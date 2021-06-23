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ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в экосистемы Статьи редакции

Самый жёсткий вариант — разделить банковскую и нефинасовую деятельность.

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ЦБ считает, что вложения в экосистемы без требования возврата снижают источники капитала банка и его способность восполнять убытки, следует из опубликованного доклада ЦБ.

Такие вложения Банк России называет иммобилизованными активами (ИА), то есть не приносящими прибыль, и видит в них угрозу для кредиторов, вкладчиков и всей финансовой системы. Меры могут коснуться «Сбера», ВТБ и «Тинькофф», которые одновременно развивают технологические компании и банки.

По мнению ЦБ, под регулирование должны попасть:

  • вложения в развитие экосистемы;
  • вложения в долевые и гибридные инструменты;
  • материальное имущество;
  • алгоритмы, программное обеспечение, интеллектуальные права, бренд и другие нематериальные активы.

Банк России предлагает три способа регулирования:

  • разделить банковскую и нефинансовую деятельность. В этом случае могут пострадать клиенты, потому часть сервисов, которые сделаны на платформах банка, будет невозможно выделить отдельно или продать;
  • ввести максимальный коэффициент риска, когда на 1 рубль инвестиций требуется 1 рубль возврата. Или вычитать из капитала банка новые ИА;
  • внедрить для ИА риск-чувствительный лимит (РЧЛ) в 30% от капитала. Тогда все вложения должны быть обеспечены средствами акционеров, а если инвестиции будут успешными, они получат дополнительный доход.

Вариант с РЧЛ позволит банкам не накапливать избыточные ИА, а продавать их для высвобождения лимита — это поддержит конкуренцию, считает регулятор.

Банк России рассчитывает, что на внедрение системы в нормативные акты потребуется до двух лет, а требования могут вводиться поэтапно в течение еще трёх-пяти лет.

#новости #банки #право

10 10 комментариев
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10 комментариев
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Теоретический пришелец

3

Сбер : а это не экосистема, а партнерские проекты

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Ваша Закладко

Теоретический
3

не так лол 
сбер: нуда нуда пошёл янахер

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Субъективный колос

Ваша
0

уж этот-то пойдет

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Ваша Закладко

Субъект…
0

любишь его?

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Миша Копейкин

3

 ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в экосистемы

Экоактивисты: Ща не поняли

Ответить

Rear Rawr

Миша
0

Эколог такой: нихуя, а они раньше вкладывались?

Ответить

ТыжЮзер

0

Интересно узнать лоббиста этой идеи.

Ответить

Миша Копейкин

ТыжЮзер
1

Ну я. Какие-то проблемы?

Ответить

Semen Semenov

ТыжЮзер
0

Рокетбанк скорее всего

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Имя И Фамилия

0

Ясно

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