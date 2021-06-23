ЦБ предложил ограничить экосистемы банков. Это может затронуть «Сбер», «Тинькофф» и ВТБ Статьи редакции
Один из вариантов — ограничить строительство и инвестиции банков в экосистемы
ЦБ считает, что вложения в экосистемы без требования возврата снижают источники капитала банка и его способность восполнять убытки, следует из опубликованного доклада ЦБ.
Такие вложения Банк России называет иммобилизованными активами (ИА), то есть не приносящими прибыль, и видит в них угрозу для кредиторов, вкладчиков и всей финансовой системы. Меры могут коснуться «Сбера», ВТБ и «Тинькофф», которые одновременно развивают технологические компании и банки.
По мнению ЦБ, под регулирование должны попасть:
- вложения в развитие экосистемы;
- вложения в долевые и гибридные инструменты;
- материальное имущество;
- алгоритмы, программное обеспечение, интеллектуальные права, бренд и другие нематериальные активы.
Банк России предлагает три способа регулирования:
- разделить банковскую и нефинансовую деятельность. В этом случае могут пострадать клиенты, потому часть сервисов, которые сделаны на платформах банка, будет невозможно выделить отдельно или продать;
- ввести максимальный коэффициент риска, когда на 1 рубль инвестиций требуется 1 рубль возврата. Или вычитать из капитала банка новые ИА;
- внедрить для ИА риск-чувствительный лимит (РЧЛ) в 30% от капитала. Тогда все вложения должны быть обеспечены средствами акционеров, а если инвестиции будут успешными, они получат дополнительный доход.
Вариант с РЧЛ позволит банкам не накапливать избыточные ИА, а продавать их для высвобождения лимита — это поддержит конкуренцию, считает регулятор.
Банк России рассчитывает, что на внедрение системы в нормативные акты потребуется до двух лет, а требования могут вводиться поэтапно в течение еще трёх-пяти лет.
не так лол
сбер: нуда нуда пошёл янахер
ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в экосистемы
Экоактивисты: Ща не поняли
Интересно узнать лоббиста этой идеи.
ЦБ Набиулиной всегда был даже иногда чрезмерно осторожен, так что может быть, что это их инициатива. ЦБ у нас, кстати, более-менее самостоятельный, насколько можно в нашей стране быть самостоятельным
Вечный украинец
Мне кажется его специально не трогают, потому что знают, что у нас всё и так на ладан дышит, а начнешь с денежной политикой шутить, будет полный трындец источнику их богатств. Как в Турции Эрдоган лиру уронил, законтролировав ЦБ.
Как в Турции Эрдоган лиру уронил, законтролировав ЦБ.
Лукашенко: подержите мое пиво, давайте назначим главу ЦБ ответственным за зарплаты по всей стране.
Чё, реально?
У них есть "ответственный за зарплаты"?
Основное занятие такое:
Лукашенко: так, все зарплаты переводим мне. Ладно, четверть - силовикам.
Да.
https://interfax.by/news/policy/vnutrennyaya_politika/1277880/
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава Нацбанка Павел Каллаур под руководством премьер-министра Романа Головченко теперь будет нести ответственность за выплату заработной платы в стране.
а что не так с идеей?
ЦБ хочет снизить риски для вкладчиков, а также хочет, чтобы банки имели возможность конкурировать с бигтехом и развивать свои экосистемы, пока предложены варианты на обсуждение, а не какое-то конкретное решение.
Почитай сам доклад, достаточно качественно написан
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/123688/Consultation_Paper_23062021.pdf
Местная публика засрет эту инициативу только потому что она исходит от гос. Органа?)
Правильно Тиньков сказал, что это хуйня какая-то, лучше углубляться в финансовый сектор, а не во всё подряд
Если бы Сбер скупал не стартапы, а промышленные предприятия, и ЦБ бы реагировал так же, противники этого предложения бы так же возмущались?
цб отводит от себя внимание, создавая видимость работы. им бы сейчас о рубле беспокоиться, а не о об экосистемах банков, которые, между прочим, большую прибыль приносят.
Тем временем Яндекс: