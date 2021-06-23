ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в экосистемы Статьи редакции
Самый жёсткий вариант — разделить банковскую и нефинасовую деятельность.
ЦБ считает, что вложения в экосистемы без требования возврата снижают источники капитала банка и его способность восполнять убытки, следует из опубликованного доклада ЦБ.
Такие вложения Банк России называет иммобилизованными активами (ИА), то есть не приносящими прибыль, и видит в них угрозу для кредиторов, вкладчиков и всей финансовой системы. Меры могут коснуться «Сбера», ВТБ и «Тинькофф», которые одновременно развивают технологические компании и банки.
По мнению ЦБ, под регулирование должны попасть:
- вложения в развитие экосистемы;
- вложения в долевые и гибридные инструменты;
- материальное имущество;
- алгоритмы, программное обеспечение, интеллектуальные права, бренд и другие нематериальные активы.
Банк России предлагает три способа регулирования:
- разделить банковскую и нефинансовую деятельность. В этом случае могут пострадать клиенты, потому часть сервисов, которые сделаны на платформах банка, будет невозможно выделить отдельно или продать;
- ввести максимальный коэффициент риска, когда на 1 рубль инвестиций требуется 1 рубль возврата. Или вычитать из капитала банка новые ИА;
- внедрить для ИА риск-чувствительный лимит (РЧЛ) в 30% от капитала. Тогда все вложения должны быть обеспечены средствами акционеров, а если инвестиции будут успешными, они получат дополнительный доход.
Вариант с РЧЛ позволит банкам не накапливать избыточные ИА, а продавать их для высвобождения лимита — это поддержит конкуренцию, считает регулятор.
Банк России рассчитывает, что на внедрение системы в нормативные акты потребуется до двух лет, а требования могут вводиться поэтапно в течение еще трёх-пяти лет.
не так лол
сбер: нуда нуда пошёл янахер
ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в экосистемы
Экоактивисты: Ща не поняли
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