое-то конкретное решение.

Почитай сам доклад, достаточно качественно написан 
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/123688/Consultation_Paper_23062021.pdf

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/123688/C…
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/123688/Consultation_Paper_23062021.pdf
www.cbr.ru
Ответить

Semen Semenov

ТыжЮзер
0

Рокетбанк скорее всего

Ответить

Огурцы

–1

Местная публика засрет эту инициативу только потому что она исходит от гос. Органа?)

Ответить

Макс Бардеев

Огурцы
5
Ответить

Максим Иванов

1

Правильно Тиньков сказал, что это хуйня какая-то, лучше углубляться в финансовый сектор, а не во всё подряд

Ответить

Имя И Фамилия

0

Ясно

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

0

Если бы Сбер скупал не стартапы, а промышленные предприятия, и ЦБ бы реагировал так же, противники этого предложения бы так же возмущались?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Неужели здравая мысль у сахипзадовны

Ответить

призрак не вольных

0

Экосистемы признак монополии. Правильно

Ответить

ouxen

0

какие еще нахуй экосистемы

Ответить

Матвей Синицин

0

цб отводит от себя внимание, создавая видимость работы. им бы сейчас о рубле беспокоиться, а не о об экосистемах банков, которые, между прочим, большую прибыль приносят. 

Ответить

Ёжик-под-левой-сисей

0

Тем временем Яндекс:

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Вечный украинец

Ёжик-под-левой…
0

Но сам яндекс - не банк, он не держит народные деньги

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